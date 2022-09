LIVESTREAM WK: Pieter Serry zet Belgen in een zetel, Nederland werkt in peloton

clock 05:54 05 uur 54. In de kopgroep neemt Pieter Serry ook af en toe een beurt voor zijn rekening. In spaarmodus weliswaar en dat kan gerust in dit pakket van 16 leiders. . In de kopgroep neemt Pieter Serry ook af en toe een beurt voor zijn rekening. In spaarmodus weliswaar en dat kan gerust in dit pakket van 16 leiders.

clock 05:52 05 uur 52. Je zou het bijna vergeten, maar elke ronde duikt Mount Pleasant weer op. En in het peloton zien we al veel wiegende schouders. Vooral bij de Duitsers, die na de Franse putsch op Mount Keira peloton 2 hebben teruggebracht. . Je zou het bijna vergeten, maar elke ronde duikt Mount Pleasant weer op. En in het peloton zien we al veel wiegende schouders. Vooral bij de Duitsers, die na de Franse putsch op Mount Keira peloton 2 hebben teruggebracht.

clock 05:48 05 uur 48. Het verschil stabiliseert. 16 leiders roep je natuurlijk ook niet zomaar tot de orde. . Karl Vannieuwkerke. Het verschil stabiliseert. 16 leiders roep je natuurlijk ook niet zomaar tot de orde. Karl Vannieuwkerke

clock 05:46 05 uur 46. De Spaanse bondscoach twijfelde of hij wel een selectie op het vliegtuig zou zetten aangezien vrijwel niemand beschikbaar was. Hij heeft bij de kleinere Spaanse teams een pakketje opgetrommeld en zij rijden alleszins niet anoniem mee. En met woelwater Marc Soler weet je in de finale nooit. "Soler lost" en "Soler wint" in pakweg een halfuur tijd? Met Soler is alles mogelijk. . De Spaanse bondscoach twijfelde of hij wel een selectie op het vliegtuig zou zetten aangezien vrijwel niemand beschikbaar was. Hij heeft bij de kleinere Spaanse teams een pakketje opgetrommeld en zij rijden alleszins niet anoniem mee. En met woelwater Marc Soler weet je in de finale nooit. "Soler lost" en "Soler wint" in pakweg een halfuur tijd? Met Soler is alles mogelijk.

clock 05:43 05 uur 43. Terwijl we voorbij halfkoers zijn, is Taco van der Hoorn de Nederlandse meid van het vuile werk. Hij knabbelt met een groot mes rustig aan zijn buffet: 6'06". . Terwijl we voorbij halfkoers zijn, is Taco van der Hoorn de Nederlandse meid van het vuile werk. Hij knabbelt met een groot mes rustig aan zijn buffet: 6'06".

clock 05:39 05 uur 39. Zou er in de kopgroep iemand stiekem dromen van zijn jour de gloire? Misschien krijgt Luke Plapp op zijn 21e voor eigen volk wel een buitenkans. In de slotrit van de Vuelta liet Plapp al blijken dat zijn tank niet leeg was. . Zou er in de kopgroep iemand stiekem dromen van zijn jour de gloire? Misschien krijgt Luke Plapp op zijn 21e voor eigen volk wel een buitenkans. In de slotrit van de Vuelta liet Plapp al blijken dat zijn tank niet leeg was.

clock 05:35 05 uur 35. Zijn we nu te chauvinistisch als we zeggen dat alles nog rooskleurig oogt voor de Belgische kopmannen? We voelen natuurlijk hun benen niet, maar Pieter Serry is een engel voorin. Bovendien is het Franse bombardement op een sisser uitgedraaid, al hebben hun kopstukken - Julian Alaphilippe en Benoît Cosnefroy - ook geen trap te veel gegeven aangezien ze niet mee waren. Tadej Pogacar heeft wel al een laagje afgepeld in de nervositeit en hectiek die er na Mount Keira was. . Zijn we nu te chauvinistisch als we zeggen dat alles nog rooskleurig oogt voor de Belgische kopmannen? We voelen natuurlijk hun benen niet, maar Pieter Serry is een engel voorin. Bovendien is het Franse bombardement op een sisser uitgedraaid, al hebben hun kopstukken - Julian Alaphilippe en Benoît Cosnefroy - ook geen trap te veel gegeven aangezien ze niet mee waren. Tadej Pogacar heeft wel al een laagje afgepeld in de nervositeit en hectiek die er na Mount Keira was.

clock 05:32 05 uur 32. Stand van zaken om 5u30: 16 leiders, Nederland en Spanje proberen achterstand te verkleinen. Stand van zaken om 5u30: 16 leiders, Nederland en Spanje proberen achterstand te verkleinen

clock 05:31 05 uur 31. Nog 8 ronden. Ondanks de vriendschap tussen Nederland en Spanje gaat het verschil niet de dieperik in: 6'40". Het WK kabbelt een beetje voort. . Nog 8 ronden Ondanks de vriendschap tussen Nederland en Spanje gaat het verschil niet de dieperik in: 6'40". Het WK kabbelt een beetje voort.

clock 05:30 05 uur 30.

clock 05:29 05 uur 29. "Free MVDP": de fans in Wollongong talmen niet en laten met enkele bordjes zien wat ze van de hele saga denken. . "Free MVDP": de fans in Wollongong talmen niet en laten met enkele bordjes zien wat ze van de hele saga denken.

clock 05:27 05 uur 27. Nog 140 kilometer. Dankzij Mount Keira leek een spetterend WK het levenslicht te zien, maar intussen dreigen we toch een beetje in te dommelen en evolueert deze koers naar een klassiek WK. . Nog 140 kilometer Dankzij Mount Keira leek een spetterend WK het levenslicht te zien, maar intussen dreigen we toch een beetje in te dommelen en evolueert deze koers naar een klassiek WK.

clock 05:22 05 uur 22. Julian Alaphilippe tipte Rien Schuurhuis uit Vaticaanstad dat "het hard zou gaan" op Mount Keira. Julian Alaphilippe tipte Rien Schuurhuis uit Vaticaanstad dat "het hard zou gaan" op Mount Keira

clock 05:20 05 uur 20. Nederland wil de rug rechten na het debacle rond Mathieu van der Poel. Dylan van Baarle is de wisselkopman en straalde vertrouwen uit bij de start. De Spanjaarden doen met hun C-ploeg hun duit in het zakje voor Marc Soler. . Nederland wil de rug rechten na het debacle rond Mathieu van der Poel. Dylan van Baarle is de wisselkopman en straalde vertrouwen uit bij de start. De Spanjaarden doen met hun C-ploeg hun duit in het zakje voor Marc Soler.

