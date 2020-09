LIVESTREAM: Van der Breggen is solo op weg naar een WK-dubbel

16:08 16 uur 08. In de groep Van Vleuten gaan ze op het circuit opzichtig in de remmen om zich te laten inlopen door het peloton. Maar wie zal daar nog werken? . In de groep Van Vleuten gaan ze op het circuit opzichtig in de remmen om zich te laten inlopen door het peloton. Maar wie zal daar nog werken?

16:06 16 uur 06. Anna van der Breggen zal straks zo'n 6 trui over elkaar kunnen dragen: Europees kampioen tijdrijden, wereldkampioen tijdrijden, Nederlands kampioen op de weg,... Ruben Van Gucht. Anna van der Breggen zal straks zo'n 6 trui over elkaar kunnen dragen: Europees kampioen tijdrijden, wereldkampioen tijdrijden, Nederlands kampioen op de weg,... Ruben Van Gucht

16:05 Tijdsverschil. De achtervolgers geven al meer dan een minuut prijs. Het peloton rijdt daar nog een halve minuut achter. Misschien komen die twee groepen nog samen. . 16 uur 05. Tijdsverschil De achtervolgers geven al meer dan een minuut prijs. Het peloton rijdt daar nog een halve minuut achter. Misschien komen die twee groepen nog samen.

16:03 16 uur 03. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:02 16 uur 02. We moeten toegeven dat Van der Breggen er vandaag bovenuit steekt. Ruben Van Gucht. We moeten toegeven dat Van der Breggen er vandaag bovenuit steekt. Ruben Van Gucht

16:00 16 uur . Van der Breggen rijdt beetje bij beetje weg van haar concurrenten. Ze moet wel nog 35 kilometer zien vol te houden, al deed Van Vleuten het vorig jaar met een solo van meer dan 100 kilometer. . Van der Breggen rijdt beetje bij beetje weg van haar concurrenten. Ze moet wel nog 35 kilometer zien vol te houden, al deed Van Vleuten het vorig jaar met een solo van meer dan 100 kilometer.

15:57 Tijdsverschil. Deignan is bij de achtervolgers komen aansluiten. Dat wijst erop dat het te traag gaat, al zijn er nu wel meer rensters om op Van der Breggen te jagen. Dan moeten ze 35 seconden zien goed te maken. . 15 uur 57. Tijdsverschil Deignan is bij de achtervolgers komen aansluiten. Dat wijst erop dat het te traag gaat, al zijn er nu wel meer rensters om op Van der Breggen te jagen. Dan moeten ze 35 seconden zien goed te maken.

15:55 15 uur 55. Van Vleuten heeft zich nu in het wiel van Longo-Borghini en Uttrup Ludwig genesteld. De Italiaanse krijgt weinig hulp van de Deense, die schijnbaar op haar tandvlees zit. . Van Vleuten heeft zich nu in het wiel van Longo-Borghini en Uttrup Ludwig genesteld. De Italiaanse krijgt weinig hulp van de Deense, die schijnbaar op haar tandvlees zit.

15:54 15 uur 54. Ik vrees dat de rest met een gigantisch probleem zit. Wie doet er nog wat aan Anna van der Breggen. Ruben Van Gucht. Ik vrees dat de rest met een gigantisch probleem zit. Wie doet er nog wat aan Anna van der Breggen. Ruben Van Gucht

15:53 15 uur 53. Vlak voor de top neemt Longo-Borghini over van Van Vleuten. Kunnen deze twee samen met Uttrup Ludwig samenwerken in de achtervolging op Van der Breggen? Het lijkt erop dat de sterkste vrouw vooraan zit. . Vlak voor de top neemt Longo-Borghini over van Van Vleuten. Kunnen deze twee samen met Uttrup Ludwig samenwerken in de achtervolging op Van der Breggen? Het lijkt erop dat de sterkste vrouw vooraan zit.

15:52 15 uur 52. Van der Breggen! Vanuit de vierde positie springt Van der Breggen weg uit het groepje. Ze slaat meteen een enorm gat. Van Vleuten kan niet volgen. Zal ze achter haar landgenote rijden? Van Uttrup Ludwig en Longo-Borghini zal het niet komen. . Van der Breggen! Vanuit de vierde positie springt Van der Breggen weg uit het groepje. Ze slaat meteen een enorm gat. Van Vleuten kan niet volgen. Zal ze achter haar landgenote rijden? Van Uttrup Ludwig en Longo-Borghini zal het niet komen.

15:51 15 uur 51. Maak daar 4 koplopers van, want ook Lippert moet nu passen. Van Vleuten kijkt niet om en blijft haar enorme tempo opleggen. Enkel Uttrup Ludwig, Longo-Borghini en Van der Breggen volgen nog. . Maak daar 4 koplopers van, want ook Lippert moet nu passen. Van Vleuten kijkt niet om en blijft haar enorme tempo opleggen. Enkel Uttrup Ludwig, Longo-Borghini en Van der Breggen volgen nog.

15:50 15 uur 50. De Duitse Lippert kan als laatste haar karretje aanhaken. Zo krijgen we 5 koplopers, met daarbij de 2 Nederlandse kanonnen. . De Duitse Lippert kan als laatste haar karretje aanhaken. Zo krijgen we 5 koplopers, met daarbij de 2 Nederlandse kanonnen.

15:49 15 uur 49. Van Vleuten gooit er de beuk in. Uttrup Ludwig en Longo-Borghini volgen vlot. Van der Breggen moet voorbij de passende Deignan slalommen. . Van Vleuten gooit er de beuk in. Uttrup Ludwig en Longo-Borghini volgen vlot. Van der Breggen moet voorbij de passende Deignan slalommen.

