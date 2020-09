België nog niet compleet: Oliver Naesen reist pas vandaag af naar Imola

14:37

14 uur 37. Oliver Naesen sluit pas vanavond aan bij de groep. De Belgische mannen hebben vanochtend het WK-parcours verkend, maar Oliver Naesen was daar nog niet bij. Hij stapte gisteren niet met de rest van de selectie op het vliegtuig in Brussel. "Oliver arriveert in de vroege vooravond pas in Imola", klinkt het bij persverantwoordelijke Guy Vermeiren. "Hij kampt met een klein probleempje met zijn voet. Dat sleepte al even aan en hij kon dat na de Tour alleen gisterenmiddag laten nakijken. Daarom arriveert hij dus een dagje later." .