LIVESTREAM WK wielrennen: Loetsenko niet gestart door corona, 7 vroege vluchters

12:13 Nog 6 ronden. We kunnen stilaan beginnen af te tellen, want we hebben al 3 van de 9 ronden achter de kiezen. De voorsprong van de vluchters blijft slinken. Ze houden nog slechts een goeie 5 minuten over. De afmatting is begonnen.

12:05 12 uur 05. Van Aert zoals Olano? Het zou geen unicum zijn als Wout van Aert straks twee dagen na zijn zilveren medaille in het tijdrijden wereldkampioen op de weg zou worden. Abraham Olano deed het hem in Duitama, in 1995, voor. Het goud in de tijdrit was toen voor Miguel Indurain, die in de wegrit vrede moest nemen met zilver.

12:01 12 uur 01. Geen Ganna. Anna van der Breggen slaagde er gisteren in goud in de wegrit toe te voegen aan haar gouden medaille in de tijdrit. Filippo Ganna zal dat niet kunnen nadoen, want hij is niet geselecteerd voor de wegrit. Italië doet het met Nibali en Ulissi als kopmannen, aangevuld met Bettiol, Bagioli, Caruso, Masnada en Visconti.

11:56 11 uur 56. Het werk van de Slovenen, Denen en Zwitsers begint stilaan te lonen. De 7 vluchters (Koch, Friedrich, Arashiro, Grosu Traeen, Fominich en Castillo) zijn al meer dan een minuut kwijt in deze ronde.

11:54 11 uur 54. Als je die namen noemt van Spanje dan is dat voor mij de ploeg die er met stip bovenuit steekt. Maar wie wordt hun afmaker? José De Cauwer. Als je die namen noemt van Spanje dan is dat voor mij de ploeg die er met stip bovenuit steekt. Maar wie wordt hun afmaker? José De Cauwer

11:48 11 uur 48. Gasparotto. Voor Enrico Gasparotto is het een bijzondere dag, want op zijn 38e rijdt hij voor het eerst het WK. De tweevoudige winnaar van de Amstel Gold Race doet dat bovendien in zijn vaderland, al vertegenwoordigt hij sinds kort niet meer Italië maar Zwitserland.

11:44 11 uur 44. Pogacar zit daar gewoon te spelen en te lachen. Hij weet van gekkigheid niet wat hij met zichzelf moet aanvangen. Het gaat te traag voor hem. José De Cauwer. Pogacar zit daar gewoon te spelen en te lachen. Hij weet van gekkigheid niet wat hij met zichzelf moet aanvangen. Het gaat te traag voor hem. José De Cauwer

11:43 11 uur 43. Slovenië. Zwitserland heeft de hulp gekregen van Slovenië, die vandaag hopen dat hun twee Tourbriljanten Pogacar en Roglic nog genoeg over hebben om ook op dit WK te schitteren.

11:42 11 uur 42. Tom Dumoulin is bijna steevast achteraan in het peloton te vinden. Ook nu moet hij weer een bresje dichten om weer aan te sluiten bij de staart. Verspeelt hij zo niet te veel krachten? . Tom Dumoulin is bijna steevast achteraan in het peloton te vinden. Ook nu moet hij weer een bresje dichten om weer aan te sluiten bij de staart. Verspeelt hij zo niet te veel krachten?

11:41 11 uur 41. Ik kijk elk jaar uit naar het WK. Omdat er altijd iets gebeurt wat je niet verwacht had. José De Cauwer. Ik kijk elk jaar uit naar het WK. Omdat er altijd iets gebeurt wat je niet verwacht had. José De Cauwer

11:37 Daniil Fominich is een van de bekendere namen in de kopgroep. Hij rijdt al sinds 2014 voor de WorldTour-ploeg van Astana en is de regerende Aziatische kampioen tijdrijden. 11 uur 37. Daniil Fominich is een van de bekendere namen in de kopgroep. Hij rijdt al sinds 2014 voor de WorldTour-ploeg van Astana en is de regerende Aziatische kampioen tijdrijden.

