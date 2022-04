Waalse Pijl: Michael Matthews en Andreas Kron zijn ziek en starten niet

10:59 10 uur 59. Dylan Teuns: "De kasseien zijn niet blijven hangen: na het Bos van Wallers ben ik afgestapt". Dylan Teuns: "De kasseien zijn niet blijven hangen: na het Bos van Wallers ben ik afgestapt"

10:59 10 uur 59. Of ik moet wachten op de laatste Muur van Hoei? Dat is moeilijk om in te schatten, want ik verwacht dat Remco Evenepoel eerder zal aanzetten. . Dylan Teuns (Bahrain Victorious). Of ik moet wachten op de laatste Muur van Hoei? Dat is moeilijk om in te schatten, want ik verwacht dat Remco Evenepoel eerder zal aanzetten. Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

10:41 10 uur 41. Over 45 minuten worden de renners op gang gevlagd in Blegny, dat voor het eerst de start van deze Waalse Pijl organiseert. In de eerste helft van dit parcours zijn slechts 2 hellingen opgenomen. De pukkels ontmoeten we na 44 en 55 kilometer. . Over 45 minuten worden de renners op gang gevlagd in Blegny, dat voor het eerst de start van deze Waalse Pijl organiseert. In de eerste helft van dit parcours zijn slechts 2 hellingen opgenomen. De pukkels ontmoeten we na 44 en 55 kilometer.

10:36 10 uur 36. Xandro Meurisse: "Ik moet zeker niet wachten tot de laatste beklimming van de Muur van Hoei". Xandro Meurisse: "Ik moet zeker niet wachten tot de laatste beklimming van de Muur van Hoei"

10:25 Wind? Zondag bepaalde de wind het wedstrijdverloop in Parijs-Roubaix, gebeurt dat straks ook in de finale van deze Waalse Pijl? Xandro Meurisse sluit het niet onmiddellijk uit. "Ze voorspellen wind in de finale en dat biedt mogelijkheden om te koersen", zegt het speerpunt van Alpecin-Fenix. "Veel ploegen hebben ook meerdere kopmannen. Als je aanvalt na de 2e Muur en je hebt de juiste mannen mee, dan kan het een andere koers worden." . 10 uur 25. Wind? Zondag bepaalde de wind het wedstrijdverloop in Parijs-Roubaix, gebeurt dat straks ook in de finale van deze Waalse Pijl? Xandro Meurisse sluit het niet onmiddellijk uit. "Ze voorspellen wind in de finale en dat biedt mogelijkheden om te koersen", zegt het speerpunt van Alpecin-Fenix. "Veel ploegen hebben ook meerdere kopmannen. Als je aanvalt na de 2e Muur en je hebt de juiste mannen mee, dan kan het een andere koers worden."

09:56 09 uur 56. Extra Time Koers. Vanavond legt Extra Time Koers het voorjaar neer. Om 21.20 u begint de laatste uitzending op Canvas. De tafelgasten zijn José De Cauwer, Dirk De Wolf, Sep Vanmarcke en Yves Lampaert. . Extra Time Koers Vanavond legt Extra Time Koers het voorjaar neer. Om 21.20 u begint de laatste uitzending op Canvas. De tafelgasten zijn José De Cauwer, Dirk De Wolf, Sep Vanmarcke en Yves Lampaert.

09:32 De Ier was altijd een gevaarlijke klant op de Muur. In 2014 en 2017 was hij 2e. Volgens Martin is de finale nog wat zwaarder door de herintrede van de Côte de Cherave, terug van weggeweest na een sabbatjaar. . 09 uur 32. De Ier was altijd een gevaarlijke klant op de Muur. In 2014 en 2017 was hij 2e. Volgens Martin is de finale nog wat zwaarder door de herintrede van de Côte de Cherave, terug van weggeweest na een sabbatjaar.

09:28 Zonder Matthews en Kron. Het klassieke voorjaar is bijna voorbij, maar het dokterskabinet telt nog altijd veel patiënten. BikeExchange laat Michael Matthews achter in het hotel. De Australiër is koortsig, maar volgens zijn team gaat het niet om een coronabesmetting. Bij Lotto-Soudal is Andreas Kron niet fit. . 09 uur 28. Zonder Matthews en Kron Het klassieke voorjaar is bijna voorbij, maar het dokterskabinet telt nog altijd veel patiënten. BikeExchange laat Michael Matthews achter in het hotel. De Australiër is koortsig, maar volgens zijn team gaat het niet om een coronabesmetting. Bij Lotto-Soudal is Andreas Kron niet fit.