15:48 15 uur 48. Aanval Vos! Marianne Vos gaat op en over de kopgroep. Cecilie Uttrup Luwdig gaat gezwind mee. Ook Van Vleuten is deze keer op de afspraak. Het spel zit op de wagen! . Aanval Vos! Marianne Vos gaat op en over de kopgroep. Cecilie Uttrup Luwdig gaat gezwind mee. Ook Van Vleuten is deze keer op de afspraak. Het spel zit op de wagen!

15:47 Edward Theuns supportert voor Lizzie Deignan en Elisa Longo-Borghini. 15 uur 47. Edward Theuns supportert voor Lizzie Deignan en Elisa Longo-Borghini Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:45 15 uur 45. Vos. Marianne Vos zet zich op kop van het peloton. Offert ze haar eigen kansen op of moeten we daar nog geen grote conclusies aan verbinden? . Vos Marianne Vos zet zich op kop van het peloton. Offert ze haar eigen kansen op of moeten we daar nog geen grote conclusies aan verbinden?

15:45 15 uur 45. Van der Breggen schudt aan de boom op de Mazzolano. Van der Breggen schudt aan de boom op de Mazzolano

15:44 15 uur 44. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

15:40 Tijdsverschil. Op de top van de Mazzolano is de accordeon bijna helemaal in elkaar geklapt. De kopgroep heeft nog 16 seconden voorsprong. . 15 uur 40. Tijdsverschil Op de top van de Mazzolano is de accordeon bijna helemaal in elkaar geklapt. De kopgroep heeft nog 16 seconden voorsprong.

15:37 15 uur 37. Alle Nederlandse vrouwen hebben de schifting overleefd in het peloton. Bij de samensmelting straks zullen ze dus nog met 7 zijn. De complete dominantie. . Alle Nederlandse vrouwen hebben de schifting overleefd in het peloton. Bij de samensmelting straks zullen ze dus nog met 7 zijn. De complete dominantie.

15:36 15 uur 36. Pieters heeft nog overschot in de kopgroep. Lieselot Decroix. Pieters heeft nog overschot in de kopgroep. Lieselot Decroix

15:35 Van der Breggen sleurt. Op de Mazzolano trekt Van der Breggen stevig door. In één klap schiet er niet veel meer over van het peloton, ook alle Belgen zijn overboord. Van Vleuten krijgt het gaatje niet meteen gedicht. . 15 uur 35. Van der Breggen sleurt Op de Mazzolano trekt Van der Breggen stevig door. In één klap schiet er niet veel meer over van het peloton, ook alle Belgen zijn overboord. Van Vleuten krijgt het gaatje niet meteen gedicht.

15:33 15 uur 33. Bujak heeft de kopgroep dan toch in het zicht. Ook het peloton nadert, tot op 1'10". . Bujak heeft de kopgroep dan toch in het zicht. Ook het peloton nadert, tot op 1'10".

15:31 Val. In een scherpe bocht gaat de Zuid-Afrkaanse Moolman-Pasio onderuit. Zij is een van de outsiders vandaag, In de Giro Rosa werd ze nog 6e. . 15 uur 31. Val In een scherpe bocht gaat de Zuid-Afrkaanse Moolman-Pasio onderuit. Zij is een van de outsiders vandaag, In de Giro Rosa werd ze nog 6e.

15:30 15 uur 30. 2 Belgen. Demey en Vandenbulcke houden zich nog altijd schuil in het peloton, dat nog 82 rensters sterk is (plus de 10 die voor hen uitrijden). De bekendste naam die we missen is de Nederlandse Mackaij. . 2 Belgen Demey en Vandenbulcke houden zich nog altijd schuil in het peloton, dat nog 82 rensters sterk is (plus de 10 die voor hen uitrijden). De bekendste naam die we missen is de Nederlandse Mackaij.

15:23 15 uur 23. Het is de Australische Tiffany Cromwell die als taxichauffeur fungeert in het peloton, op 2'24" van de kopgroep. Australië moet na het lossen van Brown vooraan weer aan de bak. . Het is de Australische Tiffany Cromwell die als taxichauffeur fungeert in het peloton, op 2'24" van de kopgroep. Australië moet na het lossen van Brown vooraan weer aan de bak.

15:21 15 uur 21. Nog 2 ronden. We gaan al de voorlaatste ronde, met nog altijd een ruime voorsprong voor de 9 leiders. We kijken zo meteen wie er nog allemaal in het peloton zit. . Nog 2 ronden We gaan al de voorlaatste ronde, met nog altijd een ruime voorsprong voor de 9 leiders. We kijken zo meteen wie er nog allemaal in het peloton zit.

15:17 15 uur 17. Chasse patate? Intussen blijft Bujak op iets meer dan een minuut van de kopgroep hangen. We zitten al opnieuw op het F1-circuit. De brede chicanes zijn geen cadeau voor een eenzame fietser, kromgebogen over het stuur tegen de wind. . Chasse patate? Intussen blijft Bujak op iets meer dan een minuut van de kopgroep hangen. We zitten al opnieuw op het F1-circuit. De brede chicanes zijn geen cadeau voor een eenzame fietser, kromgebogen over het stuur tegen de wind.

15:14 15 uur 14. Uttrup Ludwig. Alsof ze de live hier meelezen, hebben de Denen zich nu aan kop van het peloton genesteld. Cecilie Uttrup Ludwig, bekend van haar kleurrijke interviews, is er de voorbije jaren bijna altijd bij, maar ze wint wel heel moeilijk. Slechts 2 internationale zeges staan op het palmares van de 25-jarige. . Uttrup Ludwig Alsof ze de live hier meelezen, hebben de Denen zich nu aan kop van het peloton genesteld. Cecilie Uttrup Ludwig, bekend van haar kleurrijke interviews, is er de voorbije jaren bijna altijd bij, maar ze wint wel heel moeilijk. Slechts 2 internationale zeges staan op het palmares van de 25-jarige.

