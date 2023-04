LIVESTREAM Waalse Pijl: Geen animo bij eerste beklimming in Hoei, opgave David Gaudu

clock 14:58 14 uur 58. Of dit iets voor Remco Evenepoel zou zijn? Zijn explosiviteit is toch fel verbeterd, hoor. . José De Cauwer. Of dit iets voor Remco Evenepoel zou zijn? Zijn explosiviteit is toch fel verbeterd, hoor. José De Cauwer

14:56 14 uur 56. Bij UAE vragen ze niet om een overname. De knechten van Tadej Pogacar spijkeren de achterstand vast op 1'16". Wie zijn de 6 bodyguards? George Bennett, Felix Grossschartner, Marc Hirschi, Vegard Stake Laengen, Diego Ulissi en Michael Vink. . Bij UAE vragen ze niet om een overname. De knechten van Tadej Pogacar spijkeren de achterstand vast op 1'16". Wie zijn de 6 bodyguards? George Bennett, Felix Grossschartner, Marc Hirschi, Vegard Stake Laengen, Diego Ulissi en Michael Vink.

14:52 De Ier eindigde hier 3 keer op het podium. Ook hij is benieuwd naar het geduld bij Tadej Pogacar. . 14 uur 52. De Ier eindigde hier 3 keer op het podium. Ook hij is benieuwd naar het geduld bij Tadej Pogacar.

14:49 Wind. Op een plateau in de lokale lus van 37 kilometer staat de wind gunstig, maar ze blaast niet krachtig genoeg. Toch zijn de kopstukken duidelijk alert. Ben Healy schaduwt Tadej Pogacar. . 14 uur 49. Wind Op een plateau in de lokale lus van 37 kilometer staat de wind gunstig, maar ze blaast niet krachtig genoeg. Toch zijn de kopstukken duidelijk alert. Ben Healy schaduwt Tadej Pogacar.

14:49 14 uur 49. UAE en Ineos herbergen de grote favorieten, maar beide ploegen zijn hier nog amper succesvol geweest. UAE stond enkel dankzij Diego Ulissi al eens op het podium (in 2019), Ineos moet voor zijn enige podiumplek al terugspringen naar Sergio Henao in 2013. . UAE en Ineos herbergen de grote favorieten, maar beide ploegen zijn hier nog amper succesvol geweest. UAE stond enkel dankzij Diego Ulissi al eens op het podium (in 2019), Ineos moet voor zijn enige podiumplek al terugspringen naar Sergio Henao in 2013.

14:45 14 uur 45. Er staat een zacht briesje en UAE laat de andere teams niet te veel profiteren. In de achterhoede moet Tom Pidcock zijn rug krommen om weer aan te pikken. Hij treft er Quinten Hermans, crossers onder elkaar. . Er staat een zacht briesje en UAE laat de andere teams niet te veel profiteren. In de achterhoede moet Tom Pidcock zijn rug krommen om weer aan te pikken. Hij treft er Quinten Hermans, crossers onder elkaar.

14:41 14 uur 41. Op de Muur ging het al bij al gezapig, meteen na de top is er geen moment van verpozing. UAE legt de ketting weer strak. . Op de Muur ging het al bij al gezapig, meteen na de top is er geen moment van verpozing. UAE legt de ketting weer strak.

14:41 14 uur 41. Favorieten houden zich koest op de eerste keer Muur van Hoei. Favorieten houden zich koest op de eerste keer Muur van Hoei

14:38 14 uur 38. Boven op de Muur. De 7 overgebleven leiders worden begroet aan de witte lijn. Hoeveel voorsprong bewaren ze nog? In het peloton zet UAE de eerste rij af. Ze hebben geen haast: 1'20". . Boven op de Muur De 7 overgebleven leiders worden begroet aan de witte lijn. Hoeveel voorsprong bewaren ze nog? In het peloton zet UAE de eerste rij af. Ze hebben geen haast: 1'20".

14:37 14 uur 37. We zien nog geen versnelling in het peloton, maar bij de volgende passage zal er wel een prik zijn. . José De Cauwer. We zien nog geen versnelling in het peloton, maar bij de volgende passage zal er wel een prik zijn. José De Cauwer

14:37 14 uur 37. Voor Lawrence Naesen gaat het voorin te snel. De wedstrijdradio bevestigt ook de opgave van David Gaudu. . Voor Lawrence Naesen gaat het voorin te snel. De wedstrijdradio bevestigt ook de opgave van David Gaudu.

14:35 14 uur 35. David Gaudu rijdt achter het peloton. Dat lijkt meteen einde verhaal voor de Fransman. Hij kwakkelde zondag al in Nederlands Limburg. Groupama-FDJ is zijn aas dus kwijt. . David Gaudu rijdt achter het peloton. Dat lijkt meteen einde verhaal voor de Fransman. Hij kwakkelde zondag al in Nederlands Limburg. Groupama-FDJ is zijn aas dus kwijt.

14:34 14 uur 34. De wagens worden naar voren gestuurd. Het peloton begint te briesen en nadert nu met rasse schreden: 1'02". . De wagens worden naar voren gestuurd. Het peloton begint te briesen en nadert nu met rasse schreden: 1'02".

14:33 Muur van Hoei (1/3). De 8 leiders mogen zich een eerste keer wegen. Er staan heel veel toeschouwers langs de kant van de weg. . 14 uur 33. Muur van Hoei (1/3) De 8 leiders mogen zich een eerste keer wegen. Er staan heel veel toeschouwers langs de kant van de weg.

14:29 14 uur 29. Triatleet Cameron Wurf heeft zijn werk gedaan en laat het peloton lopen. Hij kan straks nog even de afvalstoffen uit zijn kuiten schudden tijdens een loopje. Vanochtend zette hij al 5 kilometer op de teller. . Triatleet Cameron Wurf heeft zijn werk gedaan en laat het peloton lopen. Hij kan straks nog even de afvalstoffen uit zijn kuiten schudden tijdens een loopje. Vanochtend zette hij al 5 kilometer op de teller.

14:26 14 uur 26. Nog zo'n 7 kilometer en het voorwiel van de leiders zal de hemel aantikken tijdens de eerste passage van de Muur van Hoei. Normaliter houdt het peloton zich bij die eerste verkenning gedeisd, tenzij het anticiperen vandaag dan al begint. . Nog zo'n 7 kilometer en het voorwiel van de leiders zal de hemel aantikken tijdens de eerste passage van de Muur van Hoei. Normaliter houdt het peloton zich bij die eerste verkenning gedeisd, tenzij het anticiperen vandaag dan al begint.

14:21 14 uur 21. Tiesj Benoot glijdt langs de rechterkant naar voren. In zijn zog zit ploegmakker Attila Valter. De Hongaar reed een zeer degelijke Ronde van het Baskenland, maar kwam zondag ten val in de Amstel. Het is afwachten of zijn lichaam hersteld is van die klap. . Tiesj Benoot glijdt langs de rechterkant naar voren. In zijn zog zit ploegmakker Attila Valter. De Hongaar reed een zeer degelijke Ronde van het Baskenland, maar kwam zondag ten val in de Amstel. Het is afwachten of zijn lichaam hersteld is van die klap.

