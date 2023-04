AG2R-Citroën kan niet rekenen op Brabantse Pijl-winnaar Dorian Godon na val

AG2R-Citroën kan in de klimklassiekers niet meer rekenen op Brabantse Pijl-winnaar Dorian Godon (die ten val kwam in de Amstel Gold Race)

14 uur . Nog altijd geen Alaphilippe bij Soudal-Quick Step. Soudal-Quick Step heeft zijn zevental voor de Waalse Pijl bekendgemaakt en opnieuw ontbreekt Julian Alaphilippe. Het team geeft geen reden, maar wellicht is de drievoudige ex-winnaar nog altijd niet hersteld van zijn val in de Ronde van Vlaanderen. De ploeg van Soudal-Quick Step telt 4 Belgen, met Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. Mauro Schmid, Andrea Bagioli en James Knox vervolledigen het septet. .

clock 13:59

13 uur 59. We kunnen met vertrouwen de Waalse Pijl aanvatten, want Andrea (Bagioli) liet de voorbije week mooie dingen zien en ook Mauro (Schmid) en James (Knox) zijn in vorm. We geloven in onze kansen. Geert Van Bondt (ploegleider Soudal-Quick Step).