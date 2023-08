LIVESTREAM: Finale begint ontzettend vroeg, WK valt niet meer stil

clock 15:00 15 uur . Door het voortdurende draaien en keren vallen her en der gaten. Het kost steeds meer moeite om die te dichten, en eens zal het volledig breken. . Door het voortdurende draaien en keren vallen her en der gaten. Het kost steeds meer moeite om die te dichten, en eens zal het volledig breken.

clock 14:55 14 uur 55. Een groep van zo'n dertig man heeft een gat. Er zijn wat interessante namen aan boord, maar het valt wat stil. . Een groep van zo'n dertig man heeft een gat. Er zijn wat interessante namen aan boord, maar het valt wat stil.

clock 14:53 14 uur 53. Alberto Bettiol draait de gashendel open op 118km van de streep. Alberto Bettiol draait de gashendel open op 118km van de streep

clock 14:53 14 uur 53. Pedersen zelf springt naar het wiel van Bettiol. De favorieten verstoppen zich dus echt niet. . Pedersen zelf springt naar het wiel van Bettiol. De favorieten verstoppen zich dus echt niet.

clock 14:52 14 uur 52. En nu Bettiol! De aanzet van Powless heeft voor breukjes gezorgd, en Alberto Bettiol (Italië) doet er nog een schepje bovenop. Waarom zo vroeg al? . En nu Bettiol! De aanzet van Powless heeft voor breukjes gezorgd, en Alberto Bettiol (Italië) doet er nog een schepje bovenop. Waarom zo vroeg al?

clock 14:51 14 uur 51.

clock 14:49 14 uur 49. Johannessen, Rota en Skjelmose worden ingerekend. Nu is het de beurt aan de Amerikanen, en meer bepaald Neilson Powless, om te versnellen. . Johannessen, Rota en Skjelmose worden ingerekend. Nu is het de beurt aan de Amerikanen, en meer bepaald Neilson Powless, om te versnellen.

clock 14:48 14 uur 48. Yves Lampaert zet zijn tanden op elkaar. De Belgen nemen hun verantwoordelijkheid. . Yves Lampaert zet zijn tanden op elkaar. De Belgen nemen hun verantwoordelijkheid.

clock 14:45 14 uur 45. Frison rijdt de box in. . Frison rijdt de box in.

clock 14:41 Druppels... Er gaan paraplu's open langs de kant van de weg. Hopelijk blijft het goed gaan, want de snelheid ligt hoog en er is nog vrij veel volk aan boord. . 14 uur 41. rain Druppels... Er gaan paraplu's open langs de kant van de weg. Hopelijk blijft het goed gaan, want de snelheid ligt hoog en er is nog vrij veel volk aan boord.

clock 14:39 14 uur 39. Belgisch blauw. Campenaerts en Van Hooydonck mennen het peloton. Nemen onze landgenoten de koers stilaan in handen? . Belgisch blauw Campenaerts en Van Hooydonck mennen het peloton. Nemen onze landgenoten de koers stilaan in handen?

clock 14:36 14 uur 36. Alaphilippe en Kragh zijn weer ingehaald, maar nu is er een drietal vertrokken. Mattias Skjelmose (Denemarken), Lorenzo Rota (Italië) en Tobias Johannessen (Noorwegen) zetten druk. . Alaphilippe en Kragh zijn weer ingehaald, maar nu is er een drietal vertrokken. Mattias Skjelmose (Denemarken), Lorenzo Rota (Italië) en Tobias Johannessen (Noorwegen) zetten druk.

clock 14:32 14 uur 32.

clock 14:31 14 uur 31. Voor wie zou hij het doen, als het niet voor hemzelf is? José De Cauwer. Voor wie zou hij het doen, als het niet voor hemzelf is? José De Cauwer

clock 14:31 14 uur 31. Ex-wereldkampioen Alaphilippe met een eerste prik. Ex-wereldkampioen Alaphilippe met een eerste prik

clock 14:30 14 uur 30. Alaphilippe prikt! Julian Alaphilippe (Frankrijk) kan zijn benen niet stilhouden. Søren Kragh Andersen gaat als Deense waakhond mee. We zijn nog maar halfweg... . Alaphilippe prikt! Julian Alaphilippe (Frankrijk) kan zijn benen niet stilhouden. Søren Kragh Andersen gaat als Deense waakhond mee. We zijn nog maar halfweg...

