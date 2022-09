LIVESTREAM: Van Dijk en Reusser doen beter dan Brown aan eerste tussenpunt, Van Vleuten kent offday

clock 04:16 04 uur 16. Thuisrijdster Georgia Baker zet de 5e beste tijd neer aan de finish. Ze is 4 seconden sneller dan Kopecky. . Thuisrijdster Georgia Baker zet de 5e beste tijd neer aan de finish. Ze is 4 seconden sneller dan Kopecky.

clock 04:15 04 uur 15. Reusser rekent Emma Bjerg in die voor haar gestart is. . Reusser rekent Emma Bjerg in die voor haar gestart is.

clock 04:13 04 uur 13. Marlen Reusser heeft een mikpunt. Ze ziet Emma Bjerg voor zich rijden. De Zwitserse begint zo aan de Mount Ousley. . Marlen Reusser heeft een mikpunt. Ze ziet Emma Bjerg voor zich rijden. De Zwitserse begint zo aan de Mount Ousley.

clock 04:12 04 uur 12. Vittoria Guazzini is al zeker van wereldtitel bij de beloften. Vittoria Guazzini is al zeker van wereldtitel bij de beloften

clock 04:11 04 uur 11. Vittoria Guazzini is wereldkampioene bij de beloften! Vittoria Guazzini heeft een tijdrit achter de rug om "u" tegen te zeggen. Ze is 59 seconden sneller dan haar concurrente Van Anrooij. Er moeten nog enkele rensters arriveren, maar Guazzini mag al zeker zijn van de wereldtitel bij de beloften. De Italiaanse heeft de 2e beste tijd aan de streep na Brown. . Vittoria Guazzini is wereldkampioene bij de beloften! Vittoria Guazzini heeft een tijdrit achter de rug om "u" tegen te zeggen. Ze is 59 seconden sneller dan haar concurrente Van Anrooij. Er moeten nog enkele rensters arriveren, maar Guazzini mag al zeker zijn van de wereldtitel bij de beloften. De Italiaanse heeft de 2e beste tijd aan de streep na Brown.

clock 04:08 Julie Van de Velde is de 2e Belgische renster die van het startpodium rolde in Wollongong. 04 uur 08. Julie Van de Velde is de 2e Belgische renster die van het startpodium rolde in Wollongong

clock 04:07 04 uur 07. Reusser en Van Dijk zijn aan hun 2e en laatste ronde van de tijdrit begonnen. Straks weten we meer aan het 2e tussenpunt op de Mount Ousley. . Reusser en Van Dijk zijn aan hun 2e en laatste ronde van de tijdrit begonnen. Straks weten we meer aan het 2e tussenpunt op de Mount Ousley.

clock 04:06 04 uur 06. Georgia Baker zet de 3e beste tijd neer aan het 2e tussenpunt. De Australische moet enkel Vittoria Guazzini en Grace Brown laten voorgaan. De Italiaanse Guazzini is bezig aan een sterke tijdrit. De 21-jarige renster moet 23 seconden prijsgeven op Brown, maar doet ruim 1'31" beter dan haar concurrente Van Anrooij. . Georgia Baker zet de 3e beste tijd neer aan het 2e tussenpunt. De Australische moet enkel Vittoria Guazzini en Grace Brown laten voorgaan. De Italiaanse Guazzini is bezig aan een sterke tijdrit. De 21-jarige renster moet 23 seconden prijsgeven op Brown, maar doet ruim 1'31" beter dan haar concurrente Van Anrooij.

clock 04:00 04 uur . Ellen van Dijk is bezig aan een uitstekende race tegen de klok. Voorlopig is ze 20 seconden sneller dan Marlen Reusser! Grace Brown houdt haar adem in, in de hot seat. . Ellen van Dijk is bezig aan een uitstekende race tegen de klok. Voorlopig is ze 20 seconden sneller dan Marlen Reusser! Grace Brown houdt haar adem in, in de hot seat.

clock 03:56 03 uur 56. Reusser en daarna Van Dijk stellen tussentijd aan eerste tussenpunt scherper. Reusser en daarna Van Dijk stellen tussentijd aan eerste tussenpunt scherper

clock 03:55 03 uur 55. Nieuwe beste tussentijd van Van Dijk. De beste tijd van Reusser wordt snel van de tabellen geveegd door Ellen van Dijk. Ze doet 8 seconden beter dan de Zwitserse! . Nieuwe beste tussentijd van Van Dijk De beste tijd van Reusser wordt snel van de tabellen geveegd door Ellen van Dijk. Ze doet 8 seconden beter dan de Zwitserse!

