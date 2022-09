LIVESTREAM mixed relay: Australië heeft eerste toptijd beet, België wisselt met derde tijd

clock 08:07 08 uur 07. Terwijl de Franse vrouwen hun voorsprong aan het verliezen zijn tegenover de Australië, klokt Denemarken een nieuwe toptijd bij de wissel. Cort Nielsen en co doen drie seconden beter dan de Fransen. . Terwijl de Franse vrouwen hun voorsprong aan het verliezen zijn tegenover de Australië, klokt Denemarken een nieuwe toptijd bij de wissel. Cort Nielsen en co doen drie seconden beter dan de Fransen.

clock 08:02 08 uur 02. De Franse Demay moet al even een gaatje dichten. Dat is toch niet geen pretje als je daarna snel naar de kop moet doorschuiven. . De Franse Demay moet al even een gaatje dichten. Dat is toch niet geen pretje als je daarna snel naar de kop moet doorschuiven.

clock 08:00 08 uur . Wissel België. De training van Van Hooydonck, Serry en Hermans zit erop. Ze beperken de schade tot 24". Jesse Vandenbulcke, Valerie Demey en de jonge Julie De Wilde nemen het over. . Wissel België De training van Van Hooydonck, Serry en Hermans zit erop. Ze beperken de schade tot 24". Jesse Vandenbulcke, Valerie Demey en de jonge Julie De Wilde nemen het over.

clock 07:59 07 uur 59. Denemarken klokt quasi dezelfde tijd als Frankrijk op het eerste tussenpunt. Zij zijn duidelijk ook gemotiveerd om er iets van te maken. . Denemarken klokt quasi dezelfde tijd als Frankrijk op het eerste tussenpunt. Zij zijn duidelijk ook gemotiveerd om er iets van te maken.

clock 07:56 07 uur 56. De Franse mannen hebben het een kleine tikkel beter gedaan dan het thuisland. Drie seconden is het verschil bij de wissel. Labous, Diamic en Demay proberen die voorsprong vast te houden. . De Franse mannen hebben het een kleine tikkel beter gedaan dan het thuisland. Drie seconden is het verschil bij de wissel. Labous, Diamic en Demay proberen die voorsprong vast te houden.

clock 07:56 07 uur 56. De jonge Le Huitouze haakt af. Armirail en Cavagna moeten nog een kilometertje knallen. . De jonge Le Huitouze haakt af. Armirail en Cavagna moeten nog een kilometertje knallen.

clock 07:54 +16". Niet veel, is het antwoord. Na 7 kilometer zijn de Belgen al 16 seconden trager dan Frankrijk. . 07 uur 54. time difference +16" Niet veel, is het antwoord. Na 7 kilometer zijn de Belgen al 16 seconden trager dan Frankrijk.

clock 07:53 07 uur 53. Wat kunnen we van deze Belgische ploeg verwachten? Na de eerste tussentijd zullen we al een pak wijzer zijn. . Wat kunnen we van deze Belgische ploeg verwachten? Na de eerste tussentijd zullen we al een pak wijzer zijn.

clock 07:50 Frankrijk beter dan Australië . Frankrijk opent sterk. Ze doen het zelfs een paar seconden beter dan Australië na het eerste klimmetje. . 07 uur 50. time difference Frankrijk beter dan Australië Frankrijk opent sterk. Ze doen het zelfs een paar seconden beter dan Australië na het eerste klimmetje.

clock 07:48 07 uur 48. Denemarken is een outsider voor een medaille. Het mannentrio is sterk: Bjerg, Honoré en Magnus Cort. Ze gaan van start voor hun opdracht. . Denemarken is een outsider voor een medaille. Het mannentrio is sterk: Bjerg, Honoré en Magnus Cort. Ze gaan van start voor hun opdracht.

clock 07:47 07 uur 47. Hermans, Serry en Van Hooydonck zijn eraan begonnen. Hermans, Serry en Van Hooydonck zijn eraan begonnen

clock 07:46 07 uur 46. België . Van Hooydonck trekt het Belgische team op gang, Serry en Hermans volgen in zijn zog. Alles geven en zien waar we stranden, dat is de raad die Sven Vanthourenhout aan hen heeft meegegeven. . België Van Hooydonck trekt het Belgische team op gang, Serry en Hermans volgen in zijn zog. Alles geven en zien waar we stranden, dat is de raad die Sven Vanthourenhout aan hen heeft meegegeven.