clock 05:16 05 uur 16. We mogen de mannen die met Pieter Serry de oversteek hebben gemaakt ook niet onderschatten. Samuele Battistella won in 2019 het WK bij de beloften en heeft een uitstekende Vuelta gereden. Luke Plapp is een van de vele diamantjes in de Ineos-crèche, Ben O'Connor is de andere thuisrijder en hoeft ook weinig introductie. Pavel Sivakov is als ex-Rus gebrand om zich te tonen voor zijn "nieuwe" vaderland. . We mogen de mannen die met Pieter Serry de oversteek hebben gemaakt ook niet onderschatten. Samuele Battistella won in 2019 het WK bij de beloften en heeft een uitstekende Vuelta gereden. Luke Plapp is een van de vele diamantjes in de Ineos-crèche, Ben O'Connor is de andere thuisrijder en hoeft ook weinig introductie. Pavel Sivakov is als ex-Rus gebrand om zich te tonen voor zijn "nieuwe" vaderland.

clock 05:09 05 uur 09. Nog 152 kilometer. Terwijl we 16 leiders krijgen, ontvangt Nederland steun van Spanje in de jacht. Voorlopig zou je kunnen zeggen dat alles naar wens is voor de Belgen, al was er wel een wake-upcall op Mount Keira en is Pieter Serry niet met nobele onbekenden op pad. . Nog 152 kilometer Terwijl we 16 leiders krijgen, ontvangt Nederland steun van Spanje in de jacht. Voorlopig zou je kunnen zeggen dat alles naar wens is voor de Belgen, al was er wel een wake-upcall op Mount Keira en is Pieter Serry niet met nobele onbekenden op pad.

clock 05:07 05 uur 07. Pieter Serry zit echt in een zetel, hé. . José De Cauwer. Pieter Serry zit echt in een zetel, hé. José De Cauwer

clock 05:06 05 uur 06. Nog 9 ronden. Als paternosterbolletjes tikken de ronden weg. De oorspronkelijke kopgroep - een elftal zonder veel koersgeschiedenis - zal zo dadelijk het gezelschap krijgen van Pieter Serry, Ben O'Connor, Luke Plapp, Pavel Sivakov en Samuele Battistella. Het peloton wordt op 7'46" gesignaleerd. . Nog 9 ronden Als paternosterbolletjes tikken de ronden weg. De oorspronkelijke kopgroep - een elftal zonder veel koersgeschiedenis - zal zo dadelijk het gezelschap krijgen van Pieter Serry, Ben O'Connor, Luke Plapp, Pavel Sivakov en Samuele Battistella. Het peloton wordt op 7'46" gesignaleerd.

clock 05:05 Voorlopig houden de eksters zich gedeisd. . 05 uur 05. Voorlopig houden de eksters zich gedeisd.

clock 05:00 05 uur . 5 u. Round-up voor wie nu pas inschakelt. Mathieu van der Poel gaf op na 30 kilometer na zijn turbulente nacht. Op Mount Keira hebben de Fransen fors uitgehaald. Wout van Aert en Tadej Pogacar waren op de afspraak, maar de brokken werden dankzij de Duitsers gelijmd. Uit die eerste groep is Pieter Serry weggereden. Hij werkt niet mee met Pavel Sivakov, Luke Plapp, Ben O'Connor en Samuele Battistella. In het peloton - op ruim 7 minuten - sleuren de Nederlanders. . 5 u Round-up voor wie nu pas inschakelt. Mathieu van der Poel gaf op na 30 kilometer na zijn turbulente nacht. Op Mount Keira hebben de Fransen fors uitgehaald. Wout van Aert en Tadej Pogacar waren op de afspraak, maar de brokken werden dankzij de Duitsers gelijmd. Uit die eerste groep is Pieter Serry weggereden. Hij werkt niet mee met Pavel Sivakov, Luke Plapp, Ben O'Connor en Samuele Battistella. In het peloton - op ruim 7 minuten - sleuren de Nederlanders.

clock 04:56 04 uur 56. Het zijn de Nederlanders die het peloton in gang trekken, want de chrono loopt fors op. Kopgroep Pieter Serry en co: 1'20" Andreas Leknessund en Nico Denz: 2'45" peloton op 8'03" . Het zijn de Nederlanders die het peloton in gang trekken, want de chrono loopt fors op. Kopgroep Pieter Serry en co: 1'20" Andreas Leknessund en Nico Denz: 2'45" peloton op 8'03"

clock 04:51 04 uur 51. Wie wil er nu rijden in het peloton? Ons land, Frankrijk, Italië en Australië hebben verkenners op pad gestuurd. Zij kunnen zich rustig laten meeglijden. . Wie wil er nu rijden in het peloton? Ons land, Frankrijk, Italië en Australië hebben verkenners op pad gestuurd. Zij kunnen zich rustig laten meeglijden.

clock 04:49 04 uur 49. Deze geeuwfase hoeft niet lang te duren. . Karl Vannieuwkerke. Deze geeuwfase hoeft niet lang te duren. Karl Vannieuwkerke

clock 04:47 04 uur 47. Nog 10 ronden. In het peloton liggen ze klaarblijkelijk niet wakker van Pavel Sivakov en de thuisrijders. Dat vijftal zit op 2'04", het peloton op liefst 6'19". . Nog 10 ronden In het peloton liggen ze klaarblijkelijk niet wakker van Pavel Sivakov en de thuisrijders. Dat vijftal zit op 2'04", het peloton op liefst 6'19".

clock 04:37 04 uur 37. Voor de volledigheid: met Andreas Leknessund en Nico Denz hebben we nog een Noors-Duitse alliantie tussen de groep met Pieter Serry en het peloton. Het is wachten tot wanneer iemand het aandurft om nog eens een mep uit te delen. . Voor de volledigheid: met Andreas Leknessund en Nico Denz hebben we nog een Noors-Duitse alliantie tussen de groep met Pieter Serry en het peloton. Het is wachten tot wanneer iemand het aandurft om nog eens een mep uit te delen.

clock 04:36 04 uur 36. Op Mount Pleasant blijft het muisstil in het peloton. Julian Alaphilippe zit helemaal achteraan, maar steekt zijn duim op. Hij geeft een vrolijke indruk. . Op Mount Pleasant blijft het muisstil in het peloton. Julian Alaphilippe zit helemaal achteraan, maar steekt zijn duim op. Hij geeft een vrolijke indruk.

clock 04:32 04 uur 32. We zitten voorlopig in een wak en dat mag ook wel na het boeiende eerste hoofdstuk. Pieter Serry en zijn gezellen rijden 2 minuten voor het peloton uit. . We zitten voorlopig in een wak en dat mag ook wel na het boeiende eerste hoofdstuk. Pieter Serry en zijn gezellen rijden 2 minuten voor het peloton uit.

clock 04:27 42,5 km/u. We hebben al wat hoogtemeters naar binnen gespeeld, maar het gemiddelde mag er zijn. In het groepje tegenaanvallers neemt Pieter Serry amper over. . 04 uur 27. average speed 42,5 km/u We hebben al wat hoogtemeters naar binnen gespeeld, maar het gemiddelde mag er zijn. In het groepje tegenaanvallers neemt Pieter Serry amper over.

