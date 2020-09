LIVESTREAM: volg hier de WK-tijdrit bij de vrouwen vanaf de start

15:14 15 uur 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:13 Steeds beter. 16 seconden lijkt de vaste maat om de vorige tijd te verbeteren, want ook Emma Jørgensen doet er zoveel vanaf. De Deense won op het EK nog brons bij de beloften, weliswaar in de wegrit.

15:13 Banks top. Lizzie Banks doet nog eens 16 seconden van de tijd van Harvey. Ze bevestigt dus onze vermoedens dat ze sterk bezig was onderweg: 21'37" is de nieuwe toptijd.

15:11 Matige Duyck. Ann-Sophie Duyck geeft 1'15" toe op Harvey bij het tussenpunt. "We verbinden daar geen grote conclusies aan. We weten dat ze op de weg terug is", nuanceert Ruben Van Gucht.

15:07 Tussentijd. De Nieuw-Zeelandse Harvey scheert nog 15 seconden van de tijd van Kononenko: 21'54" is haar tijd. Zo meteen verwachten we Duyck.

15:06 Eerste tussentijd. Amber Joseph komt als eerste aan het eerste tussenpunt, in 26'11". Ze zal niet als eerste finishen, want de Oekraïense Kononenko zit haar op de hielen. Ze is maar liefst 4 minuten sneller. 22'10" is een eerste richttijd.

15:05 De Britse Banks heeft met de Spaanse Martin een eerste pionnetje te stekken. Betekent dit dat ze goed onderweg is of heeft Martin gewoon een slechte dag?

15:04 Het is duidelijk dat in het eerste deel het verschil gemaakt zal worden. Ruben Van Gucht.

15:03 Aanmoedigingen voor Duyck. Hier en daar staan er wat supporters langs het parcours, maar Ann-Sophie Duyck krijgt ook aanmoedigingen vanuit de auto van de Belgische ploeg. "Komaan, strak blijven rijden! Je lichaam opspannen!"

15:02 15 uur 02.

14:58 1 tussenpunt. Het wordt een tijdje wachten op een tussentijd, want er is slechts 1 meetpunt, even voorbij halfweg, na 14,9 kilometer.

14:53 51 deelneemsters: ik heb de indruk dat het deelnemersveld iets meer gestoffeerd is dan de voorbije jaren. Ruben Van Gucht

14:50 Banks. Toch al wat grote namen in het eerste deel, met nu al de Britse Lizzie Banks. Die won nog een etappe in de Giro Rosa en werd 2e in de GP Plouay. Banks is wel geen gepatenteerde tijdrijdster, al kan ze zeker haar vrouwtje staan.

14:47 Duyck gestart. Ann-Sophie Duyck is van start gegaan. Kan ze zichzelf hervinden na veel medische problemen de voorbije jaren? Duyck was in het verleden bijna een garantie op een plaats in de top 10, met het WK in Ponferrada (5e) als hoogtepunt.

14:43 Parcours. We krijgen voor het eerst ook het parcours van de tijdrit te zien. De eerste stroken zijn zoals ons werd beloofd: nagenoeg biljartvlak. Opmerkelijk is dat de vrouwen een even lange tijdrit rijden als de mannen morgen: 31,7 kilometer.

14:40 Vertrek Amber Joseph



14:39 Amber Joseph is de eerste wielrenster uit Barbados die aan het WK deelneemt. We kijken naar een primeur! Ruben Van Gucht

14:37 We kunnen beginnen! Amber Joseph uit Barbados maakt zich stilaan klaar, want over enkele minuten (14.30u) gaat ze als eerste van start. 7 minuten later is het al aan de eerste Belgische deelneemster, Ann-Sophie Duyck.

13:29 Jong vs. oud. De Russissche Aigoel Garejeva werd een dikke maand geleden nog maar 19 jaar. Zij is vanmiddag de jongste deelneemster aan de tijdrit. Een enorm verschil met de Amerikaanse Amber Neben, die al 45 jaar is. Neben werd 4 jaar geleden op haar 41e nog wereldkampioene tijdrijden, 8 jaar na haar eerste titel. Er doen trouwens 5 vrouwen die ouder zijn dan 40 jaar mee.

07:16 Vanaf 14.30u livestream! Amber Joseph uit Barbados is de eerste die aan haar tijdrit zal beginnen. Ze wordt om 14.40u op het startpodium verwacht. Duyck start om 14.47u en Van de Vel om 15.25u. Chloe Dygert vertrekt om 15.55u als laatste, net na Anna Van der Breggen. Vanaf 14.30u kunt u de wedstrijd live bekijken op Eén en in onze livestream, met commentaar van Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix. Op Radio 1 gidst Christophe Vandegoor u door de koers.

07:08 Amerikaans goud? De Amerikaanse Chloe Dygert verdedigt haar titel. De WK-tijdrit wordt haar eerste wedstrijd dit jaar, maar niettemin start ze als favoriete. De belangrijkste uitdagers komen uit Nederlandse hoek met Anna van der Breggen en Ellen van Dijk, de vervangster van de geblesseerde Annemiek van Vleuten. Mogelijk verdedigt die laatste, die in de Giro Rosa haar pols brak, zaterdag wel haar titel in de wegrit.

07:03 Met Duyck en Van de Vel. Met Ann-Sophie Duyck en Sara Van de Vel verschijnen er twee landgenotes aan de start voor de wedstrijd over 31,7 kilometer. Ze zijn geen favoriet voor eremetaal. Een zilveren medaille op het EK in Denemarken in 2017 is het beste resultaat van Duyck op een kampioenschap. Vijfde was haar hoogste uitslag op een WK, in Ponferrada in 2014. Op haar 33e heeft ze al heel wat blessureleed achter de rug. Sara Van de Vel is het buitenbeentje van dit WK. De 26-jarige triatlete maakt haar debuut. In Koksijde moest ze de nationale titel tegen de klok aan Lotte Kopecky laten. Kopecky is er niet bij op dit WK. Ervaring opdoen wordt het belangrijkste devies voor de debutante.



Een zilveren medaille op het EK in Denemarken in 2017 is het beste resultaat van Duyck op een kampioenschap. Vijfde was haar hoogste uitslag op een WK, in Ponferrada in 2014. Op haar 33e heeft ze al heel wat blessureleed achter de rug.



Sara Van de Vel is het buitenbeentje van dit WK. De 26-jarige triatlete maakt haar debuut. In Koksijde moest ze de nationale titel tegen de klok aan Lotte Kopecky laten. Kopecky is er niet bij op dit WK. Ervaring opdoen wordt het belangrijkste devies voor de debutante.

