LIVESTREAM WK: Kopgroep zonder grote namen, wat gebeurt er op Mount Keira?

clock 02:48 23". In het peloton sluiten ze de eerste rij af. Niemand maakt zich zorgen. Er wordt een eerste keer naar de achterzak gegrepen voor wat proviand. . 02 uur 48. time difference 23" In het peloton sluiten ze de eerste rij af. Niemand maakt zich zorgen. Er wordt een eerste keer naar de achterzak gegrepen voor wat proviand.

clock 02:47 02 uur 47. De kopgroep. Jaka Primozic (Slovenië) Simon Pellaud (Zwitserland) Pier-André Coté (Canada) James Fouché (Nieuw-Zeeland) Lukasz Owsian (Polen) Michael Kukrle (Tsjechië) Emils Liepins (Letland) Juraj Sagan (Slovakije) Guy Sagiv (Israël) Nicolas Sessler (Brazilië) Bilguunjargal Erdenebat (Mongolië) . De kopgroep Jaka Primozic (Slovenië) Simon Pellaud (Zwitserland) Pier-André Coté (Canada) James Fouché (Nieuw-Zeeland) Lukasz Owsian (Polen) Michael Kukrle (Tsjechië) Emils Liepins (Letland) Juraj Sagan (Slovakije) Guy Sagiv (Israël) Nicolas Sessler (Brazilië) Bilguunjargal Erdenebat (Mongolië)

clock 02:44 02 uur 44. Is het nu toch bingo? Het heeft er alle schijn van. We tellen een elftal zonder echt grote namen. . Is het nu toch bingo? Het heeft er alle schijn van. We tellen een elftal zonder echt grote namen.

clock 02:39 02 uur 39. Julian Alaphilippe: "Ik denk niet dat ik de conditie heb voor een 3e wereldtitel". Julian Alaphilippe: "Ik denk niet dat ik de conditie heb voor een 3e wereldtitel"

clock 02:37 02 uur 37. Na ruim 10 kilometer zoeken we nog altijd naar de juiste partymix. Wie dacht dat de kleine garnalen uit Malta, Thailand of Panama sowieso hun moment de gloire zouden krijgen, komt voorlopig bedrogen uit. . Na ruim 10 kilometer zoeken we nog altijd naar de juiste partymix. Wie dacht dat de kleine garnalen uit Malta, Thailand of Panama sowieso hun moment de gloire zouden krijgen, komt voorlopig bedrogen uit.

clock 02:34 02 uur 34. We zullen snel aan Mount Keira zijn. . José De Cauwer. We zullen snel aan Mount Keira zijn. José De Cauwer

clock 02:33 02 uur 33. Wanneer weer meer dan 10 renners elkaars gezelschap opzoeken, roeren de grote blokken zich. Een van de Fransen lijmt de brokken. . Wanneer weer meer dan 10 renners elkaars gezelschap opzoeken, roeren de grote blokken zich. Een van de Fransen lijmt de brokken.

clock 02:32 Na een spelletje "knock and run" van enkele tieners, zo meldt men vanuit Australië. . 02 uur 32. Na een spelletje "knock and run" van enkele tieners, zo meldt men vanuit Australië.

clock 02:31 02 uur 31. De eerste prikken zullen het wedstrijdverhaal niet kleuren. Op de Sea Cliff Bridge is het decor adembenemend. . De eerste prikken zullen het wedstrijdverhaal niet kleuren. Op de Sea Cliff Bridge is het decor adembenemend.

clock 02:28 02 uur 28. De eerste pasjes op de dansvloer zijn zelden geslaagd. Na wat gewriemel rijdt er nu een tros weg. Met de traditionele exoten? . De eerste pasjes op de dansvloer zijn zelden geslaagd. Na wat gewriemel rijdt er nu een tros weg. Met de traditionele exoten?

clock 02:26 02 uur 26. Off we go! Scott Sunderland laat de eerste wedstrijdwagen versnellen en zwaait met zijn rode vlag. Er wordt meteen aangevallen in het zog van de auto. . Off we go! Scott Sunderland laat de eerste wedstrijdwagen versnellen en zwaait met zijn rode vlag. Er wordt meteen aangevallen in het zog van de auto.