clock 04:23 04 uur 23. Peloton 1 en 2 klitten samen. De Franse coup is geneutraliseerd, met dank aan de Duitsers. "Er zullen enkele renners opgelucht ademhalen", ziet ons duo in de commentaarbox. . Peloton 1 en 2 klitten samen De Franse coup is geneutraliseerd, met dank aan de Duitsers. "Er zullen enkele renners opgelucht ademhalen", ziet ons duo in de commentaarbox.

clock 04:20 04 uur 20. De verschillen aan de aankomst: kopgroep Serry en co op 1'39" Wout van Aert en co op 2'44" peloton 2 op 3'12" . De verschillen aan de aankomst: kopgroep Serry en co op 1'39" Wout van Aert en co op 2'44" peloton 2 op 3'12"

clock 04:18 04 uur 18. Onze landgenoten hebben in groep 2 geen enkele inspanning geleverd en zitten met Pieter Serry nu in een zetel. Hij houdt Luke Plapp, Ben O'Connor, Pavel Sivakov en Samuele Battistella gezelschap. . Onze landgenoten hebben in groep 2 geen enkele inspanning geleverd en zitten met Pieter Serry nu in een zetel. Hij houdt Luke Plapp, Ben O'Connor, Pavel Sivakov en Samuele Battistella gezelschap.

clock 04:18 04 uur 18. "We gaan naar een hergroepering", ziet Karl Vannieuwkerke. "Je zou dan kunnen zeggen dat het allemaal voor niets geweest is, maar dit zal doorwegen in de finale." . "We gaan naar een hergroepering", ziet Karl Vannieuwkerke. "Je zou dan kunnen zeggen dat het allemaal voor niets geweest is, maar dit zal doorwegen in de finale."

clock 04:16 04 uur 16. Nog 11 ronden. Verslik u niet in uw kopje koffie: we hebben nog maar 80 kilometer gekoerst, maar "gekoerst" is bewust gekozen. Het verschil tussen peloton 1 en peloton 2 slinkt aanzienlijk. Met dank aan de Duitsers. . Nog 11 ronden Verslik u niet in uw kopje koffie: we hebben nog maar 80 kilometer gekoerst, maar "gekoerst" is bewust gekozen. Het verschil tussen peloton 1 en peloton 2 slinkt aanzienlijk. Met dank aan de Duitsers.

clock 04:16 04 uur 16.

clock 04:15 04 uur 15. Wout van Aert oogde bij de start rustig, maar toch wat nerveus. Maar dat mag, hé. . Karl Vannieuwkerke. Wout van Aert oogde bij de start rustig, maar toch wat nerveus. Maar dat mag, hé. Karl Vannieuwkerke

clock 04:13 04 uur 13. De junioren koersten enkele dagen geleden als echte... junioren. Maar ook deze profs kennen er iets van. Zo meteen volgt weer een doortocht aan de witte lijn en dan zetten we alles op een rijtje. . De junioren koersten enkele dagen geleden als echte... junioren. Maar ook deze profs kennen er iets van. Zo meteen volgt weer een doortocht aan de witte lijn en dan zetten we alles op een rijtje.

clock 04:10 04 uur 10. In peloton 2 rijden de Duitsers nog altijd, maar dit gaat veel minder snel. Is ginds iedereen wel op de hoogte van de exacte situatie? Er wordt gekoerst zonder oortjes. . In peloton 2 rijden de Duitsers nog altijd, maar dit gaat veel minder snel. Is ginds iedereen wel op de hoogte van de exacte situatie? Er wordt gekoerst zonder oortjes.

clock 04:09 04 uur 09. Pogacar (part 1). In peloton 1 onderhoudt Tadej Pogacar himself het tempo. Op Mount Pleasant is dit toch al eens stevig rammelen met de lepels van de rest. Nog 194 kilometer. . Pogacar (part 1) In peloton 1 onderhoudt Tadej Pogacar himself het tempo. Op Mount Pleasant is dit toch al eens stevig rammelen met de lepels van de rest. Nog 194 kilometer.

clock 04:08 04 uur 08. Pogacar onderhoudt het tempo op Mount Pleasant. Pogacar onderhoudt het tempo op Mount Pleasant

clock 04:07 Mount Pleasant. De kopgroep - ja, die bestaat nog - groet de fans op Mount Pleasant. Pieter Serry zit als waakhond op 2'12", Wout van Aert op 2'34" en het peloton op 3'53". . 04 uur 07. hill Mount Pleasant De kopgroep - ja, die bestaat nog - groet de fans op Mount Pleasant. Pieter Serry zit als waakhond op 2'12", Wout van Aert op 2'34" en het peloton op 3'53".

clock 04:05 04 uur 05. Uitstekend werk van Pieter Serry, die zich laat meedrijven met Ben O'Connor, Luke Plapp, Samuele Battistella en Pavel Sivakov. Dat vijftal is weggereden uit peloton 1. . Uitstekend werk van Pieter Serry, die zich laat meedrijven met Ben O'Connor, Luke Plapp, Samuele Battistella en Pavel Sivakov. Dat vijftal is weggereden uit peloton 1.

clock 04:04 04 uur 04. Alle namen in peloton 1: Armirail, Sivakov, Pâcher, Bardet, Madouas, Serry, Van Aert, Soler, Adria, Mollema, Poels, Pogacar, Charmig, Pena, O'Connor, Hindley, Plapp, Rota, Battistella, Küng, Foss, Tesfatsion, Sheffield, Ivo en Nelson Oliveira. . Alle namen in peloton 1: Armirail, Sivakov, Pâcher, Bardet, Madouas, Serry, Van Aert, Soler, Adria, Mollema, Poels, Pogacar, Charmig, Pena, O'Connor, Hindley, Plapp, Rota, Battistella, Küng, Foss, Tesfatsion, Sheffield, Ivo en Nelson Oliveira.

clock 04:02 04 uur 02. Peloton 1 valt nu al uit elkaar. Pieter Serry is de waakhond bij onder meer Luke Plapp en Samuele Battistella. . Peloton 1 valt nu al uit elkaar. Pieter Serry is de waakhond bij onder meer Luke Plapp en Samuele Battistella.

clock 03:59 03 uur 59. Nog 200 kilometer. Het is 4 u, tijd voor een round-up. De Fransen hebben op Mount Keira enkele zweepslagen uitgedeeld en op de top bleef een groep van slechts 30 renners over. Wout van Aert en Tadej Pogacar waren bij de pinken, heel wat andere kopmannen zitten in de verdrukking. We beginnen zo dadelijk aan de lokale rondes: 12 x 17 kilometer. Het verschil tussen de 2 peloton bedraagt anderhalve minuut. . Nog 200 kilometer Het is 4 u, tijd voor een round-up. De Fransen hebben op Mount Keira enkele zweepslagen uitgedeeld en op de top bleef een groep van slechts 30 renners over. Wout van Aert en Tadej Pogacar waren bij de pinken, heel wat andere kopmannen zitten in de verdrukking. We beginnen zo dadelijk aan de lokale rondes: 12 x 17 kilometer. Het verschil tussen de 2 peloton bedraagt anderhalve minuut.