clock 14:26 Nog een val! Olav Kooij (Nederland) smakt tegen de grond. We hebben het oranje nog niet in positieve zin gezien vandaag. . 14 uur 26. fall Nog een val! Olav Kooij (Nederland) smakt tegen de grond. We hebben het oranje nog niet in positieve zin gezien vandaag.

clock 14:23 14 uur 23. Als je in het tweede deel van het peloton zit, is het niet houdbaar. Karl Vannieuwkerke. Als je in het tweede deel van het peloton zit, is het niet houdbaar. Karl Vannieuwkerke

clock 14:21 14 uur 21. De Belgen rijden vrij alert op de tweede rij. Frison heeft zijn werk geleverd en laat lopen, de anderen zitten waar ze horen te zitten. . De Belgen rijden vrij alert op de tweede rij. Frison heeft zijn werk geleverd en laat lopen, de anderen zitten waar ze horen te zitten.

clock 14:18 14 uur 18. Denemarken maakt indruk. Mads Pedersen moet zich echt lekker voelen, tenzij het blufpoker is. . Denemarken maakt indruk. Mads Pedersen moet zich echt lekker voelen, tenzij het blufpoker is.

clock 14:17 14 uur 17. Neilands komt als eerste door bij de aankomst. Nog tien rondjes! . Neilands komt als eerste door bij de aankomst. Nog tien rondjes!

clock 14:14 14 uur 14. Evenepoel: "Samen sterker dan alleen". Evenepoel: "Samen sterker dan alleen"

clock 14:12 14 uur 12. Denen trekken al eens door bij het binnenrijden van Glasgow: "Er direct een minuut af". Denen trekken al eens door bij het binnenrijden van Glasgow: "Er direct een minuut af"

clock 14:12 3'55". De stroomstoten in het peloton kosten de kopgroep veel van zijn voorsprong. . 14 uur 12. time difference 3'55" De stroomstoten in het peloton kosten de kopgroep veel van zijn voorsprong.

clock 14:09 14 uur 09. Daar zijn de Denen! Michael Mørkøv test zijn benen en die van de anderen. Wout van Aert zit er dicht bij. . Daar zijn de Denen! Michael Mørkøv test zijn benen en die van de anderen. Wout van Aert zit er dicht bij.

clock 14:08 14 uur 08. Luke Plapp legt de pees erop. De Australiërs verstoppen zich niet, zij hebben met Michael Matthews iemand die al drie keer op een WK-podium heeft gestaan. . Luke Plapp legt de pees erop. De Australiërs verstoppen zich niet, zij hebben met Michael Matthews iemand die al drie keer op een WK-podium heeft gestaan.

clock 14:07 14 uur 07. Kopgroep rijdt Glasgow binnen: "Het draaien en het keren is begonnen". Kopgroep rijdt Glasgow binnen: "Het draaien en het keren is begonnen"

clock 14:06 14 uur 06. Glasgow! De negen koplopers zijn aan het stadsparcours begonnen. Draaien, keren, optrekken en klauteren: het stopt nooit! . Glasgow! De negen koplopers zijn aan het stadsparcours begonnen. Draaien, keren, optrekken en klauteren: het stopt nooit!

clock 14:03 14 uur 03. Het is een zenuwachtige bedoening. . Het is een zenuwachtige bedoening.

clock 13:58 13 uur 58. Langs alle kanten worden kopmannen naar voren gebracht. Karl Vannieuwkerke. Langs alle kanten worden kopmannen naar voren gebracht. Karl Vannieuwkerke

clock 13:57 13 uur 57. Kindje rijdt naast de weg mee met Van Hooydonck en co: "Ah, dat is de toekomst". Kindje rijdt naast de weg mee met Van Hooydonck en co: "Ah, dat is de toekomst"

clock 13:57 13 uur 57. Wordt er straks meteen gevlamd op het plaatselijke circuit? Er wordt al geknokt voor de beste plaatsjes. . Wordt er straks meteen gevlamd op het plaatselijke circuit? Er wordt al geknokt voor de beste plaatsjes.

clock 13:54 13 uur 54. Van Aert: "Geen gewone dag". Van Aert: "Geen gewone dag"

clock 13:53 13 uur 53. Fernando Gaviria valt: "Bloed in het gezicht". Fernando Gaviria valt: "Bloed in het gezicht"

clock 13:52 Gaviria tegen de grond. Fernando Gaviria (Colombia) maakt een wat vreemde val. Ploegmaat Jesús Peña probeert hem op te beuren, maar dit lijkt op een breuk. . 13 uur 52. fall Gaviria tegen de grond Fernando Gaviria (Colombia) maakt een wat vreemde val. Ploegmaat Jesús Peña probeert hem op te beuren, maar dit lijkt op een breuk.

