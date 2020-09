Bent u er klaar voor? Straks rijden de dames het WK in Imola op gang!

07:03

07 uur 03. Met Duyck en Van de Vel. Met Ann-Sophie Duyck en Sara Van de Vel verschijnen er twee landgenotes aan de start voor de wedstrijd over 31,7 kilometer. Ze zijn geen favoriet voor eremetaal. Een zilveren medaille op het EK in Denemarken in 2017 is het beste resultaat van Duyck op een kampioenschap. Vijfde was haar hoogste uitslag op een WK, in Ponferrada in 2014. Op haar 33e heeft ze al heel wat blessureleed achter de rug. Sara Van de Vel is het buitenbeentje van dit WK. De 26-jarige triatlete maakt haar debuut. In Koksijde moest ze de nationale titel tegen de klok aan Lotte Kopecky laten. Kopecky is er niet bij op dit WK. Ervaring opdoen wordt het belangrijkste devies voor de debutante. .