14:19 14 uur 19. Ilan Van Wilder bewees in de Ronde van de Algarve dat hij over veel punch beschikt.

14:16 14 uur 16. Nog 89 kilometer. We zien veel roze shirts van EF en blauw volk van Movistar en Groupama-FDJ op de eerste rijen van het peloton. Het blijft echter wachten op wat animo: 2'03". . Nog 89 kilometer We zien veel roze shirts van EF en blauw volk van Movistar en Groupama-FDJ op de eerste rijen van het peloton. Het blijft echter wachten op wat animo: 2'03".

14:12 14 uur 12. Het is een tendens: de woensdagkoersen zijn minder gestoffeerd dan de klassiekers in het weekend. Er wordt niet alleen in periodes gedacht, ook in weken. . Karl Vannieuwkerke. Het is een tendens: de woensdagkoersen zijn minder gestoffeerd dan de klassiekers in het weekend. Er wordt niet alleen in periodes gedacht, ook in weken. Karl Vannieuwkerke

14:11 14 uur 11. In de Ronde van de Alpen komt Bora-Hansgrohe eindelijk piepen. Lennard Kämna wint de 3e rit. In deze Waalse Pijl leggen ze hun boontjes te week op Sergio Higuita. Hij won een rit in het Baskenland, maar de Colombiaan struikelde ook op een evenwaardige aankomst na wat duw-en trekwerk met een collega. . In de Ronde van de Alpen komt Bora-Hansgrohe eindelijk piepen. Lennard Kämna wint de 3e rit. In deze Waalse Pijl leggen ze hun boontjes te week op Sergio Higuita. Hij won een rit in het Baskenland, maar de Colombiaan struikelde ook op een evenwaardige aankomst na wat duw-en trekwerk met een collega.

14:10 14 uur 10. De weergoden sparen de renners vandaag, zondag zou dat niet het geval zijn in La Doyenne. Dat brengt een extra risicofactor met zich mee. . De weergoden sparen de renners vandaag, zondag zou dat niet het geval zijn in La Doyenne. Dat brengt een extra risicofactor met zich mee.

14:08 14 uur 08. Ook onze commentatoren vrezen het voorspelbare scenario met de logische winnaar, al houden ze gezien zijn prestaties de voorbije jaren nog een slag om de arm. Misschien kan Enric Mas verrassen? De Spanjaard verzorgde vorig jaar de lead-out voor Alejandro Valverde, maar heeft zichzelf volledig bevrijd. In de Vuelta herademde de Spanjaard en in de Italiaanse najaarskoersen ontdekte Mas zowaar de offensieve versie van zichzelf. . Ook onze commentatoren vrezen het voorspelbare scenario met de logische winnaar, al houden ze gezien zijn prestaties de voorbije jaren nog een slag om de arm. Misschien kan Enric Mas verrassen? De Spanjaard verzorgde vorig jaar de lead-out voor Alejandro Valverde, maar heeft zichzelf volledig bevrijd. In de Vuelta herademde de Spanjaard en in de Italiaanse najaarskoersen ontdekte Mas zowaar de offensieve versie van zichzelf.

14:05 14 uur 05. Het lijkt weer een gesloten koers te worden. . José De Cauwer. Het lijkt weer een gesloten koers te worden. José De Cauwer

14:02 14 uur 02. Het lentezonnetje begeleidt de 8 leiders die 8 teams vertegenwoordigen. Ze blijven naarstig ronddraaien en hebben het peloton weer op wat meer achterstand gezet. Voor wie nu pas inschakelt: de 8 koplopers zijn snel weggereden en in het peloton mennen UAE en Ineos. Meer hoofdstukken bevat het wedstrijdverhaal voorlopig niet. . Het lentezonnetje begeleidt de 8 leiders die 8 teams vertegenwoordigen. Ze blijven naarstig ronddraaien en hebben het peloton weer op wat meer achterstand gezet. Voor wie nu pas inschakelt: de 8 koplopers zijn snel weggereden en in het peloton mennen UAE en Ineos. Meer hoofdstukken bevat het wedstrijdverhaal voorlopig niet.

13:59 13 uur 59. Eén en livestream. De laatste afspraak op woensdag dit voorjaar: Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer gidsen u tijdens deze Waalse Pijl. Veel kijkplezier! . Eén en livestream De laatste afspraak op woensdag dit voorjaar: Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer gidsen u tijdens deze Waalse Pijl. Veel kijkplezier!

13:54 Abandon Moscon. Gianni Moscon (Astana) blijft vechten tegen zichzelf en alle wielergoden. De Italiaan stapt ook nu vroegtijdig af. In het peloton neemt de nervositeit zichtbaar toe. . 13 uur 54. Abandon Moscon Gianni Moscon (Astana) blijft vechten tegen zichzelf en alle wielergoden. De Italiaan stapt ook nu vroegtijdig af

clock 13:53 13 uur 53. Ilan Van Wilder: "We hebben goed getraind op Tenerife, maar niet te zwaar. De basis is gelegd, we zijn allemaal in orde". Ilan Van Wilder: "We hebben goed getraind op Tenerife, maar niet te zwaar. De basis is gelegd, we zijn allemaal in orde"

clock 13:52 13 uur 52. Michael Vink (UAE) en Cameron Wurf (Ineos) staan er niet meer alleen voor in hun jacht. Richting de Côte d'Ereffe schuiven de grote blokken op en wordt er meer druk uitgeoefend. Het verschil zakt tot 2'43". . Michael Vink (UAE) en Cameron Wurf (Ineos) staan er niet meer alleen voor in hun jacht. Richting de Côte d'Ereffe schuiven de grote blokken op en wordt er meer druk uitgeoefend. Het verschil zakt tot 2'43".

clock 13:51 13 uur 51. Ik vind dit de mooiste aankomst van het seizoen. . David Gaudu (Groupama-FDJ). Ik vind dit de mooiste aankomst van het seizoen. David Gaudu (Groupama-FDJ)

clock 13:46 13 uur 46. Nog 110 kilometer. Beetje bij beetje komen we dichter bij het lokale circuit. Voorlopig doet niets vermoeden dat het er al snel zal stuiven. Het verschil is status quo: 3'26". . Nog 110 kilometer Beetje bij beetje komen we dichter bij het lokale circuit. Voorlopig doet niets vermoeden dat het er al snel zal stuiven. Het verschil is status quo: 3'26".

clock 13:41 13 uur 41. Tussen de volgwagens sluit Ben Healy weer aan. Een week geleden veranderde zijn leven, want de Ier wordt sinds de Brabantse Pijl en de Amstel overal herkend. Binnen zijn equipe is Neilson Powless nog een ijzer voor vandaag, maar de Amerikaan kwam zondag stevig ten val. . Tussen de volgwagens sluit Ben Healy weer aan. Een week geleden veranderde zijn leven, want de Ier wordt sinds de Brabantse Pijl en de Amstel overal herkend. Binnen zijn equipe is Neilson Powless nog een ijzer voor vandaag, maar de Amerikaan kwam zondag stevig ten val.