clock 07:41 07 uur 41. Frankrijk rolt van het startpodium. Hun mannenteam bestaat uit Remi Cavagna, Eddy le Huitouze en Bruno Armirail. Ze zijn geen favoriet, maar mogen ons altijd verrassen. . Frankrijk rolt van het startpodium. Hun mannenteam bestaat uit Remi Cavagna, Eddy le Huitouze en Bruno Armirail. Ze zijn geen favoriet, maar mogen ons altijd verrassen.

clock 07:40 07 uur 40. Australië zet eerste toptijd neer: 34'25". Australië zet eerste toptijd neer: 34'25"

clock 07:37 07 uur 37. Australië finisht . Australië heeft zoals verwacht een eerste referentietijd neergezet. Ze klokken af op 34'25". Dat is meer dan vier minuten beter dan de voorlopige tweede tijd van Oekraïne. . Australië finisht Australië heeft zoals verwacht een eerste referentietijd neergezet. Ze klokken af op 34'25". Dat is meer dan vier minuten beter dan de voorlopige tweede tijd van Oekraïne.

clock 07:36 07 uur 36. Polen opent wave 3. Zo meteen gaat Polen van start als eerste van wave 3. België is 8 minuten later aan de beurt. Benieuwd of er een ploeg van de volgende golf Australië kan bedreigen. . Polen opent wave 3 Zo meteen gaat Polen van start als eerste van wave 3. België is 8 minuten later aan de beurt. Benieuwd of er een ploeg van de volgende golf Australië kan bedreigen.

clock 07:33 07 uur 33. De Australische vrouwen blijven goed samen. Nog vier kilometer tot de finish. . De Australische vrouwen blijven goed samen. Nog vier kilometer tot de finish.

clock 07:29 De meningen zijn verdeeld. Maar het "toeristenuurtje" is nu alleszins afgelopen. Tijd voor het echte werk. 07 uur 29. De meningen zijn verdeeld. Maar het "toeristenuurtje" is nu alleszins afgelopen. Tijd voor het echte werk.

clock 07:28 07 uur 28. Spanje en Oostenrijk komen na de eerste ronde niet in de buurt van de tijd van Australië. Ze klokken de respectievelijk tweede en derde tijd. . Spanje en Oostenrijk komen na de eerste ronde niet in de buurt van de tijd van Australië. Ze klokken de respectievelijk tweede en derde tijd.

clock 07:22 07 uur 22. Samoa komt binnen: "Ze krijgen in ieder geval de publieksprijs". Samoa komt binnen: "Ze krijgen in ieder geval de publieksprijs"

clock 07:21 07 uur 21. Samoa komt (eindelijk) binnen. Ze hebben er 51'45" over gedaan. José geeft hun de publieksprijs. . Samoa komt (eindelijk) binnen. Ze hebben er 51'45" over gedaan. José geeft hun de publieksprijs.

clock 07:19 07 uur 19. -1'28" bij de wissel. Durbridge en Matthews komen binnen. Georgia Baker, Alexandra Manley en Sarah Roy zijn nu aan zet. Kunnen zij de voorsprong verder uitbouwen? . -1'28" bij de wissel Durbridge en Matthews komen binnen. Georgia Baker, Alexandra Manley en Sarah Roy zijn nu aan zet. Kunnen zij de voorsprong verder uitbouwen?

clock 07:18 07 uur 18. Plapp haakt af in de laatste twee kilometer. Ervaren rotten Matthews en Durbridge moeten de zaak afmaken. . Plapp haakt af in de laatste twee kilometer. Ervaren rotten Matthews en Durbridge moeten de zaak afmaken.

clock 07:17 07 uur 17. Oekraïne wisselt. De mannen hebben gezorgd voor de voorlopige beste tijd, maar Australië komt er snel aan. . Oekraïne wisselt. De mannen hebben gezorgd voor de voorlopige beste tijd, maar Australië komt er snel aan.

clock 07:15 07 uur 15. "Voor mij krijgen ze hiervoor al een medaille, welke kleur het is, maakt niet uit". "Voor mij krijgen ze hiervoor al een medaille, welke kleur het is, maakt niet uit"

clock 07:14 07 uur 14. Het bochtige parcours maakt het niet gemakkelijk om in formatie te blijven. Australië bewijst dat even: Matthews snijdt een bocht beter aan dan voorganger Durbridge en komt plots vol in de wind te zitten. . Het bochtige parcours maakt het niet gemakkelijk om in formatie te blijven. Australië bewijst dat even: Matthews snijdt een bocht beter aan dan voorganger Durbridge en komt plots vol in de wind te zitten.

