LIVESTREAM: Klassieke kopgroep krijgt speelruimte in WK, Belgen houden zich gedeisd

clock 11:52 11 uur 52. De koerssituatie ligt nu wel voor een hele tijd vast, minstens tot op het plaatselijke parcours in Glasgow. . De koerssituatie ligt nu wel voor een hele tijd vast, minstens tot op het plaatselijke parcours in Glasgow.

clock 11:45 11 uur 45. De kopgroep heeft zes minuten voorsprong te pakken.

clock 11:44 2'45" en 6'15". Bennett blijft zijn chasse patate rekken. Voor de rest lijkt het erop dat de kopgroep zijn maximale voorsprong heeft bereikt. . 11 uur 44. time difference 2'45" en 6'15" Bennett blijft zijn chasse patate rekken. Voor de rest lijkt het erop dat de kopgroep zijn maximale voorsprong heeft bereikt.

clock 11:36 11 uur 36. Vooraan draait het allemaal goed rond. In de kop van het peloton zien we steeds meer Sloveens groen. Hoe goed zou Tadej Pogacar zich voelen? Fagúndez, Schuurhuis, Alarcón en Hennis rapen inmiddels publiciteit tussen kopgroep en peloton in. . Vooraan draait het allemaal goed rond. In de kop van het peloton zien we steeds meer Sloveens groen. Hoe goed zou Tadej Pogacar zich voelen? Fagúndez, Schuurhuis, Alarcón en Hennis rapen inmiddels publiciteit tussen kopgroep en peloton in.

clock 11:32 11 uur 32.

clock 11:27 11 uur 27. Bennett en zijn helpers weigeren te buigen in de jacht op de negen vluchters. In het peloton knapt Frederik Frison zijn werk op, met wat steun uit Sloveense hoek. . Bennett en zijn helpers weigeren te buigen in de jacht op de negen vluchters. In het peloton knapt Frederik Frison zijn werk op, met wat steun uit Sloveense hoek.

clock 11:23 11 uur 23. Van Hooydonck: "Tevreden als een Belg wint". Van Hooydonck: "Tevreden als een Belg wint"

clock 11:19 11 uur 19. De koers van Bennett lijkt al naar de vaantjes. Aan Fagúndez en Schuurhuis heeft hij niet genoeg steun om voorin te geraken. In de achtergrond tonen José Alarcón (Venezuela) en Hasani Hennis (Anguilla) de kleuren van hun land met een tegenaanval voor de show. . De koers van Bennett lijkt al naar de vaantjes. Aan Fagúndez en Schuurhuis heeft hij niet genoeg steun om voorin te geraken. In de achtergrond tonen José Alarcón (Venezuela) en Hasani Hennis (Anguilla) de kleuren van hun land met een tegenaanval voor de show.

clock 11:16 11 uur 16. Dit zijn geen pannenkoeken! José De Cauwer. Dit zijn geen pannenkoeken! José De Cauwer

clock 11:15 11 uur 15. Het is een verraderlijk negental dat is weggereden. Niet voor de zege, maar we letten toch maar beter op. . Het is een verraderlijk negental dat is weggereden. Niet voor de zege, maar we letten toch maar beter op.

clock 11:13 11 uur 13. Trentin: "Dit is het WK, niet het EK". Trentin: "Dit is het WK, niet het EK"

clock 11:12 50" en 2'15". De achtervolgers blijven hopen op tussenkomst van bovenaf. Terwijl we dit typen, heeft het peloton van zijn kant vast en zeker nog wat meer tijd verloren. . 11 uur 12. time difference 50" en 2'15" De achtervolgers blijven hopen op tussenkomst van bovenaf. Terwijl we dit typen, heeft het peloton van zijn kant vast en zeker nog wat meer tijd verloren.

