LIVESTREAM: WK bij de vrouwen barst dan toch helemaal los

16:02 16 uur 02. Brand, Cordon Ragot en Winder gooien er de beuk in, met Mavi Garcia als mikpunt. Krijgen ze het in de groep-Kopecky nog georganiseerd om terug te keren?

16:02 16 uur 02. Van Vleuten beseft ook dat ze geen volk meer mag laten terugkomen en ze begint aan haar tijdritje. Longo Borghini zit snel op haar wiel.

16:01 16 uur 01. Mavi Garcia heeft plots nog maar 15 seconden over. Kopecky lijkt geluk te hebben dat het toch weer wat stilvalt.

16:00 16 uur. Kopecky zit ver op de Wijnpers. Op de Wijnpers sleurt Niewiadoma aan de kop. Brand kan volgen, maar moet zich opzij zetten. Kopecky zit veel te ver. Zij moet van heel ver komen. Dat ziet er niet goed uit.

15:58 15 uur 58. Opgelet voor Mavi Garcia. Mavi Garcia heeft zowaar al een halve minuut. De Spaanse is zeker geen koekenbakker, geen panadero de galletas. Die mogen ze niet te ver laten wegrijden.

15:58 15 uur 58. Het valt mij op hoe goed Jolien D'hoore daar nog peddelt. Ruben Van Gucht.

15:57 15 uur 57. Het is duidelijk dat het in het peloton wat stilvalt, want Vandenbulcke kan toch nog maar eens komen aansluiten. Kan ze een laatste keer een dienst bewijzen aan Kopecky?

15:55 15 uur 55. Op de Decouxlaan kletst Mavi Garcia weg. In geen tijd slaat ze een groot gat. Wie wil haar terughalen? De Nederlanders dan maar weer, zeker?

15:54 15 uur 54. Achteraan staat de deur wel open op de klimmetjes. Onder meer Vandenbulcke lijkt zo weg te waaien. Kopecky heeft nog altijd D'hoore aan haar zijde. Hopelijk heeft het duo nu meer geluk dan tijdens de ploegkoers op de Spelen.

15:53 15 uur 53. Keizersberg. Met een groot mes snijdt de Zwitserse tijdritmachine Reusser naar Biannic. In haar zog neemt ze op de top van de Keizersberg de rest van de groep mee.

15:50 15 uur 50. Blaak, Bastianelli en Cromwell gaan vanuit het peloton op zoek naar Biannic. De verschillen zijn erg klein, bijna zoals bij een criterium.

15:48 15 uur 48. Wie is er niet meer bij? In het tweee - geslagen - groepje zien we naast de Belgen Bossuyt en Demey ook Emma Norsgaard, Anna van der Breggen, Lisa Klein, Amanda Spratt, Leah Kirchmann en Leah Thomas. Nog verderop zit ook de Australische Chloe Hosking.

15:46 15 uur 46. Nog 2 ronden. De Française Biannic bij het ingaan van de voorlaatste ronde een kleine voorsprong genomen op het peloton.

15:43 15 uur 43. "Dit wordt een eindeloos spervuur aan demarrages".

15:41 15 uur 41. 3 Belgen voorin. Niet alleen Jolien D'hoore en Lotte Kopecky zitten in het uitgedunde peloton, maar ook Jesse Vandenbulcke is er nog bij. Kan zijn nog een rol van betekenis spelen in deze finale? Die is nu zeker ingezet. We trekken opnieuw de Leuvense binnenstad in, voor nog 2 lokale ronden.

15:41 15 uur 41. Groep 2, met Van der Breggen, is gezien. In de 2e groep gooien ze het blok erop en dat betekent dat Anna van der Breggen haar wereldtitel niet zal verlengen, iets wat we eigenlijk al op voorhand wisten.

15:39 15 uur 39. Het is schier onmogelijk om hier weg te rijden. Renaat Schotte vanop de motor.

15:38 15 uur 38. Stop de muziek! De vlucht is nu al weer gegrepen, door toedoen van de Duitsers. Duitsland is duidelijk een bondgenoot voor de Belgen in deze fase.

15:37 15 uur 37. Op een beetje een vreemd moment kan een groepje met Van Vleuten en de Spaanse Mavi Garcia wegrijden. Toch maar opletten, want hier zit misschien wel muziek in.