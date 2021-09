LIVESTREAM WK Wielrennen: Tim Declercq jaagt op ongevaarlijke kopgroep

12:02 12 uur 02. Passage aan de finish. Voor wie de aankomstzone nog niet goed kent, is dit een eerste verkenningsronde. De 8 leiders bevriezen hun voorsprong min of meer: 5'32". . Passage aan de finish Voor wie de aankomstzone nog niet goed kent, is dit een eerste verkenningsronde. De 8 leiders bevriezen hun voorsprong min of meer: 5'32".

12:01 12 uur 01. Dit is Vlaanderen. Dit is passie. . Michel Wuyts

12:00 12 uur . De titelverdediger draait als een van de eersten de Wijnpers op. Er worden geen toeschouwers meer toegelaten: Leuven barst uit zijn voegen.

11:58 11 uur 58. Alle grote popsterren hebben hun luitenanten opgetrommeld. De Slovenen, de Fransen, De Duitsers en de Britten bezetten de eerste rij.

11:56 11 uur 56.

11:55 11 uur 55. WK-gekte. De 8 leiders wanen zich op een festival. De Wijnpers is de eerste helling van de dag en de massa schreeuwt hen toe. Dit is koers op zijn mooist!

11:52 11 uur 52. Iedereen wil in de veilige zone zitten: Van Aert, Mohoric, Alaphilippe en co zitten goed vooraan. Tussen de volgwagens keren de mannen van de valpartij terug: Bagioli moet jagen, Hayter wordt weer op zijn tweewieler geduwd.

11:51 11 uur 51.

11:50 Eerste val: Hayter meet de schade op. Het heeft gelukkig erg lang geduurd, maar daar is de eerste val. Ethan Hayter ligt tegen de grond. Dat is toch een naam van betekenis. Hij kruipt moeizaam recht. . 11 uur 50.

11:49 11 uur 49. Over 3 kilometer entert de kopgroep grondgebied Leuven. Bijna 6 minuten later zal het peloton dat doen: het gedrum neemt zoetjesaan toe.

11:45 11 uur 45. Je kunt je natuurlijk wel eens mispakken aan een schijnbaar ongevaarlijke kopgroep. "Maar dit wordt niet de olympische race van bij de vrouwen", doelt Fabian Cancellara op de verrassende triomf van Anna Kiesenhofer in Tokio. De Zwitser komt hier ook zijn poulain Marc Hirschi aanmoedigen. "Zijn vorm wordt beter en beter. Hij staat ook op de lange lijst met favorieten."



De Zwitser komt hier ook zijn poulain Marc Hirschi aanmoedigen. "Zijn vorm wordt beter en beter. Hij staat ook op de lange lijst met favorieten."

11:43 11 uur 43. Voor mij hoeft Tim Declercq nu nog niet te werken. Wij zeggen eigenlijk nu al: wij controleren 250 kilometer. Ik zou alle krachten sparen. . Eddy Planckaert.

11:42 11 uur 42. In onze studio brengt Fabian Cancellara een bezoekje. Wat verwacht hij van dit WK? "Ik ben onder de indruk van de toeschouwers", zegt de Zwitser, die meteen over Wout van Aert begint. "België staat stil vandaag. Hij is topfavoriet, maar... Er zijn er nog, het is een lange koers en een WK is iets anders."

11:41 11 uur 41. Terwijl het internationale publiek het ene promoplaatje van het wondermooie Vlaamse landschap na het andere krijgt voorgeschoteld, geven we nog even de namen van de 8 leiders. Hernandez (Colombia) Burbano (Ecuador) Kotsjetkov (Rusland) Gamper (Oostenrijk) Townsend (Ierland) Nisu (Estland) Magnusson (Zweden) Sainbayar (Mongolië)

11:38 11 uur 38.

11:37 5'00". Na Tim Declercq en Mikkel Bjerg houdt Dylan Teuns op de derde rij een oogje in het zeil. Is hij de man die boodschapper moet spelen en al vrij vroeg zijn rol zal spelen? . 11 uur 37.

11:29 11 uur 29.

11:29 11 uur 29. Het werk van Tim Declercq is goed voor alle landen die willen sprinten. Iedereen zou hem moeten betalen. José De Cauwer.

11:28 11 uur 28. Nog 232 kilometer. Van de provincie Antwerpen steken we door naar Vlaams-Brabant. We komen in "Werchter-land" en over 20 kilometer betreden we het circuit in Leuven.