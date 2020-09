LIVESTREAM WK tijdrijden: Ganna imponeert, hoe presteren Campenaerts en Van Aert?

We vrezen toch een beetje dat de spanning weg is. Ganna was al een straaljager in de Tirreno, weliswaar tijdens een korte tijdrit. Deze inspanning moet hij nog wat rekken, maar we zien de Italiaan voor eigen volk niet stilvallen.

16 uur 16. We vrezen toch een beetje dat de spanning weg is. Ganna was al een straaljager in de Tirreno, weliswaar tijdens een korte tijdrit. Deze inspanning moet hij nog wat rekken, maar we zien de Italiaan voor eigen volk niet stilvallen. .

Ganna duikt fors onder Thomas. Daar is de Italiaanse sneltrein. Hij deelt een uppercut uit: hij is liefst 36 seconden sneller dan Thomas. Straf, zeer straf! . 16 uur 10.

16 uur 09. Aan de finish delen we een pluim uit aan Leknessund. De koorknaap is voorlopig 2e. .

16 uur 07. Küng: +6". Küng nestelt zich tussen Thomas en Van Aert in. De Zwitser blijft in de buurt: zijn achterstand bedraagt 6". .

16 uur 02. Campenaerts krijgt Bilbao in het vizier, maar als we de GPS-gegevens mogen geloven, dan komt hij geen seconde dichter bij Thomas. .

15 uur 59. Asgreen zit 7 seconden boven de chrono van Campenaerts. "Thomas is verbluffend sterk", is de voorlopige conclusie van Michel Wuyts. .

15 uur 58. Het is afwachten wat Campenaerts in deel 2 nog in zijn tank heeft. In principe had hij met zijn aerodynamica moeten oogsten in de eerste helft. Al weten we ook nog niet hoe Thomas de finish bereikt heeft. .

Campenaerts halfweg: +17". Bij het tussenpunt laat Victor Campenaerts de 2e chrono noteren. Hij is 17 tellen langzamer dan Geraint Thomas. Pello Bilbao, voor hem gestart, is niet echt denderend bezig en kan een mikpunt worden. . 15 uur 54.

15 uur 53. Iedereen is gestart! We kunnen nu echt met tijden en seconden strooien. Met Rohan Dennis is de laatste deelnemer vertrokken. Vooruit met de geit! .

15 uur 50. Over 5 minuten kennen we de tussentijd van Campenaerts halfweg. Thomas steekt daar boven iedereen uit. .

15 uur 49. Is de Tour een afbraakmodel geweest of is het de ideale opbouw geweest? . Michel Wuyts .

15 uur 48. Bjerg komt er ook niet. De profs zijn de beloften niet: Mikkel Bjerg is 16 seconden langzamer dan Edoardo Affini. Hij heeft in het tweede stuk niets verloren, maar heeft dus ook geen seconde kunnen uitwissen. .

15 uur 40. Top 10. We snijden het laatste pakket starters aan. De Deen Asgreen is vertrokken. Stoempen, stoempen, stoempen! .

15 uur 39. Wat was er aan de hand met Campenaerts op het podium? De beelden brengen geen uitsluitsel, maar het leek alsof onze landgenoot al wou vertrekken toen een official zijn fiets nog vasthield. Hopelijk blijkt die hapering straks niet doorslaggevend. .

15 uur 37. Aan de start: Victor Campenaerts. Daar is de eerste landgenoot: Victor Campenaerts. De bronzen medaille van 2018 trok na Tirreno-Adriatico meteen door naar Imola. Hij kampeert hier al een tijdje, kent het parcours uit zijn broekzak en is naar eigen zeggen "de beste Victor ooit". Welke tijd levert hem dat op? .

15 uur 33. Tijd terugpakken in het tweede gedeelte: het kan. Maar toch minder dan in het eerste deel. . José De Cauwer.

15 uur 29. Walscheid heeft nog altijd de toptijd aan de finish en heeft vooral een sterk tweede deel gereden. De Duitse reus bewijst dat je in dat deel, met de wind in de rug, wel wat kilo's kunt gebruiken. .

15 uur 23. Een ex-Tourwinnaar die debuteert. We hebben een debutant op het podium: Geraint Thomas, jawel. De Welshman mikt (noodgedwongen) op de Giro en was duidelijk aan het groeien in Tirreno-Adriatico. Volgt vandaag een nieuwe bevestiging? .

15 uur 21. Aan de finish heeft Walscheid voorlopig de regie in handen, maar bij het tussenpunt is de Duitser al teruggevallen. Grootstamper Bodnar ontgoochelt overigens en is vandaag maar een figurant. .

15 uur 17. We sluipen zoetjesaan naar de laatste 20 deelnemers van dit WK. In totaal waren 57 renners ingeschreven, maar Hugo Houle (Zwi) stuurt zijn kat. .

15 uur 13. De eerste passages aan het tussenpunt wijzen toch al op stevige verschillen. De Italiaan Affini is voortvarend van start gegaan en is 26 seconden sneller dan zijn toekomstige ploegmaat Van Emden. .

