LIVESTREAM: Kijk naar het WK mixed relay, zonder Belgen, maar met tijdrittoppers

Zware omloop

In de Mixed Team Relay staan er voor alle landen 53,7 kilometer op het menu: één rondje van 26,85 kilometer voor de mannen en één rondje voor de vrouwen.



Onderweg wordt het geen eitje, want in en om Zürich gaat hij bij momenten flink omhoog: de Zürichbergstrasse - de naam verklapt het al - gaat 700 meter bergop met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,4 procent.



Daarna volgt ook nog de Witikon (1,4 km - 7,2 procent) en dat allemaal in de eerste 6 kilometer van het parcours.



Nog voor halfweg, iets voorbij het eerste tussenpunt na 10,5 km, ligt nog een puist van een slordige 400 meter, waar het 3,8 procent omhoog gaat. Na een korte afdaling is het nog eens 500 meter klimmen aan 5,9 procent.



Goede verstaanders hebben intussen al begrepen: het wordt cruciaal om deze tijdrit goed in te delen.