LIVESTREAM Waalse Pijl: Opgave Pidcock, Pogacar moest even jagen na lekke band

15:28 Muur van Hoei (2/3). De klimmers kunnen zich weer uitleven op deze sluipmoordenaar. Doen ze dat nu al of sparen ze al hun kogels? De 5 leiders bewaren 25" op Carr (EF) en 44" op het uitgedunde peloton. . 15 uur 28. Muur van Hoei (2/3) De klimmers kunnen zich weer uitleven op deze sluipmoordenaar. Doen ze dat nu al of sparen ze al hun kogels? De 5 leiders bewaren 25" op Carr (EF) en 44" op het uitgedunde peloton.

15:25 15 uur 25. De kopgroep rijdt Hoei weer binnen. Als men de geijkte formule wil ontregelen, dan moet er stilaan iets gebeuren. Waarom niet op deze Muur van Hoei? . De kopgroep rijdt Hoei weer binnen. Als men de geijkte formule wil ontregelen, dan moet er stilaan iets gebeuren. Waarom niet op deze Muur van Hoei?

15:23 15 uur 23. Nog 35 kilometer: situatie op de top van de Cherave. 5 leiders Carr op 28" peloton op 40" . Nog 35 kilometer: situatie op de top van de Cherave 5 leiders Carr op 28" peloton op 40"

15:22 15 uur 22. Verrassing: Vingegaard geeft niet thuis. Bij Jumbo-Visma zijn ze hun kopman kwijt: Jonas Vingegaard draait vierkant. De geelhemden moeten dus rekenen op Tiesj Benoot. . Verrassing: Vingegaard geeft niet thuis Bij Jumbo-Visma zijn ze hun kopman kwijt: Jonas Vingegaard draait vierkant. De geelhemden moeten dus rekenen op Tiesj Benoot.

15:21 15 uur 21. Achteraan staat de poort wagenwijd open. De inspanningen wegen heel zwaar voor Ayuso en andere werkpaarden. . Achteraan staat de poort wagenwijd open. De inspanningen wegen heel zwaar voor Ayuso en andere werkpaarden.

15:20 Côte de Cherave (2/3). Een stevige versnelling van EF-EasyPost kost Bakelants en co al de kop. Vansevenant reageert op de roze prik. . 15 uur 20. Côte de Cherave (2/3) Een stevige versnelling van EF-EasyPost kost Bakelants en co al de kop. Vansevenant reageert op de roze prik.

15:18 15 uur 18. Net voor de voet van de Cherave sluit Pogacar weer aan. Dat wordt krap om nog op te schuiven. . Net voor de voet van de Cherave sluit Pogacar weer aan. Dat wordt krap om nog op te schuiven.

15:16 15 uur 16. Polanc en Ayuso weten dat de Cherave voor de deur staat. Zij blijven niet bij de pakken zitten en nemen Pogacar op sleeptouw. . Polanc en Ayuso weten dat de Cherave voor de deur staat. Zij blijven niet bij de pakken zitten en nemen Pogacar op sleeptouw.

15:16 Nog 40 kilometer: de finale zal stilaan losbarsten. 15 uur 16. Nog 40 kilometer: de finale zal stilaan losbarsten

15:14 Nieuw wiel voor Pogacar. We vangen dan toch eens een glimp op van Tadej Pogacar. De topfavoriet blijft erg rustig bij het plaatsen van een nieuw voorwiel. . 15 uur 14. Nieuw wiel voor Pogacar We vangen dan toch eens een glimp op van Tadej Pogacar. De topfavoriet blijft erg rustig bij het plaatsen van een nieuw voorwiel.

15:13 15 uur 13. Bakelants raapt enkele geloste vluchters op, maar veel steun zal hij van hen niet meer ontvangen. Hij moet hopen dat er zo meteen op de Cherave versterking uit het peloton komt. . Bakelants raapt enkele geloste vluchters op, maar veel steun zal hij van hen niet meer ontvangen. Hij moet hopen dat er zo meteen op de Cherave versterking uit het peloton komt.

15:09 15 uur 09. Het peloton is even aan het slabakken. Dat is slecht nieuws voor Bakelants, die in zijn eentje in niemandsland zit. In de grote groep hebben Ayuso en Gallopin schijnbaar weinig overschot. . Het peloton is even aan het slabakken. Dat is slecht nieuws voor Bakelants, die in zijn eentje in niemandsland zit. In de grote groep hebben Ayuso en Gallopin schijnbaar weinig overschot.

15:06 Wawa. Warren Barguil neemt ook al een nieuwe fiets aan. Onderschat "Wawa" op deze finish niet. Hij eindigde hier al 4 keer in de top 10, de jongste jaren 4e en 5e. . 15 uur 06. Wawa Warren Barguil neemt ook al een nieuwe fiets aan. Onderschat "Wawa" op deze finish niet. Hij eindigde hier al 4 keer in de top 10, de jongste jaren 4e en 5e.

15:05 15 uur 05. Voorin blijven ze nog met z'n vijven over: Janssens, Armirail, Ferron, Impey en Guglielmi. In het peloton versnelt Bakelants. . Voorin blijven ze nog met z'n vijven over: Janssens, Armirail, Ferron, Impey en Guglielmi. In het peloton versnelt Bakelants.

15:03 15 uur 03. Na de zwanenzang van Pidcock bekijkt Ineos het wat meer vanaf de tweede rij. Ook UAE heeft wat gas teruggenomen. Quick Step-Alpha Vinyl, Movistar en Israel-Premier Tech genieten van het zonnetje. Nog 50 kilometer. . Na de zwanenzang van Pidcock bekijkt Ineos het wat meer vanaf de tweede rij. Ook UAE heeft wat gas teruggenomen. Quick Step-Alpha Vinyl, Movistar en Israel-Premier Tech genieten van het zonnetje. Nog 50 kilometer.

15:02 15 uur 02. Er zijn ploegen die de koers nog moeten maken. Of dat verwachten we toch. Ze kunnen niet tevreden blijven met een verre ereplaats. . José De Cauwer. Er zijn ploegen die de koers nog moeten maken. Of dat verwachten we toch. Ze kunnen niet tevreden blijven met een verre ereplaats. José De Cauwer

15:00 15 uur . De overgebleven vluchters - nog 8 vogels met Jimmy Janssens - voelen stilaan de vermoeidheid. Pieter Serry legt er nog een laagje op met zijn laatste krachten: nog 48 seconden. . De overgebleven vluchters - nog 8 vogels met Jimmy Janssens - voelen stilaan de vermoeidheid. Pieter Serry legt er nog een laagje op met zijn laatste krachten: nog 48 seconden.

14:55 14 uur 55. De accordeon plooit snel weer dicht, maar het tempo vlakt niet af. Dit kan een finale van zo'n 60 kilometer worden. . De accordeon plooit snel weer dicht, maar het tempo vlakt niet af. Dit kan een finale van zo'n 60 kilometer worden.