clock 03:55 03 uur 55. Reusser 1 seconde sneller dan Brown aan eerste tussenpunt. Marlen Reusser heeft de tijd van Grace Brown aan het eerste tussenpunt scherper gesteld. Ze doet 1 seconde beter dan de Australische. Zo krijgen we toch nog strijd op het WK in Wollongong. . Reusser 1 seconde sneller dan Brown aan eerste tussenpunt Marlen Reusser heeft de tijd van Grace Brown aan het eerste tussenpunt scherper gesteld. Ze doet 1 seconde beter dan de Australische. Zo krijgen we toch nog strijd op het WK in Wollongong.

clock 03:53 03 uur 53. Emma Bjerg heeft de 11e tussentijd aan het eerste tussenpunt op de Mount Ousley. Ze verliest 31 seconden op Brown. De wereldtitel ligt ver buiten handbereik van de Deense. . Emma Bjerg heeft de 11e tussentijd aan het eerste tussenpunt op de Mount Ousley. Ze verliest 31 seconden op Brown. De wereldtitel ligt ver buiten handbereik van de Deense.

clock 03:51 03 uur 51. De voorlopige top 3. 1. Grace Brown 44'41" 2. Kristen Faulkner +1'13" 3. Annemiek van Vleuten +1'30" . De voorlopige top 3 1. Grace Brown 44'41" 2. Kristen Faulkner +1'13" 3. Annemiek van Vleuten +1'30"

clock 03:49 Opperste concentratie bij titelverdedigster Van Dijk voor de start van haar tijdrit. 03 uur 49. Opperste concentratie bij titelverdedigster Van Dijk voor de start van haar tijdrit.

clock 03:47 03 uur 47. Lotte Kopecky: "Ik ben wel tevreden". Lotte Kopecky: "Ik ben wel tevreden"

clock 03:45 03 uur 45. Titelverdedigster sluit het rijtje af. De laatste renster rolt van het startpodium in Wollongong. Ellen van Dijk wil haar regenboogtrui hier verdedigen. . Titelverdedigster sluit het rijtje af De laatste renster rolt van het startpodium in Wollongong. Ellen van Dijk wil haar regenboogtrui hier verdedigen.

clock 03:44 03 uur 44. Europees kampioene gaat van start. Marlen Reusser is nu aan zet. De Europees kampioene droomt van een eerste wereldtitel. Wat kan de hardrijdster op dit lastige parcours? . Europees kampioene gaat van start Marlen Reusser is nu aan zet. De Europees kampioene droomt van een eerste wereldtitel. Wat kan de hardrijdster op dit lastige parcours?

clock 03:43 03 uur 43. Ook Van Vleuten komt niet aan de tijd van Brown. Annemiek van Vleuten zal na een roze, gele en rode trui geen extra regenboogtrui aan haar palmares toevoegen. Ze geeft 1'30" op Brown prijs en moet voorlopig tevreden zijn met een 3e plaats, zo valt Kopecky naast het podium. . Ook Van Vleuten komt niet aan de tijd van Brown Annemiek van Vleuten zal na een roze, gele en rode trui geen extra regenboogtrui aan haar palmares toevoegen. Ze geeft 1'30" op Brown prijs en moet voorlopig tevreden zijn met een 3e plaats, zo valt Kopecky naast het podium.

clock 03:43 03 uur 43. Van Vleuten moet 1'30" prijsgeven op Brown. Van Vleuten moet 1'30" prijsgeven op Brown

clock 03:41 03 uur 41. Faulkner stoot Kopecky van de 2e plaats. Kristen Faulkner komt op 1'12" van Brown binnen. Dat is goed voor een 2e plaats en zo heeft Kopecky voorlopig brons in handen, maar er komen nog heel wat favorieten aan de beurt straks. . Faulkner stoot Kopecky van de 2e plaats Kristen Faulkner komt op 1'12" van Brown binnen. Dat is goed voor een 2e plaats en zo heeft Kopecky voorlopig brons in handen, maar er komen nog heel wat favorieten aan de beurt straks.

clock 03:40 03 uur 40. Kristen Faulkner rolt Leah Kirchmann op 1,3 kilometer van de streep op. Zij zal ook niet aan de tijd van de Australische komen. . Kristen Faulkner rolt Leah Kirchmann op 1,3 kilometer van de streep op. Zij zal ook niet aan de tijd van de Australische komen.