11:34 Terwijl Michal Kwiatkowski vaak genoemd wordt als favoriet voor de zege valt de naam van Richard Carapaz zelden. De Ecuadoraan is nochtans goed uit de Tour gekomen. Carapaz heeft wel nog niet veel bewezen in het eendagswerk. 11 uur 34. Terwijl Michal Kwiatkowski vaak genoemd wordt als favoriet voor de zege valt de naam van Richard Carapaz zelden. De Ecuadoraan is nochtans goed uit de Tour gekomen. Carapaz heeft wel nog niet veel bewezen in het eendagswerk.

11:27 11 uur 27. Ik was onder de indruk van wat ik gisteren bij de vrouwen op de Gallisterna zag. Als de allerbeste Alaphilippe daar alle registers opentrekt, gaan we zweten. Michel Wuyts. Ik was onder de indruk van wat ik gisteren bij de vrouwen op de Gallisterna zag. Als de allerbeste Alaphilippe daar alle registers opentrekt, gaan we zweten. Michel Wuyts

11:25 11 uur 25. De 7 vluchters naderen opnieuw de finish en snijden en passant ook de laatste 200 kilometer van dit WK aan. De voorsprong is al een tijdje min of meer stabiel, zo'n 6,5 minuut.

11:14 Heuvel. Het tempo ligt zeker niet hoog op de 2e beklimming van de Gallisterna van de dag, maar toch krijgen enkele renners het al lastig, zoals de Tsjech Cerny. 11 uur 14. Heuvel Het tempo ligt zeker niet hoog op de 2e beklimming van de Gallisterna van de dag, maar toch krijgen enkele renners het al lastig, zoals de Tsjech Cerny.

11:11 11 uur 11. We zien de Zwitsers werken en ik zie ook al de Spanjaarden opdoemen. Dat is goed zo! Michel Wuyts. We zien de Zwitsers werken en ik zie ook al de Spanjaarden opdoemen. Dat is goed zo! Michel Wuyts

11:09 11 uur 09. Het is een eer om met het nummer 1 ronde te mogen rijden. Het wordt heel belangrijk vandaag om altijd in de juiste positie te zitten. Op die lokale ronde zal het peloton vaak één lang lint zijn. Jakob Fuglsang erft rugnummer 1 van de afwezige titelverdediger Mads Pedersen.

11:09 11 uur 09. Fuglsang: "Eer om met nummer 1 te mogen rijden". Fuglsang: "Eer om met nummer 1 te mogen rijden"

11:05 11 uur 05. Maagklachten Arndt. Nikias Arndt is niet van start gegaan omdat hij gisteren af te rekenen kreeg met maagklachten. Natnael Berhane geraakte dan weer niet in Italië, omdat de Eritireeër geen visum kreeg.

11:00 11 uur . Grote landen, maar geen grote renners. Met Duitsland, Noorwegen, Kazachstan en Oostenrijk zijn zeker niet alleen exotische wielerlanden vooraan vertegenwoordigd. Maar die landen hebben wel niet hun sterkste renners meegenomen naar Imola en al zeker niet hun sterkste renner in de vlucht meegestuurd. De snelle Jonas Koch vindt niet echt een WK-parcours naar zijn hart en doet dan maar op deze manier zijn duit in het zakje van kopman Schachmann. De Noor Torstein Traeen wacht op zijn 25e nog op een eerste profzege. Een echte afwerker heeft de Noorse selectie niet. Ook Oostenrijk heeft een povere selectie. De 22-jarige Marco Friedrich heeft dan maar besloten om zich in de kijker te rijden.

De snelle Jonas Koch vindt niet echt een WK-parcours naar zijn hart en doet dan maar op deze manier zijn duit in het zakje van kopman Schachmann. De Noor Torstein Traeen wacht op zijn 25e nog op een eerste profzege. Een echte afwerker heeft de Noorse selectie niet. Ook Oostenrijk heeft een povere selectie. De 22-jarige Marco Friedrich heeft dan maar besloten om zich in de kijker te rijden.



10:57 Eerste opgave. Met Zjandos Bizjigitov mag Kazachstan al een 2e renner schrappen. Eerder verloor het al Aleksej Loetsenko, die niet startte vanwege een positieve coronatest. "Schort daar wat?", vraagt Michel Wuyts zich af. Met Daniil Fominich hebben de Kazakken wel een mannetje in de spits van de koers. 10 uur 57. Eerste opgave Met Zjandos Bizjigitov mag Kazachstan al een 2e renner schrappen. Eerder verloor het al Aleksej Loetsenko, die niet startte vanwege een positieve coronatest. "Schort daar wat?", vraagt Michel Wuyts zich af. Met Daniil Fominich hebben de Kazakken wel een mannetje in de spits van de koers.