14:54 14 uur 54. Een kort waaierintermezzo van Bahrain Victorious. Een kort waaierintermezzo van Bahrain Victorious

14:53 Poging tot waaier. Tom Pidcock geeft op en ziet dus niet hoe Bahrain Victorious een waaiertje probeert te trekken. Quick Step-Alpha Vinyl is meteen bij de pinken, Jumbo-kopstukken Benoot en Vingegaard zitten helemaal achteraan. . 14 uur 53. Poging tot waaier Tom Pidcock geeft op en ziet dus niet hoe Bahrain Victorious een waaiertje probeert te trekken. Quick Step-Alpha Vinyl is meteen bij de pinken, Jumbo-kopstukken Benoot en Vingegaard zitten helemaal achteraan.

14:52 14 uur 52. Bahrain Victorious wilde een harde koers en lijkt die belofte in te willigen. Proberen ze à la Ineos afgelopen zondag het pak uit elkaar te ranselen? . Bahrain Victorious wilde een harde koers en lijkt die belofte in te willigen. Proberen ze à la Ineos afgelopen zondag het pak uit elkaar te ranselen?

14:52 14 uur 52. Tadej Pogacar steekt zich voorlopig heel goed weg. . José De Cauwer. Tadej Pogacar steekt zich voorlopig heel goed weg. José De Cauwer

14:51 14 uur 51. Quinten Hermans was vorig jaar de beste Belg op plaats 14. Na zijn ziekte in het Baskenland wil hij vroeger zijn stempel drukken, maar er kleeft meteen een lange sliert aan zijn achterste na deze tweevoudige impuls. . Quinten Hermans was vorig jaar de beste Belg op plaats 14. Na zijn ziekte in het Baskenland wil hij vroeger zijn stempel drukken, maar er kleeft meteen een lange sliert aan zijn achterste na deze tweevoudige impuls.

14:49 14 uur 49. Ook piepkuiken Juan Ayuso wordt in de penarie gemeld. De Spanjaard moet nog 20 kaarsjes uitblazen. . Ook piepkuiken Juan Ayuso wordt in de penarie gemeld. De Spanjaard moet nog 20 kaarsjes uitblazen.

14:48 14 uur 48. Een veeg teken voor Luik: Pidcock verdwijnt uit de Waalse Pijl. Een veeg teken voor Luik: Pidcock verdwijnt uit de Waalse Pijl

14:47 14 uur 47. Pidcock zwalpt naar boven. De toppers lijken amper te ademen op de top van de Muur van Hoei. In het midden van het pak happen ze al een beetje meer naar adem. Onder meer Laurens De Plus heeft zijn werk gedaan, Tom Pidcock haakt helemaal af. . Pidcock zwalpt naar boven De toppers lijken amper te ademen op de top van de Muur van Hoei. In het midden van het pak happen ze al een beetje meer naar adem. Onder meer Laurens De Plus heeft zijn werk gedaan, Tom Pidcock haakt helemaal af.

14:45 14 uur 45. Van Wilder houdt Evenepoel en Alaphilippe op de eerste linies. Daar zitten ook jongens van Movistar, Bora-Hansgrohe en Benoot. Ze zetten wat spanning op de benen, meer ook niet. . Van Wilder houdt Evenepoel en Alaphilippe op de eerste linies. Daar zitten ook jongens van Movistar, Bora-Hansgrohe en Benoot. Ze zetten wat spanning op de benen, meer ook niet.

14:44 14 uur 44. Bora-Hansgrohe schuift nadrukkelijk op. Zij leggen hun boontjes te week op Aleksandr Vlasov. De "Rus" rijdt voor het eerst in zijn carrière op Belgische wegen. In het Baskenland was hij een van de hoofdrolspelers. . Bora-Hansgrohe schuift nadrukkelijk op. Zij leggen hun boontjes te week op Aleksandr Vlasov. De "Rus" rijdt voor het eerst in zijn carrière op Belgische wegen. In het Baskenland was hij een van de hoofdrolspelers.

14:42 14 uur 42. Nog 63 kilometer. Aan de voet van de Muur staat het peloton nog 1'15" in het krijt. . Nog 63 kilometer. Aan de voet van de Muur staat het peloton nog 1'15" in het krijt.

14:41 14 uur 41. Tadej Pogacar werd hier de voorbije jaren 53e en 9e, maar hij is intussen een andere renner geworden. Karl Vannieuwkerke. Tadej Pogacar werd hier de voorbije jaren 53e en 9e, maar hij is intussen een andere renner geworden. Karl Vannieuwkerke

14:41 Muur van Hoei (1/3). Er is geen ontsnappen meer aan. De kopgroep, waar we Jens Reynders en Luc Wirtgen hebben afgestaan, mag zich een eerste keer naar boven sleuren. . 14 uur 41. Muur van Hoei (1/3) Er is geen ontsnappen meer aan. De kopgroep, waar we Jens Reynders en Luc Wirtgen hebben afgestaan, mag zich een eerste keer naar boven sleuren.

14:38 14 uur 38. De knechten van de eerste uren zakken erdoor, net als Tom Pidcock. Dit kan toch geen intervaltraining zijn? . De knechten van de eerste uren zakken erdoor, net als Tom Pidcock. Dit kan toch geen intervaltraining zijn?

14:35 14 uur 35. Voor het eerst duikt Remco Evenepoel op. Op de Côte de Cherave oogt zijn tred uiteraard nog kloek. Als er al geanticipeerd wordt, dan zal dat normaal pas bij de volgende passage gebeuren. In het peloton doet het pijn bij Thomas De Gendt. . Voor het eerst duikt Remco Evenepoel op. Op de Côte de Cherave oogt zijn tred uiteraard nog kloek. Als er al geanticipeerd wordt, dan zal dat normaal pas bij de volgende passage gebeuren. In het peloton doet het pijn bij Thomas De Gendt.

14:34 Voor 5-voudig winnaar Alejandro Valverde is dit zijn allerlaatste Waalse Pijl. 14 uur 34. Voor 5-voudig winnaar Alejandro Valverde is dit zijn allerlaatste Waalse Pijl

14:33 14 uur 33. Na 3 uur koers. We zijn 3 uur aan het trappen: nog 70 kilometer. 10 leiders zijn in verschillende schuifjes weggereden, Ineos, UAE en Quick Step-Alpha Vinyl houden hen keurig binnen schot. Er is eigenlijk nog niets gebeurd, al is er wel een schimmig spel met Tom Pidcock. Met zijn lange mouwen komt hij nu even piepen in de kop van de koers. We zullen straks wel ontdekken wat hij in zijn schild voert. . Na 3 uur koers We zijn 3 uur aan het trappen: nog 70 kilometer. 10 leiders zijn in verschillende schuifjes weggereden, Ineos, UAE en Quick Step-Alpha Vinyl houden hen keurig binnen schot. Er is eigenlijk nog niets gebeurd, al is er wel een schimmig spel met Tom Pidcock. Met zijn lange mouwen komt hij nu even piepen in de kop van de koers. We zullen straks wel ontdekken wat hij in zijn schild voert.

