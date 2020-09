LIVE: Nederland tegen rest van de wereld op WK wielrennen bij de vrouwen

12:56 12 uur 56. Nederland. In het peloton is het nu al Nederland dat het commando voert. Echte knechten hebben de Nederlanders niet, al zullen rensters als Vollering, Mackaij en Pieters zich wellicht moeten opofferen in de eerste uren. . Nederland In het peloton is het nu al Nederland dat het commando voert. Echte knechten hebben de Nederlanders niet, al zullen rensters als Vollering, Mackaij en Pieters zich wellicht moeten opofferen in de eerste uren.

12:54 12 uur 54. IJsland. De IJslandse Gunnarsdottir moet nu al in haar eentje alle zeilen bijzetten om weer in het peloton te geraken. IJsland is zowaar met 3 vrouwen aan de start gekomen vandaag. . IJsland De IJslandse Gunnarsdottir moet nu al in haar eentje alle zeilen bijzetten om weer in het peloton te geraken. IJsland is zowaar met 3 vrouwen aan de start gekomen vandaag.

12:53 12 uur 53. Ik voel me momenteel heel goed, maar het wordt een heel harde wedstrijd. Iedereen mag zijn eigen kans gaan bij ons. We proberen zo lang mogelijk mee te gaan in de koers. Jesse Vandenbulcke. Ik voel me momenteel heel goed, maar het wordt een heel harde wedstrijd. Iedereen mag zijn eigen kans gaan bij ons. We proberen zo lang mogelijk mee te gaan in de koers. Jesse Vandenbulcke

12:53 12 uur 53. Vandenbulcke: "Iedereen mag zijn kans gaan". Vandenbulcke: "Iedereen mag zijn kans gaan"

12:51 12 uur 51. Onder meer de Deense Pernille Mathiesen moet achtervolgen na de val. . Onder meer de Deense Pernille Mathiesen moet achtervolgen na de val.

12:50 Val. De koers is nog geen minuut oud en er wordt her en der opnieuw gevallen. Opnieuw lijkt er niet zo heel veel aan de hand. . 12 uur 50. Val De koers is nog geen minuut oud en er wordt her en der opnieuw gevallen. Opnieuw lijkt er niet zo heel veel aan de hand.

12:49 12 uur 49. We zijn begonnen! Een beetje later dan gepland worden de duiven nu dan toch gelost. Wie worden vandaag de prijsduiven? . We zijn begonnen! Een beetje later dan gepland worden de duiven nu dan toch gelost. Wie worden vandaag de prijsduiven?

12:46 Val. Nog voor de officiële start is gegeven, is er al een kleine valpartij. Enkele vrouwen wenken hun ploegleider voor een nieuwe fiets. Grote lichamelijke schade lijkt er niet te zijn. . 12 uur 46. Val Nog voor de officiële start is gegeven, is er al een kleine valpartij. Enkele vrouwen wenken hun ploegleider voor een nieuwe fiets. Grote lichamelijke schade lijkt er niet te zijn.

12:40 12 uur 40. We hebben niet echt een uitgesproken kopvrouw. Het wordt overleven, of misschien anticiperen. Al gebeurt dat laatste weinig bij de vrouwen. We moeten er het beste van maken, we zijn hier nu toch. Valerie Demey. We hebben niet echt een uitgesproken kopvrouw. Het wordt overleven, of misschien anticiperen. Al gebeurt dat laatste weinig bij de vrouwen. We moeten er het beste van maken, we zijn hier nu toch. Valerie Demey

12:39 12 uur 39. Demey: "We moeten er het beste van maken". Demey: "We moeten er het beste van maken"

12:38 Wind. In tegenstelling tot hier in België schijnt de zon uitbundig boven Imola en omstreken. De wind blaast wel fel en zou een rol kunnen spelen vandaag. . 12 uur 38. Wind In tegenstelling tot hier in België schijnt de zon uitbundig boven Imola en omstreken. De wind blaast wel fel en zou een rol kunnen spelen vandaag.