clock 02:26 02 uur 26. Officiële start: Scott Sunderland zwaait met zijn rode vlag. Officiële start: Scott Sunderland zwaait met zijn rode vlag

clock 02:22 02 uur 22. Er wordt ook nu weer op de deur van Mathieu van der Poel geklopt. Wout van Aert is de volgende gesprekspartner van de Nederlander. "Ik begrijp het echt niet", zucht José De Cauwer. "Er moet in zo'n hotel toch voldoende volk zijn om in te grijpen?" . Er wordt ook nu weer op de deur van Mathieu van der Poel geklopt. Wout van Aert is de volgende gesprekspartner van de Nederlander. "Ik begrijp het echt niet", zucht José De Cauwer. "Er moet in zo'n hotel toch voldoende volk zijn om in te grijpen?"

clock 02:22 02 uur 22. Van Aert komt even poolshoogte nemen bij de Nederlanders. Van Aert komt even poolshoogte nemen bij de Nederlanders

clock 02:20 02 uur 20. Nog 3 kilometer tot de officiële start, maar na de lekke band van Jannik Steimle wordt die misschien uitgesteld. Achteraan doet Mathieu van der Poel zijn verhaal van afgelopen nacht aan rugnummer 1, Julian Alaphilippe. . Nog 3 kilometer tot de officiële start, maar na de lekke band van Jannik Steimle wordt die misschien uitgesteld. Achteraan doet Mathieu van der Poel zijn verhaal van afgelopen nacht aan rugnummer 1, Julian Alaphilippe.

clock 02:20 02 uur 20. Iedereen zit zo in zijn hoofd met die klimmetjes, maar het kan ook op een dood moment gebeuren zoals bij de beloften en vrouwen. . Remco Evenepoel. Iedereen zit zo in zijn hoofd met die klimmetjes, maar het kan ook op een dood moment gebeuren zoals bij de beloften en vrouwen. Remco Evenepoel

clock 02:18 02 uur 18. Remco Evenepoel: "Ik voel me sowieso beter dan vorige week: ik heb de uurtjes geslapen die ik nodig had, van 22 u tot 7 u". Remco Evenepoel: "Ik voel me sowieso beter dan vorige week: ik heb de uurtjes geslapen die ik nodig had, van 22 u tot 7 u"

clock 02:15 02 uur 15. Let's go, mate! Het is gedaan met aftellen: met veel Belgen op de eerste rij is dit WK op gang gevlagd. Ook onze pauselijke gezant, Rien Schuurhuis, zit in de loges. . Let's go, mate! Het is gedaan met aftellen: met veel Belgen op de eerste rij is dit WK op gang gevlagd. Ook onze pauselijke gezant, Rien Schuurhuis, zit in de loges.

clock 02:15 02 uur 15 match begonnen start time Start



clock 02:14 02 uur 14. Ze zijn weg! Ze zijn weg!

clock 02:13 02 uur 13. Het gevaar is dat Mathieu van der Poel nu aan overacting zal doen en tactische fouten zal maken. . José De Cauwer. Het gevaar is dat Mathieu van der Poel nu aan overacting zal doen en tactische fouten zal maken. José De Cauwer

clock 02:09 02 uur 09. José De Cauwer reageert op het incident met Mathieu van der Poel: "Het is superjammer dat dit moet gebeuren. Ik krijg hier een heel slecht buikgevoel bij", zegt onze cocommentator. . José De Cauwer reageert op het incident met Mathieu van der Poel: "Het is superjammer dat dit moet gebeuren. Ik krijg hier een heel slecht buikgevoel bij", zegt onze cocommentator.

clock 02:06 02 uur 06. Uitzending! Karl Vannieuwkerke en de jarige José De Cauwer zitten klaar. Geniet van dit WK! . Uitzending! Karl Vannieuwkerke en de jarige José De Cauwer zitten klaar. Geniet van dit WK!