15:13 15 uur 13. Ik denk dat Vos meer en meer in haar handen aan het wrijven is bij dit koersverloop. Ruben Van Gucht. Ik denk dat Vos meer en meer in haar handen aan het wrijven is bij dit koersverloop. Ruben Van Gucht

15:12 Blok erop. In het peloton stoppen onder meer de Britse vrouwen af, waardoor de voorsprong oploopt tot 2'10". Polen (met Niawiadoma) en Denemarken (met Uttrup Ludwig) hebben vooraan de slag gemist, maar zijn zij sterk genoeg om een achtervolging op poten te zetten? . 15 uur 12. Blok erop In het peloton stoppen onder meer de Britse vrouwen af, waardoor de voorsprong oploopt tot 2'10". Polen (met Niawiadoma) en Denemarken (met Uttrup Ludwig) hebben vooraan de slag gemist, maar zijn zij sterk genoeg om een achtervolging op poten te zetten?

15:07 15 uur 07. Bujak op zoek. De Sloveense Eugenia Bujak probeert in haar eentje de 1'20" die haar van de kopgroep scheidt te overbruggen. Geen sinecure, maar Bujak is ook niet de minste. Ze werd 13e in de tijdrit donderdag en won 4 jaar geleden de GP Plouay, een WB-koers bij de vrouwen. . Bujak op zoek De Sloveense Eugenia Bujak probeert in haar eentje de 1'20" die haar van de kopgroep scheidt te overbruggen. Geen sinecure, maar Bujak is ook niet de minste. Ze werd 13e in de tijdrit donderdag en won 4 jaar geleden de GP Plouay, een WB-koers bij de vrouwen.

15:05 15 uur 05. Op de top van de Gallisterna zien we nog 2 Belgische truitjes in het peloton zitten, weliswaar behoorlijk achteraan. Vermoedelijk zijn dat Demey en Vandenbulcke. Hoe lang kunnen ze nog overleven? . Op de top van de Gallisterna zien we nog 2 Belgische truitjes in het peloton zitten, weliswaar behoorlijk achteraan. Vermoedelijk zijn dat Demey en Vandenbulcke. Hoe lang kunnen ze nog overleven?

15:02 Heuvel. Op de Gallisterna zien we achteraan een paternoster van geloste vrouwen. Het lijkt alsof er nog niet serieus gekoerst is, maar het peloton is al stevig uitgedund. In de vorige ronde was het peloton nog meer dan 110 vrouwen sterk, maar dat zal straks bij de finish een stuk minder zijn. . 15 uur 02. Heuvel Op de Gallisterna zien we achteraan een paternoster van geloste vrouwen. Het lijkt alsof er nog niet serieus gekoerst is, maar het peloton is al stevig uitgedund. In de vorige ronde was het peloton nog meer dan 110 vrouwen sterk, maar dat zal straks bij de finish een stuk minder zijn.

15:00 15 uur . De wind boezemt angst in. Die zorgt ervoor dat heel wat rensters, ook favorieten, heel erg zuinig zijn met hun inspanningen. Ze willen niet met hun hoofd tegen de muur lopen in de finale. Ruben Van Gucht. De wind boezemt angst in. Die zorgt ervoor dat heel wat rensters, ook favorieten, heel erg zuinig zijn met hun inspanningen. Ze willen niet met hun hoofd tegen de muur lopen in de finale. Ruben Van Gucht

14:57 14 uur 57. Wie zit er vooraan? Alice Barnes en Grace Brown zijn we vooraan kwijtgespeeld en de Spaanse Garcia en Amerikaanse Wiles moeten we toevoegen aan ons lijstje. Dat brengt ons op 9 koplopers: Hannah Barnes, Mavi Garcia, Amy Pieters, Lisa Brennauer, Susanne Andersen, Juliette Labous, Christine Majérus en Katia Ragusa en Tayler Wiles. Nagenoeg alle grote blokken zijn vertegenwoordigd en dus loopt de voorsprong op: 1'20" is het verschil. . Wie zit er vooraan? Alice Barnes en Grace Brown zijn we vooraan kwijtgespeeld en de Spaanse Garcia en Amerikaanse Wiles moeten we toevoegen aan ons lijstje. Dat brengt ons op 9 koplopers: Hannah Barnes, Mavi Garcia, Amy Pieters, Lisa Brennauer, Susanne Andersen, Juliette Labous, Christine Majérus en Katia Ragusa en Tayler Wiles.

Nagenoeg alle grote blokken zijn vertegenwoordigd en dus loopt de voorsprong op: 1'20" is het verschil.

14:53 14 uur 53. Pieters. Nederland heeft met Amy Pieters iemand meegestuurd in de vlucht. Pieters werd vorig jaar nog Europees kampioene op de weg, maar de dochter van de Belgische pistebondscoach komt eerder uit de verf op vlakkere omlopen. . Pieters Nederland heeft met Amy Pieters iemand meegestuurd in de vlucht. Pieters werd vorig jaar nog Europees kampioene op de weg, maar de dochter van de Belgische pistebondscoach komt eerder uit de verf op vlakkere omlopen.

14:49 14 uur 49. We moeten afwachten hoe goed Annemiek zich zal voelen. Ik hoop mooi met haar samen te kunnen werken. Ik vind het een prachtig rondje, waarin wel veel kan gebeuren. Anna van der Breggen. We moeten afwachten hoe goed Annemiek zich zal voelen. Ik hoop mooi met haar samen te kunnen werken. Ik vind het een prachtig rondje, waarin wel veel kan gebeuren. Anna van der Breggen

14:49 14 uur 49. Van der Breggen: "Prachtig rondje". Van der Breggen: "Prachtig rondje"

14:48 Tijdsverschil. Op de Mazzolano was het de hele tijd onrustig in het peloton, maar nu de vrouwen die hebben verteerd valt het daar toch wat stil. De koplopers krijgen zo een halve minuut voorsprong. . 14 uur 48. Tijdsverschil Op de Mazzolano was het de hele tijd onrustig in het peloton, maar nu de vrouwen die hebben verteerd valt het daar toch wat stil. De koplopers krijgen zo een halve minuut voorsprong.