clock 13:38 13 uur 38. Het achttal draait nog altijd goed rond. De 4 wildcardploegen hebben een mannetje mee en willen de publiciteit grijpen. Equipo Kern Pharma dankt Raul Garcia voor zijn bijdrage. Hij is de regerende Spaanse tijdritkampioen. . Het achttal draait nog altijd goed rond. De 4 wildcardploegen hebben een mannetje mee en willen de publiciteit grijpen. Equipo Kern Pharma dankt Raul Garcia voor zijn bijdrage. Hij is de regerende Spaanse tijdritkampioen.

clock 13:35 Pech voor Kwiatkowski. Michal Kwiatkowski krijgt een vers achterwiel. De Pool werd hier 3e in 2014, maar laat in zijn resultaten sindsdien een neerwaartse curve noteren. . 13 uur 35. flat tyre Pech voor Kwiatkowski Michal Kwiatkowski krijgt een vers achterwiel. De Pool werd hier 3e in 2014, maar laat in zijn resultaten sindsdien een neerwaartse curve noteren.

clock 13:33 13 uur 33. Grote favoriet Pogacar houdt zich voorlopig rustig

clock 13:32 13 uur 32. Ik ben dit voorjaar al te vaak ziek geweest. Een top 10-plaats zou vandaag al mooi zijn. . Romain Bardet (DSM). Ik ben dit voorjaar al te vaak ziek geweest. Een top 10-plaats zou vandaag al mooi zijn. Romain Bardet (DSM)

clock 13:30 13 uur 30. Lotto-Dstny was zondag misschien wel een morele winnaar van de Gold Race dankzij Andreas Kron (4e) en Maxim Van Gils (7e). Maandag verkenden ze deze finish en de verwachtingen zijn groter voor zondag in Luik. Vandaag worden ze ook nog vergezeld door Lennert Van Eetvelt, die als neoprof toch wel al zeer fraaie dingen heeft laten zien. . Lotto-Dstny was zondag misschien wel een morele winnaar van de Gold Race dankzij Andreas Kron (4e) en Maxim Van Gils (7e). Maandag verkenden ze deze finish en de verwachtingen zijn groter voor zondag in Luik. Vandaag worden ze ook nog vergezeld door Lennert Van Eetvelt, die als neoprof toch wel al zeer fraaie dingen heeft laten zien.

clock 13:26 3'40". Het verschil was aangekoekt tot bijna 4 minuten en dat is het sein voor Ineos om vol mee te draaien met UAE en het tempo de hoogte in te jagen. Nog 125 kilometer en het gaat nu duidelijk sneller. . 13 uur 26. time difference 3'40" Het verschil was aangekoekt tot bijna 4 minuten en dat is het sein voor Ineos om vol mee te draaien met UAE en het tempo de hoogte in te jagen. Nog 125 kilometer en het gaat nu duidelijk sneller.

clock 13:23 13 uur 23. Nog eens de 8 leiders: Jacob Hindsgaul (Uno-X) Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) Johan Meens (Bingoal WB) Lawrence Naesen (AG2R-Citroën) Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) Raul Garcia (Kern Pharma) Daryl Impey (Israel-Premier Tech) Jetse Bol (Burgos) . Nog eens de 8 leiders: Jacob Hindsgaul (Uno-X) Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) Johan Meens (Bingoal WB) Lawrence Naesen (AG2R-Citroën) Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) Raul Garcia (Kern Pharma) Daryl Impey (Israel-Premier Tech) Jetse Bol (Burgos)

clock 13:21 13 uur 21. Het peloton met de werkende teams.

clock 13:16 13 uur 16. Bij Trek-Segafredo stippen we ook Giulio Ciccone aan. Je kunt deze slothelling misschien een beetje vergelijken met La Planche des Belles Filles. Dylan Teuns won er in de Tour van 2019, Ciccone veroverde er geel. Dit jaar won hij al op soortgelijke aankomsten in Valencia en Catalonië. Als er straks iemand een koersbril opvangt in het publiek, dan heeft Ciccone gewonnen. Hij heeft er zijn handelsmerk van gemaakt. Ciccone gooide zijn bril voor het eerst spontaan weg bij zijn ritzege in de Giro van 2019. "Ik heb zoveel brillen, het is geen probleem", zegt hij zelf. . Bij Trek-Segafredo stippen we ook Giulio Ciccone aan. Je kunt deze slothelling misschien een beetje vergelijken met La Planche des Belles Filles. Dylan Teuns won er in de Tour van 2019, Ciccone veroverde er geel. Dit jaar won hij al op soortgelijke aankomsten in Valencia en Catalonië. Als er straks iemand een koersbril opvangt in het publiek, dan heeft Ciccone gewonnen. Hij heeft er zijn handelsmerk van gemaakt. Ciccone gooide zijn bril voor het eerst spontaan weg bij zijn ritzege in de Giro van 2019. "Ik heb zoveel brillen, het is geen probleem", zegt hij zelf.

clock 13:13 13 uur 13. De Muur van Hoei en de Waalse Pijl worden in één adem genoemd, maar afgelopen zomer was er ook een bezoekje dankzij de Ronde van Wallonië. Julian Alaphilippe won die openingsrit voor Alex Aranburu, Robert Stannard en Mattias Skjelmose. Verlies straks vooral die Deen van Trek-Segafredo niet uit het oog. Vorig jaar was hij hier 18e, zondag eindigde hij 8e in de Amstel. . De Muur van Hoei en de Waalse Pijl worden in één adem genoemd, maar afgelopen zomer was er ook een bezoekje dankzij de Ronde van Wallonië. Julian Alaphilippe won die openingsrit voor Alex Aranburu, Robert Stannard en Mattias Skjelmose. Verlies straks vooral die Deen van Trek-Segafredo niet uit het oog. Vorig jaar was hij hier 18e, zondag eindigde hij 8e in de Amstel.

clock 13:10 13 uur 10. Ik ken deze finale en de Muur van Hoei eigenlijk niet zo goed. . Mikel Landa (Bahrain Victorious). Ik ken deze finale en de Muur van Hoei eigenlijk niet zo goed. Mikel Landa (Bahrain Victorious)

clock 13:08 13 uur 08. Benoît Cosnefroy en Jai Hindley verschenen vandaag niet aan de start door problemen met hun luchtwegen, maar er zijn nog renners die in deze periode kuchen. Mikel Landa temperde de verwachtingen voor deze Waalse Pijl door een verkoudheid, David Gaudu sprak zondag over "un jour sans". . Benoît Cosnefroy en Jai Hindley verschenen vandaag niet aan de start door problemen met hun luchtwegen, maar er zijn nog renners die in deze periode kuchen. Mikel Landa temperde de verwachtingen voor deze Waalse Pijl door een verkoudheid, David Gaudu sprak zondag over "un jour sans".

clock 13:05 13 uur 05. Ben Healy: "Deze aankomst is niet echt iets voor mij, maar Tadej Pogacar zal een agressieve koers willen en dat ligt me beter". Ben Healy: "Deze aankomst is niet echt iets voor mij, maar Tadej Pogacar zal een agressieve koers willen en dat ligt me beter"

clock 13:02 13 uur 02. Na Tadej Pogacar is Tom Pidcock zowat de meest geciteerde renner voor de zege in Hoei. Het is wel opvallend hoe Pidcock de voorbije weken worstelde met de lengte van de koersen. In de Ronde en de Amstel kwam hij telkens in de diepe finale de man met de hamer tegen. Deze koers is een stuk korter, maar het zwaartepunt ligt natuurlijk helemaal op het einde. Kan hij zijn voorraad straks beter managen? . Na Tadej Pogacar is Tom Pidcock zowat de meest geciteerde renner voor de zege in Hoei. Het is wel opvallend hoe Pidcock de voorbije weken worstelde met de lengte van de koersen. In de Ronde en de Amstel kwam hij telkens in de diepe finale de man met de hamer tegen. Deze koers is een stuk korter, maar het zwaartepunt ligt natuurlijk helemaal op het einde. Kan hij zijn voorraad straks beter managen?

