WK tijdrijden: Remco Evenepoel warmt zich al een keer op

Nog welgeteld 3 uren en dan gaat het WK tijdrijden van start. De Panamees Christofer Jurado krijgt de eer om de spits af te bijten. Om 15.07 uur is Remco Evenepoel aan zet, Wout van Aert start als voorlaatste om 16.04 uur. Titelverdediger Filippo Ganna gaat anderhalve minuut later van start.

Het is zover! Vandaag begint het WK wielrennen in ons land.

08 uur 30. Straks begint het WK! Het is zover! Vandaag begint het WK wielrennen in ons land. De mannen trappen het wielerfeest op gang met een tijdrit over 43,3 kilometer tussen Knokke-Heist en Brugge. Wout van Aert en Remco Evenepoel komen voor België in actie. Evenepoel begint om 15.07 uur aan zijn tijdrit, Van Aert gaat als voorlaatste van start: om 16.04 uur. .

13 uur 24. Küng: "Wil Europese trui inruilen voor regenboogtrui". Stefan Küng heeft mentaal misschien eens streepje voor na zijn recente triomf op het EK tijdrijden. "Sinds een jaar doe ik altijd mee voor de winst op de grote afspraken, ben ik er altijd dicht bij, maar op de één of andere manier werd ik altijd nipt geklopt. De ene keer was het Tadej Pogacar, dan weer Wout of wie dan ook die in een topdag verkeerde", zegt de Zwitser. "Maar ik heb wel mijn Europese titel verlengd en dat doet enorm veel deugd. Mijn grote doel is om deze trui te ruilen voor een regenboogtrui. Mijn Europese titel geeft me een mentaal voordeel ten opzichte van de anderen." .