14:30 14 uur 30. Daryl Impey is op papier een van de grootste motoren in de kopgroep. De Zuid-Afrikaan is wel al 37 jaar, maar dan zit je bij het bejaardentehuis van Israel-Premier Tech op je plaats. Hun kopman is Michael Woods, de voorbije jaren 4e en 3e. "Of ik die benen nog heb? Ik ben ziek geweest, maar ik ben stilaan de oude", vertelde de Canadees vanmiddag. . Daryl Impey is op papier een van de grootste motoren in de kopgroep. De Zuid-Afrikaan is wel al 37 jaar, maar dan zit je bij het bejaardentehuis van Israel-Premier Tech op je plaats. Hun kopman is Michael Woods, de voorbije jaren 4e en 3e. "Of ik die benen nog heb? Ik ben ziek geweest, maar ik ben stilaan de oude", vertelde de Canadees vanmiddag.

14:26 14 uur 26. Een extra jasje bij Tom Pidcock: is de Brit ziekjes? Een extra jasje bij Tom Pidcock: is de Brit ziekjes?

14:25 14 uur 25. Pidcock? Het is behoorlijk warm, maar Tom Pidcock peddelt achteraan nog met een extra jasje. Hij moet voortdurend bijtrappen om geen voeling te verliezen. Trekken we een streep door de puffende Pidcock? . Pidcock? Het is behoorlijk warm, maar Tom Pidcock peddelt achteraan nog met een extra jasje. Hij moet voortdurend bijtrappen om geen voeling te verliezen. Trekken we een streep door de puffende Pidcock?

14:22 14 uur 22. Bij de eerste passage van de Muur van Hoei zie je al wie nog op zijn gemak zit en wie al aan het afzien is. . Karl Vannieuwkerke. Bij de eerste passage van de Muur van Hoei zie je al wie nog op zijn gemak zit en wie al aan het afzien is. Karl Vannieuwkerke

14:22 14 uur 22. Ineos Grenadiers schuift en masse op, ook Bahrain Victorious bonkt op de deur. De achterstand op de 10 leiders smelt zoetjesaan weg: 1'31". . Ineos Grenadiers schuift en masse op, ook Bahrain Victorious bonkt op de deur. De achterstand op de 10 leiders smelt zoetjesaan weg: 1'31".

14:19 14 uur 19. Ex-ploegmaats Laurens De Plus en Pieter Serry mennen nog steeds de grote groep. Serry lag even in de lappenmand met verontrustende waarden na een onderzoek, De Plus trekt elke week een dikkere streep onder zijn lange kwakkelperiode. . Ex-ploegmaats Laurens De Plus en Pieter Serry mennen nog steeds de grote groep. Serry lag even in de lappenmand met verontrustende waarden na een onderzoek, De Plus trekt elke week een dikkere streep onder zijn lange kwakkelperiode.

14:15 Côte d'Ereffe (1/3). Wie geen kind aan huis is in deze regio, kan nu kennismaken met de smaakmakers van de finale. Van de 3 hellingen lijkt dit hapje het lichtst verteerbaar. . 14 uur 15. Côte d'Ereffe (1/3) Wie geen kind aan huis is in deze regio, kan nu kennismaken met de smaakmakers van de finale. Van de 3 hellingen lijkt dit hapje het lichtst verteerbaar.

14:13 14 uur 13. Zondag hebben we talloze lekke banden gehad, vandaag is het aantal fietswissels niet meer op twee handen te tellen. Benoît Cosnefroy trekt op een reservefiets naar het spandoek van de laatste 80 kilometer. . Zondag hebben we talloze lekke banden gehad, vandaag is het aantal fietswissels niet meer op twee handen te tellen. Benoît Cosnefroy trekt op een reservefiets naar het spandoek van de laatste 80 kilometer.

14:10 14 uur 10. Het tiental draait nog altijd stevig rond, maar in het peloton zit het mes stilaan tussen de tanden. We enteren zo meteen het uitgetekende circuit en dat zal de nervositeit alleen maar doen toenemen. . Het tiental draait nog altijd stevig rond, maar in het peloton zit het mes stilaan tussen de tanden. We enteren zo meteen het uitgetekende circuit en dat zal de nervositeit alleen maar doen toenemen.

14:08 Tadej Pogacar kon vorig jaar niet deelnemen na een corona-uitbraak in zijn ploeg, in 2020 werd hij 9e. 14 uur 08. Tadej Pogacar kon vorig jaar niet deelnemen na een corona-uitbraak in zijn ploeg, in 2020 werd hij 9e

14:06 14 uur 06. De wereldkampioen heeft een ticket voor de eerste rij gevangen, daar ziet hij ook onder meer Benoot, Pogacar en Teuns. . De wereldkampioen heeft een ticket voor de eerste rij gevangen, daar ziet hij ook onder meer Benoot, Pogacar en Teuns.

14:04 14 uur 04. In deze voorlopig oerklassieke Waalse Pijl zien we een tempoversnelling in het peloton. We naderen de hellingenzone en iedereen wil in de cockpit zitten. Nog 1'57" voor de 10 leiders. . In deze voorlopig oerklassieke Waalse Pijl zien we een tempoversnelling in het peloton. We naderen de hellingenzone en iedereen wil in de cockpit zitten. Nog 1'57" voor de 10 leiders.

14:02 14 uur 02. Elk jaar denk ik: ze zullen zich toch niet nog eens naar de slachtbank laten leiden door de gevestigde waarden. . José De Cauwer. Elk jaar denk ik: ze zullen zich toch niet nog eens naar de slachtbank laten leiden door de gevestigde waarden. José De Cauwer

14:00 14 uur . Eén en livestream. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer laten de zon nog wat feller blinken. Veel kijkplezier! . Eén en livestream Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer laten de zon nog wat feller blinken. Veel kijkplezier!

13:51 13 uur 51. Nog 100 kilometer. Het "mentale" keerpunt is achter de rug: over minder dan 20 kilometer kan de lastigheidsgraad van deze Waalse Pijl opgevoerd worden. De 3 grote blokken nemen nog altijd hun verantwoordelijkheid: 2'43". . Nog 100 kilometer Het "mentale" keerpunt is achter de rug: over minder dan 20 kilometer kan de lastigheidsgraad van deze Waalse Pijl opgevoerd worden. De 3 grote blokken nemen nog altijd hun verantwoordelijkheid: 2'43".

13:50 13 uur 50. Alejandro Valverde: "Hombre, de concurrentie is sterk". Alejandro Valverde: "Hombre, de concurrentie is sterk"

13:48 13 uur 48. Bruno Armirail is de verkenner van Groupama-FDJ. De Fransen zagen David Gaudu gisteren afhaken door bronchitis en ook Valentin Madouas is er niet bij. Met Rudy Molard hebben ze nog een alternatief voor de finale. Niet alleen Gaudu is een belangrijke afwezige. Ook Colombiaans kampioen Sergio Higuita is niet naar Wallonië afgezakt. De kleine klimmer van Bora-Hansgrohe won de Ronde van Catalonië, maar was in het Baskenland al op de sukkel. Zijn voorjaar is natuurlijk erg vroeg begonnen met dat nationaal kampioenschap. . Bruno Armirail is de verkenner van Groupama-FDJ. De Fransen zagen David Gaudu gisteren afhaken door bronchitis en ook Valentin Madouas is er niet bij. Met Rudy Molard hebben ze nog een alternatief voor de finale. Niet alleen Gaudu is een belangrijke afwezige. Ook Colombiaans kampioen Sergio Higuita is niet naar Wallonië afgezakt. De kleine klimmer van Bora-Hansgrohe won de Ronde van Catalonië, maar was in het Baskenland al op de sukkel. Zijn voorjaar is natuurlijk erg vroeg begonnen met dat nationaal kampioenschap.

