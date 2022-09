LIVESTREAM: Probeert iemand iets te forceren op Mount Keira?

clock 05:23 05 uur 23. Verhulst nog steeds eenzame leidster. Berton en Nahuliak komen niet dichter bij leidster Verhulst. De Française staat er nog alleen voor op kop van de koers. . Verhulst nog steeds eenzame leidster Berton en Nahuliak komen niet dichter bij leidster Verhulst. De Française staat er nog alleen voor op kop van de koers.

clock 05:22 05 uur 22. Verhulst rijdt voor het eerst over de streep in Wollongong. Ze begint nu aan de grote lus met onder andere de Mount Keira.

clock 05:20 05 uur 20. Koploopster Gladys Verhulst blijft uit de greep van Berton en Nahuliak. Ze heeft een voorsprong van 32 seconden. Koerner achtervolgt op 52 seconden, het peloton al op 1'42".

clock 05:14 05 uur 14. Een Deense probeert alleen de oversteek te maken naar het duo Berton-Nahuliak. Rebecca Koerner probeert haar wagonnetje aan te haken.

clock 05:13 05 uur 13. Over 10 kilometer beginnen de rensters aan de Mount Keira, de langste klim van de dag!

clock 05:12 05 uur 12. Koerssituatie. Koploopster: Gladys Verhulst (Fra) Achtervolgende groep +22": Nina Berton (Lux) Daryna Nahuliak (Oek) Peloton +37"

clock 05:10 05 uur 10. Demey weer in peloton. Valerie Demey maakt weer deel uit van het peloton na haar zware valpartij van daarnet.

clock 05:07 05 uur 07. Gladys Verhulst rijdt voor het peloton uit. De Franse renster staat er voorlopig wel alleen voor. Krijgt ze straks nog steun? Anders wordt het wel heel moeilijk om het ver te schoppen.

clock 05:04 05 uur 04. Over ongeveer 10 kilometer komt het peloton voor het eerst aan de streep in Wollongong. Dan beginnen ze aan een grote lus, die ze één keer afwerken, waar ze ook de Mount Keira tegenkomen.

clock 04:59 04 uur 59. Valerie Dumey let even niet op en komt hard ten val.

clock 04:58 04 uur 58. Demay, Koller en Talbot maken weer deel uit van het peloton.

clock 04:57 Valpartij Demey! Valerie Demey gaat tegen de vlakte! Onze landgenote was niet aan het opletten en raakt zo het achterwiel van Francisca Koch. Demey gaat tegen de grond en ze houdt daar toch enkele kleerscheuren aan over.

clock 04:56 04 uur 56. Annemiek van Vleuten vinden we terug achterin het peloton. Wat kan zij vandaag met een gebroken elleboog? Dat wordt een lastige race voor de Nederlandse.

clock 04:55 04 uur 55. Knappe beelden! Rensters rijden over kronkelende brug boven de kliffen.

clock 04:54 04 uur 54. Geen goed teken? Van Vleuten hangt achteraan het peloton.

clock 04:53 04 uur 53. Elisa Longo Borghini: "Onze eenheid is altijd onze kracht".

clock 04:51 04 uur 51. Eerste ontsnappingspoging. 3 rensters proberen het peloton achter zich te laten. Coralie Demay, Nicole Koller en Josie Talbot gaan er samen vandoor.

clock 04:49 04 uur 49. Voorlopig kan niemand ontsnappen, het peloton is nog steeds compleet.

clock 04:44 04 uur 44. Het tempo is hoog in de openingsfase van het WK wielrennen. Meerdere rensters dromen van een vroege vlucht.

clock 04:38 04 uur 38. Annemiek van Vleuten gaf in het interview met Renaat Schotte aan dat ze zich zal opofferen voor Marianne Vos vandaag. De Nederlandse heeft te veel last van haar elleboog waardoor ze niet kan aanzetten op een klim of kan demarreren. Ze wou toch graag starten om kopvrouw Vos bij te staan.

