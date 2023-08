LIVESTREAM: Waanzinnig WK! Evenepoel blijft maar klappen geven

clock 16:21 16 uur 21. Ook Bettiol voelt het kriebelen. De maffe Italiaan is niet bang van een lange solo. . Ook Bettiol voelt het kriebelen. De maffe Italiaan is niet bang van een lange solo.

clock 16:20 Regenboog boven Glasgow. Wat een beeld! De renners zullen er minder van genieten, want de wegen worden glibberig. Net nu de vermoeidheid echt begint toe te slaan. 16 uur 20. rain

clock 16:18 16 uur 18. Dit is de afmattingsfase. Karl Vannieuwkerke.

clock 16:16 16 uur 16. Hij weet niet van ophouden. In zowat elke bocht geeft Remco er een lap op.

clock 16:16 16 uur 16. Evenepoel versnelt op Montrose Street, maar raakt niet weg.

clock 16:14 16 uur 14. En nóg eens Evenepoel! Op Montrose Street pakt de wereldkampioen ferm uit, alleen Pedersen zit snel op zijn wiel.

clock 16:14 16 uur 14. Een eerste keer Van Aert, Bettiol pakt over en duwt even door.

clock 16:13 16 uur 13. Slag om slinger! Van Aert neemt over en dan gaat Bettiol weer. Die blijft in een bocht vervolgens wonder boven wonder recht wanneer hij over zijn eigen drinkbus rijdt.

clock 16:11 16 uur 11. Remco is goed! Enkele momentjes deden ons twijfelen, maar deze demarrage stelt ons beeld bij. Evenepoel overtuigt ons van zijn vorm.

clock 16:10 Pech voor Vermaerke. Zonder voor Vermaerke, die lek rijdt na een sterke koers. 16 uur 10. flat tyre

clock 16:10 16 uur 10. Weer aanval van Pogacar: "En dat is wel serieus aan de boom schudden".

clock 16:09 16 uur 09. Pogacar is de volgende die prikt. Er is echt niemand meer die nog geen cartouche heeft verschoten.

clock 16:08 16 uur 08. Evenepoel achteraan de kopgroep: "Dit is niet goed".

clock 16:06 16 uur 06. 28 overblijvers. Met vijf pionnen is België het best vertegenwoordigd, maar hoe sterk zijn onze landgenoten nog? Van Hooydonck stampt nog eens hard op zijn pedalen om opnieuw wat volk te elimineren.

clock 16:02 16 uur 02. Voor een solo is het nog te vroeg. Pedersen beseft dat en houdt in.

clock 16:01 16 uur 01. Opnieuw Pedersen: "70 kilometer alleen, dat gaat niet lukken".

clock 15:59 15 uur 59. Pedersen ontploft! Het elitegroepje was dan toch niet levensvatbaar. Net op het moment dat de tweede groep aansluit, vuurt Pedersen een nieuwe kogel af. Het. Houdt. Niet. Op.

clock 15:56 15 uur 56. Er wordt misschien iets te veel gegluurd. Vijf ronden is natuurlijk nog veel.

clock 15:53 15 uur 53.

clock 15:52 15 uur 52. De zes kanonnen pikken Vermaerke op. Als de verstandhouding hier goed is, zit er zeker muziek in.

clock 15:50 15 uur 50. Nog eens Van der Poel: Van Aert, Pogacar, Pedersen, Bettiol en Dinham volgen.

clock 15:49 15 uur 49. Die staan ongeveer allemaal in de top van de UCI-ranking, zeker? José De Cauwer.

clock 15:47 15 uur 47. Nog eens Van der Poel! Dit kan iets worden... Van der Poel opent, en krijgt vijf leuke namen mee. Van Aert, Bettiol, Pedersen, Pogacar en Dinham springen op zijn wiel.

clock 15:44 15 uur 44. Dat moderne wielrennen levert in ieder geval wel spektakel op!