13:45 13 uur 45. Over een kwartiertje begint de uitzending op Eén. We zijn bijna halfkoers en deze Waalse Pijl bevindt zich in een wak. De 10 leiders - met de Belgen Reynders en Janssens - zetten het peloton nog altijd op 3'05". . Over een kwartiertje begint de uitzending op Eén. We zijn bijna halfkoers en deze Waalse Pijl bevindt zich in een wak. De 10 leiders - met de Belgen Reynders en Janssens - zetten het peloton nog altijd op 3'05".

13:37 13 uur 37. Tim Wellens zei het nog bij de start: elk jaar hopen vele renners dat een "sprint" tussen de kleppers afgewend kan worden. De laatste die dat voor elkaar kreeg, was Igor Astarloa in 2003. Sinds die editie lieten de springveren het stukje kaas niet meer van hun brood eten. . Tim Wellens zei het nog bij de start: elk jaar hopen vele renners dat een "sprint" tussen de kleppers afgewend kan worden. De laatste die dat voor elkaar kreeg, was Igor Astarloa in 2003. Sinds die editie lieten de springveren het stukje kaas niet meer van hun brood eten.

13:34 13 uur 34. Laurens De Plus: "Ik wil een vaste rol in de A-ploeg veroveren en ik sta op de longlist voor de Vuelta". Laurens De Plus: "Ik wil een vaste rol in de A-ploeg veroveren en ik sta op de longlist voor de Vuelta"

13:33 13 uur 33. Met Tom Pidcock en Dani Martinez hebben we 2 speerpunten. Ik moet werken vanaf het eerste uur. We moeten met ons team mee de koers in handen nemen. . Laurens De Plus (Ineos Grenadiers). Met Tom Pidcock en Dani Martinez hebben we 2 speerpunten. Ik moet werken vanaf het eerste uur. We moeten met ons team mee de koers in handen nemen. Laurens De Plus (Ineos Grenadiers)

13:32 13 uur 32. In het peloton is Marc Hirschi de volgende renner die een fietswissel ondergaat. De Zwitser debuteerde dit seizoen met een zege in Per Sempre Alfredo. Daarna werd hij 3e in de Coppi e Bartali, 9e in de GP Industria, 8e in de GP Indurain, 9e in de Amstel en 26e in de Brabantse Pijl. De winnaar van 2020 mocht dus op tafel kloppen vanochtend, al zal hij vermoedelijk mee de kaart van Tadej Pogacar moeten trekken. . In het peloton is Marc Hirschi de volgende renner die een fietswissel ondergaat. De Zwitser debuteerde dit seizoen met een zege in Per Sempre Alfredo. Daarna werd hij 3e in de Coppi e Bartali, 9e in de GP Industria, 8e in de GP Indurain, 9e in de Amstel en 26e in de Brabantse Pijl. De winnaar van 2020 mocht dus op tafel kloppen vanochtend, al zal hij vermoedelijk mee de kaart van Tadej Pogacar moeten trekken.

13:28 13 uur 28. Over zo'n 35 kilometer zullen we weer wat meer peuteren aan het versnellingsapparaat, want dan bevinden we ons op het circuit met de 3 hellingen. De Côte d'Ereffe is al bij al behapbaar, de Côte de Cherave is een potige opwarmer voor het brokje ellende in Hoei. . Over zo'n 35 kilometer zullen we weer wat meer peuteren aan het versnellingsapparaat, want dan bevinden we ons op het circuit met de 3 hellingen. De Côte d'Ereffe is al bij al behapbaar, de Côte de Cherave is een potige opwarmer voor het brokje ellende in Hoei.

13:26 13 uur 26. Het heeft dus flink wat moeite gekost, maar met Jens Reynders is er een tweede Belg aan boord. Straffe kost, want Reynders reed zondag nog mee op de kasseien. Hij kleurde er het beeldscherm tot die dekselse lekke band roet in het eten gooide. Ook in het peloton zien we Belgische aanvoerders: Laurens De Plus, Pieter Serry en hun Noorse maatje Vegard Stake Laengen houden de leiband op 3'11". . Het heeft dus flink wat moeite gekost, maar met Jens Reynders is er een tweede Belg aan boord. Straffe kost, want Reynders reed zondag nog mee op de kasseien. Hij kleurde er het beeldscherm tot die dekselse lekke band roet in het eten gooide. Ook in het peloton zien we Belgische aanvoerders: Laurens De Plus, Pieter Serry en hun Noorse maatje Vegard Stake Laengen houden de leiband op 3'11".

13:21 13 uur 21. Benoît Cosnefroy: "Mijn ideale finish? Een traditionele ontknoping tussen de favorieten". Benoît Cosnefroy: "Mijn ideale finish? Een traditionele ontknoping tussen de favorieten"

13:19 13 uur 19. Benoît "Poupou" Cosnefroy. 4 Franse teams vertoeven in de spits van de koers, AG2R-Citroën zetelt collectief in het peloton. Met Benoît Cosnefroy hebben zij een van de favorieten in de gelederen. De 26-jarige gebrilde Fransman werd hier in 2020 2e, de ereplaats die hem achtervolgt deze maand. In het Circuit de la Sarthe, de Amstel en de Brabantse Pijl eindigde hij steevast 2e. . Benoît "Poupou" Cosnefroy 4 Franse teams vertoeven in de spits van de koers, AG2R-Citroën zetelt collectief in het peloton. Met Benoît Cosnefroy hebben zij een van de favorieten in de gelederen. De 26-jarige gebrilde Fransman werd hier in 2020 2e, de ereplaats die hem achtervolgt deze maand. In het Circuit de la Sarthe, de Amstel en de Brabantse Pijl eindigde hij steevast 2e.

13:14 13 uur 14. Van een windslag is momenteel geen sprake. Na 75 kilometer voeren UAE, Ineos en Quick Step-Alpha Vinyl nog altijd het peloton aan. . Van een windslag is momenteel geen sprake. Na 75 kilometer voeren UAE, Ineos en Quick Step-Alpha Vinyl nog altijd het peloton aan.

13:12 De kopgroep zet het peloton op 2'25". 13 uur 12. De kopgroep zet het peloton op 2'25"

13:06 13 uur 06. Tot voor enkele jaren zou je in een vluchtersrit van pakweg de Tour de France Daryl Impey en Pierre Rolland altijd aangeduid hebben, maar de Zuid-Afrikaan en de Fransman zijn niet meer van de jongsten en denken stilaan aan hun pensioen. . Tot voor enkele jaren zou je in een vluchtersrit van pakweg de Tour de France Daryl Impey en Pierre Rolland altijd aangeduid hebben, maar de Zuid-Afrikaan en de Fransman zijn niet meer van de jongsten en denken stilaan aan hun pensioen.

