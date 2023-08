LIVESTREAM: Wie klopt topfavoriet Zwitserland in de mixed relay op het WK (zonder België)?

clock 16:09 16 uur 09. Dit was geen normale val, maar wel materiaalpech. José De Cauwer. Dit was geen normale val, maar wel materiaalpech. José De Cauwer

clock 16:08 Ferme slipper Hoole. Daarnet ging hij al aan het slippen, nu gaat hij ook tegen de grond. Van Emden en Van Dijke moeten het nog 4km zonder Hoole doen, die uit balans in de nadar smakt. . 16 uur 08. fall Ferme slipper Hoole Daarnet ging hij al aan het slippen, nu gaat hij ook tegen de grond. Van Emden en Van Dijke moeten het nog 4km zonder Hoole doen, die uit balans in de nadar smakt.

clock 16:08 16 uur 08. Na amper 8 minuten moet Moro zijn twee landgenoten al laten gaan. Geen ideale start dus voor Italië. . Na amper 8 minuten moet Moro zijn twee landgenoten al laten gaan. Geen ideale start dus voor Italië.

clock 16:06 16 uur 06.

clock 16:05 16 uur 05. Allez les Bleus! Zoals verwacht duiken de Fransen nog een eind onder de tijd van de VS. Labous en Kerbaol zetten met 54'23" een nieuwe maatstaf. . Allez les Bleus! Zoals verwacht duiken de Fransen nog een eind onder de tijd van de VS. Labous en Kerbaol zetten met 54'23" een nieuwe maatstaf.

clock 16:05 16 uur 05. Iedereen is weg. Met topfavoriet Zwitserland is het laatste land vertrokken. Küng, Bissegger en Schmid vormen het trio bij de mannen. . Iedereen is weg Met topfavoriet Zwitserland is het laatste land vertrokken. Küng, Bissegger en Schmid vormen het trio bij de mannen.

clock 16:02 16 uur 02. video wielrennen BEKIJK: Gelost en meteen in de wagen: opgetrommelde Josh Charlton geeft op in mixed relay

clock 16:02 16 uur 02. Oef! Nederlander kan maar net recht blijven. Oef! Nederlander kan maar net recht blijven

clock 16:01 16 uur 01. Als voorlaatste rollen de Italiaanse mannen van het startpodium in Glasgow. Ganna ontbreekt, maar met Cattaneo, Bettiol en Moro zijn ze niet kansloos voor eremetaal. . Als voorlaatste rollen de Italiaanse mannen van het startpodium in Glasgow. Ganna ontbreekt, maar met Cattaneo, Bettiol en Moro zijn ze niet kansloos voor eremetaal.

clock 16:00 16 uur . Durbridge en Matthews doen er alles aan om met hun tweetjes toch nog een goede tijd neer te zetten. Hoeveel tijd heeft de val van Plapp de Australiërs gekost? . Durbridge en Matthews doen er alles aan om met hun tweetjes toch nog een goede tijd neer te zetten. Hoeveel tijd heeft de val van Plapp de Australiërs gekost?

clock 15:59 15 uur 59. VS voorlopig op 1. De drie Amerikaanse vrouwen hebben de goede lijn van de mannen doorgetrokken. Jastrab en Labecki doen de klok stoppen na 56'02", een nieuwe toptijd. Wellicht doen de Fransen zo meteen nog een stuk beter. . VS voorlopig op 1 De drie Amerikaanse vrouwen hebben de goede lijn van de mannen doorgetrokken. Jastrab en Labecki doen de klok stoppen na 56'02", een nieuwe toptijd. Wellicht doen de Fransen zo meteen nog een stuk beter.

clock 15:58 15 uur 58. Australiër schuift onderuit in een bocht, ploegmaat kan nog net op tijd remmen. Australiër schuift onderuit in een bocht, ploegmaat kan nog net op tijd remmen

clock 15:57 Slechte start Australië. Ze zijn amper vertrokken en meteen ligt een Australiër tegen de grond. Matthews moet alles uit de kast halen om de vallende Plapp te ontwijken. . 15 uur 57. fall Slechte start Australië Ze zijn amper vertrokken en meteen ligt een Australiër tegen de grond. Matthews moet alles uit de kast halen om de vallende Plapp te ontwijken.

