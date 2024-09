LIVESTREAM WK: Ook de Belgen roeren zich al, zonder succes, in het gevecht om de vroege vlucht

Regenboogbandjes aan de start

Vijf voormalige wereldkampioenen staan vandaag wel aan de start, waarbij de vijf meest recente winnaars. Titelverdediger Mathieu van der Poel maakt vandaag uiteraard weer een goede kans, net als Remco Evenepoel.



Julian Alaphilippe won in 2020 en 2021 het WK en kan vanuit zijn rol als outsider een gooi doen naar een derde regenboogtrui. Mads Pedersen, verrassend winnaar in 2019, ziet weinig kansen voor zichzelf vandaag.



Van 2014 tot 2018 wonnen Michal Kwiatkowski, Peter Sagan (drie keer op een rij) en Alejandro Valverde. Die laatste twee zijn met pensioen, die eerste is hier niet. Rui Costa, de wereldkampioen van 2013, is de vijfde voormalige WK-winnaar in Zwitserland.