clock 01:58 01 uur 58. Wout van Aert: "Wachten tot de laatste ronde? Dat zou kunnen". Wout van Aert: "Wachten tot de laatste ronde? Dat zou kunnen"

clock 01:51 01 uur 51. Gezonde stress? Ja, ik heb niet zo goed geslapen. Ik heb toch wat stress, maar die heb ik nodig om op mijn best te zijn. . Wout van Aert. Gezonde stress? Ja, ik heb niet zo goed geslapen. Ik heb toch wat stress, maar die heb ik nodig om op mijn best te zijn. Wout van Aert

clock 01:43 01 uur 43. De nervositeit groeit aan de start in Helensburgh. Tadej Pogacar geeft mee dat je "conservatief" moet zijn, Alberto Bettiol verwacht "een open WK met landen die niets te verliezen hebben en moeten anticiperen". . De nervositeit groeit aan de start in Helensburgh. Tadej Pogacar geeft mee dat je "conservatief" moet zijn, Alberto Bettiol verwacht "een open WK met landen die niets te verliezen hebben en moeten anticiperen".

clock 01:33 01 uur 33. Aan het startpodium lijkt er eindelijk wat sprake van WK-sfeer. Peter Sagan is down-under nog populair, ook de Colombianen - met Nairo Quintana - worden enthousiast onthaald. . Aan het startpodium lijkt er eindelijk wat sprake van WK-sfeer. Peter Sagan is down-under nog populair, ook de Colombianen - met Nairo Quintana - worden enthousiast onthaald.

clock 01:30 01 uur 30. Sven Vanthourenhout: "De laatste vergadering? We hebben niet meer zoveel besproken". Sven Vanthourenhout: "De laatste vergadering? We hebben niet meer zoveel besproken"

clock 01:24 01 uur 24. Financiële afspraken? De kopmannen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en hebben de groep toegesproken dat er een extraatje wordt gegeven. Dat was geen kwestie van opbieden tegen elkaar. Het waren gewoon correcte afspraken. . Sven Vanthourenhout. Financiële afspraken? De kopmannen hebben hun verantwoordelijkheid genomen en hebben de groep toegesproken dat er een extraatje wordt gegeven. Dat was geen kwestie van opbieden tegen elkaar. Het waren gewoon correcte afspraken. Sven Vanthourenhout

clock 01:24 01 uur 24. Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft nog een update gegeven: "Uit elke WK-koers leer je, maar dit is toch nog iets anders. Hopelijk kunnen we ons aan ons eigen plan houden. Hopelijk hoef ik niet te veel bij te sturen van aan de zijlijn." "We zullen niet als enige land onze verantwoordelijkheid nemen. Wie ik het meest vrees? De Fransen. Zij hebben het sterkste blok en kunnen met meerdere renners winnen." Op het vorige WK was er wat ruis tussen de twee kopmannen. Wat is nu de slotsom? "Dat ik niet voor een verrassing zal komen te staan", lachte Vanthourenhout. . Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft nog een update gegeven: "Uit elke WK-koers leer je, maar dit is toch nog iets anders. Hopelijk kunnen we ons aan ons eigen plan houden. Hopelijk hoef ik niet te veel bij te sturen van aan de zijlijn." "We zullen niet als enige land onze verantwoordelijkheid nemen. Wie ik het meest vrees? De Fransen. Zij hebben het sterkste blok en kunnen met meerdere renners winnen." Op het vorige WK was er wat ruis tussen de twee kopmannen. Wat is nu de slotsom? "Dat ik niet voor een verrassing zal komen te staan", lachte Vanthourenhout.

clock 01:16 Het zondagskind tijdens zijn verkenning eerder deze week. . 01 uur 16. Het zondagskind tijdens zijn verkenning eerder deze week.

clock 01:14 01 uur 14. Nog een uurtje tot de start en er komt leven in de Australische brouwerij. Onze reporters staan klaar om hun vragen af te vuren op de favorieten. De interviews bieden we uiteraard aan op deze pagina. . Nog een uurtje tot de start en er komt leven in de Australische brouwerij. Onze reporters staan klaar om hun vragen af te vuren op de favorieten. De interviews bieden we uiteraard aan op deze pagina.

