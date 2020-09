Kijk vanaf 14.20u naar het WK tijdrijden, Evenepoel: "Wordt lastig om te kijken"

13:37

13 uur 37. Nederlandse coach: "Niet het ideale parcours, maar alle signalen zijn goed voor Wout". Bondscoach Rik Verbrugghe krijgt straks in de volgwagen het gezelschap van Mathieu Heijboer, Head of Performance bij Jumbo-Visma. Hoe schat hij de kansen van pupil Wout van Aert in? "Het parcours had wat technischer en lastiger mogen zijn, maar Wout heeft genoeg vermogen om ook op het vlakke heel hard te rijden", zegt de Nederlander. "Het parcours is niet ideaal, maar nog altijd goed voor Wout." "De windstoten? Die zullen hachelijke momenten opleveren, maar ik heb vertrouwen in Wout. Hij is technisch sterk en hij is ook wat zwaarder, wat op dat vlak niet nadelig is. Alle signalen zijn goed." .