Jooris en De Wilde rijden WK-tijdrit: "Leermoment" en "Afwachten hoe ik uit de Tour kom"

clock 12:20 12 uur 20. Reusser, Vollering, Dygert. Titelverdedigster Ellen van Dijk is er niet bij. Zij telt af naar de geboorte van haar eerste kindje. De Zwitserse Marlen Reusser is dan ook de topfavoriete. Het gevaar komt uit haar eigen team met Tour-winnares Demi Vollering. Nederland schakelt met Riejanne Markus ook de Nederlandse kampioene in. Het is ook uitkijken hoe de Amerikaanse Chloe Dygert presteert. Na een horrorval enkele jaren geleden komt ze steeds meer op toerental. Op de piste was ze op dit WK al succesvol op de individuele achtervolging. . Reusser, Vollering, Dygert Titelverdedigster Ellen van Dijk is er niet bij. Zij telt af naar de geboorte van haar eerste kindje. De Zwitserse Marlen Reusser is dan ook de topfavoriete. Het gevaar komt uit haar eigen team met Tour-winnares Demi Vollering. Nederland schakelt met Riejanne Markus ook de Nederlandse kampioene in. Het is ook uitkijken hoe de Amerikaanse Chloe Dygert presteert. Na een horrorval enkele jaren geleden komt ze steeds meer op toerental. Op de piste was ze op dit WK al succesvol op de individuele achtervolging.

clock 12:18 12 uur 18. Lotte Kopecky had hier waarschijnlijk ook iets kunnen betekenen, maar ik denk dat het een verstandige beslissing van haar is om deze wedstrijd over te slaan. Ze focust al op de piste en de wegrit. Lotte is natuurlijk een voorbeeld voor mij. Maar je mag niet verwachten dat wij nu in twee of drie jaar ook op dat niveau staan. Ze is zo goed. Ik ben nog jong en blijf nuchter. Er komt steeds meer talent in België aan. Dat is alleen maar positief. Febe Jooris. Lotte Kopecky had hier waarschijnlijk ook iets kunnen betekenen, maar ik denk dat het een verstandige beslissing van haar is om deze wedstrijd over te slaan. Ze focust al op de piste en de wegrit. Lotte is natuurlijk een voorbeeld voor mij. Maar je mag niet verwachten dat wij nu in twee of drie jaar ook op dat niveau staan. Ze is zo goed. Ik ben nog jong en blijf nuchter. Er komt steeds meer talent in België aan. Dat is alleen maar positief. Febe Jooris

clock 12:18 12 uur 18. Febe Jooris: “Zal vooral een leermoment zijn, maar heb een eigen doel voor ogen”. Febe Jooris: “Zal vooral een leermoment zijn, maar heb een eigen doel voor ogen”

clock 12:17 12 uur 17. Ik vind het een mooie omloop. De eerste stukken zijn vlak en de finish is op een klimmetje met klinkers. De rit wordt lastiger naar het einde toe. Het wordt zaak je in het begin niet te vergalopperen. Ik rijd graag tijdritten. Soms heb ik er voor de start niet altijd zin in, maar het geeft me achteraf altijd wel een gevoel van voldoening. Julie De Wilde. Ik vind het een mooie omloop. De eerste stukken zijn vlak en de finish is op een klimmetje met klinkers. De rit wordt lastiger naar het einde toe. Het wordt zaak je in het begin niet te vergalopperen. Ik rijd graag tijdritten. Soms heb ik er voor de start niet altijd zin in, maar het geeft me achteraf altijd wel een gevoel van voldoening. Julie De Wilde

clock 12:17 12 uur 17. Julie De Wilde: “Beetje koffiedik kijken hoe ik uit de Tour ben gekomen”. Julie De Wilde: “Beetje koffiedik kijken hoe ik uit de Tour ben gekomen”