clock 03:39 03 uur 39. 2e beste tijd aan eerste tussenpunt van Guazzini. De 21-jarige Vittoria Guazzini zet een straffe tijd neer aan het eerste tussentijd. Zo doet ze een gouden zaak voor de wereldtitel bij de beloften. Ze is amper 7 seconden trager dan Brown. De Italiaanse doet 38 seconden beter dan Van Anrooij, haar grootste concurrente. . 2e beste tijd aan eerste tussenpunt van Guazzini De 21-jarige Vittoria Guazzini zet een straffe tijd neer aan het eerste tussentijd. Zo doet ze een gouden zaak voor de wereldtitel bij de beloften. Ze is amper 7 seconden trager dan Brown. De Italiaanse doet 38 seconden beter dan Van Anrooij, haar grootste concurrente.

clock 03:36 03 uur 36. De olympisch kampioene wielrennen Anna Kiesenhofer rolt van het startpodium. De Oostenrijkse veroverde vorig jaar in Tokio verrassend de gouden medaille in de wegrit. Nu volgen de favorieten elkaar snel op. . De olympisch kampioene wielrennen Anna Kiesenhofer rolt van het startpodium. De Oostenrijkse veroverde vorig jaar in Tokio verrassend de gouden medaille in de wegrit. Nu volgen de favorieten elkaar snel op.

clock 03:35 03 uur 35. Ook Julie Van de Velde is onderweg. Straks begint ze voor het eerst aan de Mount Ousley. . Ook Julie Van de Velde is onderweg. Straks begint ze voor het eerst aan de Mount Ousley.

clock 03:34 03 uur 34. Grace Brown zit te glimlachen in de hot seat. De Australische kan voorlopig opgelucht ademhalen. Zelfs topfavoriete Annemiek van Vleuten komt niet aan haar tijd aan het 1e en 2e tussenpunt. De Nederlandse heeft er natuurlijk een zwaar seizoen opzitten met winst in de Giro Donne, TDF Femmes en de Vuelta. Haar seizoen is uiteraard al geslaagd. Van Vleuten doet wel 8 seconden beter dan Kopecky op de Mount Ousley. . Grace Brown zit te glimlachen in de hot seat. De Australische kan voorlopig opgelucht ademhalen. Zelfs topfavoriete Annemiek van Vleuten komt niet aan haar tijd aan het 1e en 2e tussenpunt. De Nederlandse heeft er natuurlijk een zwaar seizoen opzitten met winst in de Giro Donne, TDF Femmes en de Vuelta. Haar seizoen is uiteraard al geslaagd. Van Vleuten doet wel 8 seconden beter dan Kopecky op de Mount Ousley.

clock 03:32 03 uur 32. Van Vleuten verliest 1'14" op Grace Brown aan het 2e tussenpunt. Van Vleuten verliest 1'14" op Grace Brown aan het 2e tussenpunt

clock 03:31 03 uur 31. Van Vleuten in de problemen op Mount Ousley! Van Vleuten kent geen topdag op het WK tijdrijden. Ze verliest 1'14" op Grace Brown aan het 2e tussenpunt. De beklimming van de Mount Ousley verliep niet zo vlot. . Van Vleuten in de problemen op Mount Ousley! Van Vleuten kent geen topdag op het WK tijdrijden. Ze verliest 1'14" op Grace Brown aan het 2e tussenpunt. De beklimming van de Mount Ousley verliep niet zo vlot.

clock 03:30 03 uur 30. Rabia Garib staat bijna stil op de Mount Ousley. Rabia Garib staat bijna stil op de Mount Ousley

clock 03:29 03 uur 29. De tijdrijdster van Pakistan staat bijna stil op de Mount Ousley, Kristen Faulkner stormt haar voorbij. . De tijdrijdster van Pakistan staat bijna stil op de Mount Ousley, Kristen Faulkner stormt haar voorbij.

clock 03:26 03 uur 26. Start laatste reeks. De Italiaanse Vittoria Guazzini is de eerste renster van de laatste reeks die begint aan haar tijdrit. Ze gooit alles in de strijd voor de wereldtitel bij de beloften. Een grote uitdager van Shirin van Anrooij. Straks is het aan de grote tijdritkanonnen. . Start laatste reeks De Italiaanse Vittoria Guazzini is de eerste renster van de laatste reeks die begint aan haar tijdrit. Ze gooit alles in de strijd voor de wereldtitel bij de beloften. Een grote uitdager van Shirin van Anrooij. Straks is het aan de grote tijdritkanonnen.

clock 03:25 03 uur 25. Moolman komt op 2'47" binnen van Brown, goed voor de 5e beste tijd voorlopig. Kopecky is nog steeds 2e. . Moolman komt op 2'47" binnen van Brown, goed voor de 5e beste tijd voorlopig. Kopecky is nog steeds 2e.