14:44 14 uur 44. Dideriksen past. Er wordt nu duchtig met de zeef geschud in het peloton. Onder meer de Deense ex-wereldkampioene Dideriksen botst op haar limieten. Logisch, want ze staat eerder als sprintster te boek. . Dideriksen past Er wordt nu duchtig met de zeef geschud in het peloton. Onder meer de Deense ex-wereldkampioene Dideriksen botst op haar limieten. Logisch, want ze staat eerder als sprintster te boek.

14:41 14 uur 41. Mavi Garcia maakt op de flanken van de Mazzolano de sprong naar de kopgroep. De verschillen zijn wel nog altijd behoorlijk klein. . Mavi Garcia maakt op de flanken van de Mazzolano de sprong naar de kopgroep. De verschillen zijn wel nog altijd behoorlijk klein.

14:40 14 uur 40. Er zit niet echt lijn in de kopgroep. Ruben Van Gucht. Er zit niet echt lijn in de kopgroep. Ruben Van Gucht

14:39 14 uur 39. Spanje. De Spaanse vrouwen, met Mavi Garcia als kopvrouw, hebben deze mooie slag gemist en moeten nu werken in de achtergrond. Het verschil is 20 seconden. . Spanje De Spaanse vrouwen, met Mavi Garcia als kopvrouw, hebben deze mooie slag gemist en moeten nu werken in de achtergrond. Het verschil is 20 seconden.

14:37 14 uur 37. Samenstelling kopgroep. Brown en Jackson hebben het gezelschap gekregen van enkele goeie krachten. Nederland heeft Amy Pieters mee en voor de rest herkennen we ook Christine Majérus, Lisa Brennauer, de Britse zusjes Barnes, Katia Ragusa, Juliette Labous en Susanne Andersen. . Samenstelling kopgroep Brown en Jackson hebben het gezelschap gekregen van enkele goeie krachten. Nederland heeft Amy Pieters mee en voor de rest herkennen we ook Christine Majérus, Lisa Brennauer, de Britse zusjes Barnes, Katia Ragusa, Juliette Labous en Susanne Andersen.

14:33 14 uur 33. Tegenaanval. Terwijl de Nederlandse Mackaij aan de kant staat door een valpartij heeft een negental zich losgerukt van het peloton. Ze zetten koers naar Brown en Jackson. . Tegenaanval Terwijl de Nederlandse Mackaij aan de kant staat door een valpartij heeft een negental zich losgerukt van het peloton. Ze zetten koers naar Brown en Jackson.

14:29 14 uur 29. Belgen. Het peloton komt op een 20-tal seconden van het leidersduo over de finish. We herkennen nog 5 Belgen: Demey, Vandenbulcke, Docx, Meertens en Van Eynde. . Belgen Het peloton komt op een 20-tal seconden van het leidersduo over de finish. We herkennen nog 5 Belgen: Demey, Vandenbulcke, Docx, Meertens en Van Eynde.

14:29 14 uur 29. Brown en Jackson, het lijkt wel een muzikaal duo! Ruben Van Gucht. Brown en Jackson, het lijkt wel een muzikaal duo! Ruben Van Gucht

14:27 14 uur 27. Nog 3 ronden. Nog voor het ingaan van de 3e ronde wordt Jackson voorbijgesneld door de Australische Grace Brown. Jackson moet diep in haar krachtenarsenaal tasten om alsnog aan te pikken. Zo krijgen we 2 koplopers. . Nog 3 ronden Nog voor het ingaan van de 3e ronde wordt Jackson voorbijgesneld door de Australische Grace Brown. Jackson moet diep in haar krachtenarsenaal tasten om alsnog aan te pikken. Zo krijgen we 2 koplopers.

14:23 14 uur 23. De Duitse vrouwen hebben nog tijd voor een babbeltje in de voorwacht van het peloton. "Er is nog amper gekoerst", stelt Ruben Van Gucht vast. . De Duitse vrouwen hebben nog tijd voor een babbeltje in de voorwacht van het peloton. "Er is nog amper gekoerst", stelt Ruben Van Gucht vast.

14:21 14 uur 21. Weer solo. Valerie Demey wordt afgelost door een andere eenzaat. De Canadese Alison Jackson neemt wat voorsprong. Kan zij het langer uitzingen? . Weer solo Valerie Demey wordt afgelost door een andere eenzaat. De Canadese Alison Jackson neemt wat voorsprong. Kan zij het langer uitzingen?

14:17 14 uur 17. In de afdaling komt alles telkens weer samen, zowel vooraan als achteraan. Het is nu al duidelijk dat waaghalzen in deze afdaling nog wat kunnen goedmaken. Of nog verder kan uitlopen. . In de afdaling komt alles telkens weer samen, zowel vooraan als achteraan. Het is nu al duidelijk dat waaghalzen in deze afdaling nog wat kunnen goedmaken. Of nog verder kan uitlopen.

14:16 14 uur 16. Terwijl Demey vooraan nog altijd een klein gaatje heeft, moet de piepjonge Lone Meertens achteraan een klein gaatje dichten. . Terwijl Demey vooraan nog altijd een klein gaatje heeft, moet de piepjonge Lone Meertens achteraan een klein gaatje dichten.