12:33 12 uur 33. De rensters hebben zich aan de start op het F1-circuit van Imola verzameld, met op de eerste rij de voltallige Nederlandse selectie. Een indrukwekkend achttal, met daarbij maar liefst 4 ex-wereldkampioenen (Vos, Blaak, Van der Breggen en Van Vleuten). . De rensters hebben zich aan de start op het F1-circuit van Imola verzameld, met op de eerste rij de voltallige Nederlandse selectie. Een indrukwekkend achttal, met daarbij maar liefst 4 ex-wereldkampioenen (Vos, Blaak, Van der Breggen en Van Vleuten).

12:29 12 uur 29. Het wordt een heel lastig verhaal dit jaar. Nu Julie Van de Velde is uitgevallen, starten we hier zonder uitgesproken kopvrouw. Of we iemand meesturen in de ontsnapping om toch in beeld te rijden? Dat wordt moeilijk, omdat het vanaf de start al lastig wordt. Ik verwacht een afvallingskoers. Bondscoach Ludwig Willems. Het wordt een heel lastig verhaal dit jaar. Nu Julie Van de Velde is uitgevallen, starten we hier zonder uitgesproken kopvrouw. Of we iemand meesturen in de ontsnapping om toch in beeld te rijden? Dat wordt moeilijk, omdat het vanaf de start al lastig wordt. Ik verwacht een afvallingskoers. Bondscoach Ludwig Willems

12:29 12 uur 29. Bondscoach Willems: "Vrees dat we tekort zullen komen". Bondscoach Willems: "Vrees dat we tekort zullen komen"

12:05 12 uur 05. Zorgt de wind weer voor problemen? Gisteren blies de wind de finishboog naar beneden, maar volgens de renners op het parcours zou het vandaag ook weer gevaarlijk kunnen worden. "De wind blaast veel te sterk voor deze hekken", tweet Michal Kwiatkowski met een foto die hij tijdens de verkenning heeft getrokken. "Doe er iets aan voor de vrouwen van start gaan." . Zorgt de wind weer voor problemen? Gisteren blies de wind de finishboog naar beneden, maar volgens de renners op het parcours zou het vandaag ook weer gevaarlijk kunnen worden.

"De wind blaast veel te sterk voor deze hekken", tweet Michal Kwiatkowski met een foto die hij tijdens de verkenning heeft getrokken. "Doe er iets aan voor de vrouwen van start gaan."

11:46 11 uur 46. Ik heb de ronde, die we in totaal vijf keer doen, gereden en het is echt een supermooi WK-rondje. Het gaat een heel zwaar WK worden en dat is in het voordeel van ons als Nederlands team. De deur zal vanaf het begin open staan. Een echte afvalkoers. Annemiek van Vleuten. Ik heb de ronde, die we in totaal vijf keer doen, gereden en het is echt een supermooi WK-rondje. Het gaat een heel zwaar WK worden en dat is in het voordeel van ons als Nederlands team. De deur zal vanaf het begin open staan. Een echte afvalkoers. Annemiek van Vleuten

11:19 11 uur 19. Finishboog heropgebouwd. Gisteren waaide de hele constructie aan de finish kort na de tijdrit bij de mannen weg. Vanochtend is in allerijl een nieuwe finishboog opgebouwd, mét verse aankomststreep. Hopelijk houdt de nieuwe constructie het vandaag wel. . Finishboog heropgebouwd Gisteren waaide de hele constructie aan de finish kort na de tijdrit bij de mannen weg. Vanochtend is in allerijl een nieuwe finishboog opgebouwd, mét verse aankomststreep. Hopelijk houdt de nieuwe constructie het vandaag wel.

11:12 11 uur 12. Van der Breggen zoals Longo? Anna van der Breggen kroonde zich 2 dagen geleden tot wereldkampioene in het tijdrijden. Ze kan pas de 2e vrouw worden die in hetzelfde jaar ook de wegrit wint. De Franse wielergrootheid Jeannie Longo deed het haar in 1995, in Duitama, voor. . Van der Breggen zoals Longo? Anna van der Breggen kroonde zich 2 dagen geleden tot wereldkampioene in het tijdrijden. Ze kan pas de 2e vrouw worden die in hetzelfde jaar ook de wegrit wint. De Franse wielergrootheid Jeannie Longo deed het haar in 1995, in Duitama, voor.