clock 13:47 5'15". De vluchters kunnen Glasgow al bijna ruiken. Ze hebben wel weer een minuut van hun bonus moeten inleveren. . 13 uur 47. time difference 5'15" De vluchters kunnen Glasgow al bijna ruiken. Ze hebben wel weer een minuut van hun bonus moeten inleveren.

clock 13:45 Lek voor Leknessund. Andreas Leknessund (Noorwegen) krijgt een nieuw voorwiel van de neutrale auto. Hij heeft geen tijd te verliezen. . 13 uur 45. flat tyre Lek voor Leknessund Andreas Leknessund (Noorwegen) krijgt een nieuw voorwiel van de neutrale auto. Hij heeft geen tijd te verliezen.

clock 13:45 13 uur 45. Campenaerts mist bevoorradingszakje, peloton komt goed weg. Campenaerts mist bevoorradingszakje, peloton komt goed weg

clock 13:41 13 uur 41. Victor Campenaerts mist bijna een bevoorradingszakje, waardoor er een volle drinkbus door het peloton botst. Gelukkig zonder ongevallen. . Victor Campenaerts mist bijna een bevoorradingszakje, waardoor er een volle drinkbus door het peloton botst. Gelukkig zonder ongevallen.

clock 13:37 Jan Bakelants wordt op zijn wenken bediend. 13 uur 37. Jan Bakelants wordt op zijn wenken bediend.

clock 13:36 13 uur 36. Het wordt tijd dat we iets te zien krijgen! Jan Bakelants. Het wordt tijd dat we iets te zien krijgen! Jan Bakelants

clock 13:35 13 uur 35. De exoten vallen bij bosjes op Crow Road. Schuurhuis zakt erdoor en ook voor Aidan Buttigieg (Malta) gaat het te hard. . De exoten vallen bij bosjes op Crow Road. Schuurhuis zakt erdoor en ook voor Aidan Buttigieg (Malta) gaat het te hard.

clock 13:33 13 uur 33. Peloton op Crow Road

clock 13:32 Crow Road. Met zijn 333m is Crow Road het hoogste punt van de koers. Een kuitenbijtertje, maar meer ook niet voor de grote jongens. . 13 uur 32. hill Crow Road Met zijn 333m is Crow Road het hoogste punt van de koers. Een kuitenbijtertje, maar meer ook niet voor de grote jongens.

clock 13:29 13 uur 29. Ook de Duitsers zetten een trein op de rails, en we hadden al een Belgisch en een Australisch spoor in de kop van het peloton. Het gaat in elk geval hard. . Ook de Duitsers zetten een trein op de rails, en we hadden al een Belgisch en een Australisch spoor in de kop van het peloton. Het gaat in elk geval hard.

clock 13:27 13 uur 27. VDP achtervolgt. Door een oponthoud zat Mathieu van der Poel (Nederland) een beetje vast achterin. Hij moet met wat steun van zijn ploeg een inspanning leveren. . VDP achtervolgt Door een oponthoud zat Mathieu van der Poel (Nederland) een beetje vast achterin. Hij moet met wat steun van zijn ploeg een inspanning leveren.

clock 13:26 13 uur 26. We overlopen de koplopers nog eens: Christensen, Dinham, Doull, Gamper, Kelemen, Neilands, Tejada, Townsend en Vermaerke. Benieuwd of we na de onderbreking een ander soort koers krijgen. . We overlopen de koplopers nog eens: Christensen, Dinham, Doull, Gamper, Kelemen, Neilands, Tejada, Townsend en Vermaerke. Benieuwd of we na de onderbreking een ander soort koers krijgen.

clock 13:23 13 uur 23. De Belgen en de Australiërs nemen de boel in handen in het peloton. Er zijn nog meer dan 180 km te rijden. . De Belgen en de Australiërs nemen de boel in handen in het peloton. Er zijn nog meer dan 180 km te rijden.

clock 13:22 13 uur 22. Peloton is weer vertrokken: "How, how, how, 6'16"". Peloton is weer vertrokken: "How, how, how, 6'16""

clock 13:20 13 uur 20. Het peloton vertrekt nu ook, maar wel een dikke minuut te vroeg. Niet helemaal correct, lijkt ons... . Het peloton vertrekt nu ook, maar wel een dikke minuut te vroeg. Niet helemaal correct, lijkt ons...

