LIVESTREAM: Kijk live naar het WK tijdrijden bij de mannen, Lampaert vertrekt om 6.43u

clock 06:04 06 uur 04. Edoardo Affini is 2 seconden sneller dan Luke Plapp aan het eerste tussenpunt. . Edoardo Affini is 2 seconden sneller dan Luke Plapp aan het eerste tussenpunt.

clock 05:56 05 uur 56. Eerste richttijd van Plapp. Plapp rekent de renner die voor hem gestart is in. Hij stelt de beste tijd aan het eerste tussenpunt van Bonello scherper en zo krijgen we een eerste richttijd: 9'05". . Eerste richttijd van Plapp Plapp rekent de renner die voor hem gestart is in. Hij stelt de beste tijd aan het eerste tussenpunt van Bonello scherper en zo krijgen we een eerste richttijd: 9'05".

clock 05:54 05 uur 54. Affini laatste van eerste golf. Edoardo Affini rolt van het startpodium. De Italiaan was vorig jaar 9e op het WK tijdrijden. Hij is de laatste renner van de eerste golf. Om 6.28u vertrekt de volgende tijdrijder pas. . Affini laatste van eerste golf Edoardo Affini rolt van het startpodium. De Italiaan was vorig jaar 9e op het WK tijdrijden. Hij is de laatste renner van de eerste golf. Om 6.28u vertrekt de volgende tijdrijder pas.

clock 05:53 05 uur 53. Bonello komt boven op de Mount Ousley en zo krijgen we de eerste tussentijd. 9'58" is voorlopig de te kloppen tijd aan het eerste tussenpunt. . Bonello komt boven op de Mount Ousley en zo krijgen we de eerste tussentijd. 9'58" is voorlopig de te kloppen tijd aan het eerste tussenpunt.

clock 05:46 05 uur 46. Luke Plapp vertrekt in Wollongong. Thuisrijder Luke Plapp wordt gelanceerd. Hij werd Australisch kampioen tijdrijden in 2021. Grace Brown reed een sterke tijdrit in eigen land, kan Plapp ook voor eigen volk een goeie prestatie neerzetten? . Luke Plapp vertrekt in Wollongong Thuisrijder Luke Plapp wordt gelanceerd. Hij werd Australisch kampioen tijdrijden in 2021. Grace Brown reed een sterke tijdrit in eigen land, kan Plapp ook voor eigen volk een goeie prestatie neerzetten?

clock 05:45 05 uur 45. Tussenpunten op Mount Ousley. De tussenpunten zijn dezelfde als bij de vrouwen. Op de Mount Ousley worden telkens de tussentijden gechronometreerd. Dat is na 7,2 kilometer en na 24,5 kilometer . Tussenpunten op Mount Ousley De tussenpunten zijn dezelfde als bij de vrouwen. Op de Mount Ousley worden telkens de tussentijden gechronometreerd. Dat is na 7,2 kilometer en na 24,5 kilometer

clock 05:42 05 uur 42. Eerste renner gaat van start! Daniel Joseph Bonello uit Malta bijt de spits af van het WK tijdrijden bij de mannen. Om 5.46u vertrekt een eerste grotere naam. Luke Plapp rijdt dan van het startpodium. . Eerste renner gaat van start! Daniel Joseph Bonello uit Malta bijt de spits af van het WK tijdrijden bij de mannen. Om 5.46u vertrekt een eerste grotere naam. Luke Plapp rijdt dan van het startpodium.

clock 05:41 05 uur 41. De eerste renner neemt plaats op het startpodium. . De eerste renner neemt plaats op het startpodium.

clock 05:37 05 uur 37. Livestream. De livestream van deze wedstrijd kan u bekijken op deze pagina van start tot finish. . Livestream De livestream van deze wedstrijd kan u bekijken op deze pagina van start tot finish.

clock 05:29 05 uur 29. Lampaert start om 6.43u, Evenepoel is om 8.18u aan de beurt. Op de eerste Belg is het een uurtje wachten. Yves Lampaert begint om 6.43u aan zijn tijdrit. Remco Evenepoel schiet om 8.18u uit de startblokken in Wollongong. . Lampaert start om 6.43u, Evenepoel is om 8.18u aan de beurt Op de eerste Belg is het een uurtje wachten. Yves Lampaert begint om 6.43u aan zijn tijdrit. Remco Evenepoel schiet om 8.18u uit de startblokken in Wollongong.

clock 05:28 05 uur 28. Eerste renner vertrekt om 5.42u. Joseph Daniel Bonello uit Malta is de eerste renner die straks van het startpodium rolt. Hij begint eraan om 5.42u. . Eerste renner vertrekt om 5.42u Joseph Daniel Bonello uit Malta is de eerste renner die straks van het startpodium rolt. Hij begint eraan om 5.42u.

clock 05:20 05 uur 20. Tijdrit mannen. Na de vrouwen is het aan de mannen op het WK in Wollongong. Eerst zijn de tijdrijders aan zet. Volgende week zondag volgt de wegrit. De renners werken 2 lokale rondes af van ongeveer 17 kilometer. Onderweg wacht hen een pittig klimmetje van 700 meter aan 6,7%. Deze krijgen ze 2 keer voorgeschoteld. . Tijdrit mannen Na de vrouwen is het aan de mannen op het WK in Wollongong. Eerst zijn de tijdrijders aan zet. Volgende week zondag volgt de wegrit. De renners werken 2 lokale rondes af van ongeveer 17 kilometer. Onderweg wacht hen een pittig klimmetje van 700 meter aan 6,7%. Deze krijgen ze 2 keer voorgeschoteld.

clock 18-09-2022 18-09-2022.

clock 16:28 16 uur 28. Filippo Ganna: "Remco Evenepoel steekt in grote vorm". "Het is morgen eerst uitkijken naar hoe het weer zal zijn. Vandaag was er wat wind, soms zelfs flinke windstoten die onze tijdritfietsen minder manoeuvreerbaar maakt", zegt Filippo Ganna. "Maar het zal voor iedereen hetzelfde zijn. We beginnen er morgen vrij laat aan. We zullen zien." Wat verwacht Ganna van Remco Evenepoel? "Hij steekt in grote vorm. Hij heeft iets uitzonderlijks gepresteerd door de Vuelta te winnen. Morgen proberen we het onderste uit de kan te halen en dan zien we wel wie er mag vieren. Maar voor hetzelfde geld wint er iemand anders." . Filippo Ganna: "Remco Evenepoel steekt in grote vorm" "Het is morgen eerst uitkijken naar hoe het weer zal zijn. Vandaag was er wat wind, soms zelfs flinke windstoten die onze tijdritfietsen minder manoeuvreerbaar maakt", zegt Filippo Ganna. "Maar het zal voor iedereen hetzelfde zijn. We beginnen er morgen vrij laat aan. We zullen zien."



Ganna: "Eerst het weer afwachten"