clock 01:10 01 uur 10. Mocht u nog een pronostiek willen invullen, geven we nog eens mee wie u niet in uw tiercé kan invullen. Zijn er niet bij vandaag: Caleb Ewan, Mads Pedersen, Alejandro Valverde, Richard Carapaz, Matej Mohoric, Primoz Roglic, Marc Hirschi, Rigoberto Uran, Dylan Teuns, Tom Pidcock, Jonas Vingegaard, Kasper Asgreen, ... . Mocht u nog een pronostiek willen invullen, geven we nog eens mee wie u niet in uw tiercé kan invullen. Zijn er niet bij vandaag: Caleb Ewan, Mads Pedersen, Alejandro Valverde, Richard Carapaz, Matej Mohoric, Primoz Roglic, Marc Hirschi, Rigoberto Uran, Dylan Teuns, Tom Pidcock, Jonas Vingegaard, Kasper Asgreen, ...

clock 00:57 00 uur 57. Flashback naar 2010: een uitgebreid verslag van het WK in Geelong (Australië). Flashback naar 2010: een uitgebreid verslag van het WK in Geelong (Australië)

clock 00:54 00 uur 54. 2010. Het vorige WK op Australische bodem werd gewonnen door Thor Hushovd. In 2010 was de Noor sneller dan Matti Breschel en Allan Davis. Het is de 10e keer dat een WK buiten de Europese grenzen wordt georganiseerd. De voorbije 9 keer trok een Europeaan aan het langste eind. De meest recente? Peter Sagan won in 2015 in Richmond (VS) en een jaar later in Doha (Qatar). . 2010 Het vorige WK op Australische bodem werd gewonnen door Thor Hushovd. In 2010 was de Noor sneller dan Matti Breschel en Allan Davis. Het is de 10e keer dat een WK buiten de Europese grenzen wordt georganiseerd. De voorbije 9 keer trok een Europeaan aan het langste eind. De meest recente? Peter Sagan won in 2015 in Richmond (VS) en een jaar later in Doha (Qatar).

clock 00:50 00 uur 50. In het Nederlandse kamp zal er gisterenavond (Australische tijd) gevierd zijn na de onverhoopte wereldtitel van Annemiek van Vleuten, maar de 8 mannen van bondscoach Koos Moerenhout zullen toch op hun hoede geweest zijn. Bij de beloften kon Mick van Dijke niet starten door corona, bij de vrouwen was Demi Vollering de pechvogel met dienst. We hopen voor Oranje dat er bij de profs geen nieuwe gevallen gedetecteerd zijn. . In het Nederlandse kamp zal er gisterenavond (Australische tijd) gevierd zijn na de onverhoopte wereldtitel van Annemiek van Vleuten, maar de 8 mannen van bondscoach Koos Moerenhout zullen toch op hun hoede geweest zijn. Bij de beloften kon Mick van Dijke niet starten door corona, bij de vrouwen was Demi Vollering de pechvogel met dienst. We hopen voor Oranje dat er bij de profs geen nieuwe gevallen gedetecteerd zijn.

clock 00:34 00 uur 34. Op dit parcours kun je koersen. Met 30 man naar de streep? Dat zou abnormaal zijn. . José De Cauwer. Op dit parcours kun je koersen. Met 30 man naar de streep? Dat zou abnormaal zijn. José De Cauwer

clock 00:31 00 uur 31. Aanvallen loont! Emil Herzog, Jevgeni Fedorov, Zoe Bäckstedt en Annemiek van Vleuten: de 4 wegkampioenen in Wollongong hebben allemaal gewonnen na een aanval. Hun verhaal is uiteraard uiteenlopend, maar die koersen hebben wel bewezen dat je hier als aanvaller je slag kunt slaan. Al verloopt een wedstrijd bij de elite mannen veelal nog een tikje anders dan die bij de vrouwen of de jeugd. . Aanvallen loont! Emil Herzog, Jevgeni Fedorov, Zoe Bäckstedt en Annemiek van Vleuten: de 4 wegkampioenen in Wollongong hebben allemaal gewonnen na een aanval. Hun verhaal is uiteraard uiteenlopend, maar die koersen hebben wel bewezen dat je hier als aanvaller je slag kunt slaan. Al verloopt een wedstrijd bij de elite mannen veelal nog een tikje anders dan die bij de vrouwen of de jeugd.

clock 00:25 De ochtendzon in Wollongong. . 00 uur 25. De ochtendzon in Wollongong.

