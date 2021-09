LIVESTREAM WK Tijdrijden: Zwitserland aast op Nederlandse trui

15:23 Wat kan Sara Van de Vel in de tijdrit? 15 uur 23. Wat kan Sara Van de Vel in de tijdrit?

15:17 Eerste finisher. Riejanne Markus klopt op de deur. De Nederlandse is de eerste in Brugge in 38'04"92. Ze mag uiteraard naar de hot seat, maar de kans is groot dat landgenote Ellen van Dijk haar daar straks uit wipt. 15 uur 17.

15:13 15 uur 13. De stijl van Ellen van Dijk is onberispelijk. De Nederlandse is 34, maar dit is toch zo'n beetje het WK van de veteranen met Annemiek van Vleuten (38), Marlen Reusser (30), Lisa Brennauer (33) en... Amber Neben (46).

15:10 15 uur 10. Balletdanseres Nathalie Eklund doet het à la Wout van Aert. De Zweedse maakt een slipper in een bocht, maar corrigeert tijdig en blijft op de fiets.

15:10 15 uur 10. Eklund maakt een slipper in dezelfde bocht als Van Aert en blijft nog net recht.

15:07 15 uur 07. De eerste tussentijd van Sara Van de Vel is niet imponerend. Bij de passage in Oostkerke loopt haar achterstand op Riejanne Markus al op tot 44 seconden.

15:05 15 uur 05. Ellen van Dijk start. Ellen van Dijk is een van de grote favorietes. Ze werd wereldkampioene in 2013, liefst 8 jaar geleden. Door haar vroege startuur zal ze de spanningsboog nog wat groter maken.

15:01 15 uur 01. Rond de klok van 15 u lonken we naar een attractief trio. Leah Thomas (VS), Lisa Klein (Dui) en Ellen van Dijk (Ned) zullen we zeker bovenaan de tabel bij de tussenpunten zien.

15:00 15 uur . Er staat toch iets meer wind dan gisteren. Lieselot Decroix.

14:54 14 uur 54. Op het EK was het verschil tussen Marlen Reusser en Ellen van Dijk 19 seconden. Ook in Trentino was het parcours overwegend vlak, maar de afstand heeft op Vlaamse bodem een opwaardering gekregen. Qua onderlinge verhoudingen mag dat geen al te grote factor zijn.

14:51 14 uur 51. Sara Van de Vel is aan haar tijdrit begonnen.

14:50 14 uur 50. Sara Van de Vel. Het was misschien verleidelijk om even te zwemmen en daarna te fietsen, maar ex-triatlete Sara Van de Vel houdt het bij één discipline. Kan ze haar 9e plaats van het EK bevestigen? Dit veld is niet echt uitgebreid met veel toppers uit andere continenten.

14:47 14 uur 47.

14:47 14 uur 47. Ik bekijk het misschien te romantisch, maar je hoopt toch dat een renster als Anna van der Breggen zaterdag met een knal kan afsluiten. Ruben Van Gucht.

14:45 14 uur 45. Ook geen Zabelinskaja. Olga Zabelinskaja is een naam als een klok in het vrouwenpeloton. Ze is intussen al 41 jaar, maar ze stuurt haar kat naar het podium in Knokke-Heist. De UCI plaatst "DNS" achter haar naam.

14:43 14 uur 43. Bekijk nog eens de dramatische val van Dygert vorig jaar in Imola.

14:41 14 uur 41. Zoek niet naar Dygert. De grote afwezige is Chloé Dygert. De Amerikaanse werd wereldkampioene in 2019 en was ook in Imola op weg naar goud, tot een vreselijke slipper een einde maakte aan haar droom. In Tokio was ze wel van de partij, maar het werd een ontgoocheling. Dygert heeft een punt gezet achter haar seizoen.

14:40 14 uur 40. Bondscoach Willems: "Wil er geen plaatsen op kleven".

14:38 14 uur 38. Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix nemen het woord in Knokke-Heist. De eerste starter komt uit Argentinië, daarna wordt met Riejanne Markus de eerste Nederlandse losgelaten. Zij kan de lijnen uitzetten voor de tandem Ellen van Dijk/Annemiek van Vleuten.