clock 13:18 13 uur 18. Die stop zorgt er ergens wel voor dat de koers minder lastig wordt. José De Cauwer. Die stop zorgt er ergens wel voor dat de koers minder lastig wordt. José De Cauwer

clock 13:17 13 uur 17. Van der Poel: "Sterksten komen vanzelf naar boven". Van der Poel: "Sterksten komen vanzelf naar boven"

clock 13:16 13 uur 16. Kopgroep is weer vertrokken, peloton moet nog even wachten. Kopgroep is weer vertrokken, peloton moet nog even wachten

clock 13:13 13 uur 13. Koersen maar! Op een paar witte vlekken op het wegdek na is er van een protest niets meer te merken. Na bijna een uur kan het circus weer de baan op. . Koersen maar! Op een paar witte vlekken op het wegdek na is er van een protest niets meer te merken. Na bijna een uur kan het circus weer de baan op.

clock 13:03 13 uur 03. Neilands propt nog snel een banaan in zijn mond. We kunnen bijna opnieuw vertrekken. . Neilands propt nog snel een banaan in zijn mond. We kunnen bijna opnieuw vertrekken.

clock 13:01 13 uur 01. Iedereen is losgemaakt: "We gaan dit nog even proper maken en dan zijn we weer weg". Iedereen is losgemaakt: "We gaan dit nog even proper maken en dan zijn we weer weg"

clock 12:57 12 uur 57. De Schotse toeristische dienst ziet het graag gebeuren. Dit betekent natuurlijk meer tijd om fraaie beelden te tonen van de ruige natuur van Schotland. . De Schotse toeristische dienst ziet het graag gebeuren. Dit betekent natuurlijk meer tijd om fraaie beelden te tonen van de ruige natuur van Schotland.

clock 12:54 12 uur 54. Alaphilippe: "Allemaal tegen de Belgen? Nee!". Alaphilippe: "Allemaal tegen de Belgen? Nee!"

clock 12:53 12 uur 53. Nog een geluk dat het niet regent. Karl Vannieuwkerke. Nog een geluk dat het niet regent. Karl Vannieuwkerke

clock 12:51 12 uur 51. Vooruitgang! Er is een product onderweg om de demonstranten los te weken. . Vooruitgang! Er is een product onderweg om de demonstranten los te weken.

clock 12:47 12 uur 47.

clock 12:43 12 uur 43. De koers ligt nu toch al ruim twintig minuten stil. De politie is eindelijk ter plaatse. . De koers ligt nu toch al ruim twintig minuten stil. De politie is eindelijk ter plaatse.

clock 12:38 12 uur 38.

clock 12:37 12 uur 37. Je kan het oponthoud ook nuttig invullen. Met een sanitaire stop of door iets te eten, bijvoorbeeld. Of met een selfie. . Je kan het oponthoud ook nuttig invullen. Met een sanitaire stop of door iets te eten, bijvoorbeeld. Of met een selfie.

clock 12:33 12 uur 33. Zo lang stilstaan is toch niet goed voor de renners. Dirk De Wolf. Zo lang stilstaan is toch niet goed voor de renners. Dirk De Wolf

clock 12:32 12 uur 32. Asgreen: "Belgen en Nederlanders hebben bovenhand". Asgreen: "Belgen en Nederlanders hebben bovenhand"

clock 12:30 12 uur 30. Ook de Belgen in het peloton worden nu tegengehouden. Ook de Belgen in het peloton worden nu tegengehouden

clock 12:30 12 uur 30. Het kan nog wel even duren, meldt men ons. Karl Vannieuwkerke. Het kan nog wel even duren, meldt men ons. Karl Vannieuwkerke

clock 12:26 12 uur 26. Buiten beeld wordt naar een oplossing gezocht. Die ligt niet meteen voor de hand, want de demonstranten hebben blijkbaar sterke lijm gebruikt. . Buiten beeld wordt naar een oplossing gezocht. Die ligt niet meteen voor de hand, want de demonstranten hebben blijkbaar sterke lijm gebruikt.

clock 12:25 12 uur 25. De koers wordt even geneutraliseerd door protesten: "Hier kan de organisatie niets aan doen". De koers wordt even geneutraliseerd door protesten: "Hier kan de organisatie niets aan doen"

clock 12:23 12 uur 23.

clock 12:21 12 uur 21. Protesten! De koers ligt stil! Enkele activisten hebben zich vastgekleefd aan het wegdek. . Protesten! De koers ligt stil! Enkele activisten hebben zich vastgekleefd aan het wegdek.