clock 03:57 03 uur 57. We sluipen richting de finish in Wollongong en dat zal orde scheppen in deze chaos. Het is ons een raadsel waarom Duitsland sleurt, maar veel favorieten zullen hen dankbaar zijn. . We sluipen richting de finish in Wollongong en dat zal orde scheppen in deze chaos. Het is ons een raadsel waarom Duitsland sleurt, maar veel favorieten zullen hen dankbaar zijn.

clock 03:54 03 uur 54. Niet vergeten: nog 205 kilometer. Het eerste peloton telt 31 renners. In peloton 2 sleuren de Duitsers. . Niet vergeten: nog 205 kilometer. Het eerste peloton telt 31 renners. In peloton 2 sleuren de Duitsers.

clock 03:53 Grote kloof. kopgroep peloton 1 met Van Aert op 3'14" peloton 2 met Evenepoel op 4'58" . 03 uur 53. time difference Grote kloof kopgroep peloton 1 met Van Aert op 3'14" peloton 2 met Evenepoel op 4'58"

clock 03:52 03 uur 52. Zijn met zekerheid mee: Wout van Aert, Pieter Serry, Romain Bardet, Valentin Madouas, Tadej Pogacar, Bauke Mollema, Tobias Foss, Marc Soler, Ben O'Connor, Jai Hindley, Stefan Küng, Samuele Battistella, Magnus Sheffield, Zdenek Stybar Zijn niet mee: Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe, Benoît Cosnefroy, Christophe Laporte, Michael Matthews, Biniam Girmay . Zijn met zekerheid mee: Wout van Aert, Pieter Serry, Romain Bardet, Valentin Madouas, Tadej Pogacar, Bauke Mollema, Tobias Foss, Marc Soler, Ben O'Connor, Jai Hindley, Stefan Küng, Samuele Battistella, Magnus Sheffield, Zdenek Stybar Zijn niet mee: Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe, Benoît Cosnefroy, Christophe Laporte, Michael Matthews, Biniam Girmay

clock 03:49 03 uur 49. Op deze manier wordt de koers superinteressant! Karl Vannieuwkerke. Op deze manier wordt de koers superinteressant! Karl Vannieuwkerke

clock 03:48 03 uur 48. Wat gaat er nu om in de koker van Wout van Aert, nog altijd met een jasje? Hij heeft zijn job gedaan, maar beschikt over veel te weinig mankracht. Dit is riskant. . Wat gaat er nu om in de koker van Wout van Aert, nog altijd met een jasje? Hij heeft zijn job gedaan, maar beschikt over veel te weinig mankracht. Dit is riskant.

clock 03:45 03 uur 45. Ook voor de Fransen is het overigens hinken op 2 gedachten: Julian Alaphilippe en Benoît Cosnefroy zitten in het tweede peloton. Dat zijn toch de spitsen van de basisploeg. . Ook voor de Fransen is het overigens hinken op 2 gedachten: Julian Alaphilippe en Benoît Cosnefroy zitten in het tweede peloton. Dat zijn toch de spitsen van de basisploeg.

clock 03:44 03 uur 44. Er worden liefst 6 Fransen in het eerste pakket gemeld. Wout van Aert beschikt over Pieter Serry, maar dit is geen goeie situatie voor de Belgen. . Er worden liefst 6 Fransen in het eerste pakket gemeld. Wout van Aert beschikt over Pieter Serry, maar dit is geen goeie situatie voor de Belgen.

clock 03:43 03 uur 43. Remco Evenepoel, Nathan Van Hooydonck en Jasper Stuyven hebben alleszins de slag gemist. Ook in de eerste groep meten ze de schade op en misschien is Wout van Aert wel de remmende factor. . Remco Evenepoel, Nathan Van Hooydonck en Jasper Stuyven hebben alleszins de slag gemist. Ook in de eerste groep meten ze de schade op en misschien is Wout van Aert wel de remmende factor.

clock 03:40 03 uur 40. In het tweede deel van het peloton kijken ze de kat uit de boom. Daar lijken toch veel Belgen te zitten. Een overzicht hebben we helaas niet. . In het tweede deel van het peloton kijken ze de kat uit de boom. Daar lijken toch veel Belgen te zitten. Een overzicht hebben we helaas niet.

clock 03:37 03 uur 37. Van Aert is bij de pinken. De Fransen zijn alomtegenwoordig. Romain Bardet komt ook wat verse lucht opsnuiven, Wout van Aert is alert. Er worden flinke krassen op de carrosserie gezet. . Van Aert is bij de pinken De Fransen zijn alomtegenwoordig. Romain Bardet komt ook wat verse lucht opsnuiven, Wout van Aert is alert. Er worden flinke krassen op de carrosserie gezet.

clock 03:37 03 uur 37. Van Aert is alert. Van Aert is alert

clock 03:34 03 uur 34. De klim zorgt in elk geval voor onrust. . José De Cauwer. De klim zorgt in elk geval voor onrust. José De Cauwer

clock 03:33 03 uur 33.

clock 03:32 Mount Keira. We zijn boven op Mount Keira. Er wordt gekeken wie deze schifting overleefd heeft, maar ze rijden niet door. Is het een maat voor niets geweest? . 03 uur 32. hill Mount Keira We zijn boven op Mount Keira. Er wordt gekeken wie deze schifting overleefd heeft, maar ze rijden niet door. Is het een maat voor niets geweest?

clock 03:29 03 uur 29. Na het gebeuk van Bruno Armirail neemt Pavel Sivakov het stokje nog eens over. Op deze manier maken ze er een slijtageslag van. Het peloton ligt alleszins flink uit elkaar. . Na het gebeuk van Bruno Armirail neemt Pavel Sivakov het stokje nog eens over. Op deze manier maken ze er een slijtageslag van. Het peloton ligt alleszins flink uit elkaar.

clock 03:27 03 uur 27. Het peloton wordt gedecimeerd tot een man of 40. Vraag is alleen of die breuken bestendigd worden. . Het peloton wordt gedecimeerd tot een man of 40. Vraag is alleen of die breuken bestendigd worden.

clock 03:27 03 uur 27. Het is eens iets anders: ik zie dit graag! José De Cauwer. Het is eens iets anders: ik zie dit graag! José De Cauwer

clock 03:26 03 uur 26. Armirail jaagt het tempo flink de hoogte in. Armirail jaagt het tempo flink de hoogte in

clock 03:25 03 uur 25. De Fransen geven flink van jetje. Bruno Armirail laat het tempo niet zakken. We vragen ons af of Remco Evenepoel na zijn visite aan de volgwagen al weer in de veilige zone zit. . De Fransen geven flink van jetje. Bruno Armirail laat het tempo niet zakken. We vragen ons af of Remco Evenepoel na zijn visite aan de volgwagen al weer in de veilige zone zit.