clock 03:21 03 uur 21. Met nog 2,5 kilometer te gaan, is het al duidelijk dat Moolman niet in de buurt zal komen van de tijd van Grace Brown. . Met nog 2,5 kilometer te gaan, is het al duidelijk dat Moolman niet in de buurt zal komen van de tijd van Grace Brown.

clock 03:17 03 uur 17. De Mount Ousley hakt er stevig in bij de rensters. Zeker de 2e passage weegt zwaar door. Mieke Kroger moet zich naar boven sleuren en geeft 1'40" toe op Grace Brown. . De Mount Ousley hakt er stevig in bij de rensters. Zeker de 2e passage weegt zwaar door. Mieke Kroger moet zich naar boven sleuren en geeft 1'40" toe op Grace Brown.

clock 03:14 Grace Brown zette daarnet een eerste kanontijd neer aan de streep. 03 uur 14. Grace Brown zette daarnet een eerste kanontijd neer aan de streep.

clock 03:12 03 uur 12. Aan het 1e tussenpunt moest Ashleigh Moolman 26 seconden toegeven op Brown. Aan het 2e tussenpunt komt ze nog meer tijd tekort. Ze is 1'55" trager dan de Australische. . Aan het 1e tussenpunt moest Ashleigh Moolman 26 seconden toegeven op Brown. Aan het 2e tussenpunt komt ze nog meer tijd tekort. Ze is 1'55" trager dan de Australische.

clock 03:09 03 uur 09. Van Vleuten 26 seconden trager dan Brown aan eerste tussenpunt. Van Vleuten 26 seconden trager dan Brown aan eerste tussenpunt

clock 03:08 03 uur 08. Ook Van Vleuten komt niet aan beste tussentijd van Brown. Annemiek van Vleuten danst op de pedalen op de Mount Ousley, maar moet 26 seconden toegeven op Grace Brown aan het eerste tussenpunt! . Ook Van Vleuten komt niet aan beste tussentijd van Brown Annemiek van Vleuten danst op de pedalen op de Mount Ousley, maar moet 26 seconden toegeven op Grace Brown aan het eerste tussenpunt!

clock 03:06 03 uur 06. Kristen Faulkner komt ook niet aan de tijd van Brown aan het 1e tussenpunt. Ze komt 21 seconden tekort, maar dat is wel voldoende voor de 2e beste tijd op de Mount Ousley. Wat doet Van Vleuten? . Kristen Faulkner komt ook niet aan de tijd van Brown aan het 1e tussenpunt. Ze komt 21 seconden tekort, maar dat is wel voldoende voor de 2e beste tijd op de Mount Ousley. Wat doet Van Vleuten?

clock 03:03 03 uur 03. Alle rensters van de 2e reeks zijn onderweg. Van Vleuten was de laatste van die wave. Om 3.25 u gaat de eerste van reeks 3 van start. De Italiaanse Vittoria Guazzini is dan aan zet. . Alle rensters van de 2e reeks zijn onderweg. Van Vleuten was de laatste van die wave. Om 3.25 u gaat de eerste van reeks 3 van start. De Italiaanse Vittoria Guazzini is dan aan zet.

clock 03:00 03 uur . Livestream op Eén. Vanaf nu kan u ook op Eén kijken naar de livestream van de wedstrijd. Ruben Van Gucht en Ine Beyen verzorgen het commentaar van de tijdrit op het WK in Wollongong. . Livestream op Eén Vanaf nu kan u ook op Eén kijken naar de livestream van de wedstrijd. Ruben Van Gucht en Ine Beyen verzorgen het commentaar van de tijdrit op het WK in Wollongong.

clock 02:59 02 uur 59. De tijd aan het 1e tussenpunt staat nog altijd op naam van Grace Brown. Ashleigh Moolman heeft dezelfde tijd als haar ploeggenote Kopecky neergezet op de Mount Ousley: 10'31". . De tijd aan het 1e tussenpunt staat nog altijd op naam van Grace Brown. Ashleigh Moolman heeft dezelfde tijd als haar ploeggenote Kopecky neergezet op de Mount Ousley: 10'31".

clock 02:57 02 uur 57. Topfavoriete Annemiek van Vleuten begint aan haar tijdrit. Daar is de kersverse winnares van de Vuelta. De Nederlandse start hier met ambitie. Annemiek van Vleuten won de Giro Donne, de Tour de France Femmes en de Vuelta. Zorgt ze met de wereldtitel voor de kers op de taart? Van Vleuten begint aan haar tijdrit. . Topfavoriete Annemiek van Vleuten begint aan haar tijdrit Daar is de kersverse winnares van de Vuelta. De Nederlandse start hier met ambitie. Annemiek van Vleuten won de Giro Donne, de Tour de France Femmes en de Vuelta. Zorgt ze met de wereldtitel voor de kers op de taart? Van Vleuten begint aan haar tijdrit.