clock 12:19 47,5 km/h. Het gaat vooruit in Schotland! Deze aanloop zal sowieso in de benen kruipen. . 12 uur 19. average speed 47,5 km/h Het gaat vooruit in Schotland! Deze aanloop zal sowieso in de benen kruipen.

clock 12:18 12 uur 18. Philipsen: "Waarschijnlijk sprinten, maar weet niet voor hoeveelste plaats". Philipsen: "Waarschijnlijk sprinten, maar weet niet voor hoeveelste plaats"

clock 12:15 12 uur 15. Alarcón en Hennis hebben hun moment in de schijnwerpers gehad en worden gegrepen. Het zal ook niet lang meer duren vooraleer ook de onderneming van Bennett, Fagúndez en Schuurhuis ten einde is. . Alarcón en Hennis hebben hun moment in de schijnwerpers gehad en worden gegrepen. Het zal ook niet lang meer duren vooraleer ook de onderneming van Bennett, Fagúndez en Schuurhuis ten einde is.

clock 12:13 12 uur 13. De kopgroep krijgt een hellende strook als opwarmer voor Crow Road. Die klim zit er straks aan te komen. . De kopgroep krijgt een hellende strook als opwarmer voor Crow Road. Die klim zit er straks aan te komen.

clock 12:11 12 uur 11. Het verschil blijft ondertussen toch groeien. . Het verschil blijft ondertussen toch groeien.

clock 12:07 12 uur 07. Benoot: "Een van de moeilijkste wedstrijden". Benoot: "Een van de moeilijkste wedstrijden"

clock 12:04 12 uur 04. Natnael Berhane verlaat het WK na valpartij in het busje. Natnael Berhane verlaat het WK na valpartij in het busje

clock 12:03 Einde voor Berhane. Berhane geeft er de brui aan na die valpartij van daarnet. . 12 uur 03. give up Einde voor Berhane Berhane geeft er de brui aan na die valpartij van daarnet.

clock 12:00 En een val! Het zit Portugal niet mee. Nu maakt ook Nélson Oliveira kennis met het Schotse asfalt. Natnael Berhane (Eritrea) ligt erbij en heeft het moeilijk. . 12 uur . fall En een val! Het zit Portugal niet mee. Nu maakt ook Nélson Oliveira kennis met het Schotse asfalt. Natnael Berhane (Eritrea) ligt erbij en heeft het moeilijk.

clock 11:52 11 uur 52. De koerssituatie ligt nu wel voor een hele tijd vast, minstens tot op het plaatselijke parcours in Glasgow. . De koerssituatie ligt nu wel voor een hele tijd vast, minstens tot op het plaatselijke parcours in Glasgow.

clock 11:45 11 uur 45. De kopgroep heeft zes minuten voorsprong te pakken.

clock 11:44 2'45" en 6'15". Bennett blijft zijn chasse patate rekken. Voor de rest lijkt het erop dat de kopgroep zijn maximale voorsprong heeft bereikt. . 11 uur 44. time difference 2'45" en 6'15" Bennett blijft zijn chasse patate rekken. Voor de rest lijkt het erop dat de kopgroep zijn maximale voorsprong heeft bereikt.

clock 11:36 11 uur 36. Vooraan draait het allemaal goed rond. In de kop van het peloton zien we steeds meer Sloveens groen. Hoe goed zou Tadej Pogacar zich voelen? Fagúndez, Schuurhuis, Alarcón en Hennis rapen inmiddels publiciteit tussen kopgroep en peloton in. . Vooraan draait het allemaal goed rond. In de kop van het peloton zien we steeds meer Sloveens groen. Hoe goed zou Tadej Pogacar zich voelen? Fagúndez, Schuurhuis, Alarcón en Hennis rapen inmiddels publiciteit tussen kopgroep en peloton in.

clock 11:32 11 uur 32.

clock 11:27 11 uur 27. Bennett en zijn helpers weigeren te buigen in de jacht op de negen vluchters. In het peloton knapt Frederik Frison zijn werk op, met wat steun uit Sloveense hoek. . Bennett en zijn helpers weigeren te buigen in de jacht op de negen vluchters. In het peloton knapt Frederik Frison zijn werk op, met wat steun uit Sloveense hoek.