13:02 13 uur 02. 10 leiders. Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) haakt zijn wagonnetje aan. Dit zijn de andere namen voorin: Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix) Bruno Armirail (Groupama-FDJ) Valentin Ferron (TotalEnergies) Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) Morten Hulgaard (Uno-X) Daryl Impey (Israel-Premier Tech) Christopher Juul-Jensen (BikeExchange) Pierre Rolland (B&B) Luc Wirtgen (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) . 10 leiders Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) haakt zijn wagonnetje aan. Dit zijn de andere namen voorin: Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix) Bruno Armirail (Groupama-FDJ) Valentin Ferron (TotalEnergies) Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) Morten Hulgaard (Uno-X) Daryl Impey (Israel-Premier Tech) Christopher Juul-Jensen (BikeExchange) Pierre Rolland (B&B) Luc Wirtgen (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB)

12:57 12 uur 57. Quinten Hermans: "Remco Evenepoel zal niet wachten: als je kunt meegaan, is hij de ideale man". Quinten Hermans: "Remco Evenepoel zal niet wachten: als je kunt meegaan, is hij de ideale man"

12:56 12 uur 56. Ik werd in het Baskenland ziek en ik heb serieus afgezien. Ik had 5 dagen koorts. Ik denk dat ik deze koers nodig zal hebben om beter te zijn in Luik. . Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert). Ik werd in het Baskenland ziek en ik heb serieus afgezien. Ik had 5 dagen koorts. Ik denk dat ik deze koers nodig zal hebben om beter te zijn in Luik. Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert)

12:54 12 uur 54. In het peloton mobiliseren de blokken van de favorieten zich. Ineos Grenadiers en UAE doen al een hap van de voorgift: 2'35". . In het peloton mobiliseren de blokken van de favorieten zich. Ineos Grenadiers en UAE doen al een hap van de voorgift: 2'35".

12:51 12 uur 51. Het is geen chasse patate geworden voor de 2 achtervolgers. Luc Wirtgen heeft zich al bij het groepje gemeld, Jens Reynders heeft iets meer tijd nodig. We lijken op weg naar 10 leiders. . Het is geen chasse patate geworden voor de 2 achtervolgers. Luc Wirtgen heeft zich al bij het groepje gemeld, Jens Reynders heeft iets meer tijd nodig. We lijken op weg naar 10 leiders.

12:45 12 uur 45. Voorin is Frans de voertaal. Met Armirail, Guglielmi, Ferron en Rolland hebben zij 4 vertegenwoordigers aan boord. De Belgische inbreng komt van Jimmy Janssens, knecht bij Alpecin-Fenix. Vorig jaar reed hij met de Giro zijn eerste grote ronde. Zijn verjaardagsfeestje mocht hij bouwen na de slottijdrit in Milaan. . Voorin is Frans de voertaal. Met Armirail, Guglielmi, Ferron en Rolland hebben zij 4 vertegenwoordigers aan boord. De Belgische inbreng komt van Jimmy Janssens, knecht bij Alpecin-Fenix. Vorig jaar reed hij met de Giro zijn eerste grote ronde. Zijn verjaardagsfeestje mocht hij bouwen na de slottijdrit in Milaan.

12:41 12 uur 41. Met de Côte de Tancrémont is de eerste helling van de dag al achter de kiezen. De ervaren Pierre Rolland was de berggids van het eerste groepje. . Met de Côte de Tancrémont is de eerste helling van de dag al achter de kiezen. De ervaren Pierre Rolland was de berggids van het eerste groepje.

12:40 Kloof loopt op. 8 leiders 2 achtervolgers op 1'05" peloton op 3'10" . 12 uur 40. Kloof loopt op 8 leiders 2 achtervolgers op 1'05" peloton op 3'10"

12:32 12 uur 32. In de jacht op de kopgroep zou Luc Wirtgen overigens het gezelschap hebben van Jens Reynders en niet van zijn ploegmaat Marco Tizza. Reynders reed ook zondag mee in de spits van de koers, maar een lekke band verstoorde zijn moment de gloire. Het duo komt alleszins geen meter dichter. . In de jacht op de kopgroep zou Luc Wirtgen overigens het gezelschap hebben van Jens Reynders en niet van zijn ploegmaat Marco Tizza. Reynders reed ook zondag mee in de spits van de koers, maar een lekke band verstoorde zijn moment de gloire. Het duo komt alleszins geen meter dichter.

12:28 12 uur 28. Tiesj Benoot: "Ik heb deze koers nog maar 1 keer gereden, destijds in dienst van Jelle Vanendert". Tiesj Benoot: "Ik heb deze koers nog maar 1 keer gereden, destijds in dienst van Jelle Vanendert"

12:28 12 uur 28. We mogen geen domme aanvallen doen. Meegaan met Remco Evenepoel is een optie. . Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). We mogen geen domme aanvallen doen. Meegaan met Remco Evenepoel is een optie. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma)

12:26 12 uur 26. De koppeltijdrit van Marco Tizza en Luc Wirtgen (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) rendeert niet meteen. Het duo blijft op een halve minuut hangen, het peloton laat begaan: 1'45". . De koppeltijdrit van Marco Tizza en Luc Wirtgen (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) rendeert niet meteen. Het duo blijft op een halve minuut hangen, het peloton laat begaan: 1'45".

12:25 12 uur 25. Cavalli! Bij de vrouwen is de martelgang op de Muur van Hoei voorbij: Annemiek van Vleuten bijt in het zand. Marta Cavalli wint na de Gold Race nu ook de Waalse Pijl. . Cavalli! Bij de vrouwen is de martelgang op de Muur van Hoei voorbij: Annemiek van Vleuten bijt in het zand. Marta Cavalli wint na de Gold Race nu ook de Waalse Pijl.

12:20 12 uur 20. Het achttal lijkt dezelfde taal te spreken, maar vooral Bingoal-Wallonie Bruxelles-WB wil absoluut nog mee. Zij lanceren een tegenstoot. . Het achttal lijkt dezelfde taal te spreken, maar vooral Bingoal-Wallonie Bruxelles-WB wil absoluut nog mee. Zij lanceren een tegenstoot.

12:15 Opgave Kamp. De eerste kampverlater van de dag is Alexander Kamp. De Deen werd 5e in de Amstel en was een van de steunpilaren van Trek-Segafredo vandaag. Daar kijken ze nu nog meer naar Bauke Mollema, want Giulio Ciccone verkiest een hoogtestage richting de Giro en stuurde zijn kat. . 12 uur 15. Opgave Kamp De eerste kampverlater van de dag is Alexander Kamp. De Deen werd 5e in de Amstel en was een van de steunpilaren van Trek-Segafredo vandaag. Daar kijken ze nu nog meer naar Bauke Mollema, want Giulio Ciccone verkiest een hoogtestage richting de Giro en stuurde zijn kat.