clock 12:59 12 uur 59. We hadden verwacht dat local Tom Paquot hemel en aarde zou bewegen om namens Intermarché-Circus-Wanty voorin te zitten, maar het is Georg Zimmermann geworden. De jonge Duitser is een van de pionnen bij een verhakkeld Intermarché, waar ze geplaagd worden door blessures. Zo is kopman Rui Costa vandaag niet inzetbaar door irritatie aan zijn knie. . We hadden verwacht dat local Tom Paquot hemel en aarde zou bewegen om namens Intermarché-Circus-Wanty voorin te zitten, maar het is Georg Zimmermann geworden. De jonge Duitser is een van de pionnen bij een verhakkeld Intermarché, waar ze geplaagd worden door blessures. Zo is kopman Rui Costa vandaag niet inzetbaar door irritatie aan zijn knie.

clock 12:58 2'40". De 8 leiders zitten op de schommel van 2 à 3 minuten. In het peloton is er geen vuiltje aan de lucht. . 12 uur 58. time difference 2'40" De 8 leiders zitten op de schommel van 2 à 3 minuten. In het peloton is er geen vuiltje aan de lucht.

clock 12:51 12 uur 51. Met de Côte des Forges hebben we ook de tweede helling verteerd. We zitten nu even in een wak tot we het lokale circuit betreden met drie keer de drietrapsraket Ereffe, Cherave en Hoei. . Met de Côte des Forges hebben we ook de tweede helling verteerd. We zitten nu even in een wak tot we het lokale circuit betreden met drie keer de drietrapsraket Ereffe, Cherave en Hoei.

clock 12:47 12 uur 47. Voorin is Daryl Impey de meest ervaren cliënt. Niet alleen door zijn leeftijd (38), dit is ook al zijn 7e deelname. Het zal ook zijn laatste Waalse Pijl worden, want de Zuid-Afrikaan stopt na dit seizoen. . Voorin is Daryl Impey de meest ervaren cliënt. Niet alleen door zijn leeftijd (38), dit is ook al zijn 7e deelname. Het zal ook zijn laatste Waalse Pijl worden, want de Zuid-Afrikaan stopt na dit seizoen.

clock 12:40 12 uur 40. Het is Michael Vink die het vuile werk moet opknappen in het peloton. De 31-jarige Nieuw-Zeelander promoveerde van het continentale niveau naar UAE nadat hij indruk had gemaakt op het virtuele fietsplatform ‘My Whoosh'. Die app heeft zijn roots in de VAE, waardoor een overstap naar de ploeg van Tadej Pogacar al minder verrassend was. . Het is Michael Vink die het vuile werk moet opknappen in het peloton. De 31-jarige Nieuw-Zeelander promoveerde van het continentale niveau naar UAE nadat hij indruk had gemaakt op het virtuele fietsplatform ‘My Whoosh'. Die app heeft zijn roots in de VAE, waardoor een overstap naar de ploeg van Tadej Pogacar al minder verrassend was.

clock 12:37 12 uur 37. "De Muur is een simpele finish, maar het is tegelijk complex om het perfect te doen", legde Tom Pidcock vanmiddag uit. Ook Tadej Pogacar vond de voorbije jaren het juiste recept niet. De Sloveen haperde twee keer bij het bordje van de laatste 200 meter. Hij is ook meer een zadelklimmer die beukt vanuit de onderrug, terwijl je op deze finish wel op de trappers moet lopen. Blijft hij geduldig genoeg bij het afschieten van zijn fusee? . "De Muur is een simpele finish, maar het is tegelijk complex om het perfect te doen", legde Tom Pidcock vanmiddag uit. Ook Tadej Pogacar vond de voorbije jaren het juiste recept niet. De Sloveen haperde twee keer bij het bordje van de laatste 200 meter. Hij is ook meer een zadelklimmer die beukt vanuit de onderrug, terwijl je op deze finish wel op de trappers moet lopen. Blijft hij geduldig genoeg bij het afschieten van zijn fusee?

clock 12:34 12 uur 34. Tom Pidcock: "Ik moest in de Amstel mijn reserves aanspreken, hopelijk ben ik hersteld". Tom Pidcock: "Ik moest in de Amstel mijn reserves aanspreken, hopelijk ben ik hersteld"

clock 12:33 12 uur 33. 2 jaar geleden gaf ik bij mijn debuut op de Muur meteen van jetje, maar daar betaalde ik een prijsje voor. Deze koers is de beste kans om Tadej (Pogacar) te kloppen, maar hij is sterker dan de vorige jaren. . Tom Pidcock (Ineos Grenadiers). 2 jaar geleden gaf ik bij mijn debuut op de Muur meteen van jetje, maar daar betaalde ik een prijsje voor. Deze koers is de beste kans om Tadej (Pogacar) te kloppen, maar hij is sterker dan de vorige jaren. Tom Pidcock (Ineos Grenadiers)

clock 12:30 12 uur 30. Met de Côte de Trasenster ontmoet de kopgroep de eerste hindernis van de dag. Voorin is de aanwezigheid van Soren Kragh Andersen opvallend. De Deen van Alpecin-Deceuninck, kersvers vader, heeft zijn Poggio-benen nog niet teruggevonden en wil zich met deze vlucht wellicht nog wat extra klaarstomen voor LBL van komende zondag. . Met de Côte de Trasenster ontmoet de kopgroep de eerste hindernis van de dag. Voorin is de aanwezigheid van Soren Kragh Andersen opvallend. De Deen van Alpecin-Deceuninck, kersvers vader, heeft zijn Poggio-benen nog niet teruggevonden en wil zich met deze vlucht wellicht nog wat extra klaarstomen voor LBL van komende zondag.

clock 12:27 Als groentje zit hij in de vroege vlucht. . 12 uur 27. Als groentje zit hij in de vroege vlucht.

clock 12:26 12 uur 26. In het peloton krijgen we het verwachte patroon: UAE en Ineos Grenadiers bepalen het tempo. De marge van de 8 leiders loopt niet te veel op: 2'35". . In het peloton krijgen we het verwachte patroon: UAE en Ineos Grenadiers bepalen het tempo. De marge van de 8 leiders loopt niet te veel op: 2'35".

clock 12:24 12 uur 24. Lawrence Naesen vertegenwoordigt het gehavende AG2R-Citroën - zonder Benoît Cosnefroy - in de tête de la course. Naesen werd op de valreep opgeroepen om een coronageval in zijn ploeg op te vangen. Hij vertoeft heel vaak in de Ardennen en kent deze wegen dus. . Lawrence Naesen vertegenwoordigt het gehavende AG2R-Citroën - zonder Benoît Cosnefroy - in de tête de la course. Naesen werd op de valreep opgeroepen om een coronageval in zijn ploeg op te vangen. Hij vertoeft heel vaak in de Ardennen en kent deze wegen dus.

