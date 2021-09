LIVESTREAM WK gemengde ploegentijdrit: Hoe presteert het Belgische zestal?

16:01 16 uur 01. Duitse stoomtrein. De Duitsers laten niet met zich sollen: Tony Martin en co zetten een toptijd neer en zijn 7 tellen sneller dan onze landgenoten. . Duitse stoomtrein De Duitsers laten niet met zich sollen: Tony Martin en co zetten een toptijd neer en zijn 7 tellen sneller dan onze landgenoten.

15:59 15 uur 59. Ik denk dat de mannen dicht bij elkaar aanleunen. De vrouwen zullen het verschil maken. . José De Cauwer. Ik denk dat de mannen dicht bij elkaar aanleunen. De vrouwen zullen het verschil maken. José De Cauwer

15:58 15 uur 58. De Denen staan in het rood, al ligt alles op een zakdoek: 4e met +5"03. . De Denen staan in het rood, al ligt alles op een zakdoek: 4e met +5"03.

15:57 15 uur 57. Met een interval van 3 minuten zullen we nu kunnen achterhalen wat de ambities van de Belgen mogen zijn. Zijn op weg naar Dudzele: Denemarken, Duitsland, Italië en Nederland. . Met een interval van 3 minuten zullen we nu kunnen achterhalen wat de ambities van de Belgen mogen zijn. Zijn op weg naar Dudzele: Denemarken, Duitsland, Italië en Nederland.

15:55 Belgen bij tussenpunt 1. Het verschil is piepklein in Dudzele, maar de Belgen zijn sneller dan de Britten: ze pitsen er 0"96 af. . 15 uur 55. Belgen bij tussenpunt 1 Het verschil is piepklein in Dudzele, maar de Belgen zijn sneller dan de Britten: ze pitsen er 0"96 af.

15:51 15 uur 51. Er ligt veel druk op de Nederlandse schouders. Vooral op die van de mannen, net door de sterkte van de vrouwen. . José De Cauwer. Er ligt veel druk op de Nederlandse schouders. Vooral op die van de mannen, net door de sterkte van de vrouwen. José De Cauwer

15:51 15 uur 51. Iedereen is vertrokken! Nederland sluit de rij. Zij verdedigen hun titel. Aan de mannenploeg is niet gesleuteld: Bauke Mollema, Jos van Emden en Koen Bouwman. Daarna kunnen Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten en Riejanne Markus zich uitleven. . Iedereen is vertrokken! Nederland sluit de rij. Zij verdedigen hun titel. Aan de mannenploeg is niet gesleuteld: Bauke Mollema, Jos van Emden en Koen Bouwman. Daarna kunnen Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten en Riejanne Markus zich uitleven.

15:50 15 uur 50. WK wielrennen IN BEELD: Koning Filip volgt het WK wielrennen met Eddy Merckx

15:50 15 uur 50. Italië. In de jeugdreeksen hebben we al dubbeltjes EK-WK gezien. Doet Italië dat over? De 3 mannen van de individuele tijdrit staan ook hier aan de start: Filippo Ganna, Edoardo Affini en Matteo Sobrero. Straks is het de beurt aan Elena Cecchini, Marta Cavalli en Elisa Longo Borghini. Mamma mia! . Italië In de jeugdreeksen hebben we al dubbeltjes EK-WK gezien. Doet Italië dat over? De 3 mannen van de individuele tijdrit staan ook hier aan de start: Filippo Ganna, Edoardo Affini en Matteo Sobrero. Straks is het de beurt aan Elena Cecchini, Marta Cavalli en Elisa Longo Borghini. Mamma mia!

15:47 15 uur 47. Klassement aan de finish. 1. Zwitserland 44,5 km in 51'26"89 2. Groot-Brittannië op 17"20 3. VS 1'31"89 4. Frankrijk 2'14"00 . Klassement aan de finish

1. Zwitserland 44,5 km in 51'26"89 2. Groot-Brittannië op 17"20 3. VS 1'31"89 4. Frankrijk 2'14"00



15:47 Stand van zaken in Brugge. De tweede golf zorgt voor een facelift van het klassement: Zwitserland leidt de dans voor Groot-Brittannië en de VS. . 15 uur 47. Stand van zaken in Brugge De tweede golf zorgt voor een facelift van het klassement: Zwitserland leidt de dans voor Groot-Brittannië en de VS.

15:47 15 uur 47. Na Denemarken zoomen we in op Duitsland. Tony Martin rijdt de allerlaatste koers uit zijn carrière. Hij rekent op Max Walscheid en Nikias Arndt om er een topdag van te maken. Daarna nemen Lisa Klein, Lisa Brennauer en Mieke Kröger over. Ferme selectie! . Na Denemarken zoomen we in op Duitsland. Tony Martin rijdt de allerlaatste koers uit zijn carrière. Hij rekent op Max Walscheid en Nikias Arndt om er een topdag van te maken. Daarna nemen Lisa Klein, Lisa Brennauer en Mieke Kröger over. Ferme selectie!

15:42 15 uur 42. Over naar het volgende trio in Knokke-Heist. Dat is van Deense origine en het is een half familie-uitje. Mathias Norsgaard stuurt straks zijn zus Emma het veld in. Zijn toekomstige schoonbroer Mikkel Bjerg kruipt in zijn wiel met Magnus Cort Nielsen als 3e musketier. . Over naar het volgende trio in Knokke-Heist. Dat is van Deense origine en het is een half familie-uitje. Mathias Norsgaard stuurt straks zijn zus Emma het veld in. Zijn toekomstige schoonbroer Mikkel Bjerg kruipt in zijn wiel met Magnus Cort Nielsen als 3e musketier.

15:40 15 uur 40. We zitten hier met andere gevoelens dan de voorbije jaren: met meer beleving en spanning. . José De Cauwer. We zitten hier met andere gevoelens dan de voorbije jaren: met meer beleving en spanning. José De Cauwer

15:39 15 uur 39. België! Hier gaat ons trio. België toont voor het eerst ambitie voor dit onderdeel en Victor Campenaerts, Yves Lampaert en Ben Hermans moeten die verwachtingen inlossen. . België! Hier gaat ons trio. België toont voor het eerst ambitie voor dit onderdeel en Victor Campenaerts, Yves Lampaert en Ben Hermans moeten die verwachtingen inlossen.

15:39 15 uur 39.

15:37 15 uur 37. De landen van de tweede golf sluipen Brugge binnen. Zwitserland ligt nog altijd op koers voor de snelste tijd. . De landen van de tweede golf sluipen Brugge binnen. Zwitserland ligt nog altijd op koers voor de snelste tijd.

15:33 15 uur 33. Bij de Zwitsers wordt het radarwerk verstoord. Het is vrij verrassend Elise Chabbey die uit de wielen wordt gereden. . Bij de Zwitsers wordt het radarwerk verstoord. Het is vrij verrassend Elise Chabbey die uit de wielen wordt gereden.

15:30 15 uur 30. Over 10 minuten krijgen we de laatste deelnemers aan de start. België, Denemarken, Duitsland, Italië en Nederland: in die volgorde zetten ze hun beste beentje voor. . Over 10 minuten krijgen we de laatste deelnemers aan de start. België, Denemarken, Duitsland, Italië en Nederland: in die volgorde zetten ze hun beste beentje voor.