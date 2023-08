LIVE: Wie klopt topfavoriet Zwitserland in de mixed relay op het WK (zonder België)?

clock 14:20 14 uur 20. Wachten op de VS. Ondertussen zijn ook het World Cycling Centre, China, Mauritius en Oekraïne aan hun opdracht begonnen. De eerste echte richttijd zal wellicht door de VS (15.02 u.) gereden worden. Zij beginnen met Barta, Craddock en Powless bij de mannen. . Wachten op de VS Ondertussen zijn ook het World Cycling Centre, China, Mauritius en Oekraïne aan hun opdracht begonnen. De eerste echte richttijd zal wellicht door de VS (15.02 u.) gereden worden. Zij beginnen met Barta, Craddock en Powless bij de mannen.

clock 14:14 14 uur 14. Het is nog even wachten op de echte toplanden, maar dat deert de Schotten niet. Er is toch aardig wat volk komen opdagen langs het parcours. . Het is nog even wachten op de echte toplanden, maar dat deert de Schotten niet. Er is toch aardig wat volk komen opdagen langs het parcours.

clock 14:06 14 uur 06. Vijf minuten na de Afghanen zijn ook de buren uit Oezbekistan van het startpodium gerold. De 41-jarige Muradjan Khalmoeratov is daar de opvallendste naam. . Vijf minuten na de Afghanen zijn ook de buren uit Oezbekistan van het startpodium gerold. De 41-jarige Muradjan Khalmoeratov is daar de opvallendste naam.

clock 14:01 14 uur 01 match begonnen start time Let's go! De drie Afghaanse mannen zijn eraan begonnen in Glasgow. Qais Haidara, Mohamad Islam Jorat en Ahmad Mirzaee laten in de eerste meters meteen zien dat we wellicht weinig rekening met hen zullen moeten houden.

clock 13:58 13 uur 58. Zon en warm. De 18 teams verkenden het parcours in Glasgow gisteren in de gietende regen. Niets daarvan vandaag, want het zonnetje schijnt in Schotland en het is ook lekker warm. . Zon en warm De 18 teams verkenden het parcours in Glasgow gisteren in de gietende regen. Niets daarvan vandaag, want het zonnetje schijnt in Schotland en het is ook lekker warm.

clock 13:52 Wiebes moet passen. Nederland treedt allesbehalve met het sterkst mogelijke team aan in deze mixed relay. Zo ontbreken Annemiek van Vleuten en Demi Vollering allebei bij de vrouwen. Daar komt nu ook nog de naam van Europees kampioene Lorena Wiebes bij. Ze is "niet fit" en wordt vervangen door Riejanne Markus, de Nederlandse kampioene tegen de klok. . 13 uur 52. medical issue Wiebes moet passen Nederland treedt allesbehalve met het sterkst mogelijke team aan in deze mixed relay. Zo ontbreken Annemiek van Vleuten en Demi Vollering allebei bij de vrouwen.

Daar komt nu ook nog de naam van Europees kampioene Lorena Wiebes bij. Ze is "niet fit" en wordt vervangen door Riejanne Markus, de Nederlandse kampioene tegen de klok.

clock 13:42 13 uur 42. Opwarmen met de kleine landen. Nog 20 minuten en dan rolt Afghanistan als eerste van het startpodium in Glasgow. De andere teams uit de eerste wave: Oezbekistan, UCI World Cycling Centre, China, Mauritius en Oekraïne. . Opwarmen met de kleine landen Nog 20 minuten en dan rolt Afghanistan als eerste van het startpodium in Glasgow. De andere teams uit de eerste wave: Oezbekistan, UCI World Cycling Centre, China, Mauritius en Oekraïne.

clock 13:25 Ben Turner is ziek. Ook de Britten kunnen zo meteen niet aantreden in hun voorziene formatie. De jonge Ben Turner is ziek (geen corona) en wordt vervangen door generatiegenoot Josh Charlton. . 13 uur 25. medical issue Ben Turner is ziek Ook de Britten kunnen zo meteen niet aantreden in hun voorziene formatie. De jonge Ben Turner is ziek (geen corona) en wordt vervangen door generatiegenoot Josh Charlton.

clock 13:19 Wissel bij Australië. Door een coronabesmetting moeten de Australiërs noodgedwongen een wissel doorvoeren. Chapman Brodie is de vervangster van de zieke Ruby Roseman-Gannon. . 13 uur 19. medical issue Wissel bij Australië Door een coronabesmetting moeten de Australiërs noodgedwongen een wissel doorvoeren. Chapman Brodie is de vervangster van de zieke Ruby Roseman-Gannon.

clock 13:03 13 uur 03. Erelijst 2019 1. Nederland 2. Duitsland 3. Groot-Brittannië 2021 1. Duitsland 2. Nederland 3. Italië 2022 1. Zwitserland 2. Italië 3. Australië .