clock 12:20 12 uur 20. We lijken op weg naar een klassiek wedstrijdverloop.

clock 12:18 2'05". Met Jetse Bol is de laatste klant aangeschoven voor het middagmaal in de kopgroep. Daar tafelen we dus met z'n achten. In het peloton doen ze de was en de plas: 2'05". . 12 uur 18. time difference 2'05" Met Jetse Bol is de laatste klant aangeschoven voor het middagmaal in de kopgroep. Daar tafelen we dus met z'n achten. In het peloton doen ze de was en de plas: 2'05".

clock 12:16 12 uur 16. Vollering, who else? Bij de vrouwen wint Demi Vollering, de topfavoriete. Zullen we de winnaar bij de mannen dan maar al met potlood invullen? . Vollering, who else? Bij de vrouwen wint Demi Vollering, de topfavoriete. Zullen we de winnaar bij de mannen dan maar al met potlood invullen?

clock 12:14 12 uur 14. We zijn op weg naar 8 leiders: Jacob Hindsgaul (Uno-X) Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) Johan Meens (Bingoal WB) Lawrence Naesen (AG2R-Citroën) Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) Raul Garcia (Kern Pharma) Daryl Impey (Israel-Premier Tech) Jetse Bol (Burgos) . We zijn op weg naar 8 leiders: Jacob Hindsgaul (Uno-X) Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) Johan Meens (Bingoal WB) Lawrence Naesen (AG2R-Citroën) Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty) Raul Garcia (Kern Pharma) Daryl Impey (Israel-Premier Tech) Jetse Bol (Burgos)

clock 12:11 12 uur 11. Het peloton kijkt de andere kant op en zal zich niet meer mengen. De meute wordt op een minuut geklokt. In de spits van de koers zullen een drietal groepjes samenklonteren. . Het peloton kijkt de andere kant op en zal zich niet meer mengen. De meute wordt op een minuut geklokt. In de spits van de koers zullen een drietal groepjes samenklonteren.

clock 12:09 12 uur 09. De Muur van Hoei ligt me geen 100 procent. Er zijn veel kandidaten, zoals mezelf, voor de plaatsen 5 tot 10. Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty). De Muur van Hoei ligt me geen 100 procent. Er zijn veel kandidaten, zoals mezelf, voor de plaatsen 5 tot 10. Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty)

clock 12:08 12 uur 08. De vrouwen naderen hun climax op de Muur van Hoei, bij de mannen proberen 6 renners (met onder meer Soren Kragh Andersen) de overzetboot naar de Deense solist te nemen. . De vrouwen naderen hun climax op de Muur van Hoei, bij de mannen proberen 6 renners (met onder meer Soren Kragh Andersen) de overzetboot naar de Deense solist te nemen.

clock 12:06 12 uur 06. Het regent tegenaanvallen. Namen die de revue passeren: Soren Kragh Andersen, Lawrence Naesen, Georg Zimmermann, Daryl Impey, ... . Het regent tegenaanvallen. Namen die de revue passeren: Soren Kragh Andersen, Lawrence Naesen, Georg Zimmermann, Daryl Impey, ...

clock 12:03 12 uur 03. "Peloton en file indienne", meldt de koersradio. Die term kunnen we dus al van onze bingokaart schrappen. Wie zich in een offensief wil storten, moet met een mooie som aan de onderhandelingstafel opdagen. Jacob Hindsgaul (Uno-X) had blijkbaar nog een spaarpot: hij rijdt in zijn eentje weg. . "Peloton en file indienne", meldt de koersradio. Die term kunnen we dus al van onze bingokaart schrappen. Wie zich in een offensief wil storten, moet met een mooie som aan de onderhandelingstafel opdagen. Jacob Hindsgaul (Uno-X) had blijkbaar nog een spaarpot: hij rijdt in zijn eentje weg.

clock 11:59 11 uur 59. Tadej Pogacar: "Ja, ik houd wel van deze koers". Tadej Pogacar: "Ja, ik houd wel van deze koers"

clock 11:58 11 uur 58. Voor Bingoal WB is dit natuurlijk een thuiskoers. Het is dan ook geen verrassing dat zij de eerste golf lanceren, met een duo zelfs. Maar de zoektocht is nog niet voorbij. . Voor Bingoal WB is dit natuurlijk een thuiskoers. Het is dan ook geen verrassing dat zij de eerste golf lanceren, met een duo zelfs. Maar de zoektocht is nog niet voorbij.

clock 11:53 11 uur 53. Het défilé van 2,9 kilometer is achter de kiezen. Op de eerste helling moeten we zo'n 30 kilometer wachten, maar ook voor die pukkel is er al voldoende reliëf op het parcours om aan de boom te schudden. . Het défilé van 2,9 kilometer is achter de kiezen. Op de eerste helling moeten we zo'n 30 kilometer wachten, maar ook voor die pukkel is er al voldoende reliëf op het parcours om aan de boom te schudden.

clock 11:49 11 uur 49. Dit peloton telt liefst 59 Waalse Pijl-debutanten. Jetse Bol en George Bennett ontdekken deze koers op hun 33e, Josh Tarling is de benjamin met zijn 19 lentes. Ondanks zijn prille leeftijd dropt Ineos de wereldkampioen tijdrijden bij de junioren in heel wat grote koersen. Zijn programma bevatte onder meer de UAE Tour, Parijs-Nice, de E3, Parijs-Roubaix, de Brabantse Pijl en de Amstel. . Dit peloton telt liefst 59 Waalse Pijl-debutanten. Jetse Bol en George Bennett ontdekken deze koers op hun 33e, Josh Tarling is de benjamin met zijn 19 lentes. Ondanks zijn prille leeftijd dropt Ineos de wereldkampioen tijdrijden bij de junioren in heel wat grote koersen. Zijn programma bevatte onder meer de UAE Tour, Parijs-Nice, de E3, Parijs-Roubaix, de Brabantse Pijl en de Amstel.

clock 11:46 11 uur 46.

clock 11:45 11 uur 45. On y va! De renners klikken in hun pedalen. We beginnen aan de tocht van 194 kilometer richting Hoei, waar we dus 3 keer over de Muur zullen klauteren. . On y va! De renners klikken in hun pedalen. We beginnen aan de tocht van 194 kilometer richting Hoei, waar we dus 3 keer over de Muur zullen klauteren.

clock 11:45 11 uur 45 match begonnen start time Start



clock 11:40 11 uur 40. Superfavoriet Tadej Pogacar heeft zonet gesproken. "Positionering en goeie benen zijn nog belangrijker dan timing op de Muur van Hoei", was zijn visie. "Dit is een spectaculaire aankomst en ik heb hier nog geen topresultaat behaald, maar misschien heb ik vandaag meer kans." "Of een verre aanval realistisch is? Ik denk het niet", besloot hij. . Superfavoriet Tadej Pogacar heeft zonet gesproken. "Positionering en goeie benen zijn nog belangrijker dan timing op de Muur van Hoei", was zijn visie. "Dit is een spectaculaire aankomst en ik heb hier nog geen topresultaat behaald, maar misschien heb ik vandaag meer kans." "Of een verre aanval realistisch is? Ik denk het niet", besloot hij.

