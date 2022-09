LIVESTREAM WK: Remco Evenepoel glipt mee in interessant groepje

clock 07:23 07 uur 23. Quinten Hermans geeft nog eens van jetje op Mount Pleasant. Remco Evenepoel - met rode Vuelta-schoenen en helm - oogt zo fris als een hoentje. . Quinten Hermans geeft nog eens van jetje op Mount Pleasant. Remco Evenepoel - met rode Vuelta-schoenen en helm - oogt zo fris als een hoentje.

clock 07:21 07 uur 21. Nog 60 kilometer. We hebben de kaap van de 200 kilometer gerond. De kopgroep met Pieter Serry staat op het punt om ingerekend te worden. De achterstand van het peloton groeit: 1'15". . Nog 60 kilometer We hebben de kaap van de 200 kilometer gerond. De kopgroep met Pieter Serry staat op het punt om ingerekend te worden. De achterstand van het peloton groeit: 1'15".

clock 07:20 07 uur 20.

clock 07:19 07 uur 19. Het groepje met Remco Evenepoel rijdt een minuut weg tegenover het peloton. "Ploegmakker" Florian Sénéchal is er een gangmaker. Voor Romain Bardet dan? . Het groepje met Remco Evenepoel rijdt een minuut weg tegenover het peloton. "Ploegmakker" Florian Sénéchal is er een gangmaker. Voor Romain Bardet dan?

clock 07:15 07 uur 15. Stan Dewulf draagt zijn steentje bij op 65 kilometer van de finish. Trekken we dan vol de kaart van Remco Evenepoel? . Stan Dewulf draagt zijn steentje bij op 65 kilometer van de finish. Trekken we dan vol de kaart van Remco Evenepoel?

clock 07:14 07 uur 14. Vannieuwkerke geeft na bijna 5 uur koers een korte samenvatting. Vannieuwkerke geeft na bijna 5 uur koers een korte samenvatting

clock 07:13 07 uur 13. Nog eens de belangrijkste tegenaanvallers: Evenepoel, Hermans, Dewulf, Bardet, Sénéchal, Pâcher, Tratnik, Conci, Rota, Geniets, Powless, Schmid, Stewart, Tulett, Quintana, Hindley, Eenkhoorn, Loetsenko, Skjelmose. . Nog eens de belangrijkste tegenaanvallers: Evenepoel, Hermans, Dewulf, Bardet, Sénéchal, Pâcher, Tratnik, Conci, Rota, Geniets, Powless, Schmid, Stewart, Tulett, Quintana, Hindley, Eenkhoorn, Loetsenko, Skjelmose.

clock 07:12 07 uur 12. 4 Belgen (Serry, Evenepoel, Hermans en Dewulf) zijn dus op avontuur, de rest beschermt Van Aert netjes in het peloton. Daar duiken de Spanjaarden zowaar weer op. . 4 Belgen (Serry, Evenepoel, Hermans en Dewulf) zijn dus op avontuur, de rest beschermt Van Aert netjes in het peloton. Daar duiken de Spanjaarden zowaar weer op.

clock 07:11 07 uur 11. Nog 4 ronden. Na bijna 5 uur koers bewaren 8 leiders - met Serry, O'Connor, Battistella en Sivakov als grootste namen - nog 1'25" op de eerste achtervolgers met Remco Evenepoel en tutti quanti. Het peloton wordt op 1'58" geklokt. . Nog 4 ronden Na bijna 5 uur koers bewaren 8 leiders - met Serry, O'Connor, Battistella en Sivakov als grootste namen - nog 1'25" op de eerste achtervolgers met Remco Evenepoel en tutti quanti. Het peloton wordt op 1'58" geklokt.

clock 07:10 07 uur 10.