Erelijst





2019 1. Nederland 2. Duitsland 3. Groot-Brittannië

2021 1. Duitsland 2. Nederland

3. Italië 2022 1. Zwitserland 2. Italië 3. Australië



clock 09:05 09 uur 05. Zwitserland sluit de rij om 16.04 u. Afghanistan gaat als eerste land van start om 14 u. Vanaf de VS (15.02 u) wordt het spel om de medailles gespeeld met ook nog Frankrijk (15.10 u) als laatste land van de tweede wave. Het laatste blik wordt geopend met Groot-Brittannië (15.44 u) en brengt ons langs Nederland (15.48 u), Duitsland (15.52 u), Australië (15.56 u) en Italië (16 u) tot bij Zwitserland (16.04 u). . Zwitserland sluit de rij om 16.04 u Afghanistan gaat als eerste land van start om 14 u. Vanaf de VS (15.02 u) wordt het spel om de medailles gespeeld met ook nog Frankrijk (15.10 u) als laatste land van de tweede wave. Het laatste blik wordt geopend met Groot-Brittannië (15.44 u) en brengt ons langs Nederland (15.48 u), Duitsland (15.52 u), Australië (15.56 u) en Italië (16 u) tot bij Zwitserland (16.04 u).

clock 16:32 16 uur 32. Wie zijn de favorieten? Veel landen worstelen met het programma van dit Super WK en kunnen niet hun sterkste zestal opstellen. Zwitserland heeft zijn kanjers wel opgetrommeld met onder meer Stefan Küng, Stefan Bissegger en Marlen Reusser. Bij Italië ontbreekt Filippo Ganna. Mattia Cattaneo, Alberto Bettiol, Letizia Paternoster en Silvia Persico moeten mee de kar trekken. Australië rekent op onder meer Michael Matthews, Luke Plapp, Luke Durbridge en Sarah Roy, ook het Duitse ensemble (Max Walscheid, Jannik Steimle, Lisa Klein) zal meedoen voor de medailles. Nederland zet als ex-winnaar in op onder meer Daan Hoole, Jos van Emden, Shirin van Anrooij en Lorena Wiebes. Bij Frankrijk zijn Rémi Cavagna en Bruno Armirail de tempobeulen. Groot-Brittannië heeft pistekanonnen als Daniel Bigham en Ethan Vernon ter beschikking. Ook de VS mag ambities koesteren dankzij Lawson Craddock, Will Barta en Neilson Powless. . Wie zijn de favorieten? Veel landen worstelen met het programma van dit Super WK en kunnen niet hun sterkste zestal opstellen. Zwitserland heeft zijn kanjers wel opgetrommeld met onder meer Stefan Küng, Stefan Bissegger en Marlen Reusser. Bij Italië ontbreekt Filippo Ganna. Mattia Cattaneo, Alberto Bettiol, Letizia Paternoster en Silvia Persico moeten mee de kar trekken. Australië rekent op onder meer Michael Matthews, Luke Plapp, Luke Durbridge en Sarah Roy, ook het Duitse ensemble (Max Walscheid, Jannik Steimle, Lisa Klein) zal meedoen voor de medailles. Nederland zet als ex-winnaar in op onder meer Daan Hoole, Jos van Emden, Shirin van Anrooij en Lorena Wiebes. Bij Frankrijk zijn Rémi Cavagna en Bruno Armirail de tempobeulen. Groot-Brittannië heeft pistekanonnen als Daniel Bigham en Ethan Vernon ter beschikking. Ook de VS mag ambities koesteren dankzij Lawson Craddock, Will Barta en Neilson Powless.

clock 14:55 14 uur 55. Spelregels. Elk land selecteert 3 mannen en 3 vrouwen. Dat is een mix van profs en beloften. De mannen bijten de spits af en leggen een rondje van 20 kilometer af. Die lus bewandelt een groot deel van het circuit van de wegwedstrijden, maar is dus iets langer. Als de tweede man over de finishlijn bolt, beginnen de vrouwen aan hun opdracht. De eindtijd wordt bepaald door de tweede vrouw aan de finish. . Spelregels Elk land selecteert 3 mannen en 3 vrouwen. Dat is een mix van profs en beloften. De mannen bijten de spits af en leggen een rondje van 20 kilometer af. Die lus bewandelt een groot deel van het circuit van de wegwedstrijden, maar is dus iets langer. Als de tweede man over de finishlijn bolt, beginnen de vrouwen aan hun opdracht. De eindtijd wordt bepaald door de tweede vrouw aan de finish.

clock 14:53 14 uur 53. Bekijk een uitgebreide samenvatting van de mixed relay op het WK van 2022. Bekijk een uitgebreide samenvatting van de mixed relay op het WK van 2022