14:15 14 uur 15. Het is een heel lastig rondje, ik verwacht dat het een duidelijke koers zal worden. De opeenstapeling van de klimmen zal doorwegen. Wie de beste benen heeft, wordt wereldkampioen. Marianne Vos. Het is een heel lastig rondje, ik verwacht dat het een duidelijke koers zal worden. De opeenstapeling van de klimmen zal doorwegen. Wie de beste benen heeft, wordt wereldkampioen. Marianne Vos

14:14 14 uur 14. Vos: "Wie de beste benen heeft, zal winnen". Vos: "Wie de beste benen heeft, zal winnen"

14:12 14 uur 12. Valerie Demey overleeft met een kleine voorsprong de Gallisterna. Zal ze toch doorzetten in de afdaling, op weg naar de 2e passage aan de finish? . Valerie Demey overleeft met een kleine voorsprong de Gallisterna. Zal ze toch doorzetten in de afdaling, op weg naar de 2e passage aan de finish?

14:07 Heuvel. Op de klim wordt Demey weer ingelopen, of ze laat zich inlopen. Ze heeft de verdienste dat ze als enige een aanval geprobeerd heeft. En we hebben toch al bijna 50 kilometer achter de rug. . 14 uur 07. Heuvel Op de klim wordt Demey weer ingelopen, of ze laat zich inlopen. Ze heeft de verdienste dat ze als enige een aanval geprobeerd heeft. En we hebben toch al bijna 50 kilometer achter de rug.

14:06 Mechanische pech. Terwijl de rensters de 2e keer de Gallisterna aandoet, staat Amber Neben met mechanische problemen aan de kant. . 14 uur 06. Mechanische pech Terwijl de rensters de 2e keer de Gallisterna aandoet, staat Amber Neben met mechanische problemen aan de kant.

14:05 14 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

14:03 14 uur 03. Bovenaan links staat dat het nog 101 kilometer is. Dit is onbegonnen werk voor haar. Valerie mag zichzelf niet voorbijhollen. Ruben Van Gucht. Bovenaan links staat dat het nog 101 kilometer is. Dit is onbegonnen werk voor haar. Valerie mag zichzelf niet voorbijhollen. Ruben Van Gucht

14:02 14 uur 02. Valerie Demey gaat er alleen vandoor. Valerie Demey gaat er alleen vandoor

13:58 Demey vlamt door. Alleen of niet, Valerie Demey trapt stevig door. Ze heeft al een goeie 20 seconden voorsprong op het peloton. . 13 uur 58. Demey vlamt door Alleen of niet, Valerie Demey trapt stevig door. Ze heeft al een goeie 20 seconden voorsprong op het peloton.

13:54 13 uur 54. Aanval Demey! Valerie Demey vindt dat het te traag gaat in het peloton en ze ruikt haar kans om zich te tonen. Ze slaat meteen een grote kloof. Jammer genoeg krijgt ze niemand mee. . Aanval Demey! Valerie Demey vindt dat het te traag gaat in het peloton en ze ruikt haar kans om zich te tonen. Ze slaat meteen een grote kloof. Jammer genoeg krijgt ze niemand mee.

13:50 13 uur 50. Demey. Op de 2e beklimming van de Mazzolano zien we Valerie Demey helemaal vooraan meedraaien. Misschien zorgt zij wel voor de Belgische verrassing vandaag. . Demey Op de 2e beklimming van de Mazzolano zien we Valerie Demey helemaal vooraan meedraaien. Misschien zorgt zij wel voor de Belgische verrassing vandaag.

13:46 Wind spelbreker? De deur staat achteraan nog altijd open - onder meer de Duitse Mieke Kröger haakt weer af - maar van een echte afvallingskoers is zeker nog geen sprake. "De wind staat op de eerste klim op de kop. Dat nodigt niet uit om aan te vallen", weet Ruben Van Gucht. . 13 uur 46. Wind spelbreker? De deur staat achteraan nog altijd open - onder meer de Duitse Mieke Kröger haakt weer af - maar van een echte afvallingskoers is zeker nog geen sprake. "De wind staat op de eerste klim op de kop. Dat nodigt niet uit om aan te vallen", weet Ruben Van Gucht.

13:38 13 uur 38. Het groepje met Van der Breggen komt weer aansluiten bij het peloton. Daarbij zit ook Ann-Sophie Duyck en de Sloveense Urska Zigart. Urska wie? Urska Zigart is de vriendin van Tourwinnaar Tadej Pogacar. . Het groepje met Van der Breggen komt weer aansluiten bij het peloton. Daarbij zit ook Ann-Sophie Duyck en de Sloveense Urska Zigart. Urska wie? Urska Zigart is de vriendin van Tourwinnaar Tadej Pogacar.

13:37 13 uur 37. Van een vlekkeloze aanloop is bij Nederland geen sprake, ook al niet door die polsblessure van Van Vleuten. Ruben Van Gucht. Van een vlekkeloze aanloop is bij Nederland geen sprake, ook al niet door die polsblessure van Van Vleuten. Ruben Van Gucht

13:36 13 uur 36. Van der Breggen achtervolgt. We naderen het einde van de eerste ronde en rapen Anna van der Breggen op achterstand op, in gezelschap van Chantal Blaak en Ellen van Dijk. . Van der Breggen achtervolgt We naderen het einde van de eerste ronde en rapen Anna van der Breggen op achterstand op, in gezelschap van Chantal Blaak en Ellen van Dijk.

13:33 13 uur 33. Uitzending op Eén. Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix zitten al te popelen om jullie door de wedstrijd bij de vrouwen te gidsen. Volg het vanaf nu op Eén of kijk hier op sporza.be via de livestream. . Uitzending op Eén Ruben Van Gucht en Lieselot Decroix zitten al te popelen om jullie door de wedstrijd bij de vrouwen te gidsen. Volg het vanaf nu op Eén of kijk hier op sporza.be via de livestream.