clock 15:55 15 uur 55. Aan de finish regent het nu toptijden. Net nadat de Spanjaarden de Kazakken hadden onttroond, doen nu ook de Poolse vrouwen een stuk sneller. 57'03" is de nieuwe toptijd. . Aan de finish regent het nu toptijden. Net nadat de Spanjaarden de Kazakken hadden onttroond, doen nu ook de Poolse vrouwen een stuk sneller. 57'03" is de nieuwe toptijd.

clock 15:55 15 uur 55. Probleem voor Britse renner, die dan maar meteen in volgauto stapt. Probleem voor Britse renner, die dan maar meteen in volgauto stapt

clock 15:53 Een opgave met opzet? 15 uur 53. Een opgave met opzet?

clock 15:52 Britten met twee voort. Het loopt voor geen meter bij de Britse mannen. Na fietspech stapt invaller Charlton zomaar in de auto. . 15 uur 52. mechanical breakdown Britten met twee voort Het loopt voor geen meter bij de Britse mannen. Na fietspech stapt invaller Charlton zomaar in de auto.

clock 15:50 15 uur 50. Zabelinskaja moet plaatsruimen. De eerste vrouwenteams van de tweede wave druppelen binnen aan de finishlijn. Kazachstan duikt onder de tijd van Oezbekistan en mag (even) plaatsnemen op de hot seat. . Zabelinskaja moet plaatsruimen De eerste vrouwenteams van de tweede wave druppelen binnen aan de finishlijn. Kazachstan duikt onder de tijd van Oezbekistan en mag (even) plaatsnemen op de hot seat.

clock 15:48 15 uur 48. Ook de Nederlandse mannen zijn eraan begonnen. Jos van Emden, Daan Hoole en Tim van Dijke vertegenwoordigen onze Noorderburen. . Ook de Nederlandse mannen zijn eraan begonnen. Jos van Emden, Daan Hoole en Tim van Dijke vertegenwoordigen onze Noorderburen.

clock 15:45 15 uur 45. Daar gaan de Britten. Voor eigen volk zijn de Britten van start gegaan. Met Ethan Vernon, die gisteren de afvalling won op de piste en Daniel Bingham hebben ze toch twee dikke troefkaarten in handen. . Daar gaan de Britten Voor eigen volk zijn de Britten van start gegaan. Met Ethan Vernon, die gisteren de afvalling won op de piste en Daniel Bingham hebben ze toch twee dikke troefkaarten in handen.

clock 15:43 15 uur 43. Poolse parkeert helemaal op een korte klim. Poolse parkeert helemaal op een korte klim

clock 15:40 15 uur 40. Het laatste blokje teams maakt zich klaar om aan de estafette te beginnen. Met Zwitserland, Italië, Australië, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië zitten daarin de grote kleppers. . Het laatste blokje teams maakt zich klaar om aan de estafette te beginnen. Met Zwitserland, Italië, Australië, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië zitten daarin de grote kleppers.

clock 15:38 15 uur 38. Franse mannen doen beter dan de Amerikanen. Franse mannen doen beter dan de Amerikanen

clock 15:37 15 uur 37. Labous is 5e geworden in de Tour, Kerbaol won de jongerentrui en is Frans kampioene tijdrijden. Dit team kan een medaille pakken. Ine Beyen. Labous is 5e geworden in de Tour, Kerbaol won de jongerentrui en is Frans kampioene tijdrijden. Dit team kan een medaille pakken. Ine Beyen

clock 15:36 15 uur 36. De Fransen vliegen. De Franse tijdritkanonnen Cavagna en Armirail hebben echt wel een richttijd neergezet na 20km: 25'59". Ze geven het stokje door aan Cordon-Ragot, Kerbaol en Labous. . De Fransen vliegen De Franse tijdritkanonnen Cavagna en Armirail hebben echt wel een richttijd neergezet na 20km: 25'59". Ze geven het stokje door aan Cordon-Ragot, Kerbaol en Labous.