clock 11:30 11 uur 30. Nog een kwartiertje en dan zijn alle netelige vragen gesteld. Een echt lentegevoel spotten we niet in startplaats Herve, maar zondag was het een flink stuk frisser in de Amstel en was de regen ook een extra vijand. Het bleef een beetje onder de radar, maar renners benadrukten de voorbije dagen dat er echt wel hard gekoerst is in Nederlands Limburg. UAE legde van bij de start een stevig tempo op. Doen ze dat ook straks van bij de start? . Nog een kwartiertje en dan zijn alle netelige vragen gesteld. Een echt lentegevoel spotten we niet in startplaats Herve, maar zondag was het een flink stuk frisser in de Amstel en was de regen ook een extra vijand. Het bleef een beetje onder de radar, maar renners benadrukten de voorbije dagen dat er echt wel hard gekoerst is in Nederlands Limburg. UAE legde van bij de start een stevig tempo op. Doen ze dat ook straks van bij de start?

clock 11:21 11 uur 21. Tiesj Benoot: "Tadej Pogacar eindigde vorig jaar verrassend net na mij. Ik werd 11e, hopelijk doe ik vandaag beter". Tiesj Benoot: "Tadej Pogacar eindigde vorig jaar verrassend net na mij. Ik werd 11e, hopelijk doe ik vandaag beter"

clock 11:20 11 uur 20. Anticiperen is moeilijk, al kan het dit jaar door de wind iets hectischer worden. En na de voorbije koersen durf ik niets meer te voorspellen. Het is mogelijk dat er eens iets anders gebeurt. . Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Anticiperen is moeilijk, al kan het dit jaar door de wind iets hectischer worden. En na de voorbije koersen durf ik niets meer te voorspellen. Het is mogelijk dat er eens iets anders gebeurt. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

clock 11:18 11 uur 18. Zonder Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe kan Ilan Van Wilder bij Soudal-Quick Step zijn kans grijpen. "Er zijn met Andrea Bagioli en Mauro Schmid nog kandidaten in onze ploeg. We moeten zien wie zich goed voelt, maar mocht ik aan de Muur komen met een goed gevoel, dan denk ik dat ik mijn kans mag gaan", blijft hij voorzichtig. . Zonder Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe kan Ilan Van Wilder bij Soudal-Quick Step zijn kans grijpen. "Er zijn met Andrea Bagioli en Mauro Schmid nog kandidaten in onze ploeg. We moeten zien wie zich goed voelt, maar mocht ik aan de Muur komen met een goed gevoel, dan denk ik dat ik mijn kans mag gaan", blijft hij voorzichtig.

clock 11:05 11 uur 05. Vrouwenkoers op Eén. De vrouwen sluipen richting het middaguur hun finale al binnen. Op Eén kunt u nu kijken naar de ontknoping. Om 14 u pikken Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer in bij de mannen. . Vrouwenkoers op Eén De vrouwen sluipen richting het middaguur hun finale al binnen. Op Eén kunt u nu kijken naar de ontknoping. Om 14 u pikken Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer in bij de mannen.

clock 11:04 11 uur 04. Quinten Hermans miste de Amstel door ziekte. "Maar ik ben hersteld. Ik voel me nog geen 100 procent en de slijmen moeten nog wat loskomen, maar dat zal straks wel gebeuren als er hard gekoerst wordt", zegt de kopman van Alpecin-Deceuninck. "Of een ander scenario dan een sprint mogelijk is? Dat denk ik niet. Iedereen wil zijn kopman afzetten aan de Muur en daardoor ligt het tempo zo hoog." "Tadej Pogacar is uiteraard de topfavoriet, maar ik schrijf ook Tom Pidcock niet af. En na hen zie ik nog een man of 20 voor de 3e plaats." . Quinten Hermans miste de Amstel door ziekte. "Maar ik ben hersteld. Ik voel me nog geen 100 procent en de slijmen moeten nog wat loskomen, maar dat zal straks wel gebeuren als er hard gekoerst wordt", zegt de kopman van Alpecin-Deceuninck. "Of een ander scenario dan een sprint mogelijk is? Dat denk ik niet. Iedereen wil zijn kopman afzetten aan de Muur en daardoor ligt het tempo zo hoog." "Tadej Pogacar is uiteraard de topfavoriet, maar ik schrijf ook Tom Pidcock niet af. En na hen zie ik nog een man of 20 voor de 3e plaats."

clock 10:59 10 uur 59. Maxim Van Gils: "Andreas (Kron) en ik staan op gelijke voet. We zijn elkaar waard en we zullen spreken tijdens de koers". Maxim Van Gils: "Andreas (Kron) en ik staan op gelijke voet. We zijn elkaar waard en we zullen spreken tijdens de koers"

clock 10:58 10 uur 58. Ik heb enkele filmpjes bekeken op YouTube. Het lijkt niet zo zwaar, maar als je het parcours bestudeert, dan weet je dat je je benen zult voelen op de Muur. Ik zou zeggen dat deze inspanning me ligt, maar je doet dit niet te vaak in koers. Je moet vooral nog een versnelling sparen voor het laatste stuk. . Maxim Van Gils (Lotto-Dstny). Ik heb enkele filmpjes bekeken op YouTube. Het lijkt niet zo zwaar, maar als je het parcours bestudeert, dan weet je dat je je benen zult voelen op de Muur. Ik zou zeggen dat deze inspanning me ligt, maar je doet dit niet te vaak in koers. Je moet vooral nog een versnelling sparen voor het laatste stuk. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny)

clock 10:53 10 uur 53. Vorig jaar won Dylan Teuns voor Alejandro Valverde, Aleksandr Vlasov, Julian Alaphilippe en Daniel Martinez. De top 5 van 2022 blinkt uit in afwezigheid. Wie eindigde nog in de top 10? Michael Woods, Ruben Guerreiro, Rudy Molard, Warren Barguil en Alexis Vuillermoz. Vooral abonnee Woods - met rugnummer 1 door het forfait van Teuns - zal normaal zeker zijn stempel drukken op de Muur. . Vorig jaar won Dylan Teuns voor Alejandro Valverde, Aleksandr Vlasov, Julian Alaphilippe en Daniel Martinez. De top 5 van 2022 blinkt uit in afwezigheid. Wie eindigde nog in de top 10? Michael Woods, Ruben Guerreiro, Rudy Molard, Warren Barguil en Alexis Vuillermoz. Vooral abonnee Woods - met rugnummer 1 door het forfait van Teuns - zal normaal zeker zijn stempel drukken op de Muur.

clock 10:50 10 uur 50. Het parcours met 11 hellingen en 3 keer de Muur van Hoei.

