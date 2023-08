LIVESTREAM: Kan een Belg voor het eerst het WK tijdrijden winnen?

Fase per fase

clock 16:32 16 uur 32. Bijna Van Aert. Met de Portugees Nelson Oliveira beginnen we aan de laatste 25 renners. Nog tien minuten en het is aan Wout van Aert.

clock 16:32 16 uur 32. Mullen is binnen. Daar is Ryan Mullen op de kasseien. De Ier duikt als eerste onder het uur: 58'21", goed voor een gemiddelde van 48,1km/u.

clock 16:30 16 uur 30. Jevgeni Fedorov. De Kazak Jevgeni Fedorov weet wat het is om wereldkampioen te worden. Hij deed het vorig jaar bij de beloften in Wollongong. Vandaag zal hij wellicht geen rol van betekenis spelen.

clock 16:29 16 uur 29. De eerst gestarte Ahmad Badreddin Wais is ook als eerste gefinisht aan Stirling Castle. Zijn eindtijd: 1u07'26".

clock 16:28 16 uur 28. Geen regen meer. In het begin van deze tijdrit leek het even te zullen regenen, maar ondertussen is de hemel uitgeklaard boven Stirling. De omstandigheden zullen voor alle favorieten dezelfde zijn.

clock 16:28 Tussentijd. De logica wordt gevolgd aan tussenpunt 3: Ryan Mullen is er ook de snelste voorlopig in 52'06". 16 uur 28. time point

clock 16:26 16 uur 26. Lennard Kämna. Bora-Hansgrohe heeft heel veel renners aan de start van dit WK. De Duitser Lennard Kämna is de volgende die op zoek gaat naar een ereplaats.

clock 16:25 16 uur 25. Te snel vertrekken, is cash betalen. Dat zien we nu al bij Knotten. José De Cauwer.

clock 16:24 Verval bij Knotten. Aan tussenpunt 2 heeft Mullen de rollen met Knotten omgedraaid. De Ier heeft nu 8 seconden voorsprong op de Noor. 16 uur 24. time point

clock 16:23 16 uur 23.

clock 16:23 16 uur 23. Voor de eerste echte richttijd kijk ik zo meteen naar Rohan Dennis. José De Cauwer.

clock 16:22 16 uur 22. Subtoppers vertrekken. Met Patrick Gamper, de Oostenrijkse kampioen, Derek Gee, de Canadese kampioen en 8-voudig Pools kampioen Macej Bodnar zijn nog eens drie mannen voor de top 20 onderweg.

clock 16:16 Tussentijd. Het mag niet verbazen, maar Ryan Mullen is ook aan tussenpunt 2 voorlopig de snelste. Na 34,7km is zijn tijd: 41'39". 16 uur 16. time point

clock 16:15 16 uur 15. Toms Skujins. Meteen na Healy is ook Toms Skujins (Trek-Segafredo) van start gegaan. De Let is 4-voudig nationaal kampioen

clock 16:14 16 uur 14. Ben Healy. Na een hele reeks mindere goden is met Ben Healy weer een klepper aan zijn tijdrit begonnen. Hij is één van de voorjaarsrevelaties, maar wat is hij waard op dit WK?

clock 16:11 16 uur 11. Nog een halfuur voor Van Aert. Met de Serviër Ognjen Ilic beginnen we zo meteen al aan de laatste 40 renners. Over exact een halfuur rolt Wout van Aert van het startpodium.

clock 16:08 16 uur 08. Na het eerste tussenpunt na 12,6km is het lang wachten op 36,2km. Dat zal straks toch voor wat spanning zorgen bij de mannen die slecht nieuws kregen na tussenpunt 1.

clock 16:07 16 uur 07.

clock 15:58 Snelle Noor. Mullen wordt voorlopig van de troon gestoten aan tussenpunt 1. De Noor Iver Johan Knotten is er 11 seconden sneller: 14'48". 15 uur 58. time point