clock 15:30 15 uur 30. Scherpste tussentijd van de Amerikaanse mannen. Scherpste tussentijd van de Amerikaanse mannen

clock 15:28 VS halfweg sneller dan Polen. Zoals verwacht zijn de Amerikanen uitstekend aan de mixed relay begonnen. Powless en Barta doen liefst 44 seconden af van de toptijd van de Polen halfweg: 26'19". Trekken Labecki, Jastrab en Schneider de goede lijn door? . 15 uur 28. time point VS halfweg sneller dan Polen Zoals verwacht zijn de Amerikanen uitstekend aan de mixed relay begonnen. Powless en Barta doen liefst 44 seconden af van de toptijd van de Polen halfweg: 26'19". Trekken Labecki, Jastrab en Schneider de goede lijn door?

clock 15:27 15 uur 27. Op Montrose Street gaat het voor Craddock te snel bij de Amerikanen. Powless en Barta moeten nog 1,2km afleggen tot de wisselzone. . Op Montrose Street gaat het voor Craddock te snel bij de Amerikanen. Powless en Barta moeten nog 1,2km afleggen tot de wisselzone.

clock 15:27 15 uur 27.

clock 15:25 Snelle Polen. De Polen hebben één van hun elementen overboord gegooid, maar Bodnar en Brozyna klokken halverwege toch de snelste tijd: 27'03". . 15 uur 25. time point Snelle Polen De Polen hebben één van hun elementen overboord gegooid, maar Bodnar en Brozyna klokken halverwege toch de snelste tijd: 27'03".

clock 15:22 Wie doet straks wat aan dit zestal? 15 uur 22. Wie doet straks wat aan dit zestal?

clock 15:18 Het gaat sneller in wave 2. Aan het tussenpunt worden de tijden van de ploegen gestart in de eerste wave verpulverd door de Kazakken, die daar als eerste doorkomen. 27'16" is nu de beste tijd, maar lang zal die niet blijven staan. . 15 uur 18. time point Het gaat sneller in wave 2 Aan het tussenpunt worden de tijden van de ploegen gestart in de eerste wave verpulverd door de Kazakken, die daar als eerste doorkomen. 27'16" is nu de beste tijd, maar lang zal die niet blijven staan.

clock 15:17 15 uur 17. Ook Afghanistan, China en Mauritius zijn binnen. Niemand komt voorlopig in de buurt van de toptijd van Oezbekistan. . Ook Afghanistan, China en Mauritius zijn binnen. Niemand komt voorlopig in de buurt van de toptijd van Oezbekistan.

clock 15:14 15 uur 14. De Poolse mannen in actie op de mixed relay.

clock 15:10 15 uur 10. Sterk Frankrijk. Na de VS is ook Frankrijk een kandidaat voor het podium. Met Bryan Cocquard, Rémi Cavagna en Bruno Armirail oogt het drietal bij de mannen alvast heel sterk. . Sterk Frankrijk Na de VS is ook Frankrijk een kandidaat voor het podium. Met Bryan Cocquard, Rémi Cavagna en Bruno Armirail oogt het drietal bij de mannen alvast heel sterk.

clock 15:07 15 uur 07. Dit parcours heeft weinig met tijdrijden te maken. Je had hier even goed met drie sprinters kunnen starten. José De Cauwer. Dit parcours heeft weinig met tijdrijden te maken. Je had hier even goed met drie sprinters kunnen starten. José De Cauwer

clock 15:05 15 uur 05. Eerste finishers. De eerste eindtijd is een feit. Onder impuls van een sterke Zabelinskaja stopt de klok van Oezbekistan na 59'42". . Eerste finishers De eerste eindtijd is een feit. Onder impuls van een sterke Zabelinskaja stopt de klok van Oezbekistan na 59'42".