15 uur 11. Het bochtenwerk is beperkt, maar als het blijft regenen, dan gaan we misschien wel een vertekend beeld krijgen. . José De Cauwer.

15 uur 09. 3-voudig wereldkampioen bij de beloften. De hoofdvogel zal hij vandaag wellicht niet afschieten, maar we kijken toch uit wat Mikkel Bjerg op deze omloop klaarspeelt. De Deen maakte deze winter de overstap van de beloften, waar hij 3 keer op een rij wereldkampioen werd tegen de klok. De jonkies rijden misschien wel een WK in het WK. Ook Andreas Leknessund is zo'n toekomstige klepper die we nu al eens kunnen bewonderen. .

Het begint te druppelen. De inkt is nog niet opgedroogd en we worden al ingehaald: we zien druppels op de lens. Met het verse asfalt op het parcours kan dat een vervelend zaakje worden. . 15 uur 05.

15 uur 03. Belgische primeur? België heeft zich de voorbije jaren ontpopt tot een tijdritnatie, misschien wel tot het sterkste tijdritland in de breedte. Victor Campenaerts schonk ons land in 2018 een eerste medaille. Hij werd toen 3e in Innsbruck. Vorig jaar deed Remco Evenepoel nog een trapje beter. Gaan we dit jaar van 3 over 2 naar 1? Een tijdrittitel bij de profs, het zou een primeur zijn. .

15 uur . De wind kan vandaag een sleutelrol vertolken, maar het is gelukkig droog in Imola. Voor zondag beloven de regengoden te huilen. "Dan wordt het een slijtageslag", weten onze commentatoren. .

1 tussenpunt. In de Tour werd er gegoocheld met tussentijden op weg naar La Planche des Belles Filles. Dat zal vandaag anders zijn. We hebben 1 tussentijd, na 14,9 kilometer. De renners starten overigens om de anderhalve minuut. . 14 uur 56.

14 uur 49. Nummers 1 en 2 in de Tour. De tijdrit is de wegrit niet: zondag staan Tadej Pogacar en Primoz Roglic wel aan de start, vandaag passen ze. De Sloveense eer wordt vertegenwoordigd door Jan Tratnik. .

14 uur 47. Een Amerikaan om in de gaten te houden: Brandon McNulty. De 22-jarige knaap werd wereldkampioen in deze discipline bij de junioren. Hij werd ook al snel vastgelegd door UAE. Praat hij vandaag een woordje mee met de ervaren profs? .

14 uur 43. De tenoren zitten nog in de wachtkamer, maar op een WK houd je ook maar beter rekening met Maciej Bodnar. De Pool won in 2017 de tijdrit in de Tour in Marseille. Die wonderbenen lijken echter al een tijdje verdwenen. Al mag hij ons uiteraard verrassen. Bodnar is zonet vertrokken. .

14 uur 40. 31,7 km: voor de meeste tijdrijders is deze route behoorlijk kort. Ter vergelijking: vorig jaar moest in Harrogate 54 km afgehaspeld worden. Bepaalt die beperkte afstand mee de uitslag? .

14 uur 37. Met Max Walscheid zien we een eerste Duitser aan het werk. Jasha Sütterlin is de tweede Duitse kaart. Zoek dus niet naar Tony Martin, die volgende zaterdag dubbelt met de Giro. .

14 uur 35. U begrijpt dat deze eerste golven samengesteld zijn met de mindere goden. Uiteraard gunnen we hen hun moment de gloire, maar met hun tijden hoeven we (normaal) geen rekening te houden. .

Proficiat, José! We moeten overigens een jarige in de bloemetjes zetten. José De Cauwer viert vandaag zijn verjaardag, al heeft hij beloofd om het rustig te houden. . 14 uur 33.

14 uur 32. Het wordt toch opletten voor de renners met deze stevige windstoten. Zo'n tijdritfiets is dan extra vatbaar voor een windzwieper. Vraag maar aan onder meer Julian Alaphilippe, Kevin De Weert en Edward Theuns hoeveel averij zulke windvlagen kunnen aanrichten in een tijdrit. .

14 uur 31. De wind blaast in het eerste stuk in het nadeel. We vermoeden dus dat het verschil in dat deel gemaakt zal worden. Michel Wuyts .

13 uur 37. Nederlandse coach: "Niet het ideale parcours, maar alle signalen zijn goed voor Wout". Bondscoach Rik Verbrugghe krijgt straks in de volgwagen het gezelschap van Mathieu Heijboer, Head of Performance bij Jumbo-Visma. Hoe schat hij de kansen van pupil Wout van Aert in? "Het parcours had wat technischer en lastiger mogen zijn, maar Wout heeft genoeg vermogen om ook op het vlakke heel hard te rijden", zegt de Nederlander. "Het parcours is niet ideaal, maar nog altijd goed voor Wout." "De windstoten? Die zullen hachelijke momenten opleveren, maar ik heb vertrouwen in Wout. Hij is technisch sterk en hij is ook wat zwaarder, wat op dat vlak niet nadelig is. Alle signalen zijn goed." .