clock 15:42 30". Vermaerke mag nog even genieten van zijn status als eenzame leider in dit wereldkampioenschap. 15 uur 42. time difference

clock 15:40 15 uur 40.

clock 15:38 15 uur 38. Pogacar loeihard naar boven, Trentin gaat de dranghekken in, Evenepoel sluit aan in eerste groep.

clock 15:37 15 uur 37. Oef! Evenepoel beent de groep met Van Aert bij.

clock 15:35 15 uur 35. Beuk van Pogacar! Alarmfase rood! Pogacar gaat loeihard bergop en Trentin kukelt een paar rijen verderop over zijn stuur. Wat gebeurt hier toch allemaal in Glasgow?

clock 15:33 15 uur 33. Vermaerke voelt de hete adem van de favorieten en wil afscheid nemen van de rest van de kopgroep.

clock 15:32 15 uur 32. Stuyven is van goudwaarde. Hij heeft al talloze gaten gedicht.

clock 15:31 15 uur 31.

clock 15:31 15 uur 31. Van der Poel is de volgende die aanvalt: "Wat een tempo, wat een tempo".

clock 15:30 15 uur 30. Het is aan Van der Poel! Hopla! De Belgen moeten weer iets rechtzetten, en dat heeft Van der Poel gezien. Hij is de volgende die in zijn kaarten laat kijken.

clock 15:29 15 uur 29. Hoeveel renners zijn nu al steendood? En er blijven nog 90 km over!

clock 15:27 15 uur 27. Hier wordt gekoerst met ongelofelijk veel lef. José De Cauwer.

clock 15:26 15 uur 26. Probeer maar eens een overzicht te krijgen... Nu geven de Italianen weer van jetje.

clock 15:23 15 uur 23. Evenepoel schudt aan de boom, de rest is nog wakker en reageert.

clock 15:22 15 uur 22. Pedersen, Pogacar en Bettiol wippen mee. Zijn dat de namen die we in de gaten moeten houden? Even later stropt het weer samen.

clock 15:20 15 uur 20. Remco gaat! Koersen gaat beter op je eentje! Remco Evenepoel schudt aan de boom, en dan moet de rest wakker zijn.

clock 15:18 1'15". In al die drukte zou je de kopgroep bijna vergeten. De negen hebben nog een dikke minuut over. 15 uur 18. time difference

clock 15:17 15 uur 17.

clock 15:14 15 uur 14. Drie Denen trekken de kar, maar daar zitten wel vijf Belgen in, Van Aert en Evenepoel incluis. Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar glijden mee en zien er fris uit.

clock 15:12 15 uur 12. Jasper Stuyven moet een pijl afschieten om Evenepoel nog eens terug te brengen. Dat nerveuze bochtenwerk is niks voor de uittredende kampioen.

clock 15:12 15 uur 12. Alaphilippe, Asgreen en Philipsen lossen: "Wie blijft er straks nog over?".

clock 15:11 15 uur 11. Het is moordend! Karl Vannieuwkerke.

clock 15:10 15 uur 10. Nog meer onheil voor de Fransen, want Alaphilippe moet de rol lossen. Waar was die daarstraks dan mee bezig? Ook voor Jasper Philipsen gaat het te rap. Hij zal geen wereldkampioen worden.

clock 15:09 15 uur 09. Van Hooydonck geeft er een snok aan, Laport te voet met pech.

clock 15:08 15 uur 08. Van Aert gebaart naar Van Hooydonck om er een snok aan te geven. Tegelijkertijd staat Christophe Laporte, hun ploegmaat bij Jumbo-Visma, te voet met pech.

clock 15:07 15 uur 07. Wout van Aert is echt wel super bij de zaak. José De Cauwer.

clock 15:05 15 uur 05. Het was even zoeken naar Remco Evenepoel, maar hij zit opnieuw in een gunstige positie.

clock 15:05 15 uur 05. Frison: "Het is loodzwaar!".

