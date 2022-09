Woensdagochtend mixed relay op het WK: België start om 7.45 u, Nederland om 8.22 u

13 uur 57. Mixed relay op Sporza. Mis woensdag niets van de mixed relay bij Sporza. De wedstrijd is met een livestream op onze website/app te volgen van 6 tot 9 uur. De uitzending op Één begint om 7 uur en loopt af om 9.20 uur. Nathan Van Hooydonck, Quinten Hermans en Pieter Serry starten als eerste trio voor hun 14 kilometer. Daarna neemt het trio Julie De Wilde, Valerie Demey en Jesse Vandenbulcke de denkbeeldige stok over van de mannen. .

clock 13:47

13 uur 47. Mathieu van der Poel maakt deel uit van Oranje. Een opwarmertje voor de wegrit? Mathieu van der Poel maakt morgen deel uit van de Nederlandse selectie van de mixed relay op het WK wielrennen. "Neen, het is geen opwarmertje, hoor", vertelde Van der Poel bij de Nederlandse collega's van NOS. "Het is niet het hoofddoel, maar het zou wel een boost geven om een medaille te pakken met onze ploeg. We maken alleszins kans op de overwinning met onze selectie." "Annemiek van Vleuten heeft het idee van de mixed relay in mijn hoofd gestoken. We hebben een heel sterke vrouwenploeg en ik hoop bij de mannen iets bij te dragen. Ik ben hier nu toch. En daarenboven vind ik het altijd goed om voor de wegwedstrijd nog eens een inspanning te doen." .