09:25 09 uur 25. Waalse Pijl. Over 2 uur gaat in Blegny de 86e editie van de Waalse Pijl van start. De organisatie heeft een traject van 202,1 kilometer uitgestippeld langs 11 hellingen. Al zijn het er eigenlijk slechts 5, want de Côte d'Ereffe, de Côte de Cherave en de Muur van Hoei worden in de lokale lus telkens 3 keer betokkeld. Rond 16.30 u moeten we de sterkste springveer kennen. . Waalse Pijl Over 2 uur gaat in Blegny de 86e editie van de Waalse Pijl van start. De organisatie heeft een traject van 202,1 kilometer uitgestippeld langs 11 hellingen. Al zijn het er eigenlijk slechts 5, want de Côte d'Ereffe, de Côte de Cherave en de Muur van Hoei worden in de lokale lus telkens 3 keer betokkeld. Rond 16.30 u moeten we de sterkste springveer kennen.

21:41 21 uur 41. Alejandro Valverde is nog altijd recordhouder met 5 zeges in Hoei. Maandag wordt hij 42: "We blijven naar hem kijken, maar er komt een dag dat we niet meer moeten kijken naar hem. Top 5 zou ik al een wereldse prestatie vinden. Dat zou fenomenaal zijn", zegt José De Cauwer over de Spaanse veteraan. . Alejandro Valverde is nog altijd recordhouder met 5 zeges in Hoei. Maandag wordt hij 42: "We blijven naar hem kijken, maar er komt een dag dat we niet meer moeten kijken naar hem. Top 5 zou ik al een wereldse prestatie vinden. Dat zou fenomenaal zijn", zegt José De Cauwer over de Spaanse veteraan.

21:39 21 uur 39. Ik vind dat Quick Step-Alpha Vinyl beide troefkaarten moet uitspelen. In het Baskenland en de Brabantse Pijl hebben we gezien dat Remco Evenepoel écht wel goed is. Hopelijk gebruikt hij zijn energie op de juiste momenten. En Julian Alaphilippe koerst op zijn emoties. Hij kan er van de ene dag op de andere staan. . José De Cauwer. Ik vind dat Quick Step-Alpha Vinyl beide troefkaarten moet uitspelen. In het Baskenland en de Brabantse Pijl hebben we gezien dat Remco Evenepoel écht wel goed is. Hopelijk gebruikt hij zijn energie op de juiste momenten. En Julian Alaphilippe koerst op zijn emoties. Hij kan er van de ene dag op de andere staan. José De Cauwer

13:35 13 uur 35. Tim Wellens voert selectie Lotto-Soudal aan. Tim Wellens is het speerpunt van Lotto-Soudal. Wellens eindigde in 2018 op de zevende plaats in de Waalse Pijl, zijn beste resultaat in de Ardennenklassieker. Onze landgenoot wordt bijgestaan door Thomas De Gendt, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet, Sébastien Grignard, de Brit Matthew Holmes en de Deen Andreas Kron. . Tim Wellens voert selectie Lotto-Soudal aan Tim Wellens is het speerpunt van Lotto-Soudal. Wellens eindigde in 2018 op de zevende plaats in de Waalse Pijl, zijn beste resultaat in de Ardennenklassieker. Onze landgenoot wordt bijgestaan door Thomas De Gendt, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet, Sébastien Grignard, de Brit Matthew Holmes en de Deen Andreas Kron.

13:27 13 uur 27. Devenyns out met coronabesmetting . Zoek straks niet naar Dries Devenyns in het peloton. De renner van Quick Step-Alpha Vinyl is buiten strijd met een covidbesmetting. Onze landgenoot ziet zo de Waalse klassiekers door de neus geboord. . Devenyns out met coronabesmetting Zoek straks niet naar Dries Devenyns in het peloton. De renner van Quick Step-Alpha Vinyl is buiten strijd met een covidbesmetting. Onze landgenoot ziet zo de Waalse klassiekers door de neus geboord.

