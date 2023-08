Kijk vanaf 10 uur naar de wegrit bij de mannen op het WK in Glasgow

clock 16:56

16 uur 56. De elite mannen trekken zich rond 10.30 u op gang in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Voor ze het lokale parcours in Glasgow aanraken, maken de profs nog een ommetje van zo'n 120 kilometer. De belangrijkste hindernis is Crow Road, een beklimming van 5,6 kilometer tegen een gemiddelde van 4,8%. Niet te onderschatten, maar wellicht te vroeg in de wedstrijd om al brokken te maken. Daarna entert het peloton Glasgow voor 10 rondjes van 14,3 kilometer. Aan het einde van de dag zou een totaal van 3.570 hoogtemeters op de teller moeten staan. De scherprechter in die lus moet Montrose Street worden. In amper 200 meter krijgen de renners een gemiddelde van 7,7% voor de kiezen, met een piek tot net geen 10%. Montrose Street ligt aan het einde van de lus van 14,3 kilometer. Vanaf de top is het nog anderhalve kilometer tot de finish, op George Square. Daar kennen we de winnaar tussen 16.40 u en 17.20 u. .