clock 15:02 15 uur 02. Daar is de VS! Het heeft even geduurd, maar met de VS staat eindelijk een eerste team klaar dat potten kan breken. Het drietal bij de mannen oogt alvast sterk: Will Barta, Lawson Craddock en Neilson Powless. . Daar is de VS! Het heeft even geduurd, maar met de VS staat eindelijk een eerste team klaar dat potten kan breken. Het drietal bij de mannen oogt alvast sterk: Will Barta, Lawson Craddock en Neilson Powless.

clock 15:01 15 uur 01. Het is een bijzondere dag. Niet alleen voor de renners/rensters, maar ook voor de commentatoren. Ruben Van Gucht. Het is een bijzondere dag. Niet alleen voor de renners/rensters, maar ook voor de commentatoren. Ruben Van Gucht

clock 14:59 14 uur 59. De Kazakse mannen met onder meer Groezdev en Fedorov zijn voorbij de Oekraïense vrouwen gesneld onderweg. We gaan dus eerst hun tussentijd kennen voor we de eindtijd van Oekraïne weten. . De Kazakse mannen met onder meer Groezdev en Fedorov zijn voorbij de Oekraïense vrouwen gesneld onderweg. We gaan dus eerst hun tussentijd kennen voor we de eindtijd van Oekraïne weten.

clock 14:55 14 uur 55. Zabelinskaja gaat te snel. De ervaren Zabelinskaja wil nog een keer laten zien wat ze allemaal kan. Ze gaat hard door de vele bochten, waardoor haar enige overgebleven ploeggenote amper kan volgen. . Zabelinskaja gaat te snel De ervaren Zabelinskaja wil nog een keer laten zien wat ze allemaal kan. Ze gaat hard door de vele bochten, waardoor haar enige overgebleven ploeggenote amper kan volgen.

clock 14:51 14 uur 51. Wave 2! Met Kazachstan is het tweede blokje landen aangesneden. Ook Spanje, Polen, de VS, Oostenrijk en Frankrijk maken daar deel van uit. Het niveau gaat dus omhoog... . Wave 2! Met Kazachstan is het tweede blokje landen aangesneden. Ook Spanje, Polen, de VS, Oostenrijk en Frankrijk maken daar deel van uit. Het niveau gaat dus omhoog...

clock 14:44 14 uur 44. De mannen uit Mauritius duiken drie seconden onder de beste tussentijd van het World Cycling Centre. Trekken de drie vrouwen de goede lijn door voor de republiek in de Indische Oceaan? . De mannen uit Mauritius duiken drie seconden onder de beste tussentijd van het World Cycling Centre. Trekken de drie vrouwen de goede lijn door voor de republiek in de Indische Oceaan?

clock 14:43 14 uur 43. Geen tijdritfietsen voor Chinese vrouwen. Ook bij de Chinezen gaat de wissel niet helemaal zoals dat moet. De drie vrouwen zijn veel te gretig en veroorzaken bijna een valse start. Ze doen dat nota bene op een gewone wegfiets... . Geen tijdritfietsen voor Chinese vrouwen Ook bij de Chinezen gaat de wissel niet helemaal zoals dat moet. De drie vrouwen zijn veel te gretig en veroorzaken bijna een valse start. Ze doen dat nota bene op een gewone wegfiets...

clock 14:40 Tussentijd. De beste tussentijd van de teams in wave 1 is voorlopig voor de mannen van het World Cycling Centre. Zij deden 28'37" over de eerste 20km, goed voor een gemiddelde van 42,35km/u. . 14 uur 40. time point Tussentijd De beste tussentijd van de teams in wave 1 is voorlopig voor de mannen van het World Cycling Centre. Zij deden 28'37" over de eerste 20km, goed voor een gemiddelde van 42,35km/u.

clock 14:36 14 uur 36.

clock 14:36 Afghaanse tegen de grond. Bij de wissel van de Afghanen, die als tweede doorkomen, gaat het helemaal fout op het startpodium. Nog voor ze vertrokken zijn, komt één van de drie vrouwen ten val. . 14 uur 36. fall Afghaanse tegen de grond Bij de wissel van de Afghanen, die als tweede doorkomen, gaat het helemaal fout op het startpodium. Nog voor ze vertrokken zijn, komt één van de drie vrouwen ten val.