clock 02:55 02 uur 55. Start Faulkner. Kristen Faulkner wordt gelanceerd. De Amerikaanse won dit jaar een tijdrit in de Ronde van Zwitserland en de proloog van de Giro Donne. Ze kan dus zeker een stukje hardrijden. . Start Faulkner Kristen Faulkner wordt gelanceerd. De Amerikaanse won dit jaar een tijdrit in de Ronde van Zwitserland en de proloog van de Giro Donne. Ze kan dus zeker een stukje hardrijden.

clock 02:54 02 uur 54. Na haar toptijd mag Grace Brown plaatsnemen in de hot seat. De volgende favoriete die vertrekt, is Kristen Faulkner gevolgd door topfavoriete Annemiek van Vleuten. Het wordt nog een tijd nagelbijten voor Brown in de hot seat. . Na haar toptijd mag Grace Brown plaatsnemen in de hot seat. De volgende favoriete die vertrekt, is Kristen Faulkner gevolgd door topfavoriete Annemiek van Vleuten. Het wordt nog een tijd nagelbijten voor Brown in de hot seat.

clock 02:53 02 uur 53. Kopecky is 1'37" trager dan Brown. Kopecky is 1'37" trager dan Brown

clock 02:52 02 uur 52. Kopecky komt niet aan toptijd van Brown. Lotte Kopecky komt niet aan de toptijd van Grace Brown. Onze landgenoot heeft voorlopig de 2e beste tijd. Brown is 1'37" sneller dan de renster van SD Worx. Is de tijd van Kopecky genoeg voor een plaats in de top 10? . Kopecky komt niet aan toptijd van Brown Lotte Kopecky komt niet aan de toptijd van Grace Brown. Onze landgenoot heeft voorlopig de 2e beste tijd. Brown is 1'37" sneller dan de renster van SD Worx. Is de tijd van Kopecky genoeg voor een plaats in de top 10?

clock 02:50 02 uur 50. Kopecky heeft in de laatste kilometer nog een mikpunt. Ze rekent Elena Hartmann in die voor haar gestart is. . Kopecky heeft in de laatste kilometer nog een mikpunt. Ze rekent Elena Hartmann in die voor haar gestart is.

clock 02:46 02 uur 46. Grace Brown zet sterke richttijd neer. Grace Brown zet sterke richttijd neer

clock 02:45 02 uur 45. Eerste toptijd van thuisrijdster Brown. Thuisrijdster Grace Brown heeft een uitstekende tijdrit achter de rug. Ze doet 2'28" beter dan de Nederlandse Shirin van Anrooij. Een goeie richttijd voor de andere favorieten op dit WK! Wie haar wil kloppen moet beter doen dan 44'41". . Eerste toptijd van thuisrijdster Brown Thuisrijdster Grace Brown heeft een uitstekende tijdrit achter de rug. Ze doet 2'28" beter dan de Nederlandse Shirin van Anrooij. Een goeie richttijd voor de andere favorieten op dit WK! Wie haar wil kloppen moet beter doen dan 44'41".

clock 02:41 02 uur 41. Beste tijd voorlopig op naam van Van Anrooij aan de finish. Shirin van Anrooij komt binnen en duikt ruim onder de tijd van Bauernfeind. Ze is 28 seconden sneller dan de Duitse. Van Anrooij doet alvast een goeie zaak voor de wereldtitel bij de beloften. . Beste tijd voorlopig op naam van Van Anrooij aan de finish Shirin van Anrooij komt binnen en duikt ruim onder de tijd van Bauernfeind. Ze is 28 seconden sneller dan de Duitse. Van Anrooij doet alvast een goeie zaak voor de wereldtitel bij de beloften.

clock 02:40 02 uur 40. Lotte Kopecky zet aan het 2e tussenpunt weer de 2e beste tijd neer: 34'14". . Lotte Kopecky zet aan het 2e tussenpunt weer de 2e beste tijd neer: 34'14".

clock 02:38 02 uur 38. Tweede reeks. Wing Yee Leung was de eerste renster van de 2e wave die van start is gegaan in Wollongong. Nu rolt de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio van het startpodium. Wat kan de ploeggenote van Kopecky hier? . Tweede reeks Wing Yee Leung was de eerste renster van de 2e wave die van start is gegaan in Wollongong. Nu rolt de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio van het startpodium. Wat kan de ploeggenote van Kopecky hier?