clock 10:41 10 uur 41. Door het pensioen van Alejandro Valverde en de gezondheidsperikelen bij Julian Alaphilippe en Dylan Teuns staat er straks maar één ex-winnaar aan de start: Marc Hirschi. Hij kan een wisselwapen zijn bij UAE. De Zwitser bekende gisteren overigens in de vaderlandse pers dat hij geen grote ronde kan of mag rijden. Zijn werkgever wil hem ten volle uitspelen in het eendagswerk, terwijl Hirschi toch duidelijk had gehoopt op de Tour. . Door het pensioen van Alejandro Valverde en de gezondheidsperikelen bij Julian Alaphilippe en Dylan Teuns staat er straks maar één ex-winnaar aan de start: Marc Hirschi. Hij kan een wisselwapen zijn bij UAE. De Zwitser bekende gisteren overigens in de vaderlandse pers dat hij geen grote ronde kan of mag rijden. Zijn werkgever wil hem ten volle uitspelen in het eendagswerk, terwijl Hirschi toch duidelijk had gehoopt op de Tour.

clock 10:36 10 uur 36. 20 jaar geleden. Er zijn weinig koersen die zo voorspelbaar zijn als de Waalse Pijl, ook al wordt er jaarlijks gesuggereerd dat het deze keer een ander verhaal zou kunnen worden. Iedereen spaart zijn pijlen op tot de laatste beklimming van de Muur, waardoor we jaar na jaar als het ware naar een massasprint op de Chemin des Chapelles kijken. De laatste keer dat de Waalse Pijl niet uitdraaide op een collectieve krachtmeting, was de editie van 2003. Igor Astarloa was toen de winnaar, tevens de eerste Spanjaard op de erelijst. . 20 jaar geleden Er zijn weinig koersen die zo voorspelbaar zijn als de Waalse Pijl, ook al wordt er jaarlijks gesuggereerd dat het deze keer een ander verhaal zou kunnen worden. Iedereen spaart zijn pijlen op tot de laatste beklimming van de Muur, waardoor we jaar na jaar als het ware naar een massasprint op de Chemin des Chapelles kijken. De laatste keer dat de Waalse Pijl niet uitdraaide op een collectieve krachtmeting, was de editie van 2003. Igor Astarloa was toen de winnaar, tevens de eerste Spanjaard op de erelijst.

clock 10:36 10 uur 36. RETRO: Igor Astarloa wint de Waalse Pijl in 2003. RETRO: Igor Astarloa wint de Waalse Pijl in 2003

clock 10:35 10 uur 35. In Herve worden de eerste ploegen naar het startpodium gesommeerd. Philippe Gilbert geeft er een acte de présence. Gilbert is de laatste rijder die de Amstel, Waalse Pijl en Luik in zijn portefeuille stak. Met Tadej Pogacar staat een opvolger te trappelen, al wordt het niet evident om 12 jaar later in zijn voetsporen te treden. . In Herve worden de eerste ploegen naar het startpodium gesommeerd. Philippe Gilbert geeft er een acte de présence. Gilbert is de laatste rijder die de Amstel, Waalse Pijl en Luik in zijn portefeuille stak. Met Tadej Pogacar staat een opvolger te trappelen, al wordt het niet evident om 12 jaar later in zijn voetsporen te treden.

clock 09:41 09 uur 41. Ook Jai Hindley zegt af. Girowinnaar Jai Hindley is de volgende die de start van de Waalse Pijl niet haalt. Zijn ploeg Bora-Hansgrohe laat weten dat de Australiër met een luchtwegeninfectie sukkelt. . Ook Jai Hindley zegt af Girowinnaar Jai Hindley is de volgende die de start van de Waalse Pijl niet haalt. Zijn ploeg Bora-Hansgrohe laat weten dat de Australiër met een luchtwegeninfectie sukkelt.

clock 09:40 09 uur 40.

clock 09:37 09 uur 37. Zieke Benoît Cosnefroy start niet. Outsider Benoît Cosnefroy (AG2R) heeft in laatste instantie moeten afzeggen. De Fransman sukkelt met bronchitis. "Benoît is herstellende, maar nog te zwak om te kunnen starten in een veeleisende wedstrijd als de Waalse Pijl", communiceert zijn team. De medische staf houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten. De komende dagen wordt bekeken of Cosnefroy zal kunnen starten zondag in Luik. Cosnefroy was de absolute kopman van AG2R in de Waalse Pijl. Hij werd in 2020 nog tweede op de Muur van Hoei. Zondag had de Fransman al last in de Amstel Gold Race (21e). Vorige week in de Brabantse Pijl werd Cosnefroy 3e. . Zieke Benoît Cosnefroy start niet Outsider Benoît Cosnefroy (AG2R) heeft in laatste instantie moeten afzeggen. De Fransman sukkelt met bronchitis.

"Benoît is herstellende, maar nog te zwak om te kunnen starten in een veeleisende wedstrijd als de Waalse Pijl", communiceert zijn team.

De medische staf houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten. De komende dagen wordt bekeken of Cosnefroy zal kunnen starten zondag in Luik.

Cosnefroy was de absolute kopman van AG2R in de Waalse Pijl. Hij werd in 2020 nog tweede op de Muur van Hoei.

Zondag had de Fransman al last in de Amstel Gold Race (21e). Vorige week in de Brabantse Pijl werd Cosnefroy 3e.

clock 09:37 09 uur 37.

clock 07:29 07 uur 29. Soudal-Quick Step nog zonder Evenepoel. Soudal-Quick Step koerst vandaag zonder een uitgesproken kopman. 3-voudig winnaar Julian Alaphilippe ligt nog in de lappenmand na zijn val in de Ronde van Vlaanderen, Remco Evenepoel spaart zich voor Luik-Bastenaken-Luik. De vaste kompanen van Evenepoel zakken vandaag wel naar Wallonië af. Dries Devenyns, James Knox, Mauro Schmid, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke maken allemaal kans op een selectie voor de Giroploeg rond de wereldkampioen. De Italiaan Andrea Bagioli start vanmiddag als kopman ad interim. Hij mag zijn 6e plaats in de Amstel Gold Race proberen te bevestigen. . Soudal-Quick Step nog zonder Evenepoel Soudal-Quick Step koerst vandaag zonder een uitgesproken kopman. 3-voudig winnaar Julian Alaphilippe ligt nog in de lappenmand na zijn val in de Ronde van Vlaanderen, Remco Evenepoel spaart zich voor Luik-Bastenaken-Luik.

De vaste kompanen van Evenepoel zakken vandaag wel naar Wallonië af. Dries Devenyns, James Knox, Mauro Schmid, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke maken allemaal kans op een selectie voor de Giroploeg rond de wereldkampioen.

De Italiaan Andrea Bagioli start vanmiddag als kopman ad interim. Hij mag zijn 6e plaats in de Amstel Gold Race proberen te bevestigen.

clock 07:29 07 uur 29.

clock 06:55 06 uur 55. start om 11.50 uur. Vanmiddag doemt de gevreesde Muur van Hoei weer op in wielerland. De Waalse Pijl begint om 11.50 uur in Herve - ten oosten van Luik - en eindigt rond 16.25 uur in Hoei. U kunt de Waalse Pijl van start tot finish volgen op deze pagina. . start om 11.50 uur Vanmiddag doemt de gevreesde Muur van Hoei weer op in wielerland. De Waalse Pijl begint om 11.50 uur in Herve - ten oosten van Luik - en eindigt rond 16.25 uur in Hoei.