clock 11:23 11 uur 23. Van Hooydonck: "Tevreden als een Belg wint". Van Hooydonck: "Tevreden als een Belg wint"

clock 11:19 11 uur 19. De koers van Bennett lijkt al naar de vaantjes. Aan Fagúndez en Schuurhuis heeft hij niet genoeg steun om voorin te geraken. In de achtergrond tonen José Alarcón (Venezuela) en Hasani Hennis (Anguilla) de kleuren van hun land met een tegenaanval voor de show. . De koers van Bennett lijkt al naar de vaantjes. Aan Fagúndez en Schuurhuis heeft hij niet genoeg steun om voorin te geraken. In de achtergrond tonen José Alarcón (Venezuela) en Hasani Hennis (Anguilla) de kleuren van hun land met een tegenaanval voor de show.

clock 11:16 11 uur 16. Dit zijn geen pannenkoeken! José De Cauwer. Dit zijn geen pannenkoeken! José De Cauwer

clock 11:15 11 uur 15. Het is een verraderlijk negental dat is weggereden. Niet voor de zege, maar we letten toch maar beter op. . Het is een verraderlijk negental dat is weggereden. Niet voor de zege, maar we letten toch maar beter op.

clock 11:13 11 uur 13. Trentin: "Dit is het WK, niet het EK". Trentin: "Dit is het WK, niet het EK"

clock 11:12 50" en 2'15". De achtervolgers blijven hopen op tussenkomst van bovenaf. Terwijl we dit typen, heeft het peloton van zijn kant vast en zeker nog wat meer tijd verloren. . 11 uur 12. time difference 50" en 2'15" De achtervolgers blijven hopen op tussenkomst van bovenaf. Terwijl we dit typen, heeft het peloton van zijn kant vast en zeker nog wat meer tijd verloren.

clock 11:10 11 uur 10. Die drie zullen toch een klein mirakeltje nodig hebben. Karl Vannieuwkerke. Die drie zullen toch een klein mirakeltje nodig hebben. Karl Vannieuwkerke

clock 11:10 11 uur 10. Peloton laat de kopgroep gaan: "Hola, de blok erop". Peloton laat de kopgroep gaan: "Hola, de blok erop"

clock 11:09 11 uur 09. George Bennett (Nieuw-Zeeland), Eric Fagúndez (Uruguay) en Rien Schuurhuis (Vaticaanstad) willen ook nog mee, maar moeten vlassen. In het peloton gaat het slot erop en is het tijd voor een plaspauze. . George Bennett (Nieuw-Zeeland), Eric Fagúndez (Uruguay) en Rien Schuurhuis (Vaticaanstad) willen ook nog mee, maar moeten vlassen. In het peloton gaat het slot erop en is het tijd voor een plaspauze.

clock 11:06 11 uur 06. Negen man weg. Gamper en Townsend hebben bont gezelschap gekregen. Owain Doull (Verenigd Koninkrijk), Matthew Dinham (Australië), Harold Tejada (Colombia), Kevin Vermaerke (Verenigde Staten), Ryan Christensen (Nieuw-Zeeland), Krists Neilands (Letland) en Petr Kelemen (Tsjechië) sluiten aan. . Negen man weg Gamper en Townsend hebben bont gezelschap gekregen. Owain Doull (Verenigd Koninkrijk), Matthew Dinham (Australië), Harold Tejada (Colombia), Kevin Vermaerke (Verenigde Staten), Ryan Christensen (Nieuw-Zeeland), Krists Neilands (Letland) en Petr Kelemen (Tsjechië) sluiten aan.

clock 11:01 11 uur 01. Patrick Gamper (Oostenrijk) en Rory Townsend (Ierland) hebben een gaatje. Achter die twee proberen enkele mannetjes de sprong te maken. . Patrick Gamper (Oostenrijk) en Rory Townsend (Ierland) hebben een gaatje. Achter die twee proberen enkele mannetjes de sprong te maken.

clock 10:59 10 uur 59. Healy: "Goede koers om naar te kijken". Healy: "Goede koers om naar te kijken"

clock 10:55 10 uur 55. Mondialisering. Nooit reden meer nationaliteiten mee dan vandaag, maar liefst 58. In 1995 waren dat er slechts 19. . Mondialisering Nooit reden meer nationaliteiten mee dan vandaag, maar liefst 58. In 1995 waren dat er slechts 19.

clock 10:50 10 uur 50. Er gaat echt gekoerst worden voor die vroege vlucht. Karl Vannieuwkerke. Er gaat echt gekoerst worden voor die vroege vlucht. Karl Vannieuwkerke

clock 10:47 10 uur 47. Of toch niet. Ondanks verwoede Zuid-Afrikaanse pogingen krijgen de eerste vluchters geen vrijheid. . Of toch niet. Ondanks verwoede Zuid-Afrikaanse pogingen krijgen de eerste vluchters geen vrijheid.