13:27 13 uur 27. De Duitse vrouwen willen de koers nog altijd hardmaken en ook Denemarken is vaak vooraan in het peloton te zien. Nederland houdt zich voorlopig nog wat afzijdig. . De Duitse vrouwen willen de koers nog altijd hardmaken en ook Denemarken is vaak vooraan in het peloton te zien. Nederland houdt zich voorlopig nog wat afzijdig.

13:20 13 uur 20. Duyck en Van Eynde overboord. Achteraan zien we ook de eerste Belgen lossen: voor Fien Van Eynde en Ann-Sophie Duyck is het nu al te zwaar. Duyck, de vervangster van Van de Velde, had dat voor de start wel min of meer verwacht. "Dit wordt een uitdaging, want het is een lastig parcours en ik heb niet veel competitie in de benen." . Duyck en Van Eynde overboord Achteraan zien we ook de eerste Belgen lossen: voor Fien Van Eynde en Ann-Sophie Duyck is het nu al te zwaar. Duyck, de vervangster van Van de Velde, had dat voor de start wel min of meer verwacht. "Dit wordt een uitdaging, want het is een lastig parcours en ik heb niet veel competitie in de benen."

13:20 13 uur 20. Duyck: "Dit wordt een uitdaging". Duyck: "Dit wordt een uitdaging"

13:18 13 uur 18. Ook voor de Luxemburgse Faber, 28e in de tijdrit, gaat het te snel bergop. Luxemburg heeft met Christine Majérus een outsider voor een medaille. . Ook voor de Luxemburgse Faber, 28e in de tijdrit, gaat het te snel bergop. Luxemburg heeft met Christine Majérus een outsider voor een medaille.

13:17 13 uur 17. Ik had dat telefoontje van de bondscoach nooit verwacht. Ik ben toch wat zenuwachtig voor mijn eerste WK, maar ik kijk er ook naar uit. Het wordt een overlevingstocht. Mieke Docx. Ik had dat telefoontje van de bondscoach nooit verwacht. Ik ben toch wat zenuwachtig voor mijn eerste WK, maar ik kijk er ook naar uit. Het wordt een overlevingstocht. Mieke Docx

13:17 13 uur 17. Docx: "Ik ben een beetje zenuwachtig". Docx: "Ik ben een beetje zenuwachtig"

13:16 Gallisterna. Op de 2e beklimming van de dag wordt het tempo een beetje opgetrokken. Voor de Noorse Gjørs gaat het nu al te snel. Zij moet als een van de eersten afhaken. . 13 uur 16. Gallisterna Op de 2e beklimming van de dag wordt het tempo een beetje opgetrokken. Voor de Noorse Gjørs gaat het nu al te snel. Zij moet als een van de eersten afhaken.

13:08 13 uur 08. Versnelling. Onder impuls van de Duitse vrouwen komt er nu toch wat meer vaart in het peloton. . Versnelling Onder impuls van de Duitse vrouwen komt er nu toch wat meer vaart in het peloton.

13:03 13 uur 03. Er was ons veel wind beloofd, maar het is vooral figuurlijk windstil in de koers. Het zware parcours zal veel deelneemsters misschien afschrikken en dus vliegen ze er - een beetje atypisch voor een vrouwenkoers - nog niet meteen in. . Er was ons veel wind beloofd, maar het is vooral figuurlijk windstil in de koers. Het zware parcours zal veel deelneemsters misschien afschrikken en dus vliegen ze er - een beetje atypisch voor een vrouwenkoers - nog niet meteen in.

13:00 13 uur . Op een goeie dag moet ik dit aankunnen, maar ik ben nog altijd maar belofte en dit is mijn eerste WK bij de profs. Ik ben hier om ervaring op te doen. Lone Meertens. Op een goeie dag moet ik dit aankunnen, maar ik ben nog altijd maar belofte en dit is mijn eerste WK bij de profs. Ik ben hier om ervaring op te doen. Lone Meertens

13:00 13 uur . Meertens: "Ben hier om ervaring op te doen". Meertens: "Ben hier om ervaring op te doen"

12:57 Mazzolano. Het tempo op de eerste beklimming van de Mazzolano ligt nog niet verschroeiend hoog. Het is een compact bolletje dat omhoog fietst. . 12 uur 57. Mazzolano Het tempo op de eerste beklimming van de Mazzolano ligt nog niet verschroeiend hoog. Het is een compact bolletje dat omhoog fietst.

12:56 12 uur 56. Nederland. In het peloton is het nu al Nederland dat het commando voert. Echte knechten hebben de Nederlanders niet, al zullen rensters als Vollering, Mackaij en Pieters zich wellicht moeten opofferen in de eerste uren. . Nederland In het peloton is het nu al Nederland dat het commando voert. Echte knechten hebben de Nederlanders niet, al zullen rensters als Vollering, Mackaij en Pieters zich wellicht moeten opofferen in de eerste uren.

12:54 12 uur 54. IJsland. De IJslandse Gunnarsdottir moet nu al in haar eentje alle zeilen bijzetten om weer in het peloton te geraken. IJsland is zowaar met 3 vrouwen aan de start gekomen vandaag. . IJsland De IJslandse Gunnarsdottir moet nu al in haar eentje alle zeilen bijzetten om weer in het peloton te geraken. IJsland is zowaar met 3 vrouwen aan de start gekomen vandaag.