clock 07:12 Toptijd Australië. Voila, Australië bewijst dat ze van een ander niveau zijn dan de ploegen die voor hen zijn gestart. Na 7 kilometer doen de mannen al zo'n 40" beter dan Oekraïne. Ondertussen heeft UCI World Cycling Centre de beste tijd neergezet aan de finish. . 07 uur 12. time point Toptijd Australië Voila, Australië bewijst dat ze van een ander niveau zijn dan de ploegen die voor hen zijn gestart. Na 7 kilometer doen de mannen al zo'n 40" beter dan Oekraïne. Ondertussen heeft UCI World Cycling Centre de beste tijd neergezet aan de finish.

clock 07:10 07 uur 10. "Aan de ene kant is het goed voor deze landen, aan de andere kant is dit compleet amateuristisch". "Aan de ene kant is het goed voor deze landen, aan de andere kant is dit compleet amateuristisch"

clock 07:07 07 uur 07. Oostenrijk en Spanje sluiten de tweede golf af. Beide teams hebben ook niet echt grote toppers bij. We wachten op een eerste Australische tussentijd. . Oostenrijk en Spanje sluiten de tweede golf af. Beide teams hebben ook niet echt grote toppers bij. We wachten op een eerste Australische tussentijd.

clock 07:05 07 uur 05. Eigenlijk is dit geen parcours voor een ploegentijdrit. Het kan wel eens een linke boel worden. José De Cauwer. Eigenlijk is dit geen parcours voor een ploegentijdrit. Het kan wel eens een linke boel worden. José De Cauwer

clock 07:04 07 uur 04. Australië met sterke mannenploeg. Daar zijn de Aussies. En ze hebben een sterk mannenteam meegenomen: Luke Plapp, Luke Durbridge en Michael Matthews zijn stuk voor stuk hardrijders. Het vrouwenteam mist wel Grace Brown als wereldtopper. Benieuwd hoe hoog ze de lat kunnen leggen. . Australië met sterke mannenploeg Daar zijn de Aussies. En ze hebben een sterk mannenteam meegenomen: Luke Plapp, Luke Durbridge en Michael Matthews zijn stuk voor stuk hardrijders. Het vrouwenteam mist wel Grace Brown als wereldtopper. Benieuwd hoe hoog ze de lat kunnen leggen.

clock 07:00 07 uur . Oekraïne opent de tweede golf. Ook in deze ploeg zitten niet meteen grote namen. We wachten nu al vol ongeduld op Australië. Het thuisland begint eraan binnen 4 minuten. . Oekraïne opent de tweede golf. Ook in deze ploeg zitten niet meteen grote namen. We wachten nu al vol ongeduld op Australië. Het thuisland begint eraan binnen 4 minuten.

clock 06:52 06 uur 52. UCI-ploeg wisselt snelst. Zoals verwacht pakken de mannen van het UCI World Cycling Centre de beste tijd bij de wissel. 46,7 km/uur is hun gemiddelde snelheid. Dat is niet onaardig. . UCI-ploeg wisselt snelst Zoals verwacht pakken de mannen van het UCI World Cycling Centre de beste tijd bij de wissel. 46,7 km/uur is hun gemiddelde snelheid. Dat is niet onaardig.

clock 06:50 06 uur 50. Om 7 uur op Eén. Binnen 10 minuten beginnen we eraan op televisie. Ruben Van Gucht, Ine Beyen en José De Cauwer zijn voor de gelegenheid met drie om u door de mixed relay te gidsen. . Om 7 uur op Eén Binnen 10 minuten beginnen we eraan op televisie. Ruben Van Gucht, Ine Beyen en José De Cauwer zijn voor de gelegenheid met drie om u door de mixed relay te gidsen.

clock 06:46 06 uur 46. Bewolkte lucht. De zon is vandaag zoek in Wollongong. Droog is het wel nog, maar dat zou de komende dagen wel eens kunnen veranderen. . Bewolkte lucht De zon is vandaag zoek in Wollongong. Droog is het wel nog, maar dat zou de komende dagen wel eens kunnen veranderen.

clock 06:42 06 uur 42. Op Mount Ousley versplintert het Samoaanse team volledig. De eerste barmhartige Samoaan zal zijn kompaan moeten opwachten op de top. . Op Mount Ousley versplintert het Samoaanse team volledig. De eerste barmhartige Samoaan zal zijn kompaan moeten opwachten op de top.

clock 06:41 06 uur 41. Eerste wissel. De Tahitiaanse heren hebben het niet zo slecht gedaan. Ze komen binnen na een dikke 18 minuten. De vrouwen nemen nu de fakkel over. . Eerste wissel De Tahitiaanse heren hebben het niet zo slecht gedaan. Ze komen binnen na een dikke 18 minuten. De vrouwen nemen nu de fakkel over.