clock 02:37 02 uur 37. Eerste renster komt binnen. De tijdrit van Ricarda Bauernfeind zit erop. Haar tijd is 47'38" na 34,2 kilometer. . Eerste renster komt binnen De tijdrit van Ricarda Bauernfeind zit erop. Haar tijd is 47'38" na 34,2 kilometer.

clock 02:35 02 uur 35. Beste tijd aan tussenpunt 2 van Grace Brown. Grace Brown is uitstekend onderweg in Wollongong. Aan het 1e tussenpunt zette ze al de beste tijd neer. De tijd van Van Anrooij aan het 2e tussenpunt moet er ook al aan geloven. De Australische is bijna 2 minuten sneller. . Beste tijd aan tussenpunt 2 van Grace Brown Grace Brown is uitstekend onderweg in Wollongong. Aan het 1e tussenpunt zette ze al de beste tijd neer. De tijd van Van Anrooij aan het 2e tussenpunt moet er ook al aan geloven. De Australische is bijna 2 minuten sneller.

clock 02:33 02 uur 33. Bauernfeind mag bijna uitblazen. Ze duikt de laatste kilometer in. . Bauernfeind mag bijna uitblazen. Ze duikt de laatste kilometer in.

clock 02:29 02 uur 29. Van Anrooij doet beter dan Bauernfeind aan 2e tussenpunt. Shirin van Anrooij dook aan het eerste tussenpunt ruim onder de tijd van Bauernfeind, maar de Nederlandse heeft er een goed 2e deel opzitten. Ze doet 18 seconden beter dan de Duitse. . Van Anrooij doet beter dan Bauernfeind aan 2e tussenpunt Shirin van Anrooij dook aan het eerste tussenpunt ruim onder de tijd van Bauernfeind, maar de Nederlandse heeft er een goed 2e deel opzitten. Ze doet 18 seconden beter dan de Duitse.

clock 02:26 02 uur 26. Ricarda Bauernfeind is het 2e tussenpunt gepasseerd. Ze werkt 24,5 kilometer af in 35'29". . Ricarda Bauernfeind is het 2e tussenpunt gepasseerd. Ze werkt 24,5 kilometer af in 35'29".

clock 02:23 02 uur 23. Grace Brown is de 10e renster die over de streep komt en zo aan de 2e en laatste ronde van de tijdrit begint. De thuisrijdster wordt luid aangemoedigd aan de finish. . Grace Brown is de 10e renster die over de streep komt en zo aan de 2e en laatste ronde van de tijdrit begint. De thuisrijdster wordt luid aangemoedigd aan de finish.

clock 02:22 02 uur 22. Ricarda Bauernfeid waagt zich voor de 2e, en gelukkig ook laatste, keer aan de Mount Ousley. Deze klim is 700 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7%. Een venijnig obstakel! . Ricarda Bauernfeid waagt zich voor de 2e, en gelukkig ook laatste, keer aan de Mount Ousley. Deze klim is 700 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7%. Een venijnig obstakel!

clock 02:20 02 uur 20. De 2e tijd aan het 1e tussenpunt staat momenteel op naam van Lotte Kopecky. Ze doet 7 seconden beter dan de Canadese Alison Jackson. . De 2e tijd aan het 1e tussenpunt staat momenteel op naam van Lotte Kopecky. Ze doet 7 seconden beter dan de Canadese Alison Jackson.

clock 02:18 02 uur 18. De rensters van de eerste reeks zijn allemaal onderweg. De volgende renster die start is Wing Yee Leung om 2.35u. . De rensters van de eerste reeks zijn allemaal onderweg. De volgende renster die start is Wing Yee Leung om 2.35u.

clock 02:17 02 uur 17. Kopecky komt niet aan de tijd van Brown aan het eerste tussenpunt. Ze komt 25 seconden tekort. Onze landgenote ziet af op de Mount Ousley en dat toont aan dat deze klim een beslissende rol zal spelen vandaag. . Kopecky komt niet aan de tijd van Brown aan het eerste tussenpunt. Ze komt 25 seconden tekort. Onze landgenote ziet af op de Mount Ousley en dat toont aan dat deze klim een beslissende rol zal spelen vandaag.

clock 02:17 02 uur 17. Kopecky komt niet aan de tijd van Brown aan het eerste tussenpunt. Kopecky komt niet aan de tijd van Brown aan het eerste tussenpunt

clock 02:14 02 uur 14. 1e tussenpunt: na 7,2 kilometer 2e tussenpunt: na 24,5 kilometer . 1e tussenpunt: na 7,2 kilometer