12:14 12 uur 14. De volledige samenstelling van de kopgroep na 28 kilometer: Daryl Impey (Israel-Premier Tech) Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) Bruno Armirail (Groupama-FDJ) Chris Juul Jensen (BikeExchange) Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix) Morten Hulgaard (Uno-X) Valentin Ferron (TotalEnergies) Pierre Rolland (B&B) . De volledige samenstelling van de kopgroep na 28 kilometer: Daryl Impey (Israel-Premier Tech) Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) Bruno Armirail (Groupama-FDJ) Chris Juul Jensen (BikeExchange) Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix) Morten Hulgaard (Uno-X) Valentin Ferron (TotalEnergies) Pierre Rolland (B&B)

12:12 12 uur 12. In het peloton worden enkele jongens in de problemen gemeld. Guillaume Boivin en Alexander Kamp, de verrassing van de Amstel, zijn tussen de volgwagens gesukkeld. Aan het front bundelen 8 renners dan weer hun krachten met onder meer Jimmy Janssens, Pierre Rolland en Bruno Armirail. . In het peloton worden enkele jongens in de problemen gemeld. Guillaume Boivin en Alexander Kamp, de verrassing van de Amstel, zijn tussen de volgwagens gesukkeld. Aan het front bundelen 8 renners dan weer hun krachten met onder meer Jimmy Janssens, Pierre Rolland en Bruno Armirail.

12:09 12 uur 09. Tim Wellens: "In de bus is er veel snot en wordt er veel gehoest". Tim Wellens: "In de bus is er veel snot en wordt er veel gehoest"

12:08 12 uur 08. Elk jaar hoop je dat er voor de finale iets mogelijk is, maar de geschiedenis herhaalt zich hier altijd. Het is wel een voordeel dat vandaag veel renners graag willen anticiperen. Misschien wordt dit wel het jaar... Tim Wellens (Lotto-Soudal). Elk jaar hoop je dat er voor de finale iets mogelijk is, maar de geschiedenis herhaalt zich hier altijd. Het is wel een voordeel dat vandaag veel renners graag willen anticiperen. Misschien wordt dit wel het jaar... Tim Wellens (Lotto-Soudal)

12:07 12 uur 07. Van de hel naar de hemel? 15 renners in dit peloton reden zondag nog Parijs-Roubaix. De grootste namen: Dylan Teuns (Bahrain Victorious) en Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). De rest van het lijstje: Oier Lazkano (Movistar ), Guillaume Boivin, Reto Hollenstein (Israel-Premier Tech), Vegard Stake Laengen (UAE), Alexandre Balmer, Jan Maas (BikeExchange), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Leonardo Basso, Yevgeniy Fedorov (Astana Qazaqstan), Sébastien Grignard (Lotto-Soudal), Jens Reynders en Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise). . Van de hel naar de hemel? 15 renners in dit peloton reden zondag nog Parijs-Roubaix. De grootste namen: Dylan Teuns (Bahrain Victorious) en Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). De rest van het lijstje: Oier Lazkano (Movistar ), Guillaume Boivin, Reto Hollenstein (Israel-Premier Tech), Vegard Stake Laengen (UAE), Alexandre Balmer, Jan Maas (BikeExchange), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix), Leonardo Basso, Yevgeniy Fedorov (Astana Qazaqstan), Sébastien Grignard (Lotto-Soudal), Jens Reynders en Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise).

12:04 12 uur 04. Terwijl er bij de mannen geen vruchtbare pogingen zijn, snijden de vrouwen de absolute slotfase aan. Volg de ontknoping van hun Waalse Pijl nu op Eén. . Terwijl er bij de mannen geen vruchtbare pogingen zijn, snijden de vrouwen de absolute slotfase aan. Volg de ontknoping van hun Waalse Pijl nu op Eén.

12:01 12 uur 01. Remco Evenepoel zei zonet nog dat hij "blij" is dat hij eindelijk deze klimklassiekers kan ontdekken. Vorig jaar was hij er niet bij door zijn blessures, vandaag debuteert hij. Evenepoel doet dat op zijn 22e, Jos van Emden (37) en Geraint Thomas (35) doen dat vandaag bij het veteranenleger. . Remco Evenepoel zei zonet nog dat hij "blij" is dat hij eindelijk deze klimklassiekers kan ontdekken. Vorig jaar was hij er niet bij door zijn blessures, vandaag debuteert hij. Evenepoel doet dat op zijn 22e, Jos van Emden (37) en Geraint Thomas (35) doen dat vandaag bij het veteranenleger.

11:56 11 uur 56. Na 15 kilometer is het verhaal van het vijftal voorbij. We draaien de bladzijde om. . Na 15 kilometer is het verhaal van het vijftal voorbij. We draaien de bladzijde om.

11:53 11 uur 53. Julian Alaphilippe: "Ik denk dat andere ploegen moeten anticiperen". Julian Alaphilippe: "Ik denk dat andere ploegen moeten anticiperen"

11:53 11 uur 53. We mogen ons niet laten verrassen. Ja, er is een risico op waaiers. . Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl). We mogen ons niet laten verrassen. Ja, er is een risico op waaiers. Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl)

11:52 11 uur 52. Het drietal - met Ourselin in plaats van Latour - doet aan gezinsuitbreiding. Ook Sébastien Reichenbach en Georg Zimmerman schuiven aan. . Het drietal - met Ourselin in plaats van Latour - doet aan gezinsuitbreiding. Ook Sébastien Reichenbach en Georg Zimmerman schuiven aan.

11:46 11 uur 46. Terwijl de koersradio nog twijfelt of het om Pierre Latour of Paul Ourselin gaat, wordt Remco Evenepoel weer op gang geduwd na pech. Een fietswissel was zijn lot. . Terwijl de koersradio nog twijfelt of het om Pierre Latour of Paul Ourselin gaat, wordt Remco Evenepoel weer op gang geduwd na pech. Een fietswissel was zijn lot.

11:43 11 uur 43. Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise), Pierre Latour (TotalEnergies) en Morten Hulgaard (Uno-X) zijn de vroege vogels. Vooral de aanwezigheid van Latour is opmerkelijk. Hij is normaal een man voor de finale, maar de Fransman neemt misschien een ander takenpakket aan na een zware val in het Baskenland. . Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise), Pierre Latour (TotalEnergies) en Morten Hulgaard (Uno-X) zijn de vroege vogels. Vooral de aanwezigheid van Latour is opmerkelijk. Hij is normaal een man voor de finale, maar de Fransman neemt misschien een ander takenpakket aan na een zware val in het Baskenland.

11:42 11 uur 42. De eerste ontsnappingspoging komt op naam van een drietal, maar het peloton gaat nog niet in keuvelmodus. Ze moeten knokken voor elke meter. . De eerste ontsnappingspoging komt op naam van een drietal, maar het peloton gaat nog niet in keuvelmodus. Ze moeten knokken voor elke meter.