clock 15:04 Exit Sagan. Drievoudig winnaar Peter Sagan (Slovakije) draait af, en dat is toch een beetje een triest einde. Hij heeft zijn laatste wereldkampioenschap gereden. 15 uur 04. give up

clock 15:00 15 uur . Door het voortdurende draaien en keren vallen her en der gaten. Het kost steeds meer moeite om die te dichten, en eens zal het volledig breken.

clock 14:55 14 uur 55. Een groep van zo'n dertig man heeft een gat. Er zijn wat interessante namen aan boord, maar het valt wat stil.

clock 14:53 14 uur 53. Alberto Bettiol draait de gashendel open op 118km van de streep.

clock 14:53 14 uur 53. Pedersen zelf springt naar het wiel van Bettiol. De favorieten verstoppen zich dus echt niet.

clock 14:52 14 uur 52. En nu Bettiol! De aanzet van Powless heeft voor breukjes gezorgd, en Alberto Bettiol (Italië) doet er nog een schepje bovenop. Waarom zo vroeg al?

clock 14:51 14 uur 51.

clock 14:49 14 uur 49. Johannessen, Rota en Skjelmose worden ingerekend. Nu is het de beurt aan de Amerikanen, en meer bepaald Neilson Powless, om te versnellen.

clock 14:48 14 uur 48. Yves Lampaert zet zijn tanden op elkaar. De Belgen nemen hun verantwoordelijkheid.

clock 14:45 14 uur 45. Frison rijdt de box in.

clock 14:41 Druppels... Er gaan paraplu's open langs de kant van de weg. Hopelijk blijft het goed gaan, want de snelheid ligt hoog en er is nog vrij veel volk aan boord. 14 uur 41. rain

clock 14:39 14 uur 39. Belgisch blauw. Campenaerts en Van Hooydonck mennen het peloton. Nemen onze landgenoten de koers stilaan in handen?

clock 14:36 14 uur 36. Alaphilippe en Kragh zijn weer ingehaald, maar nu is er een drietal vertrokken. Mattias Skjelmose (Denemarken), Lorenzo Rota (Italië) en Tobias Johannessen (Noorwegen) zetten druk.

clock 14:32 14 uur 32.

clock 14:31 14 uur 31. Voor wie zou hij het doen, als het niet voor hemzelf is? José De Cauwer.

clock 14:31 14 uur 31. Ex-wereldkampioen Alaphilippe met een eerste prik.

clock 14:30 14 uur 30. Alaphilippe prikt! Julian Alaphilippe (Frankrijk) kan zijn benen niet stilhouden. Søren Kragh Andersen gaat als

clock 14:26 Nog een val! Olav Kooij (Nederland) smakt tegen de grond. We hebben het oranje nog niet in positieve zin gezien vandaag. . 14 uur 26. fall Nog een val! Olav Kooij (Nederland) smakt tegen de grond. We hebben het oranje nog niet in positieve zin gezien vandaag.

clock 14:23 14 uur 23. Als je in het tweede deel van het peloton zit, is het niet houdbaar. Karl Vannieuwkerke. Als je in het tweede deel van het peloton zit, is het niet houdbaar. Karl Vannieuwkerke

clock 14:21 14 uur 21. De Belgen rijden vrij alert op de tweede rij. Frison heeft zijn werk geleverd en laat lopen, de anderen zitten waar ze horen te zitten. . De Belgen rijden vrij alert op de tweede rij. Frison heeft zijn werk geleverd en laat lopen, de anderen zitten waar ze horen te zitten.

clock 14:18 14 uur 18. Denemarken maakt indruk. Mads Pedersen moet zich echt lekker voelen, tenzij het blufpoker is. . Denemarken maakt indruk. Mads Pedersen moet zich echt lekker voelen, tenzij het blufpoker is.

clock 14:17 14 uur 17. Neilands komt als eerste door bij de aankomst. Nog tien rondjes! . Neilands komt als eerste door bij de aankomst. Nog tien rondjes!

