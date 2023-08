LIVESTREAM WK tijdrijden: Is Marlen Reusser te kloppen? En wat doen de jonge Belgen?

clock 15:18 15 uur 18. Chloe Dygert. Daar gaat Chloe Dygert, in 2019 de jongste wereldkampioene tijdrijden bij de vrouwen ooit. Heeft ze net als toen in Harrogate een superdag? . Chloe Dygert Daar gaat Chloe Dygert, in 2019 de jongste wereldkampioene tijdrijden bij de vrouwen ooit. Heeft ze net als toen in Harrogate een superdag?

Jooris en De Wilde mogen op een medaille mikken in de U23-categorie. Ine Beyen

Vlak voor Zabelinskaja is Cecilie Uttrup Ludwig de eerste topper van het huidige peloton die van start gaat. Wat kan de Deense tegen de klok, niet haar specialiteit?

De Finse Henttala is als vierde gestart, maar ze zal straks als eerste de finish halen. Nog voor het eerste tussenpunt heeft ze al een Macedonische, een Nigeriaanse en een Afghaanse bij de lurven gevat.

Net als gisteren zijn er ook vandaag drie tussenpunten bij de vrouwen: na 12,6km, 23,1km en 31,8km.

Kan iemand een kaars branden voor Lotte Kopecky dat ze ook niet ziek wordt van op de piste? Ruben Van Gucht

Zieke Dygert. In de coulissen maakt ook de Amerikaanse Chloe Dygert zich klaar voor haar WK. Ze had een doel gemaakt van deze tijdrit, maar werd vanochtend ziek. Wat zit er nog in haar tank?

Zabelinskaja is er nog altijd bij. De eerste naam om naar uit te kijken is die van Olga Zabelinskaja. De 43-jarige Oezbeekse werd op de Spelen van Londen 3e en deed vier jaar later in Rio een plaatsje beter. Om 15.15 u. is het haar beurt.

Let's go! In Stirling is de Afghaanse Arefa Amini als eerste van het startpodium gerold. Een rol van betekenis zal ze wellicht niet spelen.

clock 14:49 14 uur 49. Beloften en profs door mekaar. Aan het WK bij de vrouwen doen ook de beloften mee. Dat wil zeggen dat ook zij 36,2km moeten afleggen, wat best veel is voor jonge vrouwen van 18 tot 22 jaar. Onze landgenotes Febe Jooris (18) en Julie De Wilde (20) zijn allebei prof, maar komen ook in aanmerking voor de wereldtitel bij de beloften. Jooris vertrekt zelfs als allerlaatste van die "categorie". . Beloften en profs door mekaar Aan het WK bij de vrouwen doen ook de beloften mee. Dat wil zeggen dat ook zij 36,2km moeten afleggen, wat best veel is voor jonge vrouwen van 18 tot 22 jaar.

Onze landgenotes Febe Jooris (18) en Julie De Wilde (20) zijn allebei prof, maar komen ook in aanmerking voor de wereldtitel bij de beloften. Jooris vertrekt zelfs als allerlaatste van die "categorie".

De twee topfavorieten komen uit het kamp van SD Worx (hoe kan het ook anders?).

86 deelnemers. Met 86 zijn ze zo meteen, de vrouwen die een gooi doen naar de regenboogtrui. Amine Arefa uit Afghanistan bijt om 14.55 u. de spits af, de Nederlandse Riejanne Markus sluit de rij om 16.42 u..

Straks kom ik voor het allereerst fris aan de start van een tijdrit. Ik heb door de Tour dit seizoen ook meer gefocust op het tijdrijden. Topfavoriete en ploeggenote Marlen Reusser zei me dat ik dat moest doen. Misschien heeft ze daar straks wel spijt van. Demi Vollering

Uiteraard is de Tour winnen heel speciaal, maar het heeft me niet veranderd. Ik ben nog steeds dezelfde en dit WK is gewoon het volgende doel voor mij. Ik heb de knop dus erg gemakkelijk kunnen omdraaien. Demi Vollering

Ik ben er voor het eerst bij op een WK tijdrijden en dat is toch een droom die uitkomt in een sterk tijdritland als Nederland. Ik wil er graag ook iets moois van maken. Demi Vollering

Het is opnieuw een grijze, maar droge dag, in Schotland.

clock 11:05 11 uur 05. Zelfde parcours als beloften. De vrouwen leggen vanmiddag exact hetzelfde parcours af als de beloften mannen gisteren. Dat wil zeggen dat Vollering, Reusser en co. 36,2km onder hun wielen geschoven krijgen, met onderweg drie tussentijden. Lorenzo Milesi deed er gisteren exact 43 minuten over, goed voor een duizelingwekkend gemiddelde van meer dan 50,5 km/u. Wellicht gaat het straks ietsje trager. . Zelfde parcours als beloften De vrouwen leggen vanmiddag exact hetzelfde parcours af als de beloften mannen gisteren. Dat wil zeggen dat Vollering, Reusser en co. 36,2km onder hun wielen geschoven krijgen, met onderweg drie tussentijden.

Lorenzo Milesi deed er gisteren exact 43 minuten over, goed voor een duizelingwekkend gemiddelde van meer dan 50,5 km/u. Wellicht gaat het straks ietsje trager.

Chloé Dygert, een van de kanshebbers, is op de sukkel met haar gezondheid.

Belangrijkste starttijden. 15.18 u: Chloé Dygert 16.17 u: Julie De Wilde 16.23 u: Demi Vollering 16.32 u: Vittoria Guazzini 16.34 u: Febe Jooris 16.39 u: Marlen Reusser 16.41 u: Grace Brown 16.42 u: Riejanne Markus

clock 12:20 12 uur 20. Reusser, Vollering, Dygert. Titelverdedigster Ellen van Dijk is er niet bij. Zij telt af naar de geboorte van haar eerste kindje. De Zwitserse Marlen Reusser is dan ook de topfavoriete. Het gevaar komt uit haar eigen team met Tour-winnares Demi Vollering. Nederland schakelt met Riejanne Markus ook de Nederlandse kampioene in. Het is ook uitkijken hoe de Amerikaanse Chloe Dygert presteert. Na een horrorval enkele jaren geleden komt ze steeds meer op toerental. Op de piste was ze op dit WK al succesvol op de individuele achtervolging. . Reusser, Vollering, Dygert Titelverdedigster Ellen van Dijk is er niet bij. Zij telt af naar de geboorte van haar eerste kindje. De Zwitserse Marlen Reusser is dan ook de topfavoriete. Het gevaar komt uit haar eigen team met Tour-winnares Demi Vollering. Nederland schakelt met Riejanne Markus ook de Nederlandse kampioene in. Het is ook uitkijken hoe de Amerikaanse Chloe Dygert presteert. Na een horrorval enkele jaren geleden komt ze steeds meer op toerental. Op de piste was ze op dit WK al succesvol op de individuele achtervolging.

clock 12:18 12 uur 18. Lotte Kopecky had hier waarschijnlijk ook iets kunnen betekenen, maar ik denk dat het een verstandige beslissing van haar is om deze wedstrijd over te slaan. Ze focust al op de piste en de wegrit. Lotte is natuurlijk een voorbeeld voor mij. Maar je mag niet verwachten dat wij nu in twee of drie jaar ook op dat niveau staan. Ze is zo goed. Ik ben nog jong en blijf nuchter. Er komt steeds meer talent in België aan. Dat is alleen maar positief. Febe Jooris. Lotte Kopecky had hier waarschijnlijk ook iets kunnen betekenen, maar ik denk dat het een verstandige beslissing van haar is om deze wedstrijd over te slaan. Ze focust al op de piste en de wegrit. Lotte is natuurlijk een voorbeeld voor mij. Maar je mag niet verwachten dat wij nu in twee of drie jaar ook op dat niveau staan. Ze is zo goed. Ik ben nog jong en blijf nuchter. Er komt steeds meer talent in België aan. Dat is alleen maar positief. Febe Jooris

Febe Jooris: "Zal vooral een leermoment zijn, maar heb een eigen doel voor ogen"

clock 12:17 12 uur 17. Ik vind het een mooie omloop. De eerste stukken zijn vlak en de finish is op een klimmetje met klinkers. De rit wordt lastiger naar het einde toe. Het wordt zaak je in het begin niet te vergalopperen. Ik rijd graag tijdritten. Soms heb ik er voor de start niet altijd zin in, maar het geeft me achteraf altijd wel een gevoel van voldoening. Julie De Wilde. Ik vind het een mooie omloop. De eerste stukken zijn vlak en de finish is op een klimmetje met klinkers. De rit wordt lastiger naar het einde toe. Het wordt zaak je in het begin niet te vergalopperen. Ik rijd graag tijdritten. Soms heb ik er voor de start niet altijd zin in, maar het geeft me achteraf altijd wel een gevoel van voldoening. Julie De Wilde

Julie De Wilde: "Beetje koffiedik kijken hoe ik uit de Tour ben gekomen"