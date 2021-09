Weer Nederland tegen de rest in vrouwen-WK, Kopecky met ambitie

De vrouwen elite zoeken morgen om 12.20u naar een opvolger voor Anna van der Breggen. De Nederlandse is aan haar laatste koersdagen bezig, maar niet in goede vorm. Oranje heeft evenwel genoeg ijzers in het vuur en is altijd de te kloppen ploeg. De Belgen willen tussen Antwerpen en Leuven Lotte Kopecky aan een medaille helpen, wie weet welke kleur. Volg de koers hier van start tot finish in de livestream of op Eén. Kijken kan vanaf 12 u. Ook Radio 1 is erbij.