LIVE: Dames zijn begonnen aan tocht richting Glasgow, mag Lotte Kopecky straks vieren?

De neutralisatie ligt achter de rug, nu kan er echt gekoerst worden. Juliette Labous gaf al aan dat ze haar zinnen heeft gezet op een plekje in de vlucht, ook analiste Marijn de Vries gaf haar landgenotes de tip om meteen mee te glippen. Krijgen we nu al spektakel?

13 uur 07. En strijden maar! De neutralisatie ligt achter de rug, nu kan er echt gekoerst worden. Juliette Labous gaf al aan dat ze haar zinnen heeft gezet op een plekje in de vlucht, ook analiste Marijn de Vries gaf haar landgenotes de tip om meteen mee te glippen. Krijgen we nu al spektakel? .

Demi Vollering heeft er duidelijk zin in. Met een kamerbrede glimlach dolt ze nog wat met haar landgenotes vooraan in het peloton. Als de vlag wappert bij kilometerpaal 0, zal ze zich ongetwijfeld wat beter verstoppen in de buik van het pak.

13 uur 04. Demi Vollering heeft er duidelijk zin in. Met een kamerbrede glimlach dolt ze nog wat met haar landgenotes vooraan in het peloton. Als de vlag wappert bij kilometerpaal 0, zal ze zich ongetwijfeld wat beter verstoppen in de buik van het pak. .

12 uur 36. Sanne Cant: "Ik sta hier in topconditie, met de beste versie van mezelf".

clock 12:32

12 uur 32. Favorieten. De absolute topfavoriete komt dit jaar uit ons land. Lotte Kopecky heeft een fenomenale Tour en een geweldig WK op de piste achter de rug en wil die periode nu afsluiten met een regenboogtrui op de weg. Maar het Nederlandse blok, met Tour-winnares Vollering, uittredend wereldkampioen Van Vleuten en Europese kampioene Lorena Wiebes in de rangen, zal ongetwijfeld een plannetje uitgedokterd hebben om dat te voorkomen. Ook onder meer Liane Lippert (Duitsland), Silvia Persico (Italië), Ashleigh Moolman (Zuid-Afrika) en Marlen Reusser (Zwitserland) houden we best in het oog. Al draagt die laatste misschien nog wel de gevolgen van haar val in de mixed relay. .