clock 14:35 14 uur 35. Bij Afghanistan draait het snel in de soep. Bij Afghanistan draait het snel in de soep

clock 14:33 14 uur 33. Eerste wissel. De Oezbeekse mannen hebben als eerste het stokje doorgegeven aan de vrouwen. Met Olga Zabelinskaja hebben die heel wat ervaring aan boord. In Londen pakte ze brons in de olympische tijdrit, vier jaar later werd het zilver in Rio. Zabelinskaja is ondertussen al 43 jaar oud, maar denkt nog niet aan stoppen. . Eerste wissel De Oezbeekse mannen hebben als eerste het stokje doorgegeven aan de vrouwen. Met Olga Zabelinskaja hebben die heel wat ervaring aan boord.

In Londen pakte ze brons in de olympische tijdrit, vier jaar later werd het zilver in Rio. Zabelinskaja is ondertussen al 43 jaar oud, maar denkt nog niet aan stoppen.

clock 14:29 14 uur 29. Bijna-val. Net op het moment dat de twee overgebleven Oezbeken de Afghanen, die liefst 4 minuten voor hen gestart zijn, willen inhalen, gaan de twee teams bijna samen de bocht uit. Neen, van de ploegen in de eerste wave zal het niet komen vandaag. . Bijna-val Net op het moment dat de twee overgebleven Oezbeken de Afghanen, die liefst 4 minuten voor hen gestart zijn, willen inhalen, gaan de twee teams bijna samen de bocht uit.

Neen, van de ploegen in de eerste wave zal het niet komen vandaag.

clock 14:28 Pech voor Ju. Op het klimmetje in het park moet één van de Chinezen voet aan grond zetten met materiaalpech. De andere twee wachten hem op. . 14 uur 28. mechanical breakdown Pech voor Ju Op het klimmetje in het park moet één van de Chinezen voet aan grond zetten met materiaalpech. De andere twee wachten hem op.

clock 14:22 Ook China is allesbehalve een geoliede machine. 14 uur 22. Ook China is allesbehalve een geoliede machine.

clock 14:21 14 uur 21. Bij de Afghanen is de samenwerking volledig zoek. Op 8km van de wisselzone moeten de mannen nog met z'n tweeën voort. . Bij de Afghanen is de samenwerking volledig zoek. Op 8km van de wisselzone moeten de mannen nog met z'n tweeën voort.

clock 14:20 14 uur 20. Wachten op de VS. Ondertussen zijn ook het World Cycling Centre, China, Mauritius en Oekraïne aan hun opdracht begonnen. De eerste echte richttijd zal wellicht door de VS (15.02 u.) gereden worden. Zij beginnen met Barta, Craddock en Powless bij de mannen. . Wachten op de VS Ondertussen zijn ook het World Cycling Centre, China, Mauritius en Oekraïne aan hun opdracht begonnen. De eerste echte richttijd zal wellicht door de VS (15.02 u.) gereden worden. Zij beginnen met Barta, Craddock en Powless bij de mannen.

clock 14:19 14 uur 19.

clock 14:14 14 uur 14. Het is nog even wachten op de echte toplanden, maar dat deert de Schotten niet. Er is toch aardig wat volk komen opdagen langs het parcours. . Het is nog even wachten op de echte toplanden, maar dat deert de Schotten niet. Er is toch aardig wat volk komen opdagen langs het parcours.

clock 14:06 14 uur 06. Vijf minuten na de Afghanen zijn ook de buren uit Oezbekistan van het startpodium gerold. De 41-jarige Muradjan Khalmoeratov is daar de opvallendste naam. . Vijf minuten na de Afghanen zijn ook de buren uit Oezbekistan van het startpodium gerold. De 41-jarige Muradjan Khalmoeratov is daar de opvallendste naam.