11:37 11 uur 37. Tadej Pogacar: "Ik verwacht dat Quick Step-Alpha Vinyl agressief zal koersen". Tadej Pogacar: "Ik verwacht dat Quick Step-Alpha Vinyl agressief zal koersen"

11:36 11 uur 36. Ook Tadej Pogacar sprak zonet nog met de internationale media. "Dat weet ik niet", was het antwoord op de vragen hoe het met zijn vormpeil is en wat de magie van deze finish is. "We willen alleszins met veel renners de laatste ronde aansnijden", zegt de kopman van UAE. "Er staat best veel wind en we rijden door open vlakten. Het zal dus nerveus en hectisch zijn tot aan de lokale omloop." . Ook Tadej Pogacar sprak zonet nog met de internationale media. "Dat weet ik niet", was het antwoord op de vragen hoe het met zijn vormpeil is en wat de magie van deze finish is. "We willen alleszins met veel renners de laatste ronde aansnijden", zegt de kopman van UAE. "Er staat best veel wind en we rijden door open vlakten. Het zal dus nerveus en hectisch zijn tot aan de lokale omloop."

11:32 11 uur 32. Het pak van 173 renners is klaar om te koersen. Canadees kampioen Guillaume Boivin kreeg vanochtend nog een nieuwe tweewieler, maar hij vraagt al om een fietswissel. . Het pak van 173 renners is klaar om te koersen. Canadees kampioen Guillaume Boivin kreeg vanochtend nog een nieuwe tweewieler, maar hij vraagt al om een fietswissel.

11:31 11 uur 31. We hebben geen last minute afzeggingen meer: op Michael Matthews en Andreas Kron na heeft iedereen het startblad getekend. . We hebben geen last minute afzeggingen meer: op Michael Matthews en Andreas Kron na heeft iedereen het startblad getekend.

11:28 11 uur 28. Remco Evenepoel: "Vuur stichten? Ik moet vooral het vuur opvangen: ik mag geen gevaarlijke groepen laten wegrijden". Remco Evenepoel: "Vuur stichten? Ik moet vooral het vuur opvangen: ik mag geen gevaarlijke groepen laten wegrijden"

11:27 11 uur 27. Dat veel collega's mij als een gevaar beschouwen vandaag? Oei. Voor ons is het vrij simpel: wij moeten onze sterkste man afzetten op de slotklim. Daarna is het aan hem. . Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl). Dat veel collega's mij als een gevaar beschouwen vandaag? Oei. Voor ons is het vrij simpel: wij moeten onze sterkste man afzetten op de slotklim. Daarna is het aan hem. Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl)

11:26 11 uur 26. We maken ons op voor de start in Blegny. De départ réel volgt vrij kort na het officieuze startschot. Opvallend: de tenoren houden rekening met wind en waaiers in de lange aanloop naar de lokale lus. Dat belooft! . We maken ons op voor de start in Blegny. De départ réel volgt vrij kort na het officieuze startschot. Opvallend: de tenoren houden rekening met wind en waaiers in de lange aanloop naar de lokale lus. Dat belooft!

11:26 11 uur 26 match begonnen Start



11:08 11 uur 08. Laurens De Plus fietst met Ineos Grenadiers op een wolk. Onze landgenoot weet dat hij vanaf de eerste kilometers aan de bak zal moeten om te controleren voor zijn kopmannen. Verwacht hij dat Remco Evenepoel zal anticiperen? "We hebben hem gemarkeerd", was zijn duidelijk antwoord. "Het is een vraag wat hij zal doen. Maar ook met Tadej Pogacar weet je het nooit. Het kan een open koers worden." . Laurens De Plus fietst met Ineos Grenadiers op een wolk. Onze landgenoot weet dat hij vanaf de eerste kilometers aan de bak zal moeten om te controleren voor zijn kopmannen. Verwacht hij dat Remco Evenepoel zal anticiperen? "We hebben hem gemarkeerd", was zijn duidelijk antwoord. "Het is een vraag wat hij zal doen. Maar ook met Tadej Pogacar weet je het nooit. Het kan een open koers worden."

10:59 10 uur 59. Dylan Teuns: "De kasseien zijn niet blijven hangen: na het Bos van Wallers ben ik afgestapt". Dylan Teuns: "De kasseien zijn niet blijven hangen: na het Bos van Wallers ben ik afgestapt"

10:59 10 uur 59. Of ik moet wachten op de laatste Muur van Hoei? Dat is moeilijk om in te schatten, want ik verwacht dat Remco Evenepoel eerder zal aanzetten. . Dylan Teuns (Bahrain Victorious). Of ik moet wachten op de laatste Muur van Hoei? Dat is moeilijk om in te schatten, want ik verwacht dat Remco Evenepoel eerder zal aanzetten. Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

10:41 10 uur 41. Over 45 minuten worden de renners op gang gevlagd in Blegny, dat voor het eerst de start van deze Waalse Pijl organiseert. In de eerste helft van dit parcours zijn slechts 2 hellingen opgenomen. De pukkels ontmoeten we na 44 en 55 kilometer. . Over 45 minuten worden de renners op gang gevlagd in Blegny, dat voor het eerst de start van deze Waalse Pijl organiseert. In de eerste helft van dit parcours zijn slechts 2 hellingen opgenomen. De pukkels ontmoeten we na 44 en 55 kilometer.

10:36 10 uur 36. Xandro Meurisse: "Ik moet zeker niet wachten tot de laatste beklimming van de Muur van Hoei". Xandro Meurisse: "Ik moet zeker niet wachten tot de laatste beklimming van de Muur van Hoei"

10:25 Wind? Zondag bepaalde de wind het wedstrijdverloop in Parijs-Roubaix, gebeurt dat straks ook in de finale van deze Waalse Pijl? Xandro Meurisse sluit het niet onmiddellijk uit. "Ze voorspellen wind in de finale en dat biedt mogelijkheden om te koersen", zegt het speerpunt van Alpecin-Fenix. "Veel ploegen hebben ook meerdere kopmannen. Als je aanvalt na de 2e Muur en je hebt de juiste mannen mee, dan kan het een andere koers worden." . 10 uur 25. Wind? Zondag bepaalde de wind het wedstrijdverloop in Parijs-Roubaix, gebeurt dat straks ook in de finale van deze Waalse Pijl? Xandro Meurisse sluit het niet onmiddellijk uit. "Ze voorspellen wind in de finale en dat biedt mogelijkheden om te koersen", zegt het speerpunt van Alpecin-Fenix. "Veel ploegen hebben ook meerdere kopmannen. Als je aanvalt na de 2e Muur en je hebt de juiste mannen mee, dan kan het een andere koers worden."

09:56 09 uur 56. Extra Time Koers. Vanavond legt Extra Time Koers het voorjaar neer. Om 21.20 u begint de laatste uitzending op Canvas. De tafelgasten zijn José De Cauwer, Dirk De Wolf, Sep Vanmarcke en Yves Lampaert. . Extra Time Koers Vanavond legt Extra Time Koers het voorjaar neer. Om 21.20 u begint de laatste uitzending op Canvas. De tafelgasten zijn José De Cauwer, Dirk De Wolf, Sep Vanmarcke en Yves Lampaert.