clock 14:14 14 uur 14. Evenepoel: "Samen sterker dan alleen". Evenepoel: "Samen sterker dan alleen"

clock 14:12 14 uur 12. Denen trekken al eens door bij het binnenrijden van Glasgow: "Er direct een minuut af". Denen trekken al eens door bij het binnenrijden van Glasgow: "Er direct een minuut af"

clock 14:12 3'55". De stroomstoten in het peloton kosten de kopgroep veel van zijn voorsprong. . 14 uur 12. time difference 3'55" De stroomstoten in het peloton kosten de kopgroep veel van zijn voorsprong.

clock 14:09 14 uur 09. Daar zijn de Denen! Michael Mørkøv test zijn benen en die van de anderen. Wout van Aert zit er dicht bij. . Daar zijn de Denen! Michael Mørkøv test zijn benen en die van de anderen. Wout van Aert zit er dicht bij.

clock 14:08 14 uur 08. Luke Plapp legt de pees erop. De Australiërs verstoppen zich niet, zij hebben met Michael Matthews iemand die al drie keer op een WK-podium heeft gestaan. . Luke Plapp legt de pees erop. De Australiërs verstoppen zich niet, zij hebben met Michael Matthews iemand die al drie keer op een WK-podium heeft gestaan.

clock 14:07 14 uur 07. Kopgroep rijdt Glasgow binnen: "Het draaien en het keren is begonnen". Kopgroep rijdt Glasgow binnen: "Het draaien en het keren is begonnen"

clock 14:06 14 uur 06. Glasgow! De negen koplopers zijn aan het stadsparcours begonnen. Draaien, keren, optrekken en klauteren: het stopt nooit! . Glasgow! De negen koplopers zijn aan het stadsparcours begonnen. Draaien, keren, optrekken en klauteren: het stopt nooit!

clock 14:03 14 uur 03. Het is een zenuwachtige bedoening. . Het is een zenuwachtige bedoening.

clock 13:58 13 uur 58. Langs alle kanten worden kopmannen naar voren gebracht. Karl Vannieuwkerke. Langs alle kanten worden kopmannen naar voren gebracht. Karl Vannieuwkerke

clock 13:57 13 uur 57. Kindje rijdt naast de weg mee met Van Hooydonck en co: "Ah, dat is de toekomst". Kindje rijdt naast de weg mee met Van Hooydonck en co: "Ah, dat is de toekomst"

clock 13:57 13 uur 57. Wordt er straks meteen gevlamd op het plaatselijke circuit? Er wordt al geknokt voor de beste plaatsjes. . Wordt er straks meteen gevlamd op het plaatselijke circuit? Er wordt al geknokt voor de beste plaatsjes.

clock 13:54 13 uur 54. Van Aert: "Geen gewone dag". Van Aert: "Geen gewone dag"

clock 13:53 13 uur 53. Fernando Gaviria valt: "Bloed in het gezicht". Fernando Gaviria valt: "Bloed in het gezicht"

clock 13:52 Gaviria tegen de grond. Fernando Gaviria (Colombia) maakt een wat vreemde val. Ploegmaat Jesús Peña probeert hem op te beuren, maar dit lijkt op een breuk. . 13 uur 52. fall Gaviria tegen de grond Fernando Gaviria (Colombia) maakt een wat vreemde val. Ploegmaat Jesús Peña probeert hem op te beuren, maar dit lijkt op een breuk.

clock 13:47 5'15". De vluchters kunnen Glasgow al bijna ruiken. Ze hebben wel weer een minuut van hun bonus moeten inleveren. . 13 uur 47. time difference 5'15" De vluchters kunnen Glasgow al bijna ruiken. Ze hebben wel weer een minuut van hun bonus moeten inleveren.

clock 13:45 Lek voor Leknessund. Andreas Leknessund (Noorwegen) krijgt een nieuw voorwiel van de neutrale auto. Hij heeft geen tijd te verliezen. . 13 uur 45. flat tyre Lek voor Leknessund Andreas Leknessund (Noorwegen) krijgt een nieuw voorwiel van de neutrale auto. Hij heeft geen tijd te verliezen.

