Onze weerman voorspelt een poederdroog en zonnig WK tijdrijden

09:19 09 uur 19. Poederdroog. De tijdrijders hoeven morgen geen glad wegdek te vrezen. Weerman Bram voorspelt een poederdroge dag. "Zon, wolkenvelden, 21 graden Celsius en een zwakke wind (10-15km/u) uit het oosten en noordoosten", laat hij ons weten. . Poederdroog De tijdrijders hoeven morgen geen glad wegdek te vrezen. Weerman Bram voorspelt een poederdroge dag.

13:24 13 uur 24. Küng: "Wil Europese trui inruilen voor regenboogtrui". Stefan Küng heeft mentaal misschien eens streepje voor na zijn recente triomf op het EK tijdrijden. "Sinds een jaar doe ik altijd mee voor de winst op de grote afspraken, ben ik er altijd dicht bij, maar op de één of andere manier werd ik altijd nipt geklopt. De ene keer was het Tadej Pogacar, dan weer Wout of wie dan ook die in een topdag verkeerde", zegt de Zwitser. "Maar ik heb wel mijn Europese titel verlengd en dat doet enorm veel deugd. Mijn grote doel is om deze trui te ruilen voor een regenboogtrui. Mijn Europese titel geeft me een mentaal voordeel ten opzichte van de anderen." . Küng: "Wil Europese trui inruilen voor regenboogtrui" Stefan Küng heeft mentaal misschien eens streepje voor na zijn recente triomf op het EK tijdrijden. "Sinds een jaar doe ik altijd mee voor de winst op de grote afspraken, ben ik er altijd dicht bij, maar op de één of andere manier werd ik altijd nipt geklopt. De ene keer was het Tadej Pogacar, dan weer Wout of wie dan ook die in een topdag verkeerde", zegt de Zwitser.



13:09 13 uur 09. Renaat Schotte en José De Cauwer verkennen het parcours:. Renaat Schotte en José De Cauwer verkennen het parcours:

13:08 13 uur 08. Mijn titel verlengen is een groot doel, al besef ik dat het niet makkelijk zal worden. Filippo Ganna. Mijn titel verlengen is een groot doel, al besef ik dat het niet makkelijk zal worden. Filippo Ganna

13:03 13 uur 03. Ik denk dat het een parcours is dat me heel erg goed ligt. Ik ben in goede vorm en als alles meezit, zou ik blij zijn met een medaille. Tony Martin. Ik denk dat het een parcours is dat me heel erg goed ligt. Ik ben in goede vorm en als alles meezit, zou ik blij zijn met een medaille. Tony Martin

13:01 13 uur 01. Martin: "Wonden van val goed genezen". De Duitse routinier Tony Martin is hersteld van zijn zware val in de Tour de France en mikt op medailles. "Als ik een wens mag doen zou het een medaille zijn in de individuele tijdrit en goud in de gemengde tijdrit. Dat zou een droomscenario zijn. Of het ook realistisch is zullen we moeten zien", zegt de 36-jarige viervoudige wereldkampioen. Dit jaar kwam hij zwaar ten val in de eerste etappe van de Tour de France toen hij een kartonnen bord raakte dat werd vastgehouden door een fan, wat resulteerde in een massale valpartij. De renner van Jumbo-Visma stapte uit de Tour na een tweede val in de 11e etappe maar zei dat hij nu weer fit is. "Het was zeker een heel nare val. Maar ik zou zeggen dat het vooral oppervlakkige verwondingen waren. De meeste wonden genazen relatief goed na drie tot vier weken." . Martin: "Wonden van val goed genezen" De Duitse routinier Tony Martin is hersteld van zijn zware val in de Tour de France en mikt op medailles. "Als ik een wens mag doen zou het een medaille zijn in de individuele tijdrit en goud in de gemengde tijdrit. Dat zou een droomscenario zijn. Of het ook realistisch is zullen we moeten zien", zegt de 36-jarige viervoudige wereldkampioen.