clock 06:38 06 uur 38. Samoa gaat van start met maar één tijdritfiets, Mulitalo moet snel lossen. Samoa gaat van start met maar één tijdritfiets, Mulitalo moet snel lossen

clock 06:37 06 uur 37. Mulitalo kan zijn mede-Samoanen niet volgen. Dat hoeft geen probleem te zijn, want het is de tijd van de tweede renner die telt. . Mulitalo kan zijn mede-Samoanen niet volgen. Dat hoeft geen probleem te zijn, want het is de tijd van de tweede renner die telt.



clock 06:35 06 uur 35. Het UCI World Cycling Centre is de vierde ploeg die van start gaat. Een verzameling van heren die in eigen land weinig mogelijkheden hebben om prof te worden, maar die gesteund worden door de UCI. Deze ploeg zou in principe toch voor de beste tijd aan de finish moeten kunnen zorgen. . Het UCI World Cycling Centre is de vierde ploeg die van start gaat. Een verzameling van heren die in eigen land weinig mogelijkheden hebben om prof te worden, maar die gesteund worden door de UCI. Deze ploeg zou in principe toch voor de beste tijd aan de finish moeten kunnen zorgen.

clock 06:31 06 uur 31. Samoa . Khan, Collins en Multitalo gaan ervandoor voor Samoa. Tijdritfietsen hebben ze niet, een tactiek hoogstwaarschijnlijk ook niet, maar het is prachtig om ze bezig te zien. . Samoa Khan, Collins en Multitalo gaan ervandoor voor Samoa. Tijdritfietsen hebben ze niet, een tactiek hoogstwaarschijnlijk ook niet, maar het is prachtig om ze bezig te zien.

clock 06:28 06 uur 28. Op toptijden is het dus nog eventjes wachten tot de tweede golf. Die vertrekt om 7 uur. Maar in tussentijd genieten we van het enthousiasme van deze landen. . Op toptijden is het dus nog eventjes wachten tot de tweede golf. Die vertrekt om 7 uur. Maar in tussentijd genieten we van het enthousiasme van deze landen.

clock 06:24 06 uur 24. U vraagt zich misschien af wat Tahiti hier te zoeken heeft? Wel, ze hebben simpelweg een uitnodiging ontvangen van UCI-voorzitter David Lappartient. Hij hoopt daarmee het wielrennen te promoten in enkele niet-traditionele wielerlanden. Met hetzelfde doel starten zo meteen ook Nieuw Caledonië en Samoa. . U vraagt zich misschien af wat Tahiti hier te zoeken heeft? Wel, ze hebben simpelweg een uitnodiging ontvangen van UCI-voorzitter David Lappartient. Hij hoopt daarmee het wielrennen te promoten in enkele niet-traditionele wielerlanden. Met hetzelfde doel starten zo meteen ook Nieuw Caledonië en Samoa.

clock 06:22 06 uur 22 match begonnen start time Tahiti opent Drie onbekende Tahitianen mogen het mixed relay-spektakel op gang trappen. Daar zijn ze zelf ook blij mee. Een van de renners kan een glimlach niet onderdrukken op het startpodium.

clock 06:11 06 uur 11. Compleet parcours. Wie de kampioenschappen van de voorbije dagen al heeft gevolgd, kent het parcours ondertussen op zijn duimpje. De mixed relay gaat over hetzelfde lokale rondje als de beloften en junioren moesten afleggen voor hun tijdrit. Een technisch gedeelte, een klimmetje en dan beuken langs de kustlijn. Voor ieder wat wils dus! . Compleet parcours Wie de kampioenschappen van de voorbije dagen al heeft gevolgd, kent het parcours ondertussen op zijn duimpje. De mixed relay gaat over hetzelfde lokale rondje als de beloften en junioren moesten afleggen voor hun tijdrit. Een technisch gedeelte, een klimmetje en dan beuken langs de kustlijn. Voor ieder wat wils dus!

clock 05:43 05 uur 43. Vier waves. Om 6.23 uur beginnen we aan de eerste van vier waves. De eerste golf wordt op gang getrapt door Tahiti, gevolg door drie andere exotische ploegen. In de tweede wave kijken we vooral uit naar Australië. Zij zijn de eerste schaduwfavoriet die aan bod komen. Daarna is het de beurt aan Frankrijk, België en Denemarken in wave 3. De laatste golf bestaat nog uit Zwitserland, Italië, Nederland en Duitsland. . Vier waves Om 6.23 uur beginnen we aan de eerste van vier waves. De eerste golf wordt op gang getrapt door Tahiti, gevolg door drie andere exotische ploegen. In de tweede wave kijken we vooral uit naar Australië. Zij zijn de eerste schaduwfavoriet die aan bod komen. Daarna is het de beurt aan Frankrijk, België en Denemarken in wave 3. De laatste golf bestaat nog uit Zwitserland, Italië, Nederland en Duitsland.

