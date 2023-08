Starttijden WK bij de profs: Van Aert om 16.41 u, Evenepoel om 17.01 u

clock 15:23 15 uur 23. Belangrijkste starttijden. 16u14'40" Ben Healy (Ier) 16u21'20" Derek Gee (Can) 16u22'40" Maciej Bodnar (Pol) 16u24'00" Stefan de Bod (ZAf) 16u26'40" Lennard Kämna (Dui) 16u30'40" Lawson Craddock (VS) 16u32'00" Daan Hoole (Ned) 16u33'20" Nelson Oliveira (Por) 16u36'00" Kasper Asgreen (Den) 16u37'20" Rohan Dennis (Aus) 16u38'40" Mattia Cattaneo (Ita) 16u40'00" Joshua Tarling (GBr) 16u41'20" Wout van Aert 16u42'40" Stefan Bissegger (Zwi) 16u44'00" Andreas Leknessund (Noo) 16u46'40" Brandon McNulty (VS) 16u48'00" Jos van Emden (Ned) 16u52'00" Rémi Cavagna (Fra) 16u53'20" Mikkel Bjerg (Den) 16u56'00" Tadej Pogacar (Svn) 16u57'20" Jay Vine (Aus) 16u58'40" Filippo Ganna (Ita) 17u00'00" Geraint Thomas (GBr) 17u01'20" Remco Evenepoel 17u02'40" Stefan Küng (Zwi) 17u04'00" Tobias Foss (Noo) . Belangrijkste starttijden

Stefan Küng werd zondag 5e in de wegrit en won dinsdag de gemengde aflossing. Wat heeft hij geleerd na zijn verkenning? "In Glasgow had je meer dan 40 bochten, hier heb je er slechts een handvol. De finish is wel pittig." "Het eerste deel is een beetje saai. Je moet je hoofd voortdurend in een aerodynamische positie houden en je mag je niet opblazen." "Maar van de tweede helft word ik wel enthousiast."

Het is een lange tijdrit. Het parcours is niet supersnel, het asfalt is wat langzaam. Het wordt zeer lastig. Tadej Pogacar