clock 03:23 03 uur 23. Het peloton wordt op een lint getrokken. De Fransen ontvouwen op 230 kilometer van de aankomst al hun plan. Quentin Pâcher lost Pavel Sivakov af. . Het peloton wordt op een lint getrokken. De Fransen ontvouwen op 230 kilometer van de aankomst al hun plan. Quentin Pâcher lost Pavel Sivakov af.

clock 03:21 03 uur 21. Daar zijn de Fransen. Het gaat erg langzaam op Mount Keira, maar de Fransen brengen daar verandering in. Pavel Sivakov schudt aan de boom. Wordt de koers hier al hard gemaakt? . Daar zijn de Fransen Het gaat erg langzaam op Mount Keira, maar de Fransen brengen daar verandering in. Pavel Sivakov schudt aan de boom. Wordt de koers hier al hard gemaakt?

clock 03:17 03 uur 17. Remco Evenepoel vraagt assistentie van de volgwagen. Geen nood, want in het peloton blijven ze lanterfanten. Dat merken we aan de chronometer: 6'36". . Remco Evenepoel vraagt assistentie van de volgwagen. Geen nood, want in het peloton blijven ze lanterfanten. Dat merken we aan de chronometer: 6'36".

clock 03:14 03 uur 14. "Ik ben er echt niet goed van", zegt José De Cauwer terwijl Mount Keira nadert. "Wat doet dat met een mens?" . "Ik ben er echt niet goed van", zegt José De Cauwer terwijl Mount Keira nadert. "Wat doet dat met een mens?"

clock 03:12 03 uur 12. Waar was de staf van de Nederlanders? Ik kan me niet voorstellen dat dit zou gebeuren bij de Belgen. . José De Cauwer. Waar was de staf van de Nederlanders? Ik kan me niet voorstellen dat dit zou gebeuren bij de Belgen. José De Cauwer

clock 03:12 03 uur 12. WK wielrennen Mathieu van der Poel werd avond voor het WK gearresteerd en geeft op na 30 kilometer

clock 03:10 03 uur 10. Anticlimax! Van der Poel stapt bij het binnenrijden van Wollongong al af. Anticlimax! Van der Poel stapt bij het binnenrijden van Wollongong al af

clock 03:09 Opgave Mathieu van der Poel. Is het een verrassing of niet? Mathieu van der Poel stapt bij het binnenrijden van Wollongong al af. Wat een anticlimax. . 03 uur 09. give up Opgave Mathieu van der Poel Is het een verrassing of niet? Mathieu van der Poel stapt bij het binnenrijden van Wollongong al af. Wat een anticlimax.

clock 03:05 03 uur 05. Terwijl het peloton slentert, is er ook nog een 3e groepje tegenaanvallers. Bij dat duo zit Antoine Berlin, een 33-jarige Monegask met een opvallend verhaal. In 2009 nam hij deel aan het WK atletiek in Berlijn op de 1.500 meter. Hij is de eerste WK-ganger van Monaco en reed analist Thijs Zonneveld op het parcours in Australië klink uit het wiel, zo vertelde de Nederlander in de podcast "In het Wiel". . Terwijl het peloton slentert, is er ook nog een 3e groepje tegenaanvallers. Bij dat duo zit Antoine Berlin, een 33-jarige Monegask met een opvallend verhaal. In 2009 nam hij deel aan het WK atletiek in Berlijn op de 1.500 meter. Hij is de eerste WK-ganger van Monaco en reed analist Thijs Zonneveld op het parcours in Australië klink uit het wiel, zo vertelde de Nederlander in de podcast "In het Wiel".

clock 03:02 03 uur 02. Ik denk niet dat Mount Keira iets zal veroorzaken in het peloton, al hoop ik van wel. . José De Cauwer. Ik denk niet dat Mount Keira iets zal veroorzaken in het peloton, al hoop ik van wel. José De Cauwer

clock 03:01 03 uur 01. De kopgroep verkent de aankomstzone. De kopgroep verkent de aankomstzone

clock 03:00 03 uur . Passage aan de finish. Moeradjan Halmoeratov, de oudste van dit pak, maakt van het elftal voorin een dozijn. Zij verkennen de aankomstzone en zetten nu koers naar Mount Keira, de zwaarste helling. De achterstand van het peloton loopt op: 2'50". . Passage aan de finish Moeradjan Halmoeratov, de oudste van dit pak, maakt van het elftal voorin een dozijn. Zij verkennen de aankomstzone en zetten nu koers naar Mount Keira, de zwaarste helling. De achterstand van het peloton loopt op: 2'50".

clock 02:57 02 uur 57. Rien Schuurhuis en 2 gezellen worden op 1'29" geklokt, in het peloton legt Nathan Van Hooydonck de overige ketters het zwijgen op. . Rien Schuurhuis en 2 gezellen worden op 1'29" geklokt, in het peloton legt Nathan Van Hooydonck de overige ketters het zwijgen op.

clock 02:54 Ook de Nederlanders schrikken zich een hoedje. . 02 uur 54. Ook de Nederlanders schrikken zich een hoedje.

clock 02:53 02 uur 53. Rien Schuurhuis, die rijdt voor Vaticaanstad, lanceert een offensief. Rien Schuurhuis, die rijdt voor Vaticaanstad, lanceert een offensief

clock 02:52 02 uur 52. Het peloton geeft toch nog niet zijn pauselijke zegen, want Rien Schuurhuis broedt op een plannetje. De Nederlander, die rijdt voor Vaticaanstad, lanceert een offensief. . Het peloton geeft toch nog niet zijn pauselijke zegen, want Rien Schuurhuis broedt op een plannetje. De Nederlander, die rijdt voor Vaticaanstad, lanceert een offensief.

clock 02:51 02 uur 51. Dankzij een plaspauze in de grote groep zal het verschil aankoeken. Heeft een van de favorieten een mannetje mee? Tadej Pogacar, al hoeft dat gezien het zeer beperkte palmares van Jaka Primozic geen probleem te zijn. . Dankzij een plaspauze in de grote groep zal het verschil aankoeken. Heeft een van de favorieten een mannetje mee? Tadej Pogacar, al hoeft dat gezien het zeer beperkte palmares van Jaka Primozic geen probleem te zijn.

clock 02:48 23". In het peloton sluiten ze de eerste rij af. Niemand maakt zich zorgen. Er wordt een eerste keer naar de achterzak gegrepen voor wat proviand. . 02 uur 48. time difference 23" In het peloton sluiten ze de eerste rij af. Niemand maakt zich zorgen. Er wordt een eerste keer naar de achterzak gegrepen voor wat proviand.