09:32 De Ier was altijd een gevaarlijke klant op de Muur. In 2014 en 2017 was hij 2e. Volgens Martin is de finale nog wat zwaarder door de herintrede van de Côte de Cherave, terug van weggeweest na een sabbatjaar. . 09 uur 32. De Ier was altijd een gevaarlijke klant op de Muur. In 2014 en 2017 was hij 2e. Volgens Martin is de finale nog wat zwaarder door de herintrede van de Côte de Cherave, terug van weggeweest na een sabbatjaar.

09:28 Zonder Matthews en Kron. Het klassieke voorjaar is bijna voorbij, maar het dokterskabinet telt nog altijd veel patiënten. BikeExchange laat Michael Matthews achter in het hotel. De Australiër is koortsig, maar volgens zijn team gaat het niet om een coronabesmetting. Bij Lotto-Soudal is Andreas Kron niet fit. . 09 uur 28. Zonder Matthews en Kron Het klassieke voorjaar is bijna voorbij, maar het dokterskabinet telt nog altijd veel patiënten. BikeExchange laat Michael Matthews achter in het hotel. De Australiër is koortsig, maar volgens zijn team gaat het niet om een coronabesmetting. Bij Lotto-Soudal is Andreas Kron niet fit.

09:25 09 uur 25. Waalse Pijl. Over 2 uur gaat in Blegny de 86e editie van de Waalse Pijl van start. De organisatie heeft een traject van 202,1 kilometer uitgestippeld langs 11 hellingen. Al zijn het er eigenlijk slechts 5, want de Côte d'Ereffe, de Côte de Cherave en de Muur van Hoei worden in de lokale lus telkens 3 keer betokkeld. Rond 16.30 u moeten we de sterkste springveer kennen. . Waalse Pijl Over 2 uur gaat in Blegny de 86e editie van de Waalse Pijl van start. De organisatie heeft een traject van 202,1 kilometer uitgestippeld langs 11 hellingen. Al zijn het er eigenlijk slechts 5, want de Côte d'Ereffe, de Côte de Cherave en de Muur van Hoei worden in de lokale lus telkens 3 keer betokkeld. Rond 16.30 u moeten we de sterkste springveer kennen.

20-04-2022 20-04-2022.

21:41 21 uur 41. Alejandro Valverde is nog altijd recordhouder met 5 zeges in Hoei. Maandag wordt hij 42: "We blijven naar hem kijken, maar er komt een dag dat we niet meer moeten kijken naar hem. Top 5 zou ik al een wereldse prestatie vinden. Dat zou fenomenaal zijn", zegt José De Cauwer over de Spaanse veteraan. . Alejandro Valverde is nog altijd recordhouder met 5 zeges in Hoei. Maandag wordt hij 42: "We blijven naar hem kijken, maar er komt een dag dat we niet meer moeten kijken naar hem. Top 5 zou ik al een wereldse prestatie vinden. Dat zou fenomenaal zijn", zegt José De Cauwer over de Spaanse veteraan.

21:39 21 uur 39. Ik vind dat Quick Step-Alpha Vinyl beide troefkaarten moet uitspelen. In het Baskenland en de Brabantse Pijl hebben we gezien dat Remco Evenepoel écht wel goed is. Hopelijk gebruikt hij zijn energie op de juiste momenten. En Julian Alaphilippe koerst op zijn emoties. Hij kan er van de ene dag op de andere staan. . José De Cauwer. Ik vind dat Quick Step-Alpha Vinyl beide troefkaarten moet uitspelen. In het Baskenland en de Brabantse Pijl hebben we gezien dat Remco Evenepoel écht wel goed is. Hopelijk gebruikt hij zijn energie op de juiste momenten. En Julian Alaphilippe koerst op zijn emoties. Hij kan er van de ene dag op de andere staan. José De Cauwer

19-04-2022 19-04-2022.

13:35 13 uur 35. Tim Wellens voert selectie Lotto-Soudal aan. Tim Wellens is het speerpunt van Lotto-Soudal. Wellens eindigde in 2018 op de zevende plaats in de Waalse Pijl, zijn beste resultaat in de Ardennenklassieker. Onze landgenoot wordt bijgestaan door Thomas De Gendt, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet, Sébastien Grignard, de Brit Matthew Holmes en de Deen Andreas Kron. . Tim Wellens voert selectie Lotto-Soudal aan Tim Wellens is het speerpunt van Lotto-Soudal. Wellens eindigde in 2018 op de zevende plaats in de Waalse Pijl, zijn beste resultaat in de Ardennenklassieker. Onze landgenoot wordt bijgestaan door Thomas De Gendt, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet, Sébastien Grignard, de Brit Matthew Holmes en de Deen Andreas Kron.

13:29 13 uur 29.

13:27 13 uur 27. Devenyns out met coronabesmetting . Zoek straks niet naar Dries Devenyns in het peloton. De renner van Quick Step-Alpha Vinyl is buiten strijd met een covidbesmetting. Onze landgenoot ziet zo de Waalse klassiekers door de neus geboord. . Devenyns out met coronabesmetting Zoek straks niet naar Dries Devenyns in het peloton. De renner van Quick Step-Alpha Vinyl is buiten strijd met een covidbesmetting. Onze landgenoot ziet zo de Waalse klassiekers door de neus geboord.

13:25 13 uur 25.

13:22 13 uur 22. Alaphilippe speerpunt van Quick Step-Alpha Vinyl. Julian Alaphilippe wil woensdag de Waalse Pijl een vierde keer winnen, na zijn zeges in 2018, 2019 en 2021. Hij voert de selectie van Quick Step-Alpha Vinyl aan. Remco Evenepoel, 6e in de Brabantse Pijl, verschijnt aan de start van zijn eerste Ardennenklassieker. Verder rekent The Wolfpack op Pieter Serry, neoprof Stan Van Tricht, Mauri Vansevenant, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. "We zakken met een sterk team af naar de Waalse Pijl", vertelt sportdirecteur Klaas Lodewyck. "Julian heeft begin deze maand in het Baskenland getoond dat hij een goede conditie heeft. Met hem als kopman hebben we veel vertrouwen dat we kunnen meestrijden voor een goed resultaat, net als in de voorbije edities." . Alaphilippe speerpunt van Quick Step-Alpha Vinyl Julian Alaphilippe wil woensdag de Waalse Pijl een vierde keer winnen, na zijn zeges in 2018, 2019 en 2021. Hij voert de selectie van Quick Step-Alpha Vinyl aan. Remco Evenepoel, 6e in de Brabantse Pijl, verschijnt aan de start van zijn eerste Ardennenklassieker. Verder rekent The Wolfpack op Pieter Serry, neoprof Stan Van Tricht, Mauri Vansevenant, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. "We zakken met een sterk team af naar de Waalse Pijl", vertelt sportdirecteur Klaas Lodewyck. "Julian heeft begin deze maand in het Baskenland getoond dat hij een goede conditie heeft. Met hem als kopman hebben we veel vertrouwen dat we kunnen meestrijden voor een goed resultaat, net als in de voorbije edities."