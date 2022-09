LIVESTREAM: Koers barst los op Mount Pleasant! Kopecky is op achtervolgen aangewezen

clock 08:29 08 uur 29. Longo Borghini en Lippert werken goed samen voorin. Uttrup Ludwig, Moolman en Niewiadoma doen er alles aan om de oversteek te maken, maar ze krijgen het niet cadeau. . Longo Borghini en Lippert werken goed samen voorin. Uttrup Ludwig, Moolman en Niewiadoma doen er alles aan om de oversteek te maken, maar ze krijgen het niet cadeau.

clock 08:27 08 uur 27. Elisa Longo Borghini rijdt naar Liane Lippert toe. Niewiadoma, Moolman en Cecilie Uttrup Ludwig zetten de achtervolging in op het duo.

clock 08:26 08 uur 26. Liane Lippert komt als eerste boven op de Mount Pleasant.

clock 08:26 08 uur 26. Annemiek van Vleuten probeert vanuit het zadel naar de kopgroep toe te rijden. Lotte Kopecky rijdt in een achtervolgend groepje.

clock 08:25 08 uur 25. Aanval Niewiadoma! Niewiadoma lanceert een aanval op de Mount Pleasant. Liane Lippert, Moolman, Longo Borghini, Persico en Chabbey kunnen volgen.

clock 08:23 08 uur 23. Vittoria Guazzini heeft haar werk gedaan en laat zich helemaal uitzakken. De Italiaanse is diep moeten gaan en moet nu even op adem komen.

clock 08:22 08 uur 22. Roy wordt ingerekend. De Italianen rekenen Sarah Roy in op de Mount Ousley. De Italianen trekken stevig door en zo duiken de favorieten op aan kop. We zien onder anderen Kopecky en Niewiadoma.

clock 08:19 08 uur 19. Het regent in Wollongong en zo komt het wegdek er glad bij te liggen. Opletten geblazen dus in de 2 laatste lokale rondes.

clock 08:16 10 seconden. De Australische Sarah Roy rijdt nog steeds voor het peloton uit met een kleine voorsprong van 10 seconden. De Italianen controleren de voorsprong. 08 uur 16. time difference 10 seconden

clock 08:14 08 uur 14. Elisa Balsamo zit in het wiel van kopvrouw Elisa Longo Borghini voorin het peloton. Vorig jaar voerde de Italiaanse ploeg een huzarenstukje op in Leuven, wat toveren ze dit jaar uit hun hoed?

clock 08:13 08 uur 13. Marianne Vos kan nog rekenen op 5 ploeggenotes voorin. Van Dijk, Van Vleuten, Markus en Mackaij zitten in haar buurt. Enkel Shirin van Anrooij is op achtervolgen aangewezen.

clock 08:11 08 uur 11. 5e lokale ronde. Sarah Roy wordt luid aangemoedigd en begint aan de voorlaatste ronde op het circuit in Wollongong. De Italianen positioneren zich voorin en proberen de Australische weer in te rekenen.

clock 08:10 Julie De Wilde ziet af op Mount Pleasant. 08 uur 10.

clock 08:10 08 uur 10. Nieuwe Australische aanval. Nu is het aan Sarah Roy om zich te tonen voor eigen volk. Na Spratt en Brown lijkt Roy nu meer geluk te hebben met haar poging. Ze laten de renster van Canyon SRAM wegrijden.

clock 08:08 08 uur 08. Na Spratt, kiest nu Grace Brown haar moment. Riejanne Markus knalt meteen het gat dicht met Australische renster.

clock 08:06 08 uur 06. Aanval Spratt. Amanda Spratt plaatst een aanval voor eigen publiek in Australië. De renster van BikeExchange-Jayco wordt wel meteen teruggehaald.

clock 08:05 08 uur 05. Ook Annemiek van Vleuten maakt nog deel uit van het uitgedund peloton.

clock 08:05 08 uur 05. Ook Balsamo en Brown hebben moeite om volgen.

clock 08:04 08 uur 04. Lotte Kopecky kan voorin nog rekenen op de steun van Justine Ghekiere.

clock 08:03 08 uur 03. Na de Mount Pleasant houden we een uitgedund peloton over.

clock 08:03 08 uur 03. Julie De Wilde in de problemen op Mount Pleasant.

clock 08:02 08 uur 02. Elisa Balsamo heeft alle moeite van de wereld om te blijven aanklampen. Haar landgenote Guazzini probeert de sprintster terug te brengen.

clock 08:01 08 uur 01. De Wilde in moeilijkheden. De Mount Pleasant hakt er stevig in bij Julie De Wilde. Ze moet lossen, maar Julie Van de Velde probeert De Wilde terug te brengen naar het peloton.

clock 08:00 08 uur . Van Anrooij lost op Mount Pleasant. Shirin van Anrooij moet weer laten begaan. Op de Mount Keira kreeg ze het ook al moeilijk, nu moet ze weer het peloton laten rijden.

clock 07:59 07 uur 59. Mount Pleasant. De Mount Pleasant doemt weer op. Achterin het peloton staat meteen de deur open. Julie Van de Velde hangt aan het rekkertje, maar probeert er alles aan te doen om weer terug te keren.

clock 07:57 07 uur 57. Opgave Emma Norsgaard. Emma Norsgaard houdt het voor bekeken. De Deense stapt uit de race. Dit parcours is niet op maat van de renster van Movistar.

clock 07:55 07 uur 55. De Sloveense Kern wordt bij de lurven gevat door het peloton. De favorieten houden zich momenteel nog gedeisd. Probeert iemand straks iets op de 4e beklimming van de Mount Pleasant?

clock 07:53 07 uur 53. Van de Velde zien we achterin het peloton. Onze landgenote reed een lange tijd in de kopgroep met de Britse Elynor Bäckstedt.

clock 07:46 07 uur 46. De Italianen nemen de regie weer voor hun rekening. Ze willen de Sloveense toch niet te ver laten wegrijden. Kern heeft een kleine voorsprong van 10 seconden.

clock 07:44 07 uur 44. 4e lokale ronde. Spela Kern begint alleen aan de 4e lokale ronde in het Australische Wollongong. Het peloton ziet geen gevaar schuilen in de aanval van de Sloveense en laat ze rijden.

clock 07:42 07 uur 42. Spela Kern rijdt weg van het peloton vlak voor het einde van de 3e lokale ronde. De Sloveense staat er wel alleen voor momenteel.

clock 07:40 07 uur 40. Hergroepering. Julie Van de Velde, Elynor Bäckstedt en Elene Cecchini mogen de boeken toedoen. Ze worden ingerekend door het peloton. Alls is te herdoen.

clock 07:38 Wat mogen we nog verwachten van Lotte Kopecky? 07 uur 38.

clock 07:37 07 uur 37. Ellen van Dijk schudt een reactie op de aanval van Cecchini uit haar mouw, maar het peloton zit meteen in haar wiel. De Nederlandse kan niet ontsnappen.

clock 07:36 07 uur 36. Elena Cecchini rijdt weg uit het peloton en gaat op zoek naar het wiel van Bäckstedt en Van de Velde.

clock 07:35 07 uur 35. Julie Van de Velde wil zich niet zomaar laten inrekenen. Ze trekt nog eens stevig door in de afdaling van de Mount Pleasant.

clock 07:34 07 uur 34. Bäckstedt en Van de Velde komen boven op de Mount Pleasant. Het peloton is vlakbij.

clock 07:33 Valpartij zorgt even voor een opstopping. 07 uur 33.

clock 07:33 07 uur 33. De deur staat open achterin het peloton op de Mount Pleasant. 3 Franse rensters moeten laten begaan. Zo mist kopvrouw Juliette Labous 3 ploeggenoten met nog 3 lokale ronden voor de boeg.

clock 07:31 07 uur 31. Van de Velde en Bäckstedt houden niet veel van hun voorsprong meer even. Ze hebben nog 15 seconden, maar het peloton stormt op hen af op de Mount Pleasant.

clock 07:30 07 uur 30. Anna Shackley (GBr) gaat tegen de vlakte in de bevoorradingszone. Daar worden veel drinkbussen weggegooid die dan over de weg rollen. Enkele rensters kunnen deze niet ontwijken en komen zo ten val.



clock 07:29 07 uur 29. Mount Ousley. De 2 koploopsters wagen zich nu voor de 3e keer deze wedstrijd aan de Mount Ousley. Het verloopt allemaal al wat moeizamer. Van de Velde blijft wel het tempo bepalen.

clock 07:27 07 uur 27. Daar zijn de Denen met Cecilie Uttrup Ludwig.

clock 07:25 07 uur 25. Met de Mount Ousley en de Mount Pleasant in het vizier schuiven de Nederlanders op. Ellen van Dijk neemt de koppositie weer voor haar rekening.

clock 07:21 07 uur 21. Franziska Koch bepaalt het tempo op kop van het peloton. Ze moeten nog 50 seconden goedmaken op de 2 koploopsters.

clock 07:20 Mount Pleasant dunt het peloton uit. 07 uur 20.

clock 07:18 07 uur 18. Biannic en Andersson worden bij het ingaan van de 3e lokale ronde ingerekend door het peloton met de Italianen op kop.

clock 07:17 07 uur 17. 3e lokale ronde. Van de Velde en Bäckstedt duiken de 3e lokale ronde in! Ze hebben nog een voorsprong van een minuut op het peloton. Aude Biannic en Caroline Andersson rijden nog steeds tussen het peloton en de kopgroep in.

clock 07:14 07 uur 14. Julie Van de Velde kleurt nog steeds de koers voorin. Ze wordt vergezeld van Elynor Bäckstedt, de zus van Zoe die daarnet wereldkampioene werd bij de junioren vrouwen.

clock 07:13 07 uur 13. De Italianen komen opdagen voorin het peloton. Het Italiaanse treintje positioneert zich vooraan, de Italiaanse rensters nemen de touwtjes in handen. Elisa Balsamo en Silvia Persico zitten goed mee voorin.

clock 07:09 07 uur 09. Ellen van Dijk neemt plaats aan kop van het peloton en het tempo schiet meteen de hoogte in. Ze moeten nog 47 seconden goedmaken op de 2 koploopsters.

clock 07:08 07 uur 08. Julie Van de Velde geeft me een goeie indruk. Karl Vannieuwkerke.

clock 07:07 07 uur 07. Julie Van de Velde en Elynor Bäckstedt trekken goed door in de afdaling van de Mount Pleasant en houden zo het peloton op afstand.

clock 07:04 07 uur 04. Andersson laat Van de Velde en Bäckstedt rijden op Mount Pleasant. Andersson kan het tempo van Van de Velde niet aanhouden. De Zweedse moet lossen, Elynor Bäckstedt kan wel aanklampen.

clock 07:03 07 uur 03. Na de Mount Ousley is het aan de Mount Pleasant. De kopgroep waagt zich voor de 2e keer aan deze beklimming. Biannic achtervolgt op 30 seconden, het peloton op 53 seconden.

clock 07:00 07 uur . Van de Velde bepaalt het tempo. De kopgroep bevindt zich momenteel op de Mount Ousley. Julie Van de Velde bepaalt het tempo.

clock 06:59 06 uur 59. De Duitsers nemen de regie voor hun rekening in het peloton. Kunnen ze op de Mount Pleasant weer dichter bij de koplopers komen? . De Duitsers nemen de regie voor hun rekening in het peloton. Kunnen ze op de Mount Pleasant weer dichter bij de koplopers komen?

clock 06:57 06 uur 57. Aude Biannic komt niet dichter bij de kopgroep. Ze heeft nog steeds een achterstand van 28 seconden. Ze moet vol aan de bak om dichter bij het trio voorin te komen. . Aude Biannic komt niet dichter bij de kopgroep. Ze heeft nog steeds een achterstand van 28 seconden. Ze moet vol aan de bak om dichter bij het trio voorin te komen.

clock 06:55 06 uur 55. Zo meteen krijgen de rensters weer de Mount Ousley en de Mount Pleasant voor de wielen geschoven. Deze beklimmingen zullen er straks wel inhakken. In totaal werken ze deze beklimmingen 6 keer af, ze hebben er al 1 achter de rug. . Zo meteen krijgen de rensters weer de Mount Ousley en de Mount Pleasant voor de wielen geschoven. Deze beklimmingen zullen er straks wel inhakken. In totaal werken ze deze beklimmingen 6 keer af, ze hebben er al 1 achter de rug.

clock 06:52 06 uur 52. De Spanjaarden voeren het tempo aan in het peloton. Ze hebben een achterstand van 1'26" op Van de Velde, Andersson en Bäckstedt. . De Spanjaarden voeren het tempo aan in het peloton. Ze hebben een achterstand van 1'26" op Van de Velde, Andersson en Bäckstedt.

clock 06:50 Hoe lang kan Van de Velde en de vluchters voorop blijven? 06 uur 50. Hoe lang kan Van de Velde en de vluchters voorop blijven?

clock 06:48 06 uur 48. 2e lokale ronde. Van de Velde, Andersson en Bäckstedt beginnen aan de 2e lokale ronde in Wollongong. De achterstand van Aude Biannic blijft stabiel, 30 seconden. . 2e lokale ronde Van de Velde, Andersson en Bäckstedt beginnen aan de 2e lokale ronde in Wollongong. De achterstand van Aude Biannic blijft stabiel, 30 seconden.

clock 06:48 06 uur 48. Lotte Kopecky verschijnt weer voorin het peloton. Voor de Mount Pleasant kwam onze landgenote ten val, maar nu zit ze weer goed gepositioneerd en is ze bij de pinken. . Lotte Kopecky verschijnt weer voorin het peloton. Voor de Mount Pleasant kwam onze landgenote ten val, maar nu zit ze weer goed gepositioneerd en is ze bij de pinken.

clock 06:46 06 uur 46. In het peloton gaat het tempo er weer wat uit. Ze laten Aude Biannic alleen wegrijden en geven ook de kopgroep weer wat meer ruimte. De Franse renster moet alleen nog 30 seconden goedmaken op Van de Velde & co. . In het peloton gaat het tempo er weer wat uit. Ze laten Aude Biannic alleen wegrijden en geven ook de kopgroep weer wat meer ruimte. De Franse renster moet alleen nog 30 seconden goedmaken op Van de Velde & co.

clock 06:44 Opgave Valerie Demey! Valerie Demey stapt uit de race. Onze landgenote kwam in de beginfase zwaar ten val. Ze hield daar enkele kleerscheuren en schaafwondes aan over. . 06 uur 44. give up Opgave Valerie Demey! Valerie Demey stapt uit de race. Onze landgenote kwam in de beginfase zwaar ten val. Ze hield daar enkele kleerscheuren en schaafwondes aan over.

clock 06:41 06 uur 41. Aude Biannic besluit het peloton achter zich te laten en sluipt er op kousenvoeten vandoor. De Franse renster gaat op zoek naar het trio voorin. . Aude Biannic besluit het peloton achter zich te laten en sluipt er op kousenvoeten vandoor. De Franse renster gaat op zoek naar het trio voorin.

clock 06:39 06 uur 39. De voorsprong van Van de Velde & co slinkt. Ze hebben nog 40 seconden! . De voorsprong van Van de Velde & co slinkt. Ze hebben nog 40 seconden!

clock 06:37 06 uur 37. Het trio voorin komt boven op de Mount Pleasant. Ze moeten deze klim nog 5 keer afwerken deze wedstrijd. Nog 93 kilometer te gaan! . Het trio voorin komt boven op de Mount Pleasant. Ze moeten deze klim nog 5 keer afwerken deze wedstrijd. Nog 93 kilometer te gaan!

clock 06:36 06 uur 36. Annemiek van Vleuten werkt op Mount Pleasant aan kop van het peloton. De Nederlandse doet er alles aan om haar Nederlandse ploeggenotes te helpen. . Annemiek van Vleuten werkt op Mount Pleasant aan kop van het peloton. De Nederlandse doet er alles aan om haar Nederlandse ploeggenotes te helpen.

clock 06:36 06 uur 36. Ai! Kopecky komt ten val, maar kan snel weer verder. Ai! Kopecky komt ten val, maar kan snel weer verder

clock 06:35 06 uur 35. Van de Velde, Bäckstedt en Andersson beginnen aan de Mount Pleasant. . Van de Velde, Bäckstedt en Andersson beginnen aan de Mount Pleasant.

clock 06:33 Valpartij Lotte Kopecky! Lotte Kopecky gaat tegen de grond in het peloton. Onze landgenote staat wel meteen recht en kan verder. Ze moet achteraan het peloton beginnen aan de Mount Ousley. . 06 uur 33. fall Valpartij Lotte Kopecky! Lotte Kopecky gaat tegen de grond in het peloton. Onze landgenote staat wel meteen recht en kan verder. Ze moet achteraan het peloton beginnen aan de Mount Ousley.

clock 06:31 06 uur 31. De rensters beginnen zo aan de Mount Ousley, een klim van 700 meter aan 6,7%. . De rensters beginnen zo aan de Mount Ousley, een klim van 700 meter aan 6,7%.

clock 06:29 1'18". Van de Velde, Bäckstedt en Andersson hebben nog een voorsprong van 1'18". . 06 uur 29. time difference 1'18" Van de Velde, Bäckstedt en Andersson hebben nog een voorsprong van 1'18".

clock 06:25 06 uur 25. In het peloton schiet het tempo de hoogte in. De Spanjaarden willen de koers hard maken op het lokale circuit. Krijgen we straks al een aanval op de Mount Pleasant? . In het peloton schiet het tempo de hoogte in. De Spanjaarden willen de koers hard maken op het lokale circuit. Krijgen we straks al een aanval op de Mount Pleasant?

clock 06:24 06 uur 24. Eerste lokale ronde. De rensters beginnen aan de eerste lokale ronde. . Eerste lokale ronde De rensters beginnen aan de eerste lokale ronde.

clock 06:21 06 uur 21. Van de Velde, Bäckstedt en Andersson beginnen bijna aan de eerste lokale ronde in Wollongong! Ze leggen 6 rondjes af op het lokale circuit. . Van de Velde, Bäckstedt en Andersson beginnen bijna aan de eerste lokale ronde in Wollongong! Ze leggen 6 rondjes af op het lokale circuit.

clock 06:18 06 uur 18. Het peloton laat Van de Velde, Bäckstedt en Andersson rijden. Hoe lang houden zij stand? . Het peloton laat Van de Velde, Bäckstedt en Andersson rijden. Hoe lang houden zij stand?

clock 06:16 06 uur 16. Van de Velde & co hebben meteen een goeie voorsprong te pakken. Ze rijden een minuut voor het peloton uit. . Van de Velde & co hebben meteen een goeie voorsprong te pakken. Ze rijden een minuut voor het peloton uit.

clock 06:14 06 uur 14. Van de Velde glipt mee in ontsnapping met 3. Van de Velde glipt mee in ontsnapping met 3

clock 06:13 06 uur 13. Julie Van de Velde in de aanval. Julie Van de Velde rijdt het gat dicht met de Zweedse Andersson. Onze landgenote neemt de Britse renster Elynor Bäckstedt, zus van wereldkampioene Zoe, met zich mee. Krijgen we een nieuwe kopgroep? . Julie Van de Velde in de aanval Julie Van de Velde rijdt het gat dicht met de Zweedse Andersson. Onze landgenote neemt de Britse renster Elynor Bäckstedt, zus van wereldkampioene Zoe, met zich mee. Krijgen we een nieuwe kopgroep?

clock 06:08 06 uur 08. Van Vleuten offert zich op. Annemiek van Vleuten voert het tempo aan in het peloton. Ellen van Dijk zit in haar wiel. Ook de Franse en Britse rensters zitten goed voorin. . Van Vleuten offert zich op Annemiek van Vleuten voert het tempo aan in het peloton. Ellen van Dijk zit in haar wiel. Ook de Franse en Britse rensters zitten goed voorin.

clock 06:03 06 uur 03. De Italianen nemen de koppositie voor hun rekening in de afdaling. Vroege vluchter Gladys Verhulst maakt ook weer deel uit van het peloton. . De Italianen nemen de koppositie voor hun rekening in de afdaling. Vroege vluchter Gladys Verhulst maakt ook weer deel uit van het peloton.

clock 06:00 06 uur . Livestream op Eén. U kan nu ook de livestream bekijken op Eén. Karl Vannieuwkerke en Ine Beyen geven commentaar bij de wegrit van de vrouwen op het EK. . Livestream op Eén U kan nu ook de livestream bekijken op Eén. Karl Vannieuwkerke en Ine Beyen geven commentaar bij de wegrit van de vrouwen op het EK.

clock 05:59 05 uur 59. De Duitse Romy Kasper maakt de aansluiting met Verhulst en neemt nog een Française met zich mee. Nu zijn ze voorlopig met 3 voorin, maar het peloton is vlakbij. . De Duitse Romy Kasper maakt de aansluiting met Verhulst en neemt nog een Française met zich mee. Nu zijn ze voorlopig met 3 voorin, maar het peloton is vlakbij.

clock 05:57 05 uur 57. De voorsprong van Verhulst slinkt. Ze heeft nog een vrijgeleide van amper 15 seconden. Het peloton komt steeds dichter. . De voorsprong van Verhulst slinkt. Ze heeft nog een vrijgeleide van amper 15 seconden. Het peloton komt steeds dichter.

clock 05:54 05 uur 54. Afdaling. Ook het peloton heeft intussen de afdaling van de Mount Keira ingezet. . Afdaling Ook het peloton heeft intussen de afdaling van de Mount Keira ingezet.

clock 05:52 05 uur 52. Verhulst boven op Mount Keira. Gladys Verhulst tikt de top van de Mount Keira aan! De langste klim van de dag is achter de rug. De Franse renster zet nu de afdaling in. . Verhulst boven op Mount Keira Gladys Verhulst tikt de top van de Mount Keira aan! De langste klim van de dag is achter de rug. De Franse renster zet nu de afdaling in.

clock 05:50 Ook Van Anrooij kan niet mee op Mount Kira. 05 uur 50. Ook Van Anrooij kan niet mee op Mount Kira

clock 05:49 05 uur 49. Gladys Verhulst blijft voorlopig uit de greep van het peloton, ze heeft nog een voorsprong van 40 seconden. . Gladys Verhulst blijft voorlopig uit de greep van het peloton, ze heeft nog een voorsprong van 40 seconden.

clock 05:48 05 uur 48. Van Vleuten daagt nu op aan kop van het peloton en werkt in functie van Marianne Vos. De klimgeit zal hier vandaag geen nieuwe wereldtitel aan haar palmares toevoegen, maar ze kan wel Vos bijstaan. . Van Vleuten daagt nu op aan kop van het peloton en werkt in functie van Marianne Vos. De klimgeit zal hier vandaag geen nieuwe wereldtitel aan haar palmares toevoegen, maar ze kan wel Vos bijstaan.

clock 05:47 05 uur 47. Ook Shirin van Anrooij kan het tempo niet aanhouden in het peloton en moet haar ploeggenotes laten rijden. Ze is een van de topfavorieten om het WK voor beloften te winnen, maar dit is geen goed teken voor de Nederlandse. . Ook Shirin van Anrooij kan het tempo niet aanhouden in het peloton en moet haar ploeggenotes laten rijden. Ze is een van de topfavorieten om het WK voor beloften te winnen, maar dit is geen goed teken voor de Nederlandse.

clock 05:43 05 uur 43. Bastianelli laat begaan. Ook Marta Bastianelli krijgt het moeilijk op de langste klim van het WK. De Italiaanse ziet het peloton wegrijden. . Bastianelli laat begaan Ook Marta Bastianelli krijgt het moeilijk op de langste klim van het WK. De Italiaanse ziet het peloton wegrijden.

clock 05:43 05 uur 43. Lotte Kopecky zit goed voorin gepositioneerd. Onze landgenote is alert. . Lotte Kopecky zit goed voorin gepositioneerd. Onze landgenote is alert.

clock 05:42 32 seconden. Gladys Verhulst heeft nog een voorsprong van 32 seconden op de Mount Keira. Ze houdt voorlopig nog stand, maar ze voelt de hete adem van het peloton in de nek. . 05 uur 42. time difference 32 seconden Gladys Verhulst heeft nog een voorsprong van 32 seconden op de Mount Keira. Ze houdt voorlopig nog stand, maar ze voelt de hete adem van het peloton in de nek.

clock 05:42 Demey moet al snel lossen op Mount Kira. 05 uur 42. Demey moet al snel lossen op Mount Kira

clock 05:41 05 uur 41. Ook voor Emma Norsgaard gaat het te snel in het peloton. De Deense laat het peloton wegrijden en zoekt haar eigen tempo. . Ook voor Emma Norsgaard gaat het te snel in het peloton. De Deense laat het peloton wegrijden en zoekt haar eigen tempo.

clock 05:41 05 uur 41. Demey moet lossen. Valerie Demey kan het tempo niet aanhouden op de Mount Keira. Onze landgenote moet vroeg in de race lossen. Daarnet kwam ze zwaar ten val na een onoplettendheid. . Demey moet lossen Valerie Demey kan het tempo niet aanhouden op de Mount Keira. Onze landgenote moet vroeg in de race lossen. Daarnet kwam ze zwaar ten val na een onoplettendheid.

clock 05:40 05 uur 40. Regen aan de aankomst! Onze reporter ter plaatse, Maarten Vangramberen laat weten dat het aan de streep in Wollongong hard aan het regenen is. Hopelijk blijft het peloton gespaard van valpartijen. . Regen aan de aankomst! Onze reporter ter plaatse, Maarten Vangramberen laat weten dat het aan de streep in Wollongong hard aan het regenen is. Hopelijk blijft het peloton gespaard van valpartijen.

clock 05:38 05 uur 38. De deur staat open achterin het peloton op de Mount Keira. Zo zien we dat 2 Spaanse rensters moeten laten begaan, ook voor Luciana Roland uit Argentinië gaat het te hard op de gevreesde klim. . De deur staat open achterin het peloton op de Mount Keira. Zo zien we dat 2 Spaanse rensters moeten laten begaan, ook voor Luciana Roland uit Argentinië gaat het te hard op de gevreesde klim.

clock 05:35 05 uur 35. Achtervolgsters gegrepen door peloton. Na Koerner worden nu ook Berton en Nahuliak bij het nekvel gegrepen door het peloton. Met oog op de Mount Keira schiet het tempo de hoogte in, in het peloton. Verhulst houdt nog 44 seconden van haar voorsprong over. . Achtervolgsters gegrepen door peloton Na Koerner worden nu ook Berton en Nahuliak bij het nekvel gegrepen door het peloton. Met oog op de Mount Keira schiet het tempo de hoogte in, in het peloton. Verhulst houdt nog 44 seconden van haar voorsprong over.

clock 05:34 05 uur 34. Het ziet er niet goed uit voor Annemiek van Vleuten. Na een topseizoen met eindwinst in de Giro Donne, de Tour de France Femmes en de Vuelta kwam ze met ambities naar Australië. Na haar valpartij in de mixed relay mag ze haar medaillekansen opbergen. Van Vleuten rijdt de hele tijd achterin het peloton. . Het ziet er niet goed uit voor Annemiek van Vleuten. Na een topseizoen met eindwinst in de Giro Donne, de Tour de France Femmes en de Vuelta kwam ze met ambities naar Australië. Na haar valpartij in de mixed relay mag ze haar medaillekansen opbergen. Van Vleuten rijdt de hele tijd achterin het peloton.

clock 05:32 Mount Keira! Daar is de Mount Keira. Deze klim is 8,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5%. In het begin ligt een strook van 15% op de rensters te wachten. Deze klim is de langste van dit WK. Krijgen we hier al spektakel? . 05 uur 32. mountain Mount Keira! Daar is de Mount Keira. Deze klim is 8,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5%. In het begin ligt een strook van 15% op de rensters te wachten. Deze klim is de langste van dit WK. Krijgen we hier al spektakel?

clock 05:30 05 uur 30. De rensters beginnen bijna aan de Mount Keira! De spanning stijgt in het peloton. De ploegen treffen de voorbereidingen voor deze klim, de treintjes worden gevormd. . De rensters beginnen bijna aan de Mount Keira! De spanning stijgt in het peloton. De ploegen treffen de voorbereidingen voor deze klim, de treintjes worden gevormd.

clock 05:29 05 uur 29. De Deense achtervolgster Rebecca Koerner wordt ingerekend door het peloton. Ze moeten nog 1'21" goedmaken op leidster Verhulst. . De Deense achtervolgster Rebecca Koerner wordt ingerekend door het peloton. Ze moeten nog 1'21" goedmaken op leidster Verhulst.

clock 05:28 05 uur 28. De voorsprong van Verhulst groeit. Ze doet er in één klap 15 seconden bij. Ze rijdt 47 seconden voor het duo Berton-Nahuliak uit. . De voorsprong van Verhulst groeit. Ze doet er in één klap 15 seconden bij. Ze rijdt 47 seconden voor het duo Berton-Nahuliak uit.

clock 05:26 05 uur 26. Peloton controleert. Het peloton controleert de voorsprong van koploopster Verhulst. Australië en Groot-Brittannië nemen de touwtjes in handen. . Peloton controleert Het peloton controleert de voorsprong van koploopster Verhulst. Australië en Groot-Brittannië nemen de touwtjes in handen.

clock 05:23 05 uur 23. Verhulst nog steeds eenzame leidster. Berton en Nahuliak komen niet dichter bij leidster Verhulst. De Française staat er nog alleen voor op kop van de koers. . Verhulst nog steeds eenzame leidster Berton en Nahuliak komen niet dichter bij leidster Verhulst. De Française staat er nog alleen voor op kop van de koers.

clock 05:22 05 uur 22. Verhulst rijdt voor het eerst over de streep in Wollongong. Ze begint nu aan de grote lus met onder andere de Mount Keira. . Verhulst rijdt voor het eerst over de streep in Wollongong. Ze begint nu aan de grote lus met onder andere de Mount Keira.

clock 05:20 05 uur 20. Koploopster Gladys Verhulst blijft uit de greep van Berton en Nahuliak. Ze heeft een voorsprong van 32 seconden. Koerner achtervolgt op 52 seconden, het peloton al op 1'42". . Koploopster Gladys Verhulst blijft uit de greep van Berton en Nahuliak. Ze heeft een voorsprong van 32 seconden. Koerner achtervolgt op 52 seconden, het peloton al op 1'42".

clock 05:20 Een eenzame Franse renster rijdt voor het peloton uit. 05 uur 20. Een eenzame Franse renster rijdt voor het peloton uit

clock 05:14 05 uur 14. Een Deense probeert alleen de oversteek te maken naar het duo Berton-Nahuliak. Rebecca Koerner probeert haar wagonnetje aan te haken. . Een Deense probeert alleen de oversteek te maken naar het duo Berton-Nahuliak. Rebecca Koerner probeert haar wagonnetje aan te haken.

clock 05:13 05 uur 13. Over 10 kilometer beginnen de rensters aan de Mount Keira, de langste klim van de dag! . Over 10 kilometer beginnen de rensters aan de Mount Keira, de langste klim van de dag!

clock 05:12 05 uur 12. Koerssituatie. Koploopster: Gladys Verhulst (Fra) Achtervolgende groep +22": Nina Berton (Lux) Daryna Nahuliak (Oek) Peloton +37" . Koerssituatie Koploopster: Gladys Verhulst (Fra) Achtervolgende groep +22": Nina Berton (Lux) Daryna Nahuliak (Oek) Peloton +37"

clock 05:10 05 uur 10. Demey weer in peloton. Valerie Demey maakt weer deel uit van het peloton na haar zware valpartij van daarnet. . Demey weer in peloton Valerie Demey maakt weer deel uit van het peloton na haar zware valpartij van daarnet.

clock 05:07 05 uur 07. Gladys Verhulst rijdt voor het peloton uit. De Franse renster staat er voorlopig wel alleen voor. Krijgt ze straks nog steun? Anders wordt het wel heel moeilijk om het ver te schoppen. . Gladys Verhulst rijdt voor het peloton uit. De Franse renster staat er voorlopig wel alleen voor. Krijgt ze straks nog steun? Anders wordt het wel heel moeilijk om het ver te schoppen.

clock 05:04 05 uur 04. Over ongeveer 10 kilometer komt het peloton voor het eerst aan de streep in Wollongong. Dan beginnen ze aan een grote lus, die ze één keer afwerken, waar ze ook de Mount Keira tegenkomen. . Over ongeveer 10 kilometer komt het peloton voor het eerst aan de streep in Wollongong. Dan beginnen ze aan een grote lus, die ze één keer afwerken, waar ze ook de Mount Keira tegenkomen.

clock 04:59 04 uur 59. Valerie Demey let even niet op en komt hard ten val. Valerie Demey let even niet op en komt hard ten val

clock 04:58 04 uur 58. Demay, Koller en Talbot maken weer deel uit van het peloton. . Demay, Koller en Talbot maken weer deel uit van het peloton.

clock 04:57 Valpartij Demey! Valerie Demey gaat tegen de vlakte! Onze landgenote was niet aan het opletten en raakt zo het achterwiel van Francisca Koch. Demey gaat tegen de grond en ze houdt daar toch enkele kleerscheuren aan over. . 04 uur 57. fall Valpartij Demey! Valerie Demey gaat tegen de vlakte! Onze landgenote was niet aan het opletten en raakt zo het achterwiel van Francisca Koch. Demey gaat tegen de grond en ze houdt daar toch enkele kleerscheuren aan over.

clock 04:56 04 uur 56. Annemiek van Vleuten vinden we terug achterin het peloton. Wat kan zij vandaag met een gebroken elleboog? Dat wordt een lastige race voor de Nederlandse. . Annemiek van Vleuten vinden we terug achterin het peloton. Wat kan zij vandaag met een gebroken elleboog? Dat wordt een lastige race voor de Nederlandse.

clock 04:55 04 uur 55. Knappe beelden! Rensters rijden over kronkelende brug boven de kliffen. Knappe beelden! Rensters rijden over kronkelende brug boven de kliffen

clock 04:54 04 uur 54. Geen goed teken? Van Vleuten hangt achteraan het peloton. Geen goed teken? Van Vleuten hangt achteraan het peloton

clock 04:53 04 uur 53. Elisa Longo Borghini: "Onze eenheid is altijd onze kracht". Elisa Longo Borghini: "Onze eenheid is altijd onze kracht"

clock 04:51 04 uur 51. Eerste ontsnappingspoging. 3 rensters proberen het peloton achter zich te laten. Coralie Demay, Nicole Koller en Josie Talbot gaan er samen vandoor. . Eerste ontsnappingspoging 3 rensters proberen het peloton achter zich te laten. Coralie Demay, Nicole Koller en Josie Talbot gaan er samen vandoor.

clock 04:49 04 uur 49. Voorlopig kan niemand ontsnappen, het peloton is nog steeds compleet. . Voorlopig kan niemand ontsnappen, het peloton is nog steeds compleet.

clock 04:44 04 uur 44. Het tempo is hoog in de openingsfase van het WK wielrennen. Meerdere rensters dromen van een vroege vlucht. . Het tempo is hoog in de openingsfase van het WK wielrennen. Meerdere rensters dromen van een vroege vlucht.

clock 04:38 04 uur 38. Annemiek van Vleuten gaf in het interview met Renaat Schotte aan dat ze zich zal opofferen voor Marianne Vos vandaag. De Nederlandse heeft te veel last van haar elleboog waardoor ze niet kan aanzetten op een klim of kan demarreren. Ze wou toch graag starten om kopvrouw Vos bij te staan. . Annemiek van Vleuten gaf in het interview met Renaat Schotte aan dat ze zich zal opofferen voor Marianne Vos vandaag. De Nederlandse heeft te veel last van haar elleboog waardoor ze niet kan aanzetten op een klim of kan demarreren. Ze wou toch graag starten om kopvrouw Vos bij te staan.

clock 04:36 04 uur 36 match begonnen start time Officiële start! Daar is het officiële startschot van het WK voor vrouwen. Wie volgt Elisa Balsamo straks op?

clock 04:33 04 uur 33.

clock 04:32 04 uur 32. Vollering is niet aan de start verschenen. Slecht nieuws in het kamp van Nederland. Demi Vollering staat niet aan de start van het WK. "Vollering is niet fit genoeg om te starten", klinkt het op de Twitterpagina van de Nederlandse wielerbond. . Vollering is niet aan de start verschenen Slecht nieuws in het kamp van Nederland. Demi Vollering staat niet aan de start van het WK. "Vollering is niet fit genoeg om te starten", klinkt het op de Twitterpagina van de Nederlandse wielerbond.

clock 04:27 04 uur 27. Officieuze start. De rensters vertrekken in Wollongong. Over 6 kilometer volgt het officiële startsein. . Officieuze start De rensters vertrekken in Wollongong. Over 6 kilometer volgt het officiële startsein.

clock 04:20 04 uur 20. Annemiek van Vleuten: "Leuk zal het niet zijn met een gebroken elleboog". Annemiek van Vleuten: "Leuk zal het niet zijn met een gebroken elleboog"

clock 04:20 04 uur 20. Van Vleuten met breukje in elleboog tot aan de start. Annemiek van Vleuten kwam in de mixed relay zwaar ten val. De Nederlandse heeft er een breukje in de elleboog aan overgehouden, maar opgeven doet ze niet. Van Vleuten staat gewoon aan de start van de wegrit. Ze gaf al aan dat ze er last van heeft als ze druk moet zetten op het stuur. Gaat dat breukje haar straks toch de wereldtitel kosten? . Van Vleuten met breukje in elleboog tot aan de start Annemiek van Vleuten kwam in de mixed relay zwaar ten val. De Nederlandse heeft er een breukje in de elleboog aan overgehouden, maar opgeven doet ze niet. Van Vleuten staat gewoon aan de start van de wegrit. Ze gaf al aan dat ze er last van heeft als ze druk moet zetten op het stuur. Gaat dat breukje haar straks toch de wereldtitel kosten?

clock 04:17 04 uur 17. Mavi Garcia: "Alles is mogelijk vandaag". Mavi Garcia: "Alles is mogelijk vandaag"

clock 04:14 04 uur 14. Marianne Vos: "Zal een uitputtingsslag worden". Marianne Vos: "Zal een uitputtingsslag worden"

clock 04:12 04 uur 12. Ook WK voor beloften. Aan de streep in Wollongong worden straks 2 regenboogtruien verdeeld, één voor de beste elite renster en één voor de beste belofte. Shirin van Anrooij is topfavoriete om wereldkampioene bij de beloften te worden. Maar tegenstanders als Vittoria Guazzini en Pfeiffer Georgi zijn ook niet te onderschatten. Voor België kan Julie De Wilde een goeie zaak doen in de strijd om de wereldtitel bij de beloften. . Ook WK voor beloften Aan de streep in Wollongong worden straks 2 regenboogtruien verdeeld, één voor de beste elite renster en één voor de beste belofte. Shirin van Anrooij is topfavoriete om wereldkampioene bij de beloften te worden. Maar tegenstanders als Vittoria Guazzini en Pfeiffer Georgi zijn ook niet te onderschatten. Voor België kan Julie De Wilde een goeie zaak doen in de strijd om de wereldtitel bij de beloften.

clock 04:10 04 uur 10. Julie De Wilde: "Het zal een slopende wedstrijd worden". Julie De Wilde: "Het zal een slopende wedstrijd worden"

clock 04:08 04 uur 08. De Belgische selectie:. Jesse Vandenbulcke, Julie De Wilde, Julie Van de Velde, Justine Ghekiere, Lotte Kopecky en Valerie Demey vertegenwoordigen België in de wegrit van het WK in Australië. . De Belgische selectie: Jesse Vandenbulcke, Julie De Wilde, Julie Van de Velde, Justine Ghekiere, Lotte Kopecky en Valerie Demey vertegenwoordigen België in de wegrit van het WK in Australië.

clock 04:06 04 uur 06. Lotte Kopecky: "Ze moeten mij er maar afrijden vandaag". Lotte Kopecky: "Ze moeten mij er maar afrijden vandaag"

clock 04:05 04 uur 05. Livestream. U kan de wedstrijd live bekijken op deze pagina vanaf 4.25 u. Om 6u kan u ook op Eén terecht om de livestream van het WK voor vrouwen te bekijken. . Livestream U kan de wedstrijd live bekijken op deze pagina vanaf 4.25 u. Om 6u kan u ook op Eén terecht om de livestream van het WK voor vrouwen te bekijken.

clock 04:03 04 uur 03. Cecilie Uttrup Ludwig: "Ik ben een underdog vandaag". Cecilie Uttrup Ludwig: "Ik ben een underdog vandaag"

clock 04:01 04 uur 01. Parcours. De rensters schieten om 4.25 u uit de startblokken in Helensburgh, vlakbij Syndey. Daarna gaat het via de Australische kust en over de Sea Cliff Bridge naar de streep in Wollongong waar ze na 27 kilometer koers beginnen aan een grote lus waar ze de Mount Keira tegenkomen, de zwaarste klim van de dag. Deze klim krijgen ze na 33,3 kilometer voor de wielen geschoven. Na de top van de Mount Keira zetten ze koers richting het lokale parcours in Wollongong, het epicentrum van dit WK. Daar ligt een lokale ronde van 16,8 kilometer op hen te wachten die ze 6 keer moeten afwerken. De scherprechter van de lokale ronde is de Mount Pleasant, een klim van 1,1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7% en uitschieters tot 14%. Voor deze klim krijgen ze nog de Mount Ousley voorgeschoteld. Voor rensters al Lotte Kopecky, Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten is dit geen onbekend terrein want in de tijdrit moesten ze deze klim 2 keer afwerken. Na 164,3 kilometer kennen we de opvolgster van de Italiaanse Elisa Balsamo. . Parcours De rensters schieten om 4.25 u uit de startblokken in Helensburgh, vlakbij Syndey. Daarna gaat het via de Australische kust en over de Sea Cliff Bridge naar de streep in Wollongong waar ze na 27 kilometer koers beginnen aan een grote lus waar ze de Mount Keira tegenkomen, de zwaarste klim van de dag. Deze klim krijgen ze na 33,3 kilometer voor de wielen geschoven.



Na de top van de Mount Keira zetten ze koers richting het lokale parcours in Wollongong, het epicentrum van dit WK. Daar ligt een lokale ronde van 16,8 kilometer op hen te wachten die ze 6 keer moeten afwerken.



De scherprechter van de lokale ronde is de Mount Pleasant, een klim van 1,1 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7% en uitschieters tot 14%. Voor deze klim krijgen ze nog de Mount Ousley voorgeschoteld. Voor rensters al Lotte Kopecky, Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten is dit geen onbekend terrein want in de tijdrit moesten ze deze klim 2 keer afwerken.



Na 164,3 kilometer kennen we de opvolgster van de Italiaanse Elisa Balsamo.

clock 24-09-2022 24-09-2022.

clock 18:20 18 uur 20.

clock 18:13 18 uur 13. Kopecky blij met parcours op haar maat. Kopecky blij met parcours op haar maat