clock 02:47 02 uur 47. De kopgroep. Jaka Primozic (Slovenië) Simon Pellaud (Zwitserland) Pier-André Coté (Canada) James Fouché (Nieuw-Zeeland) Lukasz Owsian (Polen) Michael Kukrle (Tsjechië) Emils Liepins (Letland) Juraj Sagan (Slovakije) Guy Sagiv (Israël) Nicolas Sessler (Brazilië) Bilguunjargal Erdenebat (Mongolië) . De kopgroep Jaka Primozic (Slovenië) Simon Pellaud (Zwitserland) Pier-André Coté (Canada) James Fouché (Nieuw-Zeeland) Lukasz Owsian (Polen) Michael Kukrle (Tsjechië) Emils Liepins (Letland) Juraj Sagan (Slovakije) Guy Sagiv (Israël) Nicolas Sessler (Brazilië) Bilguunjargal Erdenebat (Mongolië)

clock 02:44 02 uur 44. Is het nu toch bingo? Het heeft er alle schijn van. We tellen een elftal zonder echt grote namen. . Is het nu toch bingo? Het heeft er alle schijn van. We tellen een elftal zonder echt grote namen.

clock 02:39 02 uur 39. Julian Alaphilippe: "Ik denk niet dat ik de conditie heb voor een 3e wereldtitel". Julian Alaphilippe: "Ik denk niet dat ik de conditie heb voor een 3e wereldtitel"

clock 02:37 02 uur 37. Na ruim 10 kilometer zoeken we nog altijd naar de juiste partymix. Wie dacht dat de kleine garnalen uit Malta, Thailand of Panama sowieso hun moment de gloire zouden krijgen, komt voorlopig bedrogen uit. . Na ruim 10 kilometer zoeken we nog altijd naar de juiste partymix. Wie dacht dat de kleine garnalen uit Malta, Thailand of Panama sowieso hun moment de gloire zouden krijgen, komt voorlopig bedrogen uit.

clock 02:34 02 uur 34. We zullen snel aan Mount Keira zijn. . José De Cauwer. We zullen snel aan Mount Keira zijn. José De Cauwer

clock 02:33 02 uur 33. Wanneer weer meer dan 10 renners elkaars gezelschap opzoeken, roeren de grote blokken zich. Een van de Fransen lijmt de brokken. . Wanneer weer meer dan 10 renners elkaars gezelschap opzoeken, roeren de grote blokken zich. Een van de Fransen lijmt de brokken.

clock 02:32 Na een spelletje "knock and run" van enkele tieners, zo meldt men vanuit Australië. . 02 uur 32. Na een spelletje "knock and run" van enkele tieners, zo meldt men vanuit Australië.

clock 02:31 02 uur 31. De eerste prikken zullen het wedstrijdverhaal niet kleuren. Op de Sea Cliff Bridge is het decor adembenemend. . De eerste prikken zullen het wedstrijdverhaal niet kleuren. Op de Sea Cliff Bridge is het decor adembenemend.

clock 02:28 02 uur 28. De eerste pasjes op de dansvloer zijn zelden geslaagd. Na wat gewriemel rijdt er nu een tros weg. Met de traditionele exoten? . De eerste pasjes op de dansvloer zijn zelden geslaagd. Na wat gewriemel rijdt er nu een tros weg. Met de traditionele exoten?

clock 02:26 02 uur 26. Off we go! Scott Sunderland laat de eerste wedstrijdwagen versnellen en zwaait met zijn rode vlag. Er wordt meteen aangevallen in het zog van de auto. . Off we go! Scott Sunderland laat de eerste wedstrijdwagen versnellen en zwaait met zijn rode vlag. Er wordt meteen aangevallen in het zog van de auto.

clock 02:26 02 uur 26. Officiële start: Scott Sunderland zwaait met zijn rode vlag. Officiële start: Scott Sunderland zwaait met zijn rode vlag

clock 02:22 02 uur 22. Er wordt ook nu weer op de deur van Mathieu van der Poel geklopt. Wout van Aert is de volgende gesprekspartner van de Nederlander. "Ik begrijp het echt niet", zucht José De Cauwer. "Er moet in zo'n hotel toch voldoende volk zijn om in te grijpen?" . Er wordt ook nu weer op de deur van Mathieu van der Poel geklopt. Wout van Aert is de volgende gesprekspartner van de Nederlander. "Ik begrijp het echt niet", zucht José De Cauwer. "Er moet in zo'n hotel toch voldoende volk zijn om in te grijpen?"

clock 02:22 02 uur 22. Van Aert komt even poolshoogte nemen bij de Nederlanders. Van Aert komt even poolshoogte nemen bij de Nederlanders

clock 02:20 02 uur 20. Nog 3 kilometer tot de officiële start, maar na de lekke band van Jannik Steimle wordt die misschien uitgesteld. Achteraan doet Mathieu van der Poel zijn verhaal van afgelopen nacht aan rugnummer 1, Julian Alaphilippe. . Nog 3 kilometer tot de officiële start, maar na de lekke band van Jannik Steimle wordt die misschien uitgesteld. Achteraan doet Mathieu van der Poel zijn verhaal van afgelopen nacht aan rugnummer 1, Julian Alaphilippe.

clock 02:20 02 uur 20. Iedereen zit zo in zijn hoofd met die klimmetjes, maar het kan ook op een dood moment gebeuren zoals bij de beloften en vrouwen. . Remco Evenepoel. Iedereen zit zo in zijn hoofd met die klimmetjes, maar het kan ook op een dood moment gebeuren zoals bij de beloften en vrouwen. Remco Evenepoel

clock 02:18 02 uur 18. Remco Evenepoel: "Ik voel me sowieso beter dan vorige week: ik heb de uurtjes geslapen die ik nodig had, van 22 u tot 7 u". Remco Evenepoel: "Ik voel me sowieso beter dan vorige week: ik heb de uurtjes geslapen die ik nodig had, van 22 u tot 7 u"

clock 02:15 02 uur 15. Let's go, mate! Het is gedaan met aftellen: met veel Belgen op de eerste rij is dit WK op gang gevlagd. Ook onze pauselijke gezant, Rien Schuurhuis, zit in de loges. . Let's go, mate! Het is gedaan met aftellen: met veel Belgen op de eerste rij is dit WK op gang gevlagd. Ook onze pauselijke gezant, Rien Schuurhuis, zit in de loges.

clock 02:15 02 uur 15 match begonnen start time Start



clock 02:14 02 uur 14. Ze zijn weg! Ze zijn weg!

