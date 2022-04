LIVE Waalse Pijl: Het peloton gunt ruime kopgroep enkele minuten

13:51 13 uur 51. Nog 100 kilometer. Het "mentale" keerpunt is achter de rug: over minder dan 20 kilometer kan de lastigheidsgraad van deze Waalse Pijl opgevoerd worden. De 3 grote blokken nemen nog altijd hun verantwoordelijkheid: 2'43". . Nog 100 kilometer Het "mentale" keerpunt is achter de rug: over minder dan 20 kilometer kan de lastigheidsgraad van deze Waalse Pijl opgevoerd worden. De 3 grote blokken nemen nog altijd hun verantwoordelijkheid: 2'43".

13:50 13 uur 50. Alejandro Valverde: "Hombre, de concurrentie is sterk". Alejandro Valverde: "Hombre, de concurrentie is sterk"

13:48 13 uur 48. Bruno Armirail is de verkenner van Groupama-FDJ. De Fransen zagen David Gaudu gisteren afhaken door bronchitis en ook Valentin Madouas is er niet bij. Met Rudy Molard hebben ze nog een alternatief voor de finale. Niet alleen Gaudu is een belangrijke afwezige. Ook Colombiaans kampioen Sergio Higuita is niet naar Wallonië afgezakt. De kleine klimmer van Bora-Hansgrohe won de Ronde van Catalonië, maar was in het Baskenland al op de sukkel. Zijn voorjaar is natuurlijk erg vroeg begonnen met dat nationaal kampioenschap. . Bruno Armirail is de verkenner van Groupama-FDJ. De Fransen zagen David Gaudu gisteren afhaken door bronchitis en ook Valentin Madouas is er niet bij. Met Rudy Molard hebben ze nog een alternatief voor de finale. Niet alleen Gaudu is een belangrijke afwezige. Ook Colombiaans kampioen Sergio Higuita is niet naar Wallonië afgezakt. De kleine klimmer van Bora-Hansgrohe won de Ronde van Catalonië, maar was in het Baskenland al op de sukkel. Zijn voorjaar is natuurlijk erg vroeg begonnen met dat nationaal kampioenschap.

13:45 13 uur 45. Over een kwartiertje begint de uitzending op Eén. We zijn bijna halfkoers en deze Waalse Pijl bevindt zich in een wak. De 10 leiders - met de Belgen Reynders en Janssens - zetten het peloton nog altijd op 3'05". . Over een kwartiertje begint de uitzending op Eén. We zijn bijna halfkoers en deze Waalse Pijl bevindt zich in een wak. De 10 leiders - met de Belgen Reynders en Janssens - zetten het peloton nog altijd op 3'05".

13:37 13 uur 37. Tim Wellens zei het nog bij de start: elk jaar hopen vele renners dat een "sprint" tussen de kleppers afgewend kan worden. De laatste die dat voor elkaar kreeg, was Igor Astarloa in 2003. Sinds die editie lieten de springveren het stukje kaas niet meer van hun brood eten. . Tim Wellens zei het nog bij de start: elk jaar hopen vele renners dat een "sprint" tussen de kleppers afgewend kan worden. De laatste die dat voor elkaar kreeg, was Igor Astarloa in 2003. Sinds die editie lieten de springveren het stukje kaas niet meer van hun brood eten.