clock 07:09 07 uur 09. De Belgen rijden voorlopig een perfecte koers. . Karl Vannieuwkerke. De Belgen rijden voorlopig een perfecte koers. Karl Vannieuwkerke

clock 07:09 07 uur 09. Evenepoel en co pakken meteen halve minuut. Evenepoel en co pakken meteen halve minuut

clock 07:08 07 uur 08. Wie is nog allemaal mee? Florian Sénéchal, Romain Bardet, Quentin Pâcher, Jan Tratnik, Jai Hindley, Nicola Conci, Neilson Powless, Mauro Schmid, Nairo Quintana, Jake Stewart, Mattias Jensen, Pascal Eenkhoorn, Ben Tulett, Aleksej Loetsenko. . Wie is nog allemaal mee? Florian Sénéchal, Romain Bardet, Quentin Pâcher, Jan Tratnik, Jai Hindley, Nicola Conci, Neilson Powless, Mauro Schmid, Nairo Quintana, Jake Stewart, Mattias Jensen, Pascal Eenkhoorn, Ben Tulett, Aleksej Loetsenko.

clock 07:07 07 uur 07. In de groep met Remco Evenepoel zit muziek, maar het is nog een beetje met de handrem op. Stan Dewulf wil er de vaart wel inhouden. . In de groep met Remco Evenepoel zit muziek, maar het is nog een beetje met de handrem op. Stan Dewulf wil er de vaart wel inhouden.

clock 07:05 07 uur 05. Een ruime groep heeft zich losgewerkt uit het peloton met Remco Evenepoel, Quinten Hermans en Stan Dewulf. De Fransen zijn weer de grote gangmakers. . Een ruime groep heeft zich losgewerkt uit het peloton met Remco Evenepoel, Quinten Hermans en Stan Dewulf. De Fransen zijn weer de grote gangmakers.

clock 07:05 07 uur 05. Vreemde val Zimmermann. Vreemde val Zimmermann

clock 07:04 07 uur 04. Vreemde val in het peloton, waar Georg Zimmermann gewoon naar de dranghekken wordt gekatapulteerd. De Duitser mag een kruis maken over zijn WK. . Vreemde val in het peloton, waar Georg Zimmermann gewoon naar de dranghekken wordt gekatapulteerd. De Duitser mag een kruis maken over zijn WK.

clock 07:04 07 uur 04. Fransen beginnen aan deel 2, Evenepoel is wakker. Fransen beginnen aan deel 2, Evenepoel is wakker

clock 07:03 07 uur 03. Dit is het begin van de finale. We zagen de eerste scheurtjes en een vinnige Remco Evenepoel. . José De Cauwer. Dit is het begin van de finale. We zagen de eerste scheurtjes en een vinnige Remco Evenepoel. José De Cauwer

clock 07:03 07 uur 03. Nog 75 kilometer en de Fransen zijn bezig met deel 2. Remco Evenepoel is nu wel klaarwakker, Wout van Aert en Biniam Girmay zitten verder. . Nog 75 kilometer en de Fransen zijn bezig met deel 2. Remco Evenepoel is nu wel klaarwakker, Wout van Aert en Biniam Girmay zitten verder.

clock 07:01 07 uur 01. Op 1'45" schuiven ook de favorieten duidelijk naar voren. Op Mount Pleasant is het Quentin Pâcher die de klokken laat luiden. Quinten Hermans springt gezwind mee. . Op 1'45" schuiven ook de favorieten duidelijk naar voren. Op Mount Pleasant is het Quentin Pâcher die de klokken laat luiden. Quinten Hermans springt gezwind mee.

clock 07:00 07 uur . De kopgroep wordt in geen tijd gehalveerd. Pieter Serry heeft moeite om de Italiaanse symfonie mee te zingen. . De kopgroep wordt in geen tijd gehalveerd. Pieter Serry heeft moeite om de Italiaanse symfonie mee te zingen.

clock 07:00 07 uur . De kopgroep wordt in geen tijd gehalveerd. De kopgroep wordt in geen tijd gehalveerd

clock 06:59 06 uur 59. Schifting? We worden koud gepakt met onze woorden. Samuele Battistella test eens met welk vlees hij op pad is. Luke Plapp hapt verrassend naar adem. Hij valt hier toch al door de mand. . Schifting? We worden koud gepakt met onze woorden. Samuele Battistella test eens met welk vlees hij op pad is. Luke Plapp hapt verrassend naar adem. Hij valt hier toch al door de mand.