2e tussenpunt: na 24,5 kilometer

clock 02:12 02 uur 12. Eerste richttijd aan tussenpunt van Brown. Grace Borwn doet 33 seconden beter dan de Canadese Alison Jackson aan het eerste tussenpunt. Zo krijgen we een eerste goeie richttijd bovenop Mount Ousley. De te kloppen tijd daar is 10'05". . Eerste richttijd aan tussenpunt van Brown Grace Borwn doet 33 seconden beter dan de Canadese Alison Jackson aan het eerste tussenpunt. Zo krijgen we een eerste goeie richttijd bovenop Mount Ousley. De te kloppen tijd daar is 10'05".

clock 02:10 02 uur 10. Eerste passage aan de finish van Bauernfeind. De renster die daarnet als eerste van het startpodium rolde, komt nu voor het eerst aan de finishlijn. Ze begint aan haar laatste ronde. . Eerste passage aan de finish van Bauernfeind De renster die daarnet als eerste van het startpodium rolde, komt nu voor het eerst aan de finishlijn. Ze begint aan haar laatste ronde.

clock 02:09 02 uur 09. De Canadese Alison Jackson duikt aan het eerste tussenpunt onder de tijd van Bauernfeid. Ze is 10 seconden sneller. . De Canadese Alison Jackson duikt aan het eerste tussenpunt onder de tijd van Bauernfeid. Ze is 10 seconden sneller.

clock 02:06 02 uur 06. Daar is Lotte Kopecky. Daar is Lotte Kopecky

clock 02:05 02 uur 05. Lotte Kopecky is nu aan zet. Daar is Lotte Kopecky. Ze is de eerste die de Belgische kleuren mag verdedigen in het Australische Wollongong. Welke tussentijd zet ze straks neer bovenop de Mount Ousley? . Lotte Kopecky is nu aan zet Daar is Lotte Kopecky. Ze is de eerste die de Belgische kleuren mag verdedigen in het Australische Wollongong. Welke tussentijd zet ze straks neer bovenop de Mount Ousley?

clock 02:04 02 uur 04. Shirin van Anrooij komt niet aan de tijd van de Duitse Bauernfeind op de Mount Ousley. Ze komt 2 seconden tekort. Ook Marie Le Net en Maude Le Roux doen niet beter dan de Duitse. . Shirin van Anrooij komt niet aan de tijd van de Duitse Bauernfeind op de Mount Ousley. Ze komt 2 seconden tekort. Ook Marie Le Net en Maude Le Roux doen niet beter dan de Duitse.

clock 02:00 02 uur . Thuisrijdster Grace Brown start in Wollongong. Grace Brown begint eraan voor eigen volk. De Australische renster is ook 1 van de favorieten voor de wereldtitel. Ze kroonde zich al 2 keer tot Australisch kampioen tijdrijden. . Thuisrijdster Grace Brown start in Wollongong Grace Brown begint eraan voor eigen volk. De Australische renster is ook 1 van de favorieten voor de wereldtitel. Ze kroonde zich al 2 keer tot Australisch kampioen tijdrijden.

clock 01:59 01 uur 59. Eerste tussentijd. Ricarda Bauernfeind komt boven op de Mount Ousley en zo krijgen we meteen een eerste tussentijd: 10'48". . Eerste tussentijd Ricarda Bauernfeind komt boven op de Mount Ousley en zo krijgen we meteen een eerste tussentijd: 10'48".

clock 01:57 01 uur 57. Na deze tijdrit worden 2 regenboogtruien verdeeld, 1 voor een elite renster en 1 voor een belofte. . Na deze tijdrit worden 2 regenboogtruien verdeeld, 1 voor een elite renster en 1 voor een belofte.

clock 01:53 01 uur 53. Eerste grote naam gaat van start, Van Anrooij begint aan haar tijdrit. Shirin van Anrooij begint aan haar tijdrit. Straks krijgen we van de Nederlandse een eerste richttijd. De renster van Trek-Segafredo is 1 van de topfavorieten om vandaag te winnen. Bij de beloften won ze dit jaar al het Nederlands en het Europees kampioenschap tijdrijden. . Eerste grote naam gaat van start, Van Anrooij begint aan haar tijdrit Shirin van Anrooij begint aan haar tijdrit. Straks krijgen we van de Nederlandse een eerste richttijd. De renster van Trek-Segafredo is 1 van de topfavorieten om vandaag te winnen. Bij de beloften won ze dit jaar al het Nederlands en het Europees kampioenschap tijdrijden.