Met Daniil Fominich hebben de Kazakken wel een mannetje in de spits van de koers.

10:56 10 uur 56. Ik ben toch een beetje zenuwachtig. Ik weet niet of ik voldoende hersteld zal zijn na de Tour de France. Ik doe mijn best. Tadej Pogacar. Ik ben toch een beetje zenuwachtig. Ik weet niet of ik voldoende hersteld zal zijn na de Tour de France. Ik doe mijn best. Tadej Pogacar

10:55 10 uur 55. Pogacar: "Ben toch een beetje zenuwachtig". Pogacar: "Ben toch een beetje zenuwachtig"

10:47 10 uur 47. Ik ben met veel bezig geweest voor deze koers, maar niet wie de patroonheilige van Imola is. José De Cauwer. Ik ben met veel bezig geweest voor deze koers, maar niet wie de patroonheilige van Imola is. José De Cauwer

10:44 Einde ronde 1. Met een achterstand van 5'50" sluit het peloton de eerste ronde af. Het zijn vooral de Zwitsers die het tempo bepalen in het peloton. Hirschi schuwt de favorietenrol dus niet. 10 uur 44. Einde ronde 1 Met een achterstand van 5'50" sluit het peloton de eerste ronde af. Het zijn vooral de Zwitsers die het tempo bepalen in het peloton. Hirschi schuwt de favorietenrol dus niet.

10:41 De Australiërs hebben niet alleen Porte maar ook Michael Matthews en misschien Simon Clarke. Zit hier een opvolger tussen voor Cadel Evans in 2009? 10 uur 41. De Australiërs hebben niet alleen Porte maar ook Michael Matthews en misschien Simon Clarke. Zit hier een opvolger tussen voor Cadel Evans in 2009?

10:37 10 uur 37. WK-veteranen. Koploper Arashiro is met zijn 36 jaar zeker niet de oudste renner in dit peloton, maar hij is wel al bezig aan zijn 12e WK. Slechts 3 renners doen beter in dit peloton: Michael Albasini (13e deelname), Greg Van Avermaet (14e deelname) en vanzelfsprekend Alejandro Valverde (14e deelname). Het WK-palmares van Valverde is trouwens duizelingwekkend. In zijn vorige 13 deelnames haalde hij 10 (!) keer de top 10 en 7 medailles (1x goud, 2x zilver en 4x brons). Vandaag een 8e medaille?

Het WK-palmares van Valverde is trouwens duizelingwekkend. In zijn vorige 13 deelnames haalde hij 10 (!) keer de top 10 en 7 medailles (1x goud, 2x zilver en 4x brons). Vandaag een 8e medaille?

10:30 Hugo Houle jarig. 30 jaar worden is een mijlpaal voor veel mensen. Hugo Houle viert die mijlpaal met een wedstrijdje van 258 kilometer (als hij de finish haalt). Het zal trouwens een dagje labeur worden voor Houle, want Canada heeft met Michael Woods een outsider op een medaille. 10 uur 30. Hugo Houle jarig 30 jaar worden is een mijlpaal voor veel mensen. Hugo Houle viert die mijlpaal met een wedstrijdje van 258 kilometer (als hij de finish haalt). Het zal trouwens een dagje labeur worden voor Houle, want Canada heeft met Michael Woods een outsider op een medaille.

10:24 10 uur 24. Dumoulin. Helemaal achteraan het peloton herkennen we Tom Dumoulin. Hij voert de Nederlandse selectie aan, waar weinig over gepraat wordt. Dumoulin heeft Eenkhoorn, Oomen, Tolhoek, Tusveld, Van der Lijke, Weening en Van Baarle in steun. Die laatste zou eventueel zijn eigen kans kunnen gaan. . Dumoulin Helemaal achteraan het peloton herkennen we Tom Dumoulin. Hij voert de Nederlandse selectie aan, waar weinig over gepraat wordt. Dumoulin heeft Eenkhoorn, Oomen, Tolhoek, Tusveld, Van der Lijke, Weening en Van Baarle in steun. Die laatste zou eventueel zijn eigen kans kunnen gaan.