clock 06:58 06 uur 58. Voorin wijzen alle neuzen nog in dezelfde richting. Het gros van dit pak is blij met de aandacht, de belangrijkste namen - Serry, Battistella, Sivakov, O'Connor en Plapp - hopen vooral dat ze in de diepe finale nog altijd aan boord zijn. . Voorin wijzen alle neuzen nog in dezelfde richting. Het gros van dit pak is blij met de aandacht, de belangrijkste namen - Serry, Battistella, Sivakov, O'Connor en Plapp - hopen vooral dat ze in de diepe finale nog altijd aan boord zijn.

clock 06:58 06 uur 58. Battistella versnelt vooraan. Battistella versnelt vooraan

clock 06:54 06 uur 54. In het peloton zijn de Spanjaarden vermist. Nederland staat er alleen voor. Met zijn oranje helm oogt Dylan van Baarle bijzonder kloek. Vorig jaar werd de winnaar van Parijs-Roubaix in Leuven 2e. . In het peloton zijn de Spanjaarden vermist. Nederland staat er alleen voor. Met zijn oranje helm oogt Dylan van Baarle bijzonder kloek. Vorig jaar werd de winnaar van Parijs-Roubaix in Leuven 2e.

clock 06:49 06 uur 49. De grote blokken schuiven op en er wordt veel gebabbeld. Krijgen we in deze ronde al een aperitiefhapje? Julian Alaphilippe en Tadej Pogacar zitten (vrij) ver achteraan. . De grote blokken schuiven op en er wordt veel gebabbeld. Krijgen we in deze ronde al een aperitiefhapje? Julian Alaphilippe en Tadej Pogacar zitten (vrij) ver achteraan.

clock 06:48 06 uur 48. Nog 5 ronden. 12 lokale ronden, dat was de opdracht enkele uren geleden. Nog 5 ronden is de dagtaak die overblijft. Julian Alaphilippe laat zich nog eens afzakken tot bij bondscoach Titi Voeckler. Ook voor rugnummer 1 is dit al bij al een gunstig scenario, want een harde koers zou nefast voor hem geweest kunnen zijn. . Nog 5 ronden 12 lokale ronden, dat was de opdracht enkele uren geleden. Nog 5 ronden is de dagtaak die overblijft. Julian Alaphilippe laat zich nog eens afzakken tot bij bondscoach Titi Voeckler. Ook voor rugnummer 1 is dit al bij al een gunstig scenario, want een harde koers zou nefast voor hem geweest kunnen zijn.

clock 06:45 Nog 87 kilometer. Het peloton trappelt een beetje ter plaatse, maar heeft alles schijnbaar onder controle: 3'17". . 06 uur 45. time difference Nog 87 kilometer Het peloton trappelt een beetje ter plaatse, maar heeft alles schijnbaar onder controle: 3'17".

clock 06:44 06 uur 44. Ludvigsson staat even aan de kant. Ludvigsson staat even aan de kant

clock 06:40 06 uur 40. Onze landgenoten lijken wakker en zitten goed geformeerd in de loges van het peloton. We zien Remco Evenepoel, Jasper Stuyven, Nathan Van Hooydonck en Quinten Hermans. De natuurlijke selectie zet zich mondjesmaat door. . Onze landgenoten lijken wakker en zitten goed geformeerd in de loges van het peloton. We zien Remco Evenepoel, Jasper Stuyven, Nathan Van Hooydonck en Quinten Hermans. De natuurlijke selectie zet zich mondjesmaat door.

clock 06:38 06 uur 38. Wie gaat het peloton straks in vuur en vlam zetten? Italië is een klassieke kandidaat, maar zij verstoppen zich achter Samuele Battistella. De Fransen kunnen zich ook verschuilen achter Pavel Sivakov. Dan toch maar een vriend van Tadej Pogacar? Of een van de Britten? . Wie gaat het peloton straks in vuur en vlam zetten? Italië is een klassieke kandidaat, maar zij verstoppen zich achter Samuele Battistella. De Fransen kunnen zich ook verschuilen achter Pavel Sivakov. Dan toch maar een vriend van Tadej Pogacar? Of een van de Britten?