U kunt de Waalse Pijl van start tot finish volgen op deze pagina.

clock 19-04-2023 19-04-2023.

clock 19:58 19 uur 58. video wielrennen Zieke Dylan Teuns moet passen voor Waalse Pijl

clock 11:16 11 uur 16. Pogacar heeft met Hirschi ex-winnaar als helper. Tadej Pogacar doet een gooi naar een eerste zege in de Waalse Pijl. De 24-jarige Sloveen krijgt alvast de hulp van Marc Hirschi, die in 2020 de beste was in Hoei. Ook de Nieuw-Zeelanders George Bennett en Michael Vink, de Oostenrijker Felix Großschartner, de Noor Vegard Stake Laengen en de Italiaan Diego Ulissi staan de voorjaarsslokop bij. Pogacar won zondag nog de Amstel Gold Race, nadat hij eerder onder andere de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Nice en de Ruta del Sol op zijn naam had geschreven. Op de Muur van Hoei kon de 2-voudige Tour-winnaar nog niet zegevieren. Bij zijn 3 vorige deelnames werd hij 12e (2021), 9e (2020) en 53e (2019). . Pogacar heeft met Hirschi ex-winnaar als helper Tadej Pogacar doet een gooi naar een eerste zege in de Waalse Pijl. De 24-jarige Sloveen krijgt alvast de hulp van Marc Hirschi, die in 2020 de beste was in Hoei.



Ook de Nieuw-Zeelanders George Bennett en Michael Vink, de Oostenrijker Felix Großschartner, de Noor Vegard Stake Laengen en de Italiaan Diego Ulissi staan de voorjaarsslokop bij.



Pogacar won zondag nog de Amstel Gold Race, nadat hij eerder onder andere de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Nice en de Ruta del Sol op zijn naam had geschreven.



Op de Muur van Hoei kon de 2-voudige Tour-winnaar nog niet zegevieren. Bij zijn 3 vorige deelnames werd hij 12e (2021), 9e (2020) en 53e (2019).

clock 11:16 11 uur 16.

clock 09:48 09 uur 48.

clock 09:44 09 uur 44. Benoot is kopman van Jumbo-Visma. Tiesj Benoot is de leider van Jumbo-Visma, de 29-jarige Belg krijgt tussen erve en de Muur van Hoei Tosh Van der Sande, de Hongaar Attila Valter en de Nederlanders Jos van Emden, Gijs Leemreize, Sam Oomen en Lennard Hofstede in steun. In de Waalse Pijl tekende hij vorig jaar met een 11e plaats voor zijn beste resultaat tot dusver. . Benoot is kopman van Jumbo-Visma Tiesj Benoot is de leider van Jumbo-Visma, de 29-jarige Belg krijgt tussen erve en de Muur van Hoei Tosh Van der Sande, de Hongaar Attila Valter en de Nederlanders Jos van Emden, Gijs Leemreize, Sam Oomen en Lennard Hofstede in steun.



In de Waalse Pijl tekende hij vorig jaar met een 11e plaats voor zijn beste resultaat tot dusver.

clock 09:43 09 uur 43.

clock 09:39 09 uur 39. Quinten Hermans is fit voor Waalse Pijl en L-B-L. De tests gisteren waren van die aard dat Quinten Hermans groen licht kreeg om van start te gaan in de Waalse Pijl. De kopman van Alpecin-Deceuninck moest ziek verstek laten gaan voor de Amstel, maar is voldoende hersteld. De 27-jarige Hermans reed een doorregende Brabantse Pijl en kreeg mogelijk daar een ontsteking van de bovenste luchtwegen te pakken. Door extra rust te nemen in plaats van de Amstel te rijden hoopte hij fit te zijn voor Hoei en Luik. En dat lijkt het geval. Vorig jaar eindigde Hermans 2e in L-B-L. . Quinten Hermans is fit voor Waalse Pijl en L-B-L De tests gisteren waren van die aard dat Quinten Hermans groen licht kreeg om van start te gaan in de Waalse Pijl. De kopman van Alpecin-Deceuninck moest ziek verstek laten gaan voor de Amstel, maar is voldoende hersteld.



De 27-jarige Hermans reed een doorregende Brabantse Pijl en kreeg mogelijk daar een ontsteking van de bovenste luchtwegen te pakken. Door extra rust te nemen in plaats van de Amstel te rijden hoopte hij fit te zijn voor Hoei en Luik. En dat lijkt het geval.



Vorig jaar eindigde Hermans 2e in L-B-L.

clock 09:39 09 uur 39.

clock 08:53 08 uur 53. Geen titelverdediger Teuns. Dylan Teuns is onvoldoende hersteld van zijn ziekte om morgen van start te gaan. In zijn plaats is Mike Woods de kopman van Israël-Premier Tech. "Of Teuns zal meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik zullen we de komende dagen beslissen", luidt het in een tweet. De 31-jarige Teuns miste ook al de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race in wat hij zelf zijn "mooiste sportieve periode van het jaar" noemt. Vorig jaar behaalde Teuns, in het shirt van Bahrain - Victorious, op de Muur van Hoei een van de mooiste zeges uit zijn carrière. Hij bleef er met een ultieme krachtinspanning vijfvoudig winnaar Alejandro Valverde voor. . Geen titelverdediger Teuns Dylan Teuns is onvoldoende hersteld van zijn ziekte om morgen van start te gaan. In zijn plaats is Mike Woods de kopman van Israël-Premier Tech.



"Of Teuns zal meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik zullen we de komende dagen beslissen", luidt het in een tweet.



De 31-jarige Teuns miste ook al de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race in wat hij zelf zijn "mooiste sportieve periode van het jaar" noemt.



Vorig jaar behaalde Teuns, in het shirt van Bahrain - Victorious, op de Muur van Hoei een van de mooiste zeges uit zijn carrière. Hij bleef er met een ultieme krachtinspanning vijfvoudig winnaar Alejandro Valverde voor.

clock 08:53 08 uur 53.

clock 18-04-2023 18-04-2023.

clock 19:04 AG2R-Citroën kan in de klimklassiekers niet meer rekenen op Brabantse Pijl-winnaar Dorian Godon (die ten val kwam in de Amstel Gold Race). 19 uur 04. AG2R-Citroën kan in de klimklassiekers niet meer rekenen op Brabantse Pijl-winnaar Dorian Godon (die ten val kwam in de Amstel Gold Race)

clock 14:00 14 uur . Nog altijd geen Alaphilippe bij Soudal-Quick Step. Soudal-Quick Step heeft zijn zevental voor de Waalse Pijl bekendgemaakt en opnieuw ontbreekt Julian Alaphilippe. Het team geeft geen reden, maar wellicht is de drievoudige ex-winnaar nog altijd niet hersteld van zijn val in de Ronde van Vlaanderen. De ploeg van Soudal-Quick Step telt 4 Belgen, met Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. Mauro Schmid, Andrea Bagioli en James Knox vervolledigen het septet. . Nog altijd geen Alaphilippe bij Soudal-Quick Step Soudal-Quick Step heeft zijn zevental voor de Waalse Pijl bekendgemaakt en opnieuw ontbreekt Julian Alaphilippe. Het team geeft geen reden, maar wellicht is de drievoudige ex-winnaar nog altijd niet hersteld van zijn val in de Ronde van Vlaanderen.



De ploeg van Soudal-Quick Step telt 4 Belgen, met Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. Mauro Schmid, Andrea Bagioli en James Knox vervolledigen het septet.