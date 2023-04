LIVE Waalse Pijl: Iedereen kijkt naar Pogacar, "Wind kan het iets hectischer maken"

clock 11:30 11 uur 30. Nog een kwartiertje en dan zijn alle netelige vragen gesteld. Een echt lentegevoel spotten we niet in startplaats Herve, maar zondag was het een flink stuk frisser in de Amstel en was de regen ook een extra vijand. Het bleef een beetje onder de radar, maar renners benadrukten de voorbije dagen dat er echt wel hard gekoerst is in Nederlands Limburg. UAE legde van bij de start een stevig tempo op. Doen ze dat ook straks van bij de start? . Nog een kwartiertje en dan zijn alle netelige vragen gesteld. Een echt lentegevoel spotten we niet in startplaats Herve, maar zondag was het een flink stuk frisser in de Amstel en was de regen ook een extra vijand. Het bleef een beetje onder de radar, maar renners benadrukten de voorbije dagen dat er echt wel hard gekoerst is in Nederlands Limburg. UAE legde van bij de start een stevig tempo op. Doen ze dat ook straks van bij de start?

clock 11:20 11 uur 20. Anticiperen is moeilijk, al kan het dit jaar door de wind iets hectischer worden. En na de voorbije koersen durf ik niets meer te voorspellen. Het is mogelijk dat er eens iets anders gebeurt. . Tiesj Benoot (Jumbo-Visma).

clock 11:18 11 uur 18. Zonder Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe kan Ilan Van Wilder bij Soudal-Quick Step zijn kans grijpen. "Er zijn met Andrea Bagioli en Mauro Schmid nog kandidaten in onze ploeg. We moeten zien wie zich goed voelt, maar mocht ik aan de Muur komen met een goed gevoel, dan denk ik dat ik mijn kans mag gaan", blijft hij voorzichtig. . Zonder Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe kan Ilan Van Wilder bij Soudal-Quick Step zijn kans grijpen. "Er zijn met Andrea Bagioli en Mauro Schmid nog kandidaten in onze ploeg. We moeten zien wie zich goed voelt, maar mocht ik aan de Muur komen met een goed gevoel, dan denk ik dat ik mijn kans mag gaan", blijft hij voorzichtig.

clock 11:05 11 uur 05. Vrouwenkoers op Eén. De vrouwen sluipen richting het middaguur hun finale al binnen. Op Eén kunt u nu kijken naar de ontknoping. Om 14 u pikken Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer in bij de mannen. . Vrouwenkoers op Eén De vrouwen sluipen richting het middaguur hun finale al binnen. Op Eén kunt u nu kijken naar de ontknoping. Om 14 u pikken Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer in bij de mannen.

clock 11:04 11 uur 04. Quinten Hermans miste de Amstel door ziekte. "Maar ik ben hersteld. Ik voel me nog geen 100 procent en de slijmen moeten nog wat loskomen, maar dat zal straks wel gebeuren als er hard gekoerst wordt", zegt de kopman van Alpecin-Deceuninck. "Of een ander scenario dan een sprint mogelijk is? Dat denk ik niet. Iedereen wil zijn kopman afzetten aan de Muur en daardoor ligt het tempo zo hoog." "Tadej Pogacar is uiteraard de topfavoriet, maar ik schrijf ook Tom Pidcock niet af. En na hen zie ik nog een man of 20 voor de 3e plaats."

clock 10:59 10 uur 59. Maxim Van Gils: "Andreas (Kron) en ik staan op gelijke voet. We zijn elkaar waard en we zullen spreken tijdens de koers". Maxim Van Gils: "Andreas (Kron) en ik staan op gelijke voet. We zijn elkaar waard en we zullen spreken tijdens de koers"

clock 10:58 10 uur 58. Ik heb enkele filmpjes bekeken op YouTube. Het lijkt niet zo zwaar, maar als je het parcours bestudeert, dan weet je dat je je benen zult voelen op de Muur. Ik zou zeggen dat deze inspanning me ligt, maar je doet dit niet te vaak in koers. Je moet vooral nog een versnelling sparen voor het laatste stuk. . Maxim Van Gils (Lotto-Dstny). Ik heb enkele filmpjes bekeken op YouTube. Het lijkt niet zo zwaar, maar als je het parcours bestudeert, dan weet je dat je je benen zult voelen op de Muur. Ik zou zeggen dat deze inspanning me ligt, maar je doet dit niet te vaak in koers. Je moet vooral nog een versnelling sparen voor het laatste stuk. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny)

clock 10:53 10 uur 53. Vorig jaar won Dylan Teuns voor Alejandro Valverde, Aleksandr Vlasov, Julian Alaphilippe en Daniel Martinez. De top 5 van 2022 blinkt uit in afwezigheid. Wie eindigde nog in de top 10? Michael Woods, Ruben Guerreiro, Rudy Molard, Warren Barguil en Alexis Vuillermoz. Vooral abonnee Woods - met rugnummer 1 door het forfait van Teuns - zal normaal zeker zijn stempel drukken op de Muur. . Vorig jaar won Dylan Teuns voor Alejandro Valverde, Aleksandr Vlasov, Julian Alaphilippe en Daniel Martinez. De top 5 van 2022 blinkt uit in afwezigheid. Wie eindigde nog in de top 10? Michael Woods, Ruben Guerreiro, Rudy Molard, Warren Barguil en Alexis Vuillermoz. Vooral abonnee Woods - met rugnummer 1 door het forfait van Teuns - zal normaal zeker zijn stempel drukken op de Muur.

