Filippo Ganna voor WK-tijdrit: "Remco Evenepoel? Hij steekt in een grote vorm"

16 uur 28. Filippo Ganna: "Remco Evenepoel steekt in grote vorm". "Het is morgen eerst uitkijken naar hoe het weer zal zijn. Vandaag was er wat wind, soms zelfs flinke windstoten die onze tijdritfietsen minder manoeuvreerbaar maakt", zegt Filippo Ganna. "Maar het zal voor iedereen hetzelfde zijn. We beginnen er morgen vrij laat aan. We zullen zien." Wat verwacht Ganna van Remco Evenepoel? "Hij steekt in grote vorm. Hij heeft iets uitzonderlijks gepresteerd door de Vuelta te winnen. Morgen proberen we het onderste uit de kan te halen en dan zien we wel wie er mag vieren. Maar voor hetzelfde geld wint er iemand anders." .