10:37 10 uur 37. Nieuwe kampioen? Opmerkelijk: de voorbije 7 jaar hebben we 7 verschillende wereldkampioenen gekregen bij de vrouwen. Marianne Vos kon in 2013 voor het laatst haar titel verlengen, vlak daarvoor deed ook Giorgia Bronzini dat ook. Dat zijn geen goeie voortekenen voor Van Vleuten. . Nieuwe kampioen? Opmerkelijk: de voorbije 7 jaar hebben we 7 verschillende wereldkampioenen gekregen bij de vrouwen. Marianne Vos kon in 2013 voor het laatst haar titel verlengen, vlak daarvoor deed ook Giorgia Bronzini dat ook. Dat zijn geen goeie voortekenen voor Van Vleuten.

Lizzie Deignan is een van de 7 ex-wereldkampioenen die vandaag aan de start komen. Kan ze na 2015, toen nog als Armitstead, opnieuw winnen?

Amanda Spratt moest zich terugtrekken voor de wegrit. Zij was betrokken in dezelfde valpartij met Van Vleuten in de Giro Rosa.

10:09 10 uur 09. Hoe ziet het parcours eruit? Het parcours van de wegrit is totaal anders dan dat van de tijdrit. Maarten Vangramberen ging het gisteren al eens verkennen en stelde vast dat het loodzwaar is. De vrouwen rijden 5 rondjes van 28 kilometer en moeten in elke ronde de beklimmingen van de Mazzolano en de Gallisterna, een soort La Redoute, temmen. Bekijk de hele verkenning hieronder. . Hoe ziet het parcours eruit? Het parcours van de wegrit is totaal anders dan dat van de tijdrit. Maarten Vangramberen ging het gisteren al eens verkennen en stelde vast dat het loodzwaar is.

De vrouwen rijden 5 rondjes van 28 kilometer en moeten in elke ronde de beklimmingen van de Mazzolano en de Gallisterna, een soort La Redoute, temmen. Bekijk de hele verkenning hieronder.

09:59 09 uur 59. Wie zijn de favorieten? Voor een volledige startlijst van de wedstrijd bij de vrouwen verwijzen we je graag naar onderstaand artikel. Zoals gewoonlijk heeft Nederland weer een ijzersterk blok. Titelverdedigster Annemiek van Vleuten heeft dan wel een gebroken pols, met 33% van de stemmen in onze poll blijft ze voor jullie wel de topfavoriete. De concurrentie komt wellicht uit het eigen kamp, met 28% voor Anna van der Breggen en 21% voor Marianne Vos. Het buitenlandse gevaar moet volgens jullie van Longo-Borghini, Niewiadoma of Uttrup Ludwig komen. . Wie zijn de favorieten? Voor een volledige startlijst van de wedstrijd bij de vrouwen verwijzen we je graag naar onderstaand artikel. Zoals gewoonlijk heeft Nederland weer een ijzersterk blok. Titelverdedigster Annemiek van Vleuten heeft dan wel een gebroken pols, met 33% van de stemmen in onze poll blijft ze voor jullie wel de topfavoriete.

De concurrentie komt wellicht uit het eigen kamp, met 28% voor Anna van der Breggen en 21% voor Marianne Vos. Het buitenlandse gevaar moet volgens jullie van Longo-Borghini, Niewiadoma of Uttrup Ludwig komen.

18:03 18 uur 03. Geen Julie Van de Velde. Julie Van de Velde moet op de valreep afhaken voor de wegrit. Van de Velde sukkelt met maagproblemen en laat zich vervangen door Ann-Sophie Duyck, die gisteren nog de tijdrit reed. . Geen Julie Van de Velde Julie Van de Velde moet op de valreep afhaken voor de wegrit. Van de Velde sukkelt met maagproblemen en laat zich vervangen door Ann-Sophie Duyck, die gisteren nog de tijdrit reed.