clock 10:50 10 uur 50. Het parcours met 11 hellingen en 3 keer de Muur van Hoei.

clock 10:41 10 uur 41. Door het pensioen van Alejandro Valverde en de gezondheidsperikelen bij Julian Alaphilippe en Dylan Teuns staat er straks maar één ex-winnaar aan de start: Marc Hirschi. Hij kan een wisselwapen zijn bij UAE. De Zwitser bekende gisteren overigens in de vaderlandse pers dat hij geen grote ronde kan of mag rijden. Zijn werkgever wil hem ten volle uitspelen in het eendagswerk, terwijl Hirschi toch duidelijk had gehoopt op de Tour.

clock 10:36 10 uur 36. 20 jaar geleden. Er zijn weinig koersen die zo voorspelbaar zijn als de Waalse Pijl, ook al wordt er jaarlijks gesuggereerd dat het deze keer een ander verhaal zou kunnen worden. Iedereen spaart zijn pijlen op tot de laatste beklimming van de Muur, waardoor we jaar na jaar als het ware naar een massasprint op de Chemin des Chapelles kijken. De laatste keer dat de Waalse Pijl niet uitdraaide op een collectieve krachtmeting, was de editie van 2003. Igor Astarloa was toen de winnaar, tevens de eerste Spanjaard op de erelijst.

clock 10:36 10 uur 36. RETRO: Igor Astarloa wint de Waalse Pijl in 2003. RETRO: Igor Astarloa wint de Waalse Pijl in 2003

clock 10:35 10 uur 35. In Herve worden de eerste ploegen naar het startpodium gesommeerd. Philippe Gilbert geeft er een acte de présence. Gilbert is de laatste rijder die de Amstel, Waalse Pijl en Luik in zijn portefeuille stak. Met Tadej Pogacar staat een opvolger te trappelen, al wordt het niet evident om 12 jaar later in zijn voetsporen te treden.

clock 09:41 09 uur 41. Ook Jai Hindley zegt af. Girowinnaar Jai Hindley is de volgende die de start van de Waalse Pijl niet haalt. Zijn ploeg Bora-Hansgrohe laat weten dat de Australiër met een luchtwegeninfectie sukkelt.

clock 09:37 09 uur 37. Zieke Benoît Cosnefroy start niet. Outsider Benoît Cosnefroy (AG2R) heeft in laatste instantie moeten afzeggen. De Fransman sukkelt met bronchitis. "Benoît is herstellende, maar nog te zwak om te kunnen starten in een veeleisende wedstrijd als de Waalse Pijl", communiceert zijn team. De medische staf houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten. De komende dagen wordt bekeken of Cosnefroy zal kunnen starten zondag in Luik. Cosnefroy was de absolute kopman van AG2R in de Waalse Pijl. Hij werd in 2020 nog tweede op de Muur van Hoei. Zondag had de Fransman al last in de Amstel Gold Race (21e). Vorige week in de Brabantse Pijl werd Cosnefroy 3e.

"Benoît is herstellende, maar nog te zwak om te kunnen starten in een veeleisende wedstrijd als de Waalse Pijl", communiceert zijn team.

De medische staf houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten. De komende dagen wordt bekeken of Cosnefroy zal kunnen starten zondag in Luik.

Cosnefroy was de absolute kopman van AG2R in de Waalse Pijl. Hij werd in 2020 nog tweede op de Muur van Hoei.

Zondag had de Fransman al last in de Amstel Gold Race (21e). Vorige week in de Brabantse Pijl werd Cosnefroy 3e.

clock 07:29 07 uur 29. Soudal-Quick Step nog zonder Evenepoel. Soudal-Quick Step koerst vandaag zonder een uitgesproken kopman. 3-voudig winnaar Julian Alaphilippe ligt nog in de lappenmand na zijn val in de Ronde van Vlaanderen, Remco Evenepoel spaart zich voor Luik-Bastenaken-Luik. De vaste kompanen van Evenepoel zakken vandaag wel naar Wallonië af. Dries Devenyns, James Knox, Mauro Schmid, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke maken allemaal kans op een selectie voor de Giroploeg rond de wereldkampioen. De Italiaan Andrea Bagioli start vanmiddag als kopman ad interim. Hij mag zijn 6e plaats in de Amstel Gold Race proberen te bevestigen.

De vaste kompanen van Evenepoel zakken vandaag wel naar Wallonië af. Dries Devenyns, James Knox, Mauro Schmid, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke maken allemaal kans op een selectie voor de Giroploeg rond de wereldkampioen.

De Italiaan Andrea Bagioli start vanmiddag als kopman ad interim. Hij mag zijn 6e plaats in de Amstel Gold Race proberen te bevestigen.