clock 00:23 00 uur 23. Parcours. Zoals gezegd: na 266,9 kilometer kennen we de wereldkampioen. Maar hoe ziet dat parcours er nu weer uit? Om 2.15 u vertrekt het peloton in Helensburgh voor een amuse van 30 kilometer langs de kustlijn. Na een eerste passage aan de finish beginnen de renners aan de lus van Mount Keira, de zwaarste helling van de dag. De top ligt al na 42 kilometer. Na dat uitje begint het stadscircuit van 17,1 kilometer, dat 12 keer wordt opgediend. Er liggen met Mount Ousley en Mount Pleasant 2 hellingen op de route. De top van die laatste bult ligt op 8 kilometer van de witte lijn. In die slotfase hebben we nog een razendsnelle afzink, de nodige bochten en een kleine trampoline kort voor de vod. . Parcours Zoals gezegd: na 266,9 kilometer kennen we de wereldkampioen. Maar hoe ziet dat parcours er nu weer uit? Om 2.15 u vertrekt het peloton in Helensburgh voor een amuse van 30 kilometer langs de kustlijn. Na een eerste passage aan de finish beginnen de renners aan de lus van Mount Keira, de zwaarste helling van de dag. De top ligt al na 42 kilometer. Na dat uitje begint het stadscircuit van 17,1 kilometer, dat 12 keer wordt opgediend. Er liggen met Mount Ousley en Mount Pleasant 2 hellingen op de route. De top van die laatste bult ligt op 8 kilometer van de witte lijn. In die slotfase hebben we nog een razendsnelle afzink, de nodige bochten en een kleine trampoline kort voor de vod.

clock 00:19 00 uur 19. De Belgische rugnummers. 11 Jasper Stuyven 12 Nathan Van Hooydonck 13 Pieter Serry 14 Quinten Hermans 15 Remco Evenepoel 16 Stan Dewulf 17 Wout van Aert 18 Yves Lampaert . De Belgische rugnummers 11 Jasper Stuyven

12 Nathan Van Hooydonck

13 Pieter Serry

14 Quinten Hermans

15 Remco Evenepoel

16 Stan Dewulf

17 Wout van Aert

18 Yves Lampaert

clock 00:14 00 uur 14. Geen regendouches. De finale van de vrouwen ging gisteren gepaard met stevige buien, maar de mannen hebben meer geluk. In Wollongong laten de wolken alle ruimte aan de zon bij een graad of 18. . Geen regendouches De finale van de vrouwen ging gisteren gepaard met stevige buien, maar de mannen hebben meer geluk. In Wollongong laten de wolken alle ruimte aan de zon bij een graad of 18.

clock 23:57 23 uur 57. Welkom! In ons land zetten vele koersliefhebbers hun wekkers of doen ze gauw nog een dutje, in Australië is het peloton de magen aan het volproppen voor een lange dag. 266,9 kilometer, dat is de schotel die verorberd moet worden. Smakelijk! We volgen de koers hier van start tot finish. . Welkom! In ons land zetten vele koersliefhebbers hun wekkers of doen ze gauw nog een dutje, in Australië is het peloton de magen aan het volproppen voor een lange dag. 266,9 kilometer, dat is de schotel die verorberd moet worden. Smakelijk! We volgen de koers hier van start tot finish.

clock 15:26 15 uur 26. Live op alle Sporza-kanalen. Van deze belangrijke sportdag hoeft u niks te missen op Sporza. Op deze pagina kunt u de koers live volgen, met tekst én beeld, vanaf 2.05 uur. De koers start om 2.15 uur. Tv is er ook al bij vanaf 2.05 uur op Eén. Het commentaar is van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer. Radio 1 is erbij vanaf 6 uur met flitsen in De Ochtend van Christophe Vandegoor. . Live op alle Sporza-kanalen Van deze belangrijke sportdag hoeft u niks te missen op Sporza. Op deze pagina kunt u de koers live volgen, met tekst én beeld, vanaf 2.05 uur. De koers start om 2.15 uur. Tv is er ook al bij vanaf 2.05 uur op Eén. Het commentaar is van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer.



Radio 1 is erbij vanaf 6 uur met flitsen in De Ochtend van Christophe Vandegoor.