clock 14:01 14 uur 01 match begonnen start time Let's go! De drie Afghaanse mannen zijn eraan begonnen in Glasgow. Qais Haidara, Mohamad Islam Jorat en Ahmad Mirzaee laten in de eerste meters meteen zien dat we wellicht weinig rekening met hen zullen moeten houden.

clock 13:58 13 uur 58. Zon en warm. De 18 teams verkenden het parcours in Glasgow gisteren in de gietende regen. Niets daarvan vandaag, want het zonnetje schijnt in Schotland en het is ook lekker warm. . Zon en warm De 18 teams verkenden het parcours in Glasgow gisteren in de gietende regen. Niets daarvan vandaag, want het zonnetje schijnt in Schotland en het is ook lekker warm.

clock 13:52 Wiebes moet passen. Nederland treedt allesbehalve met het sterkst mogelijke team aan in deze mixed relay. Zo ontbreken Annemiek van Vleuten en Demi Vollering allebei bij de vrouwen. Daar komt nu ook nog de naam van Europees kampioene Lorena Wiebes bij. Ze is "niet fit" en wordt vervangen door Riejanne Markus, de Nederlandse kampioene tegen de klok. . 13 uur 52. medical issue Wiebes moet passen Nederland treedt allesbehalve met het sterkst mogelijke team aan in deze mixed relay. Zo ontbreken Annemiek van Vleuten en Demi Vollering allebei bij de vrouwen.

Daar komt nu ook nog de naam van Europees kampioene Lorena Wiebes bij. Ze is "niet fit" en wordt vervangen door Riejanne Markus, de Nederlandse kampioene tegen de klok.

clock 13:50 13 uur 50.

clock 13:42 13 uur 42. Opwarmen met de kleine landen. Nog 20 minuten en dan rolt Afghanistan als eerste van het startpodium in Glasgow. De andere teams uit de eerste wave: Oezbekistan, UCI World Cycling Centre, China, Mauritius en Oekraïne. . Opwarmen met de kleine landen Nog 20 minuten en dan rolt Afghanistan als eerste van het startpodium in Glasgow. De andere teams uit de eerste wave: Oezbekistan, UCI World Cycling Centre, China, Mauritius en Oekraïne.

clock 13:41 13 uur 41.

clock 13:25 Ben Turner is ziek. Ook de Britten kunnen zo meteen niet aantreden in hun voorziene formatie. De jonge Ben Turner is ziek (geen corona) en wordt vervangen door generatiegenoot Josh Charlton. . 13 uur 25. medical issue Ben Turner is ziek Ook de Britten kunnen zo meteen niet aantreden in hun voorziene formatie. De jonge Ben Turner is ziek (geen corona) en wordt vervangen door generatiegenoot Josh Charlton.

clock 13:19 Wissel bij Australië. Door een coronabesmetting moeten de Australiërs noodgedwongen een wissel doorvoeren. Chapman Brodie is de vervangster van de zieke Ruby Roseman-Gannon. . 13 uur 19. medical issue Wissel bij Australië Door een coronabesmetting moeten de Australiërs noodgedwongen een wissel doorvoeren. Chapman Brodie is de vervangster van de zieke Ruby Roseman-Gannon.

clock 13:03 13 uur 03. Erelijst 2019 1. Nederland 2. Duitsland 3. Groot-Brittannië 2021 1. Duitsland 2. Nederland 3. Italië 2022 1. Zwitserland 2. Italië 3. Australië .

Erelijst





2019 1. Nederland 2. Duitsland 3. Groot-Brittannië

2021 1. Duitsland 2. Nederland

3. Italië 2022 1. Zwitserland 2. Italië 3. Australië



clock 09:05 09 uur 05. Zwitserland sluit de rij om 16.04 u. Afghanistan gaat als eerste land van start om 14 u. Vanaf de VS (15.02 u) wordt het spel om de medailles gespeeld met ook nog Frankrijk (15.10 u) als laatste land van de tweede wave. Het laatste blik wordt geopend met Groot-Brittannië (15.44 u) en brengt ons langs Nederland (15.48 u), Duitsland (15.52 u), Australië (15.56 u) en Italië (16 u) tot bij Zwitserland (16.04 u). . Zwitserland sluit de rij om 16.04 u Afghanistan gaat als eerste land van start om 14 u. Vanaf de VS (15.02 u) wordt het spel om de medailles gespeeld met ook nog Frankrijk (15.10 u) als laatste land van de tweede wave. Het laatste blik wordt geopend met Groot-Brittannië (15.44 u) en brengt ons langs Nederland (15.48 u), Duitsland (15.52 u), Australië (15.56 u) en Italië (16 u) tot bij Zwitserland (16.04 u).