clock 02:13 02 uur 13. Het gevaar is dat Mathieu van der Poel nu aan overacting zal doen en tactische fouten zal maken. . José De Cauwer. Het gevaar is dat Mathieu van der Poel nu aan overacting zal doen en tactische fouten zal maken. José De Cauwer

clock 02:09 02 uur 09. José De Cauwer reageert op het incident met Mathieu van der Poel: "Het is superjammer dat dit moet gebeuren. Ik krijg hier een heel slecht buikgevoel bij", zegt onze cocommentator. . José De Cauwer reageert op het incident met Mathieu van der Poel: "Het is superjammer dat dit moet gebeuren. Ik krijg hier een heel slecht buikgevoel bij", zegt onze cocommentator.

clock 02:06 02 uur 06. Uitzending! Karl Vannieuwkerke en de jarige José De Cauwer zitten klaar. Geniet van dit WK! . Uitzending! Karl Vannieuwkerke en de jarige José De Cauwer zitten klaar. Geniet van dit WK!

clock 02:03 02 uur 03. WK wielrennen Mathieu van der Poel werd avond voor het WK gearresteerd en geeft op na 30 kilometer

clock 01:58 01 uur 58. Wout van Aert: "Wachten tot de laatste ronde? Dat zou kunnen". Wout van Aert: "Wachten tot de laatste ronde? Dat zou kunnen"

clock 01:51 01 uur 51. Gezonde stress? Ja, ik heb niet zo goed geslapen. Ik heb toch wat stress, maar die heb ik nodig om op mijn best te zijn. . Wout van Aert. Gezonde stress? Ja, ik heb niet zo goed geslapen. Ik heb toch wat stress, maar die heb ik nodig om op mijn best te zijn. Wout van Aert

clock 01:43 01 uur 43. De nervositeit groeit aan de start in Helensburgh. Tadej Pogacar geeft mee dat je "conservatief" moet zijn, Alberto Bettiol verwacht "een open WK met landen die niets te verliezen hebben en moeten anticiperen". . De nervositeit groeit aan de start in Helensburgh. Tadej Pogacar geeft mee dat je "conservatief" moet zijn, Alberto Bettiol verwacht "een open WK met landen die niets te verliezen hebben en moeten anticiperen".

clock 01:33 01 uur 33. Aan het startpodium lijkt er eindelijk wat sprake van WK-sfeer. Peter Sagan is down-under nog populair, ook de Colombianen - met Nairo Quintana - worden enthousiast onthaald. . Aan het startpodium lijkt er eindelijk wat sprake van WK-sfeer. Peter Sagan is down-under nog populair, ook de Colombianen - met Nairo Quintana - worden enthousiast onthaald.

clock 01:30 01 uur 30. Sven Vanthourenhout: "De laatste vergadering? We hebben niet meer zoveel besproken". Sven Vanthourenhout: "De laatste vergadering? We hebben niet meer zoveel besproken"

clock 01:24 01 uur 24. Financiële afspraken? De kopmannen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en hebben de groep toegesproken dat er een extraatje wordt gegeven. Dat was geen kwestie van opbieden tegen elkaar. Het waren gewoon correcte afspraken. . Sven Vanthourenhout. Financiële afspraken? De kopmannen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en hebben de groep toegesproken dat er een extraatje wordt gegeven. Dat was geen kwestie van opbieden tegen elkaar. Het waren gewoon correcte afspraken. Sven Vanthourenhout

clock 01:24 01 uur 24. Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft nog een update gegeven: "Uit elke WK-koers leer je, maar dit is toch nog iets anders. Hopelijk kunnen we ons aan ons eigen plan houden. Hopelijk hoef ik niet te veel bij te sturen van aan de zijlijn." "We zullen niet als enige land onze verantwoordelijkheid nemen. Wie ik het meest vrees? De Fransen. Zij hebben het sterkste blok en kunnen met meerdere renners winnen." Op het vorige WK was er wat ruis tussen de twee kopmannen. Wat is nu de slotsom? "Dat ik niet voor een verrassing zal komen te staan", lachte Vanthourenhout. . Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft nog een update gegeven: "Uit elke WK-koers leer je, maar dit is toch nog iets anders. Hopelijk kunnen we ons aan ons eigen plan houden. Hopelijk hoef ik niet te veel bij te sturen van aan de zijlijn." "We zullen niet als enige land onze verantwoordelijkheid nemen. Wie ik het meest vrees? De Fransen. Zij hebben het sterkste blok en kunnen met meerdere renners winnen." Op het vorige WK was er wat ruis tussen de twee kopmannen. Wat is nu de slotsom? "Dat ik niet voor een verrassing zal komen te staan", lachte Vanthourenhout.

clock 01:16 Het zondagskind tijdens zijn verkenning eerder deze week. . 01 uur 16. Het zondagskind tijdens zijn verkenning eerder deze week.

clock 01:14 01 uur 14. Nog een uurtje tot de start en er komt leven in de Australische brouwerij. Onze reporters staan klaar om hun vragen af te vuren op de favorieten. De interviews bieden we uiteraard aan op deze pagina. . Nog een uurtje tot de start en er komt leven in de Australische brouwerij. Onze reporters staan klaar om hun vragen af te vuren op de favorieten. De interviews bieden we uiteraard aan op deze pagina.

clock 01:10 01 uur 10. Mocht u nog een pronostiek willen invullen, geven we nog eens mee wie u niet in uw tiercé kan invullen. Zijn er niet bij vandaag: Caleb Ewan, Mads Pedersen, Alejandro Valverde, Richard Carapaz, Matej Mohoric, Primoz Roglic, Marc Hirschi, Rigoberto Uran, Dylan Teuns, Tom Pidcock, Jonas Vingegaard, Kasper Asgreen, ... . Mocht u nog een pronostiek willen invullen, geven we nog eens mee wie u niet in uw tiercé kan invullen. Zijn er niet bij vandaag: Caleb Ewan, Mads Pedersen, Alejandro Valverde, Richard Carapaz, Matej Mohoric, Primoz Roglic, Marc Hirschi, Rigoberto Uran, Dylan Teuns, Tom Pidcock, Jonas Vingegaard, Kasper Asgreen, ...

clock 00:57 00 uur 57. Flashback naar 2010: een uitgebreid verslag van het WK in Geelong (Australië). Flashback naar 2010: een uitgebreid verslag van het WK in Geelong (Australië)

clock 00:54 00 uur 54. 2010. Het vorige WK op Australische bodem werd gewonnen door Thor Hushovd. In 2010 was de Noor sneller dan Matti Breschel en Allan Davis. Het is de 10e keer dat een WK buiten de Europese grenzen wordt georganiseerd. De voorbije 9 keer trok een Europeaan aan het langste eind. De meest recente? Peter Sagan won in 2015 in Richmond (VS) en een jaar later in Doha (Qatar). . 2010 Het vorige WK op Australische bodem werd gewonnen door Thor Hushovd. In 2010 was de Noor sneller dan Matti Breschel en Allan Davis. Het is de 10e keer dat een WK buiten de Europese grenzen wordt georganiseerd. De voorbije 9 keer trok een Europeaan aan het langste eind. De meest recente? Peter Sagan won in 2015 in Richmond (VS) en een jaar later in Doha (Qatar).

