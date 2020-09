Van der Breggen pakt eerste tijdrittitel, zware val nekt titelverdedigster Dygert

Bekijk de spannende en dramatische slotfase:

Nederland versus Dygert

Het stond in de sterren geschreven dat het een strijd Nederland versus titelverdedigster Chloé Dygert zou worden. Maar met een knappe tijd aan het tussenpunt liet ook de Zwitserse Marlen Reusser dat er niet met haar viel te sollen.

Reusser zette Ellen van Dijk, die in allerijl Annemiek van Vleuten (vorig jaar goed voor brons) moest vervangen, halverwege al op ruime afstand. Maar Van Dijk had goed ingedeeld en zette haar concurrenten onder druk met een sterk 2e deel.

Dygert leek zich daar allemaal niets van aan te trekken. Bij het tussenpunt blies ze net als een jaar geleden iedereen weer weg. De nog altijd maar 23-jarige Amerikaanse kon cruisen naar het goud, maar bij een bocht verloor ze plots de controle (door een klapband?) over haar tijdritvehikel. Dygert duikelde over de vangrail en gaf op.

Zo was de baan plots weer vrij voor Anna van der Breggen, die halverwege enigszins teleurstelde maar in de terugtocht beetje bij beetje naderde op Reusser. Zo kregen we geen eerste Zwitserse wereldtitel sinds Karin Thürig in 2005, maar wel een eerste wereldtitel voor Anna van der Breggen. Een grote opluchting, want de voorbije 5 jaar was ze 4 keer tweede geworden.