clock 13:45 13 uur 45. Campenaerts mist bevoorradingszakje, peloton komt goed weg. Campenaerts mist bevoorradingszakje, peloton komt goed weg

clock 13:41 13 uur 41. Victor Campenaerts mist bijna een bevoorradingszakje, waardoor er een volle drinkbus door het peloton botst. Gelukkig zonder ongevallen. . Victor Campenaerts mist bijna een bevoorradingszakje, waardoor er een volle drinkbus door het peloton botst. Gelukkig zonder ongevallen.

clock 13:37 Jan Bakelants wordt op zijn wenken bediend. 13 uur 37. Jan Bakelants wordt op zijn wenken bediend.

clock 13:36 13 uur 36. Het wordt tijd dat we iets te zien krijgen! Jan Bakelants. Het wordt tijd dat we iets te zien krijgen! Jan Bakelants

clock 13:35 13 uur 35. De exoten vallen bij bosjes op Crow Road. Schuurhuis zakt erdoor en ook voor Aidan Buttigieg (Malta) gaat het te hard. . De exoten vallen bij bosjes op Crow Road. Schuurhuis zakt erdoor en ook voor Aidan Buttigieg (Malta) gaat het te hard.

clock 13:33 13 uur 33. Peloton op Crow Road

clock 13:32 Crow Road. Met zijn 333m is Crow Road het hoogste punt van de koers. Een kuitenbijtertje, maar meer ook niet voor de grote jongens. . 13 uur 32. hill Crow Road Met zijn 333m is Crow Road het hoogste punt van de koers. Een kuitenbijtertje, maar meer ook niet voor de grote jongens.

clock 13:29 13 uur 29. Ook de Duitsers zetten een trein op de rails, en we hadden al een Belgisch en een Australisch spoor in de kop van het peloton. Het gaat in elk geval hard. . Ook de Duitsers zetten een trein op de rails, en we hadden al een Belgisch en een Australisch spoor in de kop van het peloton. Het gaat in elk geval hard.

clock 13:27 13 uur 27. VDP achtervolgt. Door een oponthoud zat Mathieu van der Poel (Nederland) een beetje vast achterin. Hij moet met wat steun van zijn ploeg een inspanning leveren. . VDP achtervolgt Door een oponthoud zat Mathieu van der Poel (Nederland) een beetje vast achterin. Hij moet met wat steun van zijn ploeg een inspanning leveren.

clock 13:26 13 uur 26. We overlopen de koplopers nog eens: Christensen, Dinham, Doull, Gamper, Kelemen, Neilands, Tejada, Townsend en Vermaerke. Benieuwd of we na de onderbreking een ander soort koers krijgen. . We overlopen de koplopers nog eens: Christensen, Dinham, Doull, Gamper, Kelemen, Neilands, Tejada, Townsend en Vermaerke. Benieuwd of we na de onderbreking een ander soort koers krijgen.

clock 13:23 13 uur 23. De Belgen en de Australiërs nemen de boel in handen in het peloton. Er zijn nog meer dan 180 km te rijden. . De Belgen en de Australiërs nemen de boel in handen in het peloton. Er zijn nog meer dan 180 km te rijden.

clock 13:22 13 uur 22. Peloton is weer vertrokken: "How, how, how, 6'16"". Peloton is weer vertrokken: "How, how, how, 6'16""

clock 13:20 13 uur 20. Het peloton vertrekt nu ook, maar wel een dikke minuut te vroeg. Niet helemaal correct, lijkt ons... . Het peloton vertrekt nu ook, maar wel een dikke minuut te vroeg. Niet helemaal correct, lijkt ons...