clock 05:38 05 uur 38. België spaart grote kanonnen als Kopecky, Evenepoel en Van Aert voor de wegrit van zaterdag en zondag. Andere landen brengen wel mooi volk aan de start. Zo gooit Nederland Van Vleuten, wereldkampioen Van Dijk, Van der Poel en Mollema in de strijd. De Italianen hebben Ganna, Longo Borghini en Guazzini. En ook Zwitserland heeft hoge ambities met Kung, Bissegger en Reusser. . België spaart grote kanonnen als Kopecky, Evenepoel en Van Aert voor de wegrit van zaterdag en zondag. Andere landen brengen wel mooi volk aan de start. Zo gooit Nederland Van Vleuten, wereldkampioen Van Dijk, Van der Poel en Mollema in de strijd. De Italianen hebben Ganna, Longo Borghini en Guazzini. En ook Zwitserland heeft hoge ambities met Kung, Bissegger en Reusser.

clock 05:31 05 uur 31. Mixed relay voor dummies. De mixed relay staat nog een beetje in de kinderschoenen op het WK. Het is pas de derde keer dat deze discipline georganiseerd wordt. Het principe? Een gemengde "aflossingsploegentijdrit". De mannen openen de debatten. Met drie renners van hetzelfde land proberen ze zo snel mogelijk een lokaal rondje af te haspelen (14 km). Daarna geven ze het denkbeeldige stokje door aan drie vrouwelijke landgenoten. Zij krijgen dezelfde opdracht. Op basis van de opgetelde tijd van de mannen en de vrouwen wordt uiteindelijk een klassement opgemaakt. . Mixed relay voor dummies De mixed relay staat nog een beetje in de kinderschoenen op het WK. Het is pas de derde keer dat deze discipline georganiseerd wordt. Het principe? Een gemengde "aflossingsploegentijdrit". De mannen openen de debatten. Met drie renners van hetzelfde land proberen ze zo snel mogelijk een lokaal rondje af te haspelen (14 km). Daarna geven ze het denkbeeldige stokje door aan drie vrouwelijke landgenoten. Zij krijgen dezelfde opdracht. Op basis van de opgetelde tijd van de mannen en de vrouwen wordt uiteindelijk een klassement opgemaakt.

clock 16:05 16 uur 05. starttijden . 7.04 u Australië 7.08 u Oostenrijk 7.12 u Spanje 7.41 u Frankrijk 7.45 u België 7.49 u Denemarken 8.14 u Zwitserland 8.18 u Italië 8.22 u Nederland 8.26 u Duitsland . starttijden

7.04 u Australië 7.08 u Oostenrijk 7.12 u Spanje 7.41 u Frankrijk 7.45 u België 7.49 u Denemarken 8.14 u Zwitserland 8.18 u Italië 8.22 u Nederland 8.26 u Duitsland



clock 13:57 13 uur 57. Mixed relay op Sporza. Mis woensdag niets van de mixed relay bij Sporza. De wedstrijd is met een livestream op onze website/app te volgen van 6 tot 9 uur. De uitzending op Één begint om 7 uur en loopt af om 9.20 uur. Nathan Van Hooydonck, Quinten Hermans en Pieter Serry starten als eerste trio voor hun 14 kilometer. Daarna neemt het trio Julie De Wilde, Valerie Demey en Jesse Vandenbulcke de denkbeeldige stok over van de mannen. . Mixed relay op Sporza Mis woensdag niets van de mixed relay bij Sporza. De wedstrijd is met een livestream op onze website/app te volgen van 6 tot 9 uur. De uitzending op Één begint om 7 uur en loopt af om 9.20 uur. Nathan Van Hooydonck, Quinten Hermans en Pieter Serry starten als eerste trio voor hun 14 kilometer. Daarna neemt het trio Julie De Wilde, Valerie Demey en Jesse Vandenbulcke de denkbeeldige stok over van de mannen.





clock 13:57 13 uur 57. We hebben een heel sterke vrouwenploeg en ik hoop bij de mannen iets bij te dragen. Mathieu Van der Poel. We hebben een heel sterke vrouwenploeg en ik hoop bij de mannen iets bij te dragen Mathieu Van der Poel