10:21 10 uur 21. Die jongens mogen makkelijk 6-7 minuten krijgen. Maar dat zullen ze in het peloton niet toelaten. Ik zie Dillier nu al rijden in de achtervolging. José De Cauwer. Die jongens mogen makkelijk 6-7 minuten krijgen. Maar dat zullen ze in het peloton niet toelaten. Ik zie Dillier nu al rijden in de achtervolging. José De Cauwer

10:19 Tijdsverschil. Het peloton bekommert zich niet al te veel om de vluchters, die dan ook kilometer na kilometer verder wegrijden. 3'40" is nu het verschil. . 10 uur 19. Tijdsverschil Het peloton bekommert zich niet al te veel om de vluchters, die dan ook kilometer na kilometer verder wegrijden. 3'40" is nu het verschil.

10:18 10 uur 18. Ik verwacht van Spanje of Italië dat ze op een paar ronden van het einde eens goed doortrekken. Ik moet zo lang mogelijk bij Wout blijven en als het nodig is iets rechtzetten. Tiesj Benoot. Ik verwacht van Spanje of Italië dat ze op een paar ronden van het einde eens goed doortrekken. Ik moet zo lang mogelijk bij Wout blijven en als het nodig is iets rechtzetten. Tiesj Benoot

10:18 10 uur 18. Benoot: "Als het nodig is, moet ik iets rechtzetten". Benoot: "Als het nodig is, moet ik iets rechtzetten"

10:14 10 uur 14. Loetsenko positief op Covid-19. De Kazakse wielerbond heeft laten weten dat Aleksej Loetsenko niet gestart is omdat hij positief heeft getest op het coronavirus. Een bittere pil voor hun selectie. . Loetsenko positief op Covid-19 De Kazakse wielerbond heeft laten weten dat Aleksej Loetsenko niet gestart is omdat hij positief heeft getest op het coronavirus. Een bittere pil voor hun selectie.

10:13 10 uur 13. Er is geen communicatie via de oortjes vandaag. Michel Wuyts. Er is geen communicatie via de oortjes vandaag. Michel Wuyts

10:03 10 uur 03. 7 vluchters. Het peloton viert dan toch de teugels, waardoor een groep van 7 renners met de klap een minuut voorsprong. De namen: Jonas Koch (Dui), Marco Friedrich (Oos), Daniil Fominich (Kaz), Eduard-Michael Grosu (Roe), Torstein Traeen (Noo), Ulises Castillo (Mex) en Yukiya Arashiro (Jap).

10:00 10 uur . Groezdev. De Kazakken willen zich bij afwezigheid van Loetsenko toch tonen. Groezdev beweegt hemel en aarde om weg te geraken, maar het peloton houdt hem met de voeten op de grond. . Groezdev De Kazakken willen zich bij afwezigheid van Loetsenko toch tonen. Groezdev beweegt hemel en aarde om weg te geraken, maar het peloton houdt hem met de voeten op de grond.

09:56 09 uur 56. Officiële start. De UCI-vlag is naar beneden gegaan en in tegenstelling tot de wedstrijd bij de vrouwen zijn er nu wél kandidaten die meteen een aanval op het getouw willen zetten. . Officiële start De UCI-vlag is naar beneden gegaan en in tegenstelling tot de wedstrijd bij de vrouwen zijn er nu wél kandidaten die meteen een aanval op het getouw willen zetten.

09:53 09 uur 53. Loetsenko niet gestart. Met Aleksej Loetsenko verliest het WK al voor de start een schaduwfavoriet. De Kazak is niet van start gegaan, waardoor zijn land zonder kopman is vertrokken. Ook Nikias Arndt (Dui) en Natnael Berhane (Eri) zijn niet gestart. Voor geen enkele van de 3 forfaits werd een reden gegeven.

Ook Nikias Arndt (Dui) en Natnael Berhane (Eri) zijn niet gestart. Voor geen enkele van de 3 forfaits werd een reden gegeven.