clock 06:37 06 uur 37. De kopgroep rijdt op kousenvoeten weer Mount Pleasant op. Daar zien we veel wielerfans. Het enthousiasme was de voorbije week niet echt waarneembaar in Wollongong, maar vandaag zijn ze naar buiten gekomen. . De kopgroep rijdt op kousenvoeten weer Mount Pleasant op. Daar zien we veel wielerfans. Het enthousiasme was de voorbije week niet echt waarneembaar in Wollongong, maar vandaag zijn ze naar buiten gekomen.

clock 06:32 06 uur 32. De stress begint stilaan te groeien. . José De Cauwer. De stress begint stilaan te groeien. José De Cauwer

clock 06:29 06 uur 29. Taco van der Hoorn buffelt zoals hij dat graag doet en steengoed kan. Alleen zou hij dit liever op een andere plaats gedaan hebben dan op kop van dit peloton. . Taco van der Hoorn buffelt zoals hij dat graag doet en steengoed kan. Alleen zou hij dit liever op een andere plaats gedaan hebben dan op kop van dit peloton.

clock 06:28 06 uur 28. Zijn we naast Mathieu van der Poel nog renners kwijtgespeeld? Het aantal opgaves blijft voorlopig beperkt tot zo'n 15 renners met Stefan Bissegger als belangrijkste naam. . Zijn we naast Mathieu van der Poel nog renners kwijtgespeeld? Het aantal opgaves blijft voorlopig beperkt tot zo'n 15 renners met Stefan Bissegger als belangrijkste naam.

clock 06:26 De finale staat voor de deur. . 06 uur 26. De finale staat voor de deur.

clock 06:21 06 uur 21. Nog 6 ronden. De maag van José De Cauwer knort en we kunnen hem wel begrijpen. We blijven een beetje op onze honger zitten. Het is wachten, wachten, wachten... Een traditioneel WK met andere woorden, op dat spetterende intermezzo rond Mount Keira na. . Nog 6 ronden De maag van José De Cauwer knort en we kunnen hem wel begrijpen. We blijven een beetje op onze honger zitten. Het is wachten, wachten, wachten... Een traditioneel WK met andere woorden, op dat spetterende intermezzo rond Mount Keira na.

clock 06:15 Val met vlag. Op een van de knikjes hapert Jake Stewart bij een vlag van een Australische supporter. Gelukkig veroorzaakt zijn val geen domino-effect en kan hij ook snel weer op zijn fiets springen. . 06 uur 15. fall Val met vlag Op een van de knikjes hapert Jake Stewart bij een vlag van een Australische supporter. Gelukkig veroorzaakt zijn val geen domino-effect en kan hij ook snel weer op zijn fiets springen.

clock 06:15 06 uur 15. Stewart hapert bij vlag van Australische supporter. Stewart hapert bij vlag van Australische supporter

clock 06:13 06 uur 13. Onze commentatoren zijn kritisch voor de Nederlandse wielerbond, waar het nog muisstil blijft. Waar waren ze gisteren tijdens het incident met Mathieu van der Poel en waar zijn ze nu? . Onze commentatoren zijn kritisch voor de Nederlandse wielerbond, waar het nog muisstil blijft. Waar waren ze gisteren tijdens het incident met Mathieu van der Poel en waar zijn ze nu?

clock 06:11 06 uur 11. Mount Pleasant is een kolfje naar de hand van Ben O'Connor, die tegen de jeuk aan het vechten is in deze thuismatch. De Australiër is een klimmer pur sang, maar staat hier zijn mannetje. In dienst van Luke Plapp? . Mount Pleasant is een kolfje naar de hand van Ben O'Connor, die tegen de jeuk aan het vechten is in deze thuismatch. De Australiër is een klimmer pur sang, maar staat hier zijn mannetje. In dienst van Luke Plapp?

