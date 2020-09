Rik Verbrugghe: "We moeten hopen dat Wout hersteld is van de Tour"

06:33 06 uur 33. Of we twee Belgen op het podium krijgen? Dat kan zeker. Maar het belangrijkste doel is de wereldtitel. Wie dat wordt, dat maakt mij niet uit. Victor en Wout vechten dat zelf wel uit. Rik Verbrugghe. Of we twee Belgen op het podium krijgen? Dat kan zeker. Maar het belangrijkste doel is de wereldtitel. Wie dat wordt, dat maakt mij niet uit. Victor en Wout vechten dat zelf wel uit. Rik Verbrugghe

06:32 06 uur 32. Ik denk dat Victor en Wout allebei klaar zijn. Bij Victor is de voorbereiding perfect verlopen, bij Wout moeten we hopen dat hij een goeie dag heeft en dat hij hersteld is na de Tour. Rik Verbrugghe. Ik denk dat Victor en Wout allebei klaar zijn. Bij Victor is de voorbereiding perfect verlopen, bij Wout moeten we hopen dat hij een goeie dag heeft en dat hij hersteld is na de Tour. Rik Verbrugghe

06:31 06 uur 31. Op dit parcours kan Victor zijn ding doen. Hij kent het parcours uit zijn hoofd en tot het keerpunt kan hij met de tegenwind zijn aerodynamica uitspelen. Dat is zijn sterkte. Rik Verbrugghe. Op dit parcours kan Victor zijn ding doen. Hij kent het parcours uit zijn hoofd en tot het keerpunt kan hij met de tegenwind zijn aerodynamica uitspelen. Dat is zijn sterkte. Rik Verbrugghe

06:28 06 uur 28. Rik Verbrugghe: "Met wie we winnen maakt niet uit". Rik Verbrugghe: "Met wie we winnen maakt niet uit"

06:27 06 uur 27. Vandaag is het D-day voor Victor Campenaerts en Wout van Aert op het WK in Imola. Kunnen ze in de tijdrit het podium halen en misschien wel de regenboogtrui? Kijk vanaf 14.30u naar Eén of met livestream op deze pagina. . Vandaag is het D-day voor Victor Campenaerts en Wout van Aert op het WK in Imola. Kunnen ze in de tijdrit het podium halen en misschien wel de regenboogtrui? Kijk vanaf 14.30u naar Eén of met livestream op deze pagina.

19:04 Victor Campenaerts ziet dat de tijdrit van de vrouwen geen referentie zal zijn door de windfactor: vrijdag krijgen we tegenwind in het eerste deel, in de tweede helft blaast de wind vol in het voordeel. 19 uur 04. Victor Campenaerts ziet dat de tijdrit van de vrouwen geen referentie zal zijn door de windfactor: vrijdag krijgen we tegenwind in het eerste deel, in de tweede helft blaast de wind vol in het voordeel.