clock 10:45 10 uur 45. Er lijkt een groepje met exoten te ontsnappen. . Er lijkt een groepje met exoten te ontsnappen.

clock 10:42 10 uur 42. Krists Neilands (Letland) trekt al eens goed door. Vooraan is het dus koers, maar Almeida wordt nog steeds verzorgd. . Krists Neilands (Letland) trekt al eens goed door. Vooraan is het dus koers, maar Almeida wordt nog steeds verzorgd.

clock 10:40 10 uur 40 match begonnen start time Start! Almeida is nog niet aan het staartje van het peloton, maar de vlag wappert wel. De koers is begonnen, met of zonder de onfortuinlijke Portugees.

clock 10:38 Almeida valt! Dat is al geen goed begin! João Almeida (Portugal) gaat in de neutralisatie al tegen de kasseitjes. De auto van de dokter komt een kijkje nemen. . 10 uur 38. fall Almeida valt! Dat is al geen goed begin! João Almeida (Portugal) gaat in de neutralisatie al tegen de kasseitjes. De auto van de dokter komt een kijkje nemen.

clock 10:30 10 uur 30. Neutrale start. Het peloton trekt zich op gang in Edinburgh. Op de eerste rij zien we Rien Schuurhuis, die voor het Vaticaan rijdt. . Neutrale start Het peloton trekt zich op gang in Edinburgh. Op de eerste rij zien we Rien Schuurhuis, die voor het Vaticaan rijdt.

clock 10:26 Nog eventjes en het gaat beginnen! 10 uur 26. Nog eventjes en het gaat beginnen!

clock 10:21 10 uur 21. De meest ervaren renner aan de start? Yukiya Arashiro. De Japanner rijdt vandaag zijn vijftiende wereldkampioenschap. Zijn beste klassering was een negende plek in 2010 in Geelong. . De meest ervaren renner aan de start? Yukiya Arashiro. De Japanner rijdt vandaag zijn vijftiende wereldkampioenschap. Zijn beste klassering was een negende plek in 2010 in Geelong.

clock 10:14 10 uur 14.

clock 10:12 10 uur 12. Ik vind dit geen parcours voor een WK, maar het is nu zo. Jan Bakelants. Ik vind dit geen parcours voor een WK, maar het is nu zo. Jan Bakelants

clock 10:04 10 uur 04. Het parcours is eigenlijk een circusnummer. Een Belgische kermiskoers maal twee. Dirk De Wolf. Het parcours is eigenlijk een circusnummer. Een Belgische kermiskoers maal twee. Dirk De Wolf

clock 09:57 09 uur 57. Live op VRT 1. Over enkele minuten gaan we in aanloop naar de koers voorbeschouwen op VRT 1. U kunt natuurlijk ook de livestream volgen op deze pagina. . Live op VRT 1 Over enkele minuten gaan we in aanloop naar de koers voorbeschouwen op VRT 1. U kunt natuurlijk ook de livestream volgen op deze pagina.

clock 09:50 Flink steil. Dat gaat in de benen kruipen! 09 uur 50. Flink steil. Dat gaat in de benen kruipen!

clock 09:43 "Eten en drinken, eten en drinken." (José De Cauwer). 09 uur 43. "Eten en drinken, eten en drinken." (José De Cauwer)

clock 09:39 09 uur 39. Sinds 1990 telden slechts twee wereldkampioenschappen meer kilometers dan de 271,1 van vandaag. Tom Boonen reed in 2005 slechts een paar meter op kop van de in totaal 273 km in en rond Madrid, maar dat was wel genoeg voor de regenboogtrui. In 2013 in Firenze maakte Rui Costa na 272,2 km het zegegebaar. . Sinds 1990 telden slechts twee wereldkampioenschappen meer kilometers dan de 271,1 van vandaag. Tom Boonen reed in 2005 slechts een paar meter op kop van de in totaal 273 km in en rond Madrid, maar dat was wel genoeg voor de regenboogtrui. In 2013 in Firenze maakte Rui Costa na 272,2 km het zegegebaar.

clock 09:31 09 uur 31. WK in het VK. Het is de vierde keer dat het wereldkampioenschap plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk. In 1970 was de betreurde Jean-Pierre Monseré de beste in Leicester, in 1982 won Giuseppe Saronni in Goodwood en in 2019 verraste Mads Pedersen iedereen in een uitgeregend Harrogate. . WK in het VK Het is de vierde keer dat het wereldkampioenschap plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk. In 1970 was de betreurde Jean-Pierre Monseré de beste in Leicester, in 1982 won Giuseppe Saronni in Goodwood en in 2019 verraste Mads Pedersen iedereen in een uitgeregend Harrogate.