clock 01:52 01 uur 52. De rensters zijn onderverdeeld in 3 reeksen. In reeks 1 zitten 14 rensters. De laatste van die reeks vertrekt om 2.06u en dan is het 30 minuten wachten voor een weer een renster van start gaat. . De rensters zijn onderverdeeld in 3 reeksen. In reeks 1 zitten 14 rensters. De laatste van die reeks vertrekt om 2.06u en dan is het 30 minuten wachten voor een weer een renster van start gaat.

clock 01:47 01 uur 47. Eerste renster rolt van startpodium. Ricarda Bauernfeind trapt het WK in Wollongong op gang. De Duitse begint aan haar tijdrit. . Eerste renster rolt van startpodium Ricarda Bauernfeind trapt het WK in Wollongong op gang. De Duitse begint aan haar tijdrit.

clock 01:45 01 uur 45. Ricarda Bauernfeind maakt zich op voor haar tijdrit in Wollongong. Over 2 minuten begint ze eraan. . Ricarda Bauernfeind maakt zich op voor haar tijdrit in Wollongong. Over 2 minuten begint ze eraan.

clock 01:36 01 uur 36. Starttijden favorieten. Shirin van Anrooij 1.53u Grace Brown 2u Lotte Kopecky 2.05u Kristen Faulkner 2.55u Annemiek van Vleuten 2.56u Vittoria Guazzini 3.25u Leah Thomas 3.37u Juliette Labous 3.40u Emma Bjerg 3.42u Marlen Reusser 3.43u Ellen van Dijk 3.45u . Starttijden favorieten

Shirin van Anrooij 1.53u Grace Brown 2u Lotte Kopecky 2.05u Kristen Faulkner 2.55u Annemiek van Vleuten 2.56u Vittoria Guazzini 3.25u Leah Thomas

3.37u Juliette Labous 3.40u Emma Bjerg

3.42u Marlen Reusser 3.43u Ellen van Dijk 3.45u



clock 01:31 01 uur 31. Starttijden Belgen. Lotte Kopecky is de eerste die de Belgische kleuren mag verdedigen in Wollongong. De renster van SD Worx vertrekt om 2.05 u. Julie van de Velde is om 3.31 u aan zet. . Starttijden Belgen Lotte Kopecky is de eerste die de Belgische kleuren mag verdedigen in Wollongong. De renster van SD Worx vertrekt om 2.05 u. Julie van de Velde is om 3.31 u aan zet.

clock 01:28 01 uur 28. Livestream. Vanaf nu kan u naar de livestream kijken van de wedstrijd op deze pagina. De eerste renster gaat wel pas van start om 1.47u. Om 3u kan u ook op Eén naar de tijdrit van de vrouwen kijken. . Livestream Vanaf nu kan u naar de livestream kijken van de wedstrijd op deze pagina. De eerste renster gaat wel pas van start om 1.47u. Om 3u kan u ook op Eén naar de tijdrit van de vrouwen kijken.

clock 01:12 01 uur 12. Eerste renster om 1.47 u. De Duitse Ricarda Bauernfeind mag straks de spits afbijten van het WK tijdrijden bij de vrouwen. Ze begint eraan om 01.47 u. De rensters gaan om de anderhalve minuut van start in Wollongong. . Eerste renster om 1.47 u De Duitse Ricarda Bauernfeind mag straks de spits afbijten van het WK tijdrijden bij de vrouwen. Ze begint eraan om 01.47 u. De rensters gaan om de anderhalve minuut van start in Wollongong.

clock 01:06 01 uur 06. Het parcours van het WK tijdrijden in Wollongong. De vrouwen openen het WK wielrennen in het Australische Wollongong. De tijdrit is de eerste wedstrijd op het programma. De tijdritspecialisten werken straks 34,2 kilometer af. Ze rijden 2 keer een lokale ronde van ongeveer 17 kilometer. Onderweg krijgen ze dus 2 keer dezelfde klim voorgeschoteld, de Mount Ousley. Deze klim is 700 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7%. . Het parcours van het WK tijdrijden in Wollongong De vrouwen openen het WK wielrennen in het Australische Wollongong. De tijdrit is de eerste wedstrijd op het programma. De tijdritspecialisten werken straks 34,2 kilometer af. Ze rijden 2 keer een lokale ronde van ongeveer 17 kilometer. Onderweg krijgen ze dus 2 keer dezelfde klim voorgeschoteld, de Mount Ousley. Deze klim is 700 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7%.