13:34 13 uur 34. Laurens De Plus: "Ik wil een vaste rol in de A-ploeg veroveren en ik sta op de longlist voor de Vuelta". Laurens De Plus: "Ik wil een vaste rol in de A-ploeg veroveren en ik sta op de longlist voor de Vuelta"

13:33 13 uur 33. Met Tom Pidcock en Dani Martinez hebben we 2 speerpunten. Ik moet werken vanaf het eerste uur. We moeten met ons team mee de koers in handen nemen. . Laurens De Plus (Ineos Grenadiers). Met Tom Pidcock en Dani Martinez hebben we 2 speerpunten. Ik moet werken vanaf het eerste uur. We moeten met ons team mee de koers in handen nemen. Laurens De Plus (Ineos Grenadiers)

13:32 13 uur 32. In het peloton is Marc Hirschi de volgende renner die een fietswissel ondergaat. De Zwitser debuteerde dit seizoen met een zege in Per Sempre Alfredo. Daarna werd hij 3e in de Coppi e Bartali, 9e in de GP Industria, 8e in de GP Indurain, 9e in de Amstel en 26e in de Brabantse Pijl. De winnaar van 2020 mocht dus op tafel kloppen vanochtend, al zal hij vermoedelijk mee de kaart van Tadej Pogacar moeten trekken. . In het peloton is Marc Hirschi de volgende renner die een fietswissel ondergaat. De Zwitser debuteerde dit seizoen met een zege in Per Sempre Alfredo. Daarna werd hij 3e in de Coppi e Bartali, 9e in de GP Industria, 8e in de GP Indurain, 9e in de Amstel en 26e in de Brabantse Pijl. De winnaar van 2020 mocht dus op tafel kloppen vanochtend, al zal hij vermoedelijk mee de kaart van Tadej Pogacar moeten trekken.

13:28 13 uur 28. Over zo'n 35 kilometer zullen we weer wat meer peuteren aan het versnellingsapparaat, want dan bevinden we ons op het circuit met de 3 hellingen. De Côte d'Ereffe is al bij al behapbaar, de Côte de Cherave is een potige opwarmer voor het brokje ellende in Hoei. . Over zo'n 35 kilometer zullen we weer wat meer peuteren aan het versnellingsapparaat, want dan bevinden we ons op het circuit met de 3 hellingen. De Côte d'Ereffe is al bij al behapbaar, de Côte de Cherave is een potige opwarmer voor het brokje ellende in Hoei.

13:26 13 uur 26. Het heeft dus flink wat moeite gekost, maar met Jens Reynders is er een tweede Belg aan boord. Straffe kost, want Reynders reed zondag nog mee op de kasseien. Hij kleurde er het beeldscherm tot die dekselse lekke band roet in het eten gooide. Ook in het peloton zien we Belgische aanvoerders: Laurens De Plus, Pieter Serry en hun Noorse maatje Vegard Stake Laengen houden de leiband op 3'11". . Het heeft dus flink wat moeite gekost, maar met Jens Reynders is er een tweede Belg aan boord. Straffe kost, want Reynders reed zondag nog mee op de kasseien. Hij kleurde er het beeldscherm tot die dekselse lekke band roet in het eten gooide. Ook in het peloton zien we Belgische aanvoerders: Laurens De Plus, Pieter Serry en hun Noorse maatje Vegard Stake Laengen houden de leiband op 3'11".

13:21 13 uur 21. Benoît Cosnefroy: "Mijn ideale finish? Een traditionele ontknoping tussen de favorieten". Benoît Cosnefroy: "Mijn ideale finish? Een traditionele ontknoping tussen de favorieten"

13:19 13 uur 19. Benoît "Poupou" Cosnefroy. 4 Franse teams vertoeven in de spits van de koers, AG2R-Citroën zetelt collectief in het peloton. Met Benoît Cosnefroy hebben zij een van de favorieten in de gelederen. De 26-jarige gebrilde Fransman werd hier in 2020 2e, de ereplaats die hem achtervolgt deze maand. In het Circuit de la Sarthe, de Amstel en de Brabantse Pijl eindigde hij steevast 2e. . Benoît "Poupou" Cosnefroy 4 Franse teams vertoeven in de spits van de koers, AG2R-Citroën zetelt collectief in het peloton. Met Benoît Cosnefroy hebben zij een van de favorieten in de gelederen. De 26-jarige gebrilde Fransman werd hier in 2020 2e, de ereplaