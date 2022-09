LIVESTREAM: Grace Brown zet eerste richttijd neer bovenop Mount Ousley, Kopecky onderweg

clock 02:22 02 uur 22. Ricarda Bauernfeid waagt zich voor de 2e, en gelukkig ook laatste, keer aan de Mount Ousley. Deze klim is 700 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7%. Een venijnig obstakel! . Ricarda Bauernfeid waagt zich voor de 2e, en gelukkig ook laatste, keer aan de Mount Ousley. Deze klim is 700 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7%. Een venijnig obstakel!

clock 02:20 02 uur 20. De 2e tijd aan het 1e tussenpunt staat momenteel op naam van Lotte Kopecky. Ze doet 7 seconden beter dan de Canadese Alison Jackson. . De 2e tijd aan het 1e tussenpunt staat momenteel op naam van Lotte Kopecky. Ze doet 7 seconden beter dan de Canadese Alison Jackson.

clock 02:18 02 uur 18. De rensters van de eerste reeks zijn allemaal onderweg. De volgende renster die start is Wing Yee Leung om 2.35u. . De rensters van de eerste reeks zijn allemaal onderweg. De volgende renster die start is Wing Yee Leung om 2.35u.

clock 02:17 02 uur 17. Kopecky komt niet aan de tijd van Brown aan het eerste tussenpunt. Ze komt 25 seconden tekort. Onze landgenote ziet af op de Mount Ousley en dat toont aan dat deze klim een beslissende rol zal spelen vandaag. . Kopecky komt niet aan de tijd van Brown aan het eerste tussenpunt. Ze komt 25 seconden tekort. Onze landgenote ziet af op de Mount Ousley en dat toont aan dat deze klim een beslissende rol zal spelen vandaag.

clock 02:14 02 uur 14. 1e tussenpunt: na 7,2 kilometer 2e tussenpunt: na 24,5 kilometer . 1e tussenpunt: na 7,2 kilometer

2e tussenpunt: na 24,5 kilometer

clock 02:12 02 uur 12. Eerste richttijd aan tussenpunt van Brown. Grace Borwn doet 33 seconden beter dan de Canadese Alison Jackson aan het eerste tussenpunt. Zo krijgen we een eerste goeie richttijd bovenop Mount Ousley. De te kloppen tijd daar is 10'05". . Eerste richttijd aan tussenpunt van Brown Grace Borwn doet 33 seconden beter dan de Canadese Alison Jackson aan het eerste tussenpunt. Zo krijgen we een eerste goeie richttijd bovenop Mount Ousley. De te kloppen tijd daar is 10'05".

clock 02:10 02 uur 10. Eerste passage aan de finish van Bauernfeind. De renster die daarnet als eerste van het startpodium rolde, komt nu voor het eerst aan de finishlijn. Ze begint aan haar laatste ronde. . Eerste passage aan de finish van Bauernfeind De renster die daarnet als eerste van het startpodium rolde, komt nu voor het eerst aan de finishlijn. Ze begint aan haar laatste ronde.

clock 02:09 02 uur 09. De Canadese Alison Jackson duikt aan het eerste tussenpunt onder de tijd van Bauernfeid. Ze is 10 seconden sneller. . De Canadese Alison Jackson duikt aan het eerste tussenpunt onder de tijd van Bauernfeid. Ze is 10 seconden sneller.

clock 02:05 02 uur 05. Lotte Kopecky is nu aan zet. Daar is Lotte Kopecky. Ze is de eerste die de Belgische kleuren mag verdedigen in het Australische Wollongong. Welke tussentijd zet ze straks neer bovenop de Mount Ousley? . Lotte Kopecky is nu aan zet Daar is Lotte Kopecky. Ze is de eerste die de Belgische kleuren mag verdedigen in het Australische Wollongong. Welke tussentijd zet ze straks neer bovenop de Mount Ousley?

clock 02:04 02 uur 04. Shirin van Anrooij komt niet aan de tijd van de Duitse Bauernfeind op de Mount Ousley. Ze komt 2 seconden tekort. Ook Marie Le Net en Maude Le Roux doen niet beter dan de Duitse. . Shirin van Anrooij komt niet aan de tijd van de Duitse Bauernfeind op de Mount Ousley. Ze komt 2 seconden tekort. Ook Marie Le Net en Maude Le Roux doen niet beter dan de Duitse.

clock 02:00 02 uur . Thuisrijdster Grace Brown start in Wollongong. Grace Brown begint eraan voor eigen volk. De Australische renster is ook 1 van de favorieten voor de wereldtitel. Ze kroonde zich al 2 keer tot Australisch kampioen tijdrijden. . Thuisrijdster Grace Brown start in Wollongong Grace Brown begint eraan voor eigen volk. De Australische renster is ook 1 van de favorieten voor de wereldtitel. Ze kroonde zich al 2 keer tot Australisch kampioen tijdrijden.

clock 01:59 01 uur 59. Eerste tussentijd. Ricarda Bauernfeind komt boven op de Mount Ousley en zo krijgen we meteen een eerste tussentijd: 10'48". . Eerste tussentijd Ricarda Bauernfeind komt boven op de Mount Ousley en zo krijgen we meteen een eerste tussentijd: 10'48".

clock 01:57 01 uur 57. Na deze tijdrit worden 2 regenboogtruien verdeeld, 1 voor een elite renster en 1 voor een belofte. . Na deze tijdrit worden 2 regenboogtruien verdeeld, 1 voor een elite renster en 1 voor een belofte.

clock 01:53 01 uur 53. Eerste grote naam gaat van start, Van Anrooij begint aan haar tijdrit. Shirin van Anrooij begint aan haar tijdrit. Straks krijgen we van de Nederlandse een eerste richttijd. De renster van Trek-Segafredo is 1 van de topfavorieten om vandaag te winnen. Bij de beloften won ze dit jaar al het Nederlands en het Europees kampioenschap tijdrijden. . Eerste grote naam gaat van start, Van Anrooij begint aan haar tijdrit Shirin van Anrooij begint aan haar tijdrit. Straks krijgen we van de Nederlandse een eerste richttijd. De renster van Trek-Segafredo is 1 van de topfavorieten om vandaag te winnen. Bij de beloften won ze dit jaar al het Nederlands en het Europees kampioenschap tijdrijden.

clock 01:52 01 uur 52. De rensters zijn onderverdeeld in 3 reeksen. In reeks 1 zitten 14 rensters. De laatste van die reeks vertrekt om 2.06u en dan is het 30 minuten wachten voor een weer een renster van start gaat. . De rensters zijn onderverdeeld in 3 reeksen. In reeks 1 zitten 14 rensters. De laatste van die reeks vertrekt om 2.06u en dan is het 30 minuten wachten voor een weer een renster van start gaat.

clock 01:47 01 uur 47. Eerste renster rolt van startpodium. Ricarda Bauernfeind trapt het WK in Wollongong op gang. De Duitse begint aan haar tijdrit. . Eerste renster rolt van startpodium Ricarda Bauernfeind trapt het WK in Wollongong op gang. De Duitse begint aan haar tijdrit.

clock 01:45 01 uur 45. Ricarda Bauernfeind maakt zich op voor haar tijdrit in Wollongong. Over 2 minuten begint ze eraan. . Ricarda Bauernfeind maakt zich op voor haar tijdrit in Wollongong. Over 2 minuten begint ze eraan.

clock 01:36 01 uur 36. Starttijden favorieten. Shirin van Anrooij 1.53u Grace Brown 2u Lotte Kopecky 2.05u Kristen Faulkner 2.55u Annemiek van Vleuten 2.56u Vittoria Guazzini 3.25u Leah Thomas 3.37u Juliette Labous 3.40u Emma Bjerg 3.42u Marlen Reusser 3.43u Ellen van Dijk 3.45u . Starttijden favorieten

Shirin van Anrooij 1.53u Grace Brown 2u Lotte Kopecky 2.05u Kristen Faulkner 2.55u Annemiek van Vleuten 2.56u Vittoria Guazzini 3.25u Leah Thomas

3.37u Juliette Labous 3.40u Emma Bjerg

3.42u Marlen Reusser 3.43u Ellen van Dijk 3.45u



clock 01:31 01 uur 31. Starttijden Belgen. Lotte Kopecky is de eerste die de Belgische kleuren mag verdedigen in Wollongong. De renster van SD Worx vertrekt om 2.05 u. Julie van de Velde is om 3.31 u aan zet. . Starttijden Belgen Lotte Kopecky is de eerste die de Belgische kleuren mag verdedigen in Wollongong. De renster van SD Worx vertrekt om 2.05 u. Julie van de Velde is om 3.31 u aan zet.

clock 01:28 01 uur 28. Livestream. Vanaf nu kan u naar de livestream kijken van de wedstrijd op deze pagina. De eerste renster gaat wel pas van start om 1.47u. Om 3u kan u ook op Eén naar de tijdrit van de vrouwen kijken. . Livestream Vanaf nu kan u naar de livestream kijken van de wedstrijd op deze pagina. De eerste renster gaat wel pas van start om 1.47u. Om 3u kan u ook op Eén naar de tijdrit van de vrouwen kijken.

clock 01:12 01 uur 12. Eerste renster om 1.47 u. De Duitse Ricarda Bauernfeind mag straks de spits afbijten van het WK tijdrijden bij de vrouwen. Ze begint eraan om 01.47 u. De rensters gaan om de anderhalve minuut van start in Wollongong. . Eerste renster om 1.47 u De Duitse Ricarda Bauernfeind mag straks de spits afbijten van het WK tijdrijden bij de vrouwen. Ze begint eraan om 01.47 u. De rensters gaan om de anderhalve minuut van start in Wollongong.

clock 01:06 01 uur 06. Het parcours van het WK tijdrijden in Wollongong. De vrouwen openen het WK wielrennen in het Australische Wollongong. De tijdrit is de eerste wedstrijd op het programma. De tijdritspecialisten werken straks 34,2 kilometer af. Ze rijden 2 keer een lokale ronde van ongeveer 17 kilometer. Onderweg krijgen ze dus 2 keer dezelfde klim voorgeschoteld, de Mount Ousley. Deze klim is 700 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7%. . Het parcours van het WK tijdrijden in Wollongong De vrouwen openen het WK wielrennen in het Australische Wollongong. De tijdrit is de eerste wedstrijd op het programma. De tijdritspecialisten werken straks 34,2 kilometer af. Ze rijden 2 keer een lokale ronde van ongeveer 17 kilometer. Onderweg krijgen ze dus 2 keer dezelfde klim voorgeschoteld, de Mount Ousley. Deze klim is 700 meter lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7%.