clock 06:09 06 uur 09. De immer betrouwbare Pieter Serry (33) moest de Vuelta na 8 dagen verlaten met een coronabesmetting. Hij bereidde zich daarna in Spanje voor op dit WK en bewijst dat hij zijn plek waard is. Op Mount Keira was hij de enige Belg in de groep met Wout van Aert en ook nu mogen de kopmannen een kaarsje branden voor hem. . De immer betrouwbare Pieter Serry (33) moest de Vuelta na 8 dagen verlaten met een coronabesmetting. Hij bereidde zich daarna in Spanje voor op dit WK en bewijst dat hij zijn plek waard is. Op Mount Keira was hij de enige Belg in de groep met Wout van Aert en ook nu mogen de kopmannen een kaarsje branden voor hem.

clock 06:08 Serry zet Belgen in een zetel. 06 uur 08. Serry zet Belgen in een zetel

clock 06:06 06 uur 06. Het WK tot dusver in een notendop. - Mathieu van der Poel werd gisteren opgepakt en gaf na 30 km op - Franse (poging tot) coup op Mount Keira - het peloton brak er in 2 stukken, Wout van Aert en Tadej Pogacar waren bij de pinken - samensmelting dankzij de Duitsers - groepje met Pieter Serry was dan al weggereden richting de kopgroep - in het peloton halen Nederland en Spanje de kastanjes uit het vuur . Het WK tot dusver in een notendop - Mathieu van der Poel werd gisteren opgepakt en gaf na 30 km op - Franse (poging tot) coup op Mount Keira - het peloton brak er in 2 stukken, Wout van Aert en Tadej Pogacar waren bij de pinken - samensmelting dankzij de Duitsers - groepje met Pieter Serry was dan al weggereden richting de kopgroep - in het peloton halen Nederland en Spanje de kastanjes uit het vuur

clock 06:03 06 uur 03. De minuten vliegen er niet af, hé. Ze zullen veel mannetjes moeten gebruiken om dit gat te dichten. En wie weet spelen sommige vluchters nog mee in de finale. . Dirk De Wolf. De minuten vliegen er niet af, hé. Ze zullen veel mannetjes moeten gebruiken om dit gat te dichten. En wie weet spelen sommige vluchters nog mee in de finale. Dirk De Wolf

clock 06:02 06 uur 02. Analist Dirk De Wolf komt postvatten bij onze commentatoren. "Dit is ideaal voor de Belgen", zegt hij. Nog 116 kilometer en de kopgroep - met Pieter Serry - doet gewoon zijn ding. De Belgen hebben de jongste 2 uur met hun neus nog niet in de wind gereden. . Analist Dirk De Wolf komt postvatten bij onze commentatoren. "Dit is ideaal voor de Belgen", zegt hij. Nog 116 kilometer en de kopgroep - met Pieter Serry - doet gewoon zijn ding. De Belgen hebben de jongste 2 uur met hun neus nog niet in de wind gereden.

clock 05:56 05 uur 56. Nog 7 ronden. In het zonnige Wollongong - van regen is geen sprake - geeft de bordjesman aan dat er nog 7 rondjes liggen te blinken. Het verval is voorin geenszins spectaculair: 5'43". . Nog 7 ronden In het zonnige Wollongong - van regen is geen sprake - geeft de bordjesman aan dat er nog 7 rondjes liggen te blinken. Het verval is voorin geenszins spectaculair: 5'43".

clock 05:54 05 uur 54. In de kopgroep neemt Pieter Serry ook af en toe een beurt voor zijn rekening. In spaarmodus weliswaar en dat kan gerust in dit pakket van 16 leiders. . In de kopgroep neemt Pieter Serry ook af en toe een beurt voor zijn rekening. In spaarmodus weliswaar en dat kan gerust in dit pakket van 16 leiders.