09:45 09 uur 45. De officieuze start is gegeven op het circuit van Imola. De renners krijgen nog een paar kilometer om de stramme spieren op te warmen en de laatste slapers uit hun ogen te wrijven. . De officieuze start is gegeven op het circuit van Imola. De renners krijgen nog een paar kilometer om de stramme spieren op te warmen en de laatste slapers uit hun ogen te wrijven.

09:45 09 uur 45 match begonnen We zijn vertrokken!



09:41 09 uur 41. Volgens mij was Mathieu van der Poel hier een van de favorieten geweest. Het is een inschattingsfout dat hij hiervoor past. Bram Tankink. Volgens mij was Mathieu van der Poel hier een van de favorieten geweest. Het is een inschattingsfout dat hij hiervoor past. Bram Tankink

09:33 09 uur 33. Je kunt het parcours wel vergelijken met Strade Bianche. Die koers heeft Wout gewonnen, dus de kaarten liggen goed. Oliver Naesen. Je kunt het parcours wel vergelijken met Strade Bianche. Die koers heeft Wout gewonnen, dus de kaarten liggen goed. Oliver Naesen

09:33 09 uur 33. Naesen: "Sommige journalisten noemen het La Redoute, maar zo lastig is het niet". Naesen: "Sommige journalisten noemen het La Redoute, maar zo lastig is het niet"

09:30 09 uur 30. Als je start kun je altijd winnen, maar we hebben een heel sterke leider die in topvorm is. We doen er alles aan om Wout wereldkampioen te maken, maar we houden zelf ook onze ogen op. Als er een grote groep wegrijdt, moeten we mee zijn. Greg Van Avermaet. Als je start kun je altijd winnen, maar we hebben een heel sterke leider die in topvorm is. We doen er alles aan om Wout wereldkampioen te maken, maar we houden zelf ook onze ogen op. Als er een grote groep wegrijdt, moeten we mee zijn. Greg Van Avermaet

09:30 09 uur 30. Van Avermaet: "Als je start, kun je winnen". Van Avermaet: "Als je start, kun je winnen"

09:25 09 uur 25. Vooraan koersen wordt heel belangrijk vandaag. Ik moet proberen mee te zijn als Alaphilippe aangaat in de finale. Ik reken erop dat dat zal lukken. De regen zal ook zeker een rol spelen. Dan zal de poort nog meer openstaan vanachter. Wout van Aert. Vooraan koersen wordt heel belangrijk vandaag. Ik moet proberen mee te zijn als Alaphilippe aangaat in de finale. Ik reken erop dat dat zal lukken. De regen zal ook zeker een rol spelen. Dan zal de poort nog meer openstaan vanachter. Wout van Aert

09:25 09 uur 25. Van Aert: "Reken erop dat ik zal meekunnen als de Alaphilippes gaan". Van Aert: "Reken erop dat ik zal meekunnen als de Alaphilippes gaan"

09:21 09 uur 21. Er staat op dit moment weinig wind, dus dat zal wel meevallen. Maar wel een thema is de regen. Vanaf 15u wordt er regen voorspeld en dat kan gevaarlijk worden met het nieuwe asfalt, dat spekglad is. Maarten Vangramberen. Er staat op dit moment weinig wind, dus dat zal wel meevallen. Maar wel een thema is de regen. Vanaf 15u wordt er regen voorspeld en dat kan gevaarlijk worden met het nieuwe asfalt, dat spekglad is. Maarten Vangramberen

14:37 14 uur 37. Oliver Naesen sluit pas vanavond aan bij de groep. De Belgische mannen hebben vanochtend het WK-parcours verkend, maar Oliver Naesen was daar nog niet bij. Hij stapte gisteren niet met de rest van de selectie op het vliegtuig in Brussel. "Oliver arriveert in de vroege vooravond pas in Imola", klinkt het bij persverantwoordelijke Guy Vermeiren. "Hij kampt met een klein probleempje met zijn voet. Dat sleepte al even aan en hij kon dat na de Tour alleen gisterenmiddag laten nakijken. Daarom arriveert hij dus een dagje later."

"Hij kampt met een klein probleempje met zijn voet. Dat sleepte al even aan en hij kon dat na de Tour alleen gisterenmiddag laten nakijken. Daarom arriveert hij dus een dagje later."