clock 13:18 13 uur 18. Die stop zorgt er ergens wel voor dat de koers minder lastig wordt. José De Cauwer. Die stop zorgt er ergens wel voor dat de koers minder lastig wordt. José De Cauwer

clock 13:17 13 uur 17. Van der Poel: "Sterksten komen vanzelf naar boven". Van der Poel: "Sterksten komen vanzelf naar boven"

clock 13:16 13 uur 16. Kopgroep is weer vertrokken, peloton moet nog even wachten. Kopgroep is weer vertrokken, peloton moet nog even wachten

clock 13:13 13 uur 13. Koersen maar! Op een paar witte vlekken op het wegdek na is er van een protest niets meer te merken. Na bijna een uur kan het circus weer de baan op. . Koersen maar! Op een paar witte vlekken op het wegdek na is er van een protest niets meer te merken. Na bijna een uur kan het circus weer de baan op.

clock 13:03 13 uur 03. Neilands propt nog snel een banaan in zijn mond. We kunnen bijna opnieuw vertrekken. . Neilands propt nog snel een banaan in zijn mond. We kunnen bijna opnieuw vertrekken.

clock 13:01 13 uur 01. Iedereen is losgemaakt: "We gaan dit nog even proper maken en dan zijn we weer weg". Iedereen is losgemaakt: "We gaan dit nog even proper maken en dan zijn we weer weg"

clock 12:57 12 uur 57. De Schotse toeristische dienst ziet het graag gebeuren. Dit betekent natuurlijk meer tijd om fraaie beelden te tonen van de ruige natuur van Schotland. . De Schotse toeristische dienst ziet het graag gebeuren. Dit betekent natuurlijk meer tijd om fraaie beelden te tonen van de ruige natuur van Schotland.

clock 12:54 12 uur 54. Alaphilippe: "Allemaal tegen de Belgen? Nee!". Alaphilippe: "Allemaal tegen de Belgen? Nee!"

clock 12:53 12 uur 53. Nog een geluk dat het niet regent. Karl Vannieuwkerke. Nog een geluk dat het niet regent. Karl Vannieuwkerke

clock 12:51 12 uur 51. Vooruitgang! Er is een product onderweg om de demonstranten los te weken. . Vooruitgang! Er is een product onderweg om de demonstranten los te weken.

clock 12:47 12 uur 47.

clock 12:43 12 uur 43. De koers ligt nu toch al ruim twintig minuten stil. De politie is eindelijk ter plaatse. . De koers ligt nu toch al ruim twintig minuten stil. De politie is eindelijk ter plaatse.

clock 12:38 12 uur 38.

clock 12:37 12 uur 37. Je kan het oponthoud ook nuttig invullen. Met een sanitaire stop of door iets te eten, bijvoorbeeld. Of met een selfie. . Je kan het oponthoud ook nuttig invullen. Met een sanitaire stop of door iets te eten, bijvoorbeeld. Of met een selfie.

clock 12:33 12 uur 33. Zo lang stilstaan is toch niet goed voor de renners. Dirk De Wolf. Zo lang stilstaan is toch niet goed voor de renners. Dirk De Wolf

clock 12:32 12 uur 32. Asgreen: "Belgen en Nederlanders hebben bovenhand". Asgreen: "Belgen en Nederlanders hebben bovenhand"

clock 12:30 12 uur 30. Ook de Belgen in het peloton worden nu tegengehouden. Ook de Belgen in het peloton worden nu tegengehouden

clock 12:30 12 uur 30. Het kan nog wel even duren, meldt men ons. Karl Vannieuwkerke. Het kan nog wel even duren, meldt men ons. Karl Vannieuwkerke

clock 12:26 12 uur 26. Buiten beeld wordt naar een oplossing gezocht. Die ligt niet meteen voor de hand, want de demonstranten hebben blijkbaar sterke lijm gebruikt. . Buiten beeld wordt naar een oplossing gezocht. Die ligt niet meteen voor de hand, want de demonstranten hebben blijkbaar sterke lijm gebruikt.

clock 12:25 12 uur 25. De koers wordt even geneutraliseerd door protesten: "Hier kan de organisatie niets aan doen". De koers wordt even geneutraliseerd door protesten: "Hier kan de organisatie niets aan doen"

clock 12:23 12 uur 23.