clock 00:50 00 uur 50. In het Nederlandse kamp zal er gisterenavond (Australische tijd) gevierd zijn na de onverhoopte wereldtitel van Annemiek van Vleuten, maar de 8 mannen van bondscoach Koos Moerenhout zullen toch op hun hoede geweest zijn. Bij de beloften kon Mick van Dijke niet starten door corona, bij de vrouwen was Demi Vollering de pechvogel met dienst. We hopen voor Oranje dat er bij de profs geen nieuwe gevallen gedetecteerd zijn. . In het Nederlandse kamp zal er gisterenavond (Australische tijd) gevierd zijn na de onverhoopte wereldtitel van Annemiek van Vleuten, maar de 8 mannen van bondscoach Koos Moerenhout zullen toch op hun hoede geweest zijn. Bij de beloften kon Mick van Dijke niet starten door corona, bij de vrouwen was Demi Vollering de pechvogel met dienst. We hopen voor Oranje dat er bij de profs geen nieuwe gevallen gedetecteerd zijn.

clock 00:34 00 uur 34. Op dit parcours kun je koersen. Met 30 man naar de streep? Dat zou abnormaal zijn. . José De Cauwer. Op dit parcours kun je koersen. Met 30 man naar de streep? Dat zou abnormaal zijn. José De Cauwer

clock 00:31 00 uur 31. Aanvallen loont! Emil Herzog, Jevgeni Fedorov, Zoe Bäckstedt en Annemiek van Vleuten: de 4 wegkampioenen in Wollongong hebben allemaal gewonnen na een aanval. Hun verhaal is uiteraard uiteenlopend, maar die koersen hebben wel bewezen dat je hier als aanvaller je slag kunt slaan. Al verloopt een wedstrijd bij de elite mannen veelal nog een tikje anders dan die bij de vrouwen of de jeugd. . Aanvallen loont! Emil Herzog, Jevgeni Fedorov, Zoe Bäckstedt en Annemiek van Vleuten: de 4 wegkampioenen in Wollongong hebben allemaal gewonnen na een aanval. Hun verhaal is uiteraard uiteenlopend, maar die koersen hebben wel bewezen dat je hier als aanvaller je slag kunt slaan. Al verloopt een wedstrijd bij de elite mannen veelal nog een tikje anders dan die bij de vrouwen of de jeugd.

clock 00:25 De ochtendzon in Wollongong. . 00 uur 25. De ochtendzon in Wollongong.

clock 00:23 00 uur 23. Parcours. Zoals gezegd: na 266,9 kilometer kennen we de wereldkampioen. Maar hoe ziet dat parcours er nu weer uit? Om 2.15 u vertrekt het peloton in Helensburgh voor een amuse van 30 kilometer langs de kustlijn. Na een eerste passage aan de finish beginnen de renners aan de lus van Mount Keira, de zwaarste helling van de dag. De top ligt al na 42 kilometer. Na dat uitje begint het stadscircuit van 17,1 kilometer, dat 12 keer wordt opgediend. Er liggen met Mount Ousley en Mount Pleasant 2 hellingen op de route. De top van die laatste bult ligt op 8 kilometer van de witte lijn. In die slotfase hebben we nog een razendsnelle afzink, de nodige bochten en een kleine trampoline kort voor de vod. . Parcours Zoals gezegd: na 266,9 kilometer kennen we de wereldkampioen. Maar hoe ziet dat parcours er nu weer uit? Om 2.15 u vertrekt het peloton in Helensburgh voor een amuse van 30 kilometer langs de kustlijn. Na een eerste passage aan de finish beginnen de renners aan de lus van Mount Keira, de zwaarste helling van de dag. De top ligt al na 42 kilometer. Na dat uitje begint het stadscircuit van 17,1 kilometer, dat 12 keer wordt opgediend. Er liggen met Mount Ousley en Mount Pleasant 2 hellingen op de route. De top van die laatste bult ligt op 8 kilometer van de witte lijn. In die slotfase hebben we nog een razendsnelle afzink, de nodige bochten en een kleine trampoline kort voor de vod.

clock 00:19 00 uur 19. De Belgische rugnummers. 11 Jasper Stuyven 12 Nathan Van Hooydonck 13 Pieter Serry 14 Quinten Hermans 15 Remco Evenepoel 16 Stan Dewulf 17 Wout van Aert 18 Yves Lampaert . De Belgische rugnummers 11 Jasper Stuyven

12 Nathan Van Hooydonck

13 Pieter Serry

14 Quinten Hermans

15 Remco Evenepoel

16 Stan Dewulf

17 Wout van Aert

18 Yves Lampaert

clock 00:15 00 uur 15. WK wielrennen Annemiek van Vleuten krijgt boetes voor "voetbalsokken" en skinsuit

clock 00:14 00 uur 14. Geen regendouches. De finale van de vrouwen ging gisteren gepaard met stevige buien, maar de mannen hebben meer geluk. In Wollongong laten de wolken alle ruimte aan de zon bij een graad of 18. . Geen regendouches De finale van de vrouwen ging gisteren gepaard met stevige buien, maar de mannen hebben meer geluk. In Wollongong laten de wolken alle ruimte aan de zon bij een graad of 18.

clock 25-09-2022 25-09-2022.

clock 23:57 23 uur 57. Welkom! In ons land zetten vele koersliefhebbers hun wekkers of doen ze gauw nog een dutje, in Australië is het peloton de magen aan het volproppen voor een lange dag. 266,9 kilometer, dat is de schotel die verorberd moet worden. Smakelijk! We volgen de koers hier van start tot finish. . Welkom! In ons land zetten vele koersliefhebbers hun wekkers of doen ze gauw nog een dutje, in Australië is het peloton de magen aan het volproppen voor een lange dag. 266,9 kilometer, dat is de schotel die verorberd moet worden. Smakelijk! We volgen de koers hier van start tot finish.

clock 15:26 15 uur 26. Live op alle Sporza-kanalen. Van deze belangrijke sportdag hoeft u niks te missen op Sporza. Op deze pagina kunt u de koers live volgen, met tekst én beeld, vanaf 2.05 uur. De koers start om 2.15 uur. Tv is er ook al bij vanaf 2.05 uur op Eén. Het commentaar is van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer. Radio 1 is erbij vanaf 6 uur met flitsen in De Ochtend van Christophe Vandegoor. . Live op alle Sporza-kanalen Van deze belangrijke sportdag hoeft u niks te missen op Sporza. Op deze pagina kunt u de koers live volgen, met tekst én beeld, vanaf 2.05 uur. De koers start om 2.15 uur. Tv is er ook al bij vanaf 2.05 uur op Eén. Het commentaar is van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer.



Radio 1 is erbij vanaf 6 uur met flitsen in De Ochtend van Christophe Vandegoor.