clock 11:10 11 uur 10. Die drie zullen toch een klein mirakeltje nodig hebben. Karl Vannieuwkerke. Die drie zullen toch een klein mirakeltje nodig hebben. Karl Vannieuwkerke

clock 11:10 11 uur 10. Peloton laat de kopgroep gaan: "Hola, de blok erop". Peloton laat de kopgroep gaan: "Hola, de blok erop"

clock 11:09 11 uur 09. George Bennett (Nieuw-Zeeland), Eric Fagúndez (Uruguay) en Rien Schuurhuis (Vaticaanstad) willen ook nog mee, maar moeten vlassen. In het peloton gaat het slot erop en is het tijd voor een plaspauze. . George Bennett (Nieuw-Zeeland), Eric Fagúndez (Uruguay) en Rien Schuurhuis (Vaticaanstad) willen ook nog mee, maar moeten vlassen. In het peloton gaat het slot erop en is het tijd voor een plaspauze.

clock 11:06 11 uur 06. Negen man weg. Gamper en Townsend hebben bont gezelschap gekregen. Owain Doull (Verenigd Koninkrijk), Matthew Dinham (Australië), Harold Tejada (Colombia), Kevin Vermaerke (Verenigde Staten), Ryan Christensen (Nieuw-Zeeland), Krists Neilands (Letland) en Petr Kelemen (Tsjechië) sluiten aan. . Negen man weg Gamper en Townsend hebben bont gezelschap gekregen. Owain Doull (Verenigd Koninkrijk), Matthew Dinham (Australië), Harold Tejada (Colombia), Kevin Vermaerke (Verenigde Staten), Ryan Christensen (Nieuw-Zeeland), Krists Neilands (Letland) en Petr Kelemen (Tsjechië) sluiten aan.

clock 11:01 11 uur 01. Patrick Gamper (Oostenrijk) en Rory Townsend (Ierland) hebben een gaatje. Achter die twee proberen enkele mannetjes de sprong te maken. . Patrick Gamper (Oostenrijk) en Rory Townsend (Ierland) hebben een gaatje. Achter die twee proberen enkele mannetjes de sprong te maken.

clock 10:59 10 uur 59. Healy: "Goede koers om naar te kijken". Healy: "Goede koers om naar te kijken"

clock 10:55 10 uur 55. Mondialisering. Nooit reden meer nationaliteiten mee dan vandaag, maar liefst 58. In 1995 waren dat er slechts 19. . Mondialisering Nooit reden meer nationaliteiten mee dan vandaag, maar liefst 58. In 1995 waren dat er slechts 19.

clock 10:50 10 uur 50. Er gaat echt gekoerst worden voor die vroege vlucht. Karl Vannieuwkerke. Er gaat echt gekoerst worden voor die vroege vlucht. Karl Vannieuwkerke

clock 10:47 10 uur 47. Of toch niet. Ondanks verwoede Zuid-Afrikaanse pogingen krijgen de eerste vluchters geen vrijheid. . Of toch niet. Ondanks verwoede Zuid-Afrikaanse pogingen krijgen de eerste vluchters geen vrijheid.

clock 10:45 10 uur 45. Er lijkt een groepje met exoten te ontsnappen. . Er lijkt een groepje met exoten te ontsnappen.

clock 10:42 10 uur 42. Krists Neilands (Letland) trekt al eens goed door. Vooraan is het dus koers, maar Almeida wordt nog steeds verzorgd. . Krists Neilands (Letland) trekt al eens goed door. Vooraan is het dus koers, maar Almeida wordt nog steeds verzorgd.

clock 10:40 10 uur 40 match begonnen start time Start! Almeida is nog niet aan het staartje van het peloton, maar de vlag wappert wel. De koers is begonnen, met of zonder de onfortuinlijke Portugees.

clock 10:38 Almeida valt! Dat is al geen goed begin! João Almeida (Portugal) gaat in de neutralisatie al tegen de kasseitjes. De auto van de dokter komt een kijkje nemen. . 10 uur 38. fall Almeida valt! Dat is al geen goed begin! João Almeida (Portugal) gaat in de neutralisatie al tegen de kasseitjes. De auto van de dokter komt een kijkje nemen.