clock 05:52 05 uur 52. Je zou het bijna vergeten, maar elke ronde duikt Mount Pleasant weer op. En in het peloton zien we al veel wiegende schouders. Vooral bij de Duitsers, die na de Franse putsch op Mount Keira peloton 2 hebben teruggebracht. . Je zou het bijna vergeten, maar elke ronde duikt Mount Pleasant weer op. En in het peloton zien we al veel wiegende schouders. Vooral bij de Duitsers, die na de Franse putsch op Mount Keira peloton 2 hebben teruggebracht.

clock 05:48 05 uur 48. Het verschil stabiliseert. 16 leiders roep je natuurlijk ook niet zomaar tot de orde. . Karl Vannieuwkerke. Het verschil stabiliseert. 16 leiders roep je natuurlijk ook niet zomaar tot de orde. Karl Vannieuwkerke

clock 05:46 05 uur 46. De Spaanse bondscoach twijfelde of hij wel een selectie op het vliegtuig zou zetten aangezien vrijwel niemand beschikbaar was. Hij heeft bij de kleinere Spaanse teams een pakketje opgetrommeld en zij rijden alleszins niet anoniem mee. En met woelwater Marc Soler weet je in de finale nooit. "Soler lost" en "Soler wint" in pakweg een halfuur tijd? Met Soler is alles mogelijk. . De Spaanse bondscoach twijfelde of hij wel een selectie op het vliegtuig zou zetten aangezien vrijwel niemand beschikbaar was. Hij heeft bij de kleinere Spaanse teams een pakketje opgetrommeld en zij rijden alleszins niet anoniem mee. En met woelwater Marc Soler weet je in de finale nooit. "Soler lost" en "Soler wint" in pakweg een halfuur tijd? Met Soler is alles mogelijk.

clock 05:43 05 uur 43. Terwijl we voorbij halfkoers zijn, is Taco van der Hoorn de Nederlandse meid van het vuile werk. Hij knabbelt met een groot mes rustig aan zijn buffet: 6'06". . Terwijl we voorbij halfkoers zijn, is Taco van der Hoorn de Nederlandse meid van het vuile werk. Hij knabbelt met een groot mes rustig aan zijn buffet: 6'06".

clock 05:39 05 uur 39. Zou er in de kopgroep iemand stiekem dromen van zijn jour de gloire? Misschien krijgt Luke Plapp op zijn 21e voor eigen volk wel een buitenkans. In de slotrit van de Vuelta liet Plapp al blijken dat zijn tank niet leeg was. . Zou er in de kopgroep iemand stiekem dromen van zijn jour de gloire? Misschien krijgt Luke Plapp op zijn 21e voor eigen volk wel een buitenkans. In de slotrit van de Vuelta liet Plapp al blijken dat zijn tank niet leeg was.

clock 05:35 05 uur 35. Zijn we nu te chauvinistisch als we zeggen dat alles nog rooskleurig oogt voor de Belgische kopmannen? We voelen natuurlijk hun benen niet, maar Pieter Serry is een engel voorin. Bovendien is het Franse bombardement op een sisser uitgedraaid, al hebben hun kopstukken - Julian Alaphilippe en Benoît Cosnefroy - ook geen trap te veel gegeven aangezien ze niet mee waren. Tadej Pogacar heeft wel al een laagje afgepeld in de nervositeit en hectiek die er na Mount Keira was. . Zijn we nu te chauvinistisch als we zeggen dat alles nog rooskleurig oogt voor de Belgische kopmannen? We voelen natuurlijk hun benen niet, maar Pieter Serry is een engel voorin. Bovendien is het Franse bombardement op een sisser uitgedraaid, al hebben hun kopstukken - Julian Alaphilippe en Benoît Cosnefroy - ook geen trap te veel gegeven aangezien ze niet mee waren. Tadej Pogacar heeft wel al een laagje afgepeld in de nervositeit en hectiek die er na Mount Keira was.

clock 05:32 05 uur 32. Stand van zaken om 5u30: 16 leiders, Nederland en Spanje proberen achterstand te verkleinen. Stand van zaken om 5u30: 16 leiders, Nederland en Spanje proberen achterstand te verkleinen