12:53 12 uur 53. Ik voel me momenteel heel goed, maar het wordt een heel harde wedstrijd. Iedereen mag zijn eigen kans gaan bij ons. We proberen zo lang mogelijk mee te gaan in de koers. Jesse Vandenbulcke. Ik voel me momenteel heel goed, maar het wordt een heel harde wedstrijd. Iedereen mag zijn eigen kans gaan bij ons. We proberen zo lang mogelijk mee te gaan in de koers. Jesse Vandenbulcke

12:53 12 uur 53. Vandenbulcke: "Iedereen mag zijn kans gaan". Vandenbulcke: "Iedereen mag zijn kans gaan"

12:51 12 uur 51. Onder meer de Deense Pernille Mathiesen moet achtervolgen na de val. . Onder meer de Deense Pernille Mathiesen moet achtervolgen na de val.

12:50 Val. De koers is nog geen minuut oud en er wordt her en der opnieuw gevallen. Opnieuw lijkt er niet zo heel veel aan de hand. . 12 uur 50. Val De koers is nog geen minuut oud en er wordt her en der opnieuw gevallen. Opnieuw lijkt er niet zo heel veel aan de hand.

12:49 12 uur 49. We zijn begonnen! Een beetje later dan gepland worden de duiven nu dan toch gelost. Wie worden vandaag de prijsduiven? . We zijn begonnen! Een beetje later dan gepland worden de duiven nu dan toch gelost. Wie worden vandaag de prijsduiven?

12:46 Val. Nog voor de officiële start is gegeven, is er al een kleine valpartij. Enkele vrouwen wenken hun ploegleider voor een nieuwe fiets. Grote lichamelijke schade lijkt er niet te zijn. . 12 uur 46. Val Nog voor de officiële start is gegeven, is er al een kleine valpartij. Enkele vrouwen wenken hun ploegleider voor een nieuwe fiets. Grote lichamelijke schade lijkt er niet te zijn.

12:40 12 uur 40. We hebben niet echt een uitgesproken kopvrouw. Het wordt overleven, of misschien anticiperen. Al gebeurt dat laatste weinig bij de vrouwen. We moeten er het beste van maken, we zijn hier nu toch. Valerie Demey. We hebben niet echt een uitgesproken kopvrouw. Het wordt overleven, of misschien anticiperen. Al gebeurt dat laatste weinig bij de vrouwen. We moeten er het beste van maken, we zijn hier nu toch. Valerie Demey

12:39 12 uur 39. Demey: "We moeten er het beste van maken". Demey: "We moeten er het beste van maken"

12:38 Wind. In tegenstelling tot hier in België schijnt de zon uitbundig boven Imola en omstreken. De wind blaast wel fel en zou een rol kunnen spelen vandaag. . 12 uur 38. Wind In tegenstelling tot hier in België schijnt de zon uitbundig boven Imola en omstreken. De wind blaast wel fel en zou een rol kunnen spelen vandaag.

12:34 12 uur 34 match begonnen Start



12:33 12 uur 33. De rensters hebben zich aan de start op het F1-circuit van Imola verzameld, met op de eerste rij de voltallige Nederlandse selectie. Een indrukwekkend achttal, met daarbij maar liefst 4 ex-wereldkampioenen (Vos, Blaak, Van der Breggen en Van Vleuten). . De rensters hebben zich aan de start op het F1-circuit van Imola verzameld, met op de eerste rij de voltallige Nederlandse selectie. Een indrukwekkend achttal, met daarbij maar liefst 4 ex-wereldkampioenen (Vos, Blaak, Van der Breggen en Van Vleuten).

12:29 12 uur 29. Het wordt een heel lastig verhaal dit jaar. Nu Julie Van de Velde is uitgevallen, starten we hier zonder uitgesproken kopvrouw. Of we iemand meesturen in de ontsnapping om toch in beeld te rijden? Dat wordt moeilijk, omdat het vanaf de start al lastig wordt. Ik verwacht een afvallingskoers. Bondscoach Ludwig Willems. Het wordt een heel lastig verhaal dit jaar. Nu Julie Van de Velde is uitgevallen, starten we hier zonder uitgesproken kopvrouw. Of we iemand meesturen in de ontsnapping om toch in beeld te rijden? Dat wordt moeilijk, omdat het vanaf de start al lastig wordt. Ik verwacht een afvallingskoers. Bondscoach Ludwig Willems

12:29 12 uur 29. Bondscoach Willems: "Vrees dat we tekort zullen komen". Bondscoach Willems: "Vrees dat we tekort zullen komen"

12:05 12 uur 05. Zorgt de wind weer voor problemen? Gisteren blies de wind de finishboog naar beneden, maar volgens de renners op het parcours zou het vandaag ook weer gevaarlijk kunnen worden. "De wind blaast veel te sterk voor deze hekken", tweet Michal Kwiatkowski met een foto die hij tijdens de verkenning heeft getrokken. "Doe er iets aan voor de vrouwen van start gaan." . Zorgt de wind weer voor problemen? Gisteren blies de wind de finishboog naar beneden, maar volgens de renners op het parcours zou het vandaag ook weer gevaarlijk kunnen worden.

"De wind blaast veel te sterk voor deze hekken", tweet Michal Kwiatkowski met een foto die hij tijdens de verkenning heeft getrokken. "Doe er iets aan voor de vrouwen van start gaan."

12:05 12 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:48 11 uur 48. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:46 11 uur 46. Ik heb de ronde, die we in totaal vijf keer doen, gereden en het is echt een supermooi WK-rondje. Het gaat een heel zwaar WK worden en dat is in het voordeel van ons als Nederlands team. De deur zal vanaf het begin open staan. Een echte afvalkoers. Annemiek van Vleuten. Ik heb de ronde, die we in totaal vijf keer doen, gereden en het is echt een supermooi WK-rondje. Het gaat een heel zwaar WK worden en dat is in het voordeel van ons als Nederlands team. De deur zal vanaf het begin open staan. Een echte afvalkoers. Annemiek van Vleuten

11:45 11 uur 45. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:19 11 uur 19. Finishboog heropgebouwd. Gisteren waaide de hele constructie aan de finish kort na de tijdrit bij de mannen weg. Vanochtend is in allerijl een nieuwe finishboog opgebouwd, mét verse aankomststreep. Hopelijk houdt de nieuwe constructie het vandaag wel. . Finishboog heropgebouwd Gisteren waaide de hele constructie aan de finish kort na de tijdrit bij de mannen weg. Vanochtend is in allerijl een nieuwe finishboog opgebouwd, mét verse aankomststreep. Hopelijk houdt de nieuwe constructie het vandaag wel.