clock 04:36 04 uur 36 match begonnen start time Officiële start! Daar is het officiële startschot van het WK voor vrouwen. Wie volgt Elisa Balsamo straks op?

clock 04:32 04 uur 32. Vollering is niet aan de start verschenen. Slecht nieuws in het kamp van Nederland. Demi Vollering staat niet aan de start van het WK. "Vollering is niet fit genoeg om te starten", klinkt het op de Twitterpagina van de Nederlandse wielerbond.

clock 04:27 04 uur 27. Officieuze start. De rensters vertrekken in Wollongong. Over 6 kilometer volgt het officiële startsein.

clock 04:20 04 uur 20. Annemiek van Vleuten: "Leuk zal het niet zijn met een gebroken elleboog".

clock 04:20 04 uur 20. Van Vleuten met breukje in elleboog tot aan de start. Annemiek van Vleuten kwam in de mixed relay zwaar ten val. De Nederlandse heeft er een breukje in de elleboog aan overgehouden, maar opgeven doet ze niet. Van Vleuten staat gewoon aan de start van de wegrit. Ze gaf al aan dat ze er last van heeft als ze druk moet zetten op het stuur. Gaat dat breukje haar straks toch de wereldtitel kosten?

clock 04:17 04 uur 17. Mavi Garcia: "Alles is mogelijk vandaag".

clock 04:14 04 uur 14. Marianne Vos: "Zal een uitputtingsslag worden".

clock 04:12 04 uur 12. Ook WK voor beloften. Aan de streep in Wollongong worden straks 2 regenboogtruien verdeeld, één voor de beste elite renster en één voor de beste belofte. Shirin van Anrooij is topfavoriete om wereldkampioene bij de beloften te worden. Maar tegenstanders als Vittoria Guazzini en Pfeiffer Georgi zijn ook niet te onderschatten. Voor België kan Julie De Wilde een goeie zaak doen in de strijd om de wereldtitel bij de beloften.

clock 04:10 04 uur 10. Julie De Wilde: "Het zal een slopende wedstrijd worden".

clock 04:08 04 uur 08. De Belgische selectie:. Jesse Vandenbulcke, Julie De Wilde, Julie Van de Velde, Justine Ghekiere, Lotte Kopecky en Valerie Demey vertegenwoordigen België in de wegrit van het WK in Australië.

clock 04:06 04 uur 06. Lotte Kopecky: "Ze moeten mij er maar afrijden vandaag".

clock 04:05 04 uur 05. Livestream. U kan de wedstrijd live bekijken op deze pagina vanaf 4.25 u. Om 6u kan u ook op Eén terecht om de livestream van het WK voor vrouwen te bekijken.

clock 04:03 04 uur 03. Cecilie Uttrup Ludwig: "Ik ben een underdog vandaag".

clock 04:01 04 uur 01. Parcours. De rensters schieten om 4.25 u uit de startblokken in Helensburgh, vlakbij Syndey. Daarna gaat het via de Australische kust en over de Sea Cliff Bridge naar de streep in Wollongong waar ze na 27 kilometer koers beginnen aan een grote lus waar ze de Mount Keira tegenkomen, de zwaarste klim van de dag. Deze klim krijgen ze na 33,3 kilometer voor de wielen geschoven.



Na de top van de Mount Keira zetten ze koers richting het lokale parcours in Wollongong, het epicentrum van dit WK. Daar ligt een lokale ronde van 16,8 kilometer op hen te wachten die ze 6 keer moeten afwerken.



De scherprechter van de lokale ronde is de Mount Pleasant, een klim van 1,1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7% en uitschieters tot 14%. Voor deze klim krijgen ze nog de Mount Ousley voorgeschoteld. Voor rensters al Lotte Kopecky, Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten is dit geen onbekend terrein want in de tijdrit moesten ze deze klim 2 keer afwerken.



Na 164,3 kilometer kennen we de opvolgster van de Italiaanse Elisa Balsamo.

clock 18:13 18 uur 13. Kopecky blij met parcours op haar maat.