clock 12:21 12 uur 21. Protesten! De koers ligt stil! Enkele activisten hebben zich vastgekleefd aan het wegdek. . Protesten! De koers ligt stil! Enkele activisten hebben zich vastgekleefd aan het wegdek.

clock 12:19 47,5 km/h. Het gaat vooruit in Schotland! Deze aanloop zal sowieso in de benen kruipen. . 12 uur 19. average speed 47,5 km/h Het gaat vooruit in Schotland! Deze aanloop zal sowieso in de benen kruipen.

clock 12:18 12 uur 18. Philipsen: "Waarschijnlijk sprinten, maar weet niet voor hoeveelste plaats". Philipsen: "Waarschijnlijk sprinten, maar weet niet voor hoeveelste plaats"

clock 12:15 12 uur 15. Alarcón en Hennis hebben hun moment in de schijnwerpers gehad en worden gegrepen. Het zal ook niet lang meer duren vooraleer ook de onderneming van Bennett, Fagúndez en Schuurhuis ten einde is. . Alarcón en Hennis hebben hun moment in de schijnwerpers gehad en worden gegrepen. Het zal ook niet lang meer duren vooraleer ook de onderneming van Bennett, Fagúndez en Schuurhuis ten einde is.

clock 12:13 12 uur 13. De kopgroep krijgt een hellende strook als opwarmer voor Crow Road. Die klim zit er straks aan te komen. . De kopgroep krijgt een hellende strook als opwarmer voor Crow Road. Die klim zit er straks aan te komen.

clock 12:11 12 uur 11. Het verschil blijft ondertussen toch groeien. . Het verschil blijft ondertussen toch groeien.

clock 12:07 12 uur 07. Benoot: "Een van de moeilijkste wedstrijden". Benoot: "Een van de moeilijkste wedstrijden"

clock 12:04 12 uur 04. Natnael Berhane verlaat het WK na valpartij in het busje. Natnael Berhane verlaat het WK na valpartij in het busje

clock 12:03 Einde voor Berhane. Berhane geeft er de brui aan na die valpartij van daarnet. . 12 uur 03. give up Einde voor Berhane Berhane geeft er de brui aan na die valpartij van daarnet.

clock 12:00 En een val! Het zit Portugal niet mee. Nu maakt ook Nélson Oliveira kennis met het Schotse asfalt. Natnael Berhane (Eritrea) ligt erbij en heeft het moeilijk. . 12 uur . fall En een val! Het zit Portugal niet mee. Nu maakt ook Nélson Oliveira kennis met het Schotse asfalt. Natnael Berhane (Eritrea) ligt erbij en heeft het moeilijk.

clock 11:52 11 uur 52. De koerssituatie ligt nu wel voor een hele tijd vast, minstens tot op het plaatselijke parcours in Glasgow. . De koerssituatie ligt nu wel voor een hele tijd vast, minstens tot op het plaatselijke parcours in Glasgow.

clock 11:45 11 uur 45. De kopgroep heeft zes minuten voorsprong te pakken.

clock 11:44 2'45" en 6'15". Bennett blijft zijn chasse patate rekken. Voor de rest lijkt het erop dat de kopgroep zijn maximale voorsprong heeft bereikt. . 11 uur 44. time difference 2'45" en 6'15" Bennett blijft zijn chasse patate rekken. Voor de rest lijkt het erop dat de kopgroep zijn maximale voorsprong heeft bereikt.

clock 11:36 11 uur 36. Vooraan draait het allemaal goed rond. In de kop van het peloton zien we steeds meer Sloveens groen. Hoe goed zou Tadej Pogacar zich voelen? Fagúndez, Schuurhuis, Alarcón en Hennis rapen inmiddels publiciteit tussen kopgroep en peloton in. . Vooraan draait het allemaal goed rond. In de kop van het peloton zien we steeds meer Sloveens groen. Hoe goed zou Tadej Pogacar zich voelen? Fagúndez, Schuurhuis, Alarcón en Hennis rapen inmiddels publiciteit tussen kopgroep en peloton in.