clock 10:30 10 uur 30. Neutrale start. Het peloton trekt zich op gang in Edinburgh. Op de eerste rij zien we Rien Schuurhuis, die voor het Vaticaan rijdt. . Neutrale start Het peloton trekt zich op gang in Edinburgh. Op de eerste rij zien we Rien Schuurhuis, die voor het Vaticaan rijdt.

clock 10:26 Nog eventjes en het gaat beginnen! 10 uur 26. Nog eventjes en het gaat beginnen!

clock 10:21 10 uur 21. De meest ervaren renner aan de start? Yukiya Arashiro. De Japanner rijdt vandaag zijn vijftiende wereldkampioenschap. Zijn beste klassering was een negende plek in 2010 in Geelong. . De meest ervaren renner aan de start? Yukiya Arashiro. De Japanner rijdt vandaag zijn vijftiende wereldkampioenschap. Zijn beste klassering was een negende plek in 2010 in Geelong.

clock 10:14 10 uur 14.

clock 10:12 10 uur 12. Ik vind dit geen parcours voor een WK, maar het is nu zo. Jan Bakelants. Ik vind dit geen parcours voor een WK, maar het is nu zo. Jan Bakelants

clock 10:04 10 uur 04. Het parcours is eigenlijk een circusnummer. Een Belgische kermiskoers maal twee. Dirk De Wolf. Het parcours is eigenlijk een circusnummer. Een Belgische kermiskoers maal twee. Dirk De Wolf

clock 09:57 09 uur 57. Live op VRT 1. Over enkele minuten gaan we in aanloop naar de koers voorbeschouwen op VRT 1. U kunt natuurlijk ook de livestream volgen op deze pagina. . Live op VRT 1 Over enkele minuten gaan we in aanloop naar de koers voorbeschouwen op VRT 1. U kunt natuurlijk ook de livestream volgen op deze pagina.

clock 09:50 Flink steil. Dat gaat in de benen kruipen! 09 uur 50. Flink steil. Dat gaat in de benen kruipen!

clock 09:43 "Eten en drinken, eten en drinken." (José De Cauwer). 09 uur 43. "Eten en drinken, eten en drinken." (José De Cauwer)

clock 09:39 09 uur 39. Sinds 1990 telden slechts twee wereldkampioenschappen meer kilometers dan de 271,1 van vandaag. Tom Boonen reed in 2005 slechts een paar meter op kop van de in totaal 273 km in en rond Madrid, maar dat was wel genoeg voor de regenboogtrui. In 2013 in Firenze maakte Rui Costa na 272,2 km het zegegebaar. . Sinds 1990 telden slechts twee wereldkampioenschappen meer kilometers dan de 271,1 van vandaag. Tom Boonen reed in 2005 slechts een paar meter op kop van de in totaal 273 km in en rond Madrid, maar dat was wel genoeg voor de regenboogtrui. In 2013 in Firenze maakte Rui Costa na 272,2 km het zegegebaar.

clock 09:31 09 uur 31. WK in het VK. Het is de vierde keer dat het wereldkampioenschap plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk. In 1970 was de betreurde Jean-Pierre Monseré de beste in Leicester, in 1982 won Giuseppe Saronni in Goodwood en in 2019 verraste Mads Pedersen iedereen in een uitgeregend Harrogate. . WK in het VK Het is de vierde keer dat het wereldkampioenschap plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk. In 1970 was de betreurde Jean-Pierre Monseré de beste in Leicester, in 1982 won Giuseppe Saronni in Goodwood en in 2019 verraste Mads Pedersen iedereen in een uitgeregend Harrogate.

clock 09:22 Het wordt een lange, zware dag voor Christopher Rougier-Lagane uit Mauritius. 09 uur 22. Het wordt een lange, zware dag voor Christopher Rougier-Lagane uit Mauritius.

