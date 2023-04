Dylan Teuns verdedigt titel niet in Waalse Pijl: "Onvoldoende hersteld na ziekte"

clock 08:53

08 uur 53. Geen titelverdediger Teuns. Dylan Teuns is onvoldoende hersteld van zijn ziekte om morgen van start te gaan. In zijn plaats is Mike Woods de kopman van Israël-Premier Tech. "Of Teuns zal meedoen aan Luik-Bastenaken-Luik zullen we de komende dagen beslissen", luidt het in een tweet. .