clock 09:22 Het wordt een lange, zware dag voor Christopher Rougier-Lagane uit Mauritius. 09 uur 22. Het wordt een lange, zware dag voor Christopher Rougier-Lagane uit Mauritius.

clock 09:14 09 uur 14. Ploegenverdeling. Dit is die ene koers op het jaar waar in landenploegen gereden wordt. Dan is het altijd interessant om ook eens te kijken waar de belangen van de merkenploegen liggen. De mannen van EF-EasyPost zijn met z'n twaalven verdeeld over een handvol landen, Soudal-Quick Step is met tien renners vertegenwoordigd. UAE en Lidl-Trek doen het met negen man in koers. Opvallend: bij elk van die vier blokken zit minstens één Deen. . Ploegenverdeling Dit is die ene koers op het jaar waar in landenploegen gereden wordt. Dan is het altijd interessant om ook eens te kijken waar de belangen van de merkenploegen liggen. De mannen van EF-EasyPost zijn met z'n twaalven verdeeld over een handvol landen, Soudal-Quick Step is met tien renners vertegenwoordigd. UAE en Lidl-Trek doen het met negen man in koers. Opvallend: bij elk van die vier blokken zit minstens één Deen.

clock 09:06 09 uur 06.

clock 09:02 09 uur 02. Er staan straks 195 renners aan de start. Vooral uit de traditionele wielerlanden, maar ook uit meer exotische oorden. Zo vaardigen onder meer Mongolië, Mauritius, Chili, Cyprus, de Britse Maagdeneilanden, Oeganda, Guyana, Malta, Kaapverdië en het Vaticaan een deelnemer af. . Er staan straks 195 renners aan de start. Vooral uit de traditionele wielerlanden, maar ook uit meer exotische oorden. Zo vaardigen onder meer Mongolië, Mauritius, Chili, Cyprus, de Britse Maagdeneilanden, Oeganda, Guyana, Malta, Kaapverdië en het Vaticaan een deelnemer af.

clock 08:20 De eliterenners kunnen vandaag alvast droog starten in Glasgow. Speelt een regenbui een rol in de finale van het WK? 08 uur 20. De eliterenners kunnen vandaag alvast droog starten in Glasgow. Speelt een regenbui een rol in de finale van het WK?

clock 06-08-2023 06-08-2023.

clock 16:56 16 uur 56. De elite mannen trekken zich rond 10.30 u op gang in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Voor ze het lokale parcours in Glasgow aanraken, maken de profs nog een ommetje van zo'n 120 kilometer. De belangrijkste hindernis is Crow Road, een beklimming van 5,6 kilometer tegen een gemiddelde van 4,8%. Niet te onderschatten, maar wellicht te vroeg in de wedstrijd om al brokken te maken. Daarna entert het peloton Glasgow voor 10 rondjes van 14,3 kilometer. Aan het einde van de dag zou een totaal van 3.570 hoogtemeters op de teller moeten staan. De scherprechter in die lus moet Montrose Street worden. In amper 200 meter krijgen de renners een gemiddelde van 7,7% voor de kiezen, met een piek tot net geen 10%. Montrose Street ligt aan het einde van de lus van 14,3 kilometer. Vanaf de top is het nog anderhalve kilometer tot de finish, op George Square. Daar kennen we de winnaar tussen 16.40 u en 17.20 u. . De elite mannen trekken zich rond 10.30 u op gang in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Voor ze het lokale parcours in Glasgow aanraken, maken de profs nog een ommetje van zo'n 120 kilometer. De belangrijkste hindernis is Crow Road, een beklimming van 5,6 kilometer tegen een gemiddelde van 4,8%. Niet te onderschatten, maar wellicht te vroeg in de wedstrijd om al brokken te maken. Daarna entert het peloton Glasgow voor 10 rondjes van 14,3 kilometer. Aan het einde van de dag zou een totaal van 3.570 hoogtemeters op de teller moeten staan. De scherprechter in die lus moet Montrose Street worden. In amper 200 meter krijgen de renners een gemiddelde van 7,7% voor de kiezen, met een piek tot net geen 10%. Montrose Street ligt aan het einde van de lus van 14,3 kilometer. Vanaf de top is het nog anderhalve kilometer tot de finish, op George Square. Daar kennen we de winnaar tussen 16.40 u en 17.20 u.