clock 09:14 09 uur 14. Ploegenverdeling. Dit is die ene koers op het jaar waar in landenploegen gereden wordt. Dan is het altijd interessant om ook eens te kijken waar de belangen van de merkenploegen liggen. De mannen van EF-EasyPost zijn met z'n twaalven verdeeld over een handvol landen, Soudal-Quick Step is met tien renners vertegenwoordigd. UAE en Lidl-Trek doen het met negen man in koers. Opvallend: bij elk van die vier blokken zit minstens één Deen. . Ploegenverdeling Dit is die ene koers op het jaar waar in landenploegen gereden wordt. Dan is het altijd interessant om ook eens te kijken waar de belangen van de merkenploegen liggen. De mannen van EF-EasyPost zijn met z'n twaalven verdeeld over een handvol landen, Soudal-Quick Step is met tien renners vertegenwoordigd. UAE en Lidl-Trek doen het met negen man in koers. Opvallend: bij elk van die vier blokken zit minstens één Deen.

clock 09:06 09 uur 06.

clock 09:02 09 uur 02. Er staan straks 195 renners aan de start. Vooral uit de traditionele wielerlanden, maar ook uit meer exotische oorden. Zo vaardigen onder meer Mongolië, Mauritius, Chili, Cyprus, de Britse Maagdeneilanden, Oeganda, Guyana, Malta, Kaapverdië en het Vaticaan een deelnemer af. . Er staan straks 195 renners aan de start. Vooral uit de traditionele wielerlanden, maar ook uit meer exotische oorden. Zo vaardigen onder meer Mongolië, Mauritius, Chili, Cyprus, de Britse Maagdeneilanden, Oeganda, Guyana, Malta, Kaapverdië en het Vaticaan een deelnemer af.

clock 08:20 De eliterenners kunnen vandaag alvast droog starten in Glasgow. Speelt een regenbui een rol in de finale van het WK? 08 uur 20. De eliterenners kunnen vandaag alvast droog starten in Glasgow. Speelt een regenbui een rol in de finale van het WK?

clock 06-08-2023 06-08-2023.

clock 16:56 16 uur 56. De elite mannen trekken zich rond 10.30 u op gang in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Voor ze het lokale parcours in Glasgow aanraken, maken de profs nog een ommetje van zo'n 120 kilometer. De belangrijkste hindernis is Crow Road, een beklimming van 5,6 kilometer tegen een gemiddelde van 4,8%. Niet te onderschatten, maar wellicht te vroeg in de wedstrijd om al brokken te maken. Daarna entert het peloton Glasgow voor 10 rondjes van 14,3 kilometer. Aan het einde van de dag zou een totaal van 3.570 hoogtemeters op de teller moeten staan. De scherprechter in die lus moet Montrose Street worden. In amper 200 meter krijgen de renners een gemiddelde van 7,7% voor de kiezen, met een piek tot net geen 10%. Montrose Street ligt aan het einde van de lus van 14,3 kilometer. Vanaf de top is het nog anderhalve kilometer tot de finish, op George Square. Daar kennen we de winnaar tussen 16.40 u en 17.20 u. . De elite mannen trekken zich rond 10.30 u op gang in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Voor ze het lokale parcours in Glasgow aanraken, maken de profs nog een ommetje van zo'n 120 kilometer. De belangrijkste hindernis is Crow Road, een beklimming van 5,6 kilometer tegen een gemiddelde van 4,8%. Niet te onderschatten, maar wellicht te vroeg in de wedstrijd om al brokken te maken. Daarna entert het peloton Glasgow voor 10 rondjes van 14,3 kilometer. Aan het einde van de dag zou een totaal van 3.570 hoogtemeters op de teller moeten staan. De scherprechter in die lus moet Montrose Street worden. In amper 200 meter krijgen de renners een gemiddelde van 7,7% voor de kiezen, met een piek tot net geen 10%. Montrose Street ligt aan het einde van de lus van 14,3 kilometer. Vanaf de top is het nog anderhalve kilometer tot de finish, op George Square. Daar kennen we de winnaar tussen 16.40 u en 17.20 u.