11:19 Na. 11 uur 19. Na

11:18 Voor. 11 uur 18. Voor

11:12 11 uur 12. Van der Breggen zoals Longo? Anna van der Breggen kroonde zich 2 dagen geleden tot wereldkampioene in het tijdrijden. Ze kan pas de 2e vrouw worden die in hetzelfde jaar ook de wegrit wint. De Franse wielergrootheid Jeannie Longo deed het haar in 1995, in Duitama, voor. . Van der Breggen zoals Longo? Anna van der Breggen kroonde zich 2 dagen geleden tot wereldkampioene in het tijdrijden. Ze kan pas de 2e vrouw worden die in hetzelfde jaar ook de wegrit wint. De Franse wielergrootheid Jeannie Longo deed het haar in 1995, in Duitama, voor.

11:04 11 uur 04. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:37 10 uur 37. Nieuwe kampioen? Opmerkelijk: de voorbije 7 jaar hebben we 7 verschillende wereldkampioenen gekregen bij de vrouwen. Marianne Vos kon in 2013 voor het laatst haar titel verlengen, vlak daarvoor deed ook Giorgia Bronzini dat ook. Dat zijn geen goeie voortekenen voor Van Vleuten. . Nieuwe kampioen? Opmerkelijk: de voorbije 7 jaar hebben we 7 verschillende wereldkampioenen gekregen bij de vrouwen. Marianne Vos kon in 2013 voor het laatst haar titel verlengen, vlak daarvoor deed ook Giorgia Bronzini dat ook. Dat zijn geen goeie voortekenen voor Van Vleuten.

10:31 10 uur 31. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:17 Lizzie Deignan is een van de 7 ex-wereldkampioenen die vandaag aan de start komen. Kan ze na 2015, toen nog als Armitstead, opnieuw winnen? 10 uur 17. Lizzie Deignan is een van de 7 ex-wereldkampioenen die vandaag aan de start komen. Kan ze na 2015, toen nog als Armitstead, opnieuw winnen? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:13 Amanda Spratt moest zich terugtrekken voor de wegrit. Zij was betrokken in dezelfde valpartij met Van Vleuten in de Giro Rosa. 10 uur 13. Amanda Spratt moest zich terugtrekken voor de wegrit. Zij was betrokken in dezelfde valpartij met Van Vleuten in de Giro Rosa. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

10:09 10 uur 09. Hoe ziet het parcours eruit? Het parcours van de wegrit is totaal anders dan dat van de tijdrit. Maarten Vangramberen ging het gisteren al eens verkennen en stelde vast dat het loodzwaar is. De vrouwen rijden 5 rondjes van 28 kilometer en moeten in elke ronde de beklimmingen van de Mazzolano en de Gallisterna, een soort La Redoute, temmen. Bekijk de hele verkenning hieronder. . Hoe ziet het parcours eruit? Het parcours van de wegrit is totaal anders dan dat van de tijdrit. Maarten Vangramberen ging het gisteren al eens verkennen en stelde vast dat het loodzwaar is.

De vrouwen rijden 5 rondjes van 28 kilometer en moeten in elke ronde de beklimmingen van de Mazzolano en de Gallisterna, een soort La Redoute, temmen. Bekijk de hele verkenning hieronder.

09:59 09 uur 59. Wie zijn de favorieten? Voor een volledige startlijst van de wedstrijd bij de vrouwen verwijzen we je graag naar onderstaand artikel. Zoals gewoonlijk heeft Nederland weer een ijzersterk blok. Titelverdedigster Annemiek van Vleuten heeft dan wel een gebroken pols, met 33% van de stemmen in onze poll blijft ze voor jullie wel de topfavoriete. De concurrentie komt wellicht uit het eigen kamp, met 28% voor Anna van der Breggen en 21% voor Marianne Vos. Het buitenlandse gevaar moet volgens jullie van Longo-Borghini, Niewiadoma of Uttrup Ludwig komen. . Wie zijn de favorieten? Voor een volledige startlijst van de wedstrijd bij de vrouwen verwijzen we je graag naar onderstaand artikel. Zoals gewoonlijk heeft Nederland weer een ijzersterk blok. Titelverdedigster Annemiek van Vleuten heeft dan wel een gebroken pols, met 33% van de stemmen in onze poll blijft ze voor jullie wel de topfavoriete.

De concurrentie komt wellicht uit het eigen kamp, met 28% voor Anna van der Breggen en 21% voor Marianne Vos. Het buitenlandse gevaar moet volgens jullie van Longo-Borghini, Niewiadoma of Uttrup Ludwig komen.

26-09-2020 26-09-2020.

18:03 18 uur 03. Geen Julie Van de Velde. Julie Van de Velde moet op de valreep afhaken voor de wegrit. Van de Velde sukkelt met maagproblemen en laat zich vervangen door Ann-Sophie Duyck, die gisteren nog de tijdrit reed. . Geen Julie Van de Velde Julie Van de Velde moet op de valreep afhaken voor de wegrit. Van de Velde sukkelt met maagproblemen en laat zich vervangen door Ann-Sophie Duyck, die gisteren nog de tijdrit reed.

18:00 18 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

25-09-2020 25-09-2020.