clock 08-08-2023 08-08-2023.

clock 16:32 16 uur 32. Wie zijn de favorieten? Veel landen worstelen met het programma van dit Super WK en kunnen niet hun sterkste zestal opstellen. Zwitserland heeft zijn kanjers wel opgetrommeld met onder meer Stefan Küng, Stefan Bissegger en Marlen Reusser. Bij Italië ontbreekt Filippo Ganna. Mattia Cattaneo, Alberto Bettiol, Letizia Paternoster en Silvia Persico moeten mee de kar trekken. Australië rekent op onder meer Michael Matthews, Luke Plapp, Luke Durbridge en Sarah Roy, ook het Duitse ensemble (Max Walscheid, Jannik Steimle, Lisa Klein) zal meedoen voor de medailles. Nederland zet als ex-winnaar in op onder meer Daan Hoole, Jos van Emden, Shirin van Anrooij en Lorena Wiebes. Bij Frankrijk zijn Rémi Cavagna en Bruno Armirail de tempobeulen. Groot-Brittannië heeft pistekanonnen als Daniel Bigham en Ethan Vernon ter beschikking. Ook de VS mag ambities koesteren dankzij Lawson Craddock, Will Barta en Neilson Powless. . Wie zijn de favorieten? Veel landen worstelen met het programma van dit Super WK en kunnen niet hun sterkste zestal opstellen. Zwitserland heeft zijn kanjers wel opgetrommeld met onder meer Stefan Küng, Stefan Bissegger en Marlen Reusser. Bij Italië ontbreekt Filippo Ganna. Mattia Cattaneo, Alberto Bettiol, Letizia Paternoster en Silvia Persico moeten mee de kar trekken. Australië rekent op onder meer Michael Matthews, Luke Plapp, Luke Durbridge en Sarah Roy, ook het Duitse ensemble (Max Walscheid, Jannik Steimle, Lisa Klein) zal meedoen voor de medailles. Nederland zet als ex-winnaar in op onder meer Daan Hoole, Jos van Emden, Shirin van Anrooij en Lorena Wiebes. Bij Frankrijk zijn Rémi Cavagna en Bruno Armirail de tempobeulen. Groot-Brittannië heeft pistekanonnen als Daniel Bigham en Ethan Vernon ter beschikking. Ook de VS mag ambities koesteren dankzij Lawson Craddock, Will Barta en Neilson Powless.

clock 14:55 14 uur 55. Spelregels. Elk land selecteert 3 mannen en 3 vrouwen. Dat is een mix van profs en beloften. De mannen bijten de spits af en leggen een rondje van 20 kilometer af. Die lus bewandelt een groot deel van het circuit van de wegwedstrijden, maar is dus iets langer. Als de tweede man over de finishlijn bolt, beginnen de vrouwen aan hun opdracht. De eindtijd wordt bepaald door de tweede vrouw aan de finish. . Spelregels Elk land selecteert 3 mannen en 3 vrouwen. Dat is een mix van profs en beloften. De mannen bijten de spits af en leggen een rondje van 20 kilometer af. Die lus bewandelt een groot deel van het circuit van de wegwedstrijden, maar is dus iets langer. Als de tweede man over de finishlijn bolt, beginnen de vrouwen aan hun opdracht. De eindtijd wordt bepaald door de tweede vrouw aan de finish.

clock 14:53 14 uur 53. Bekijk een uitgebreide samenvatting van de mixed relay op het WK van 2022. Bekijk een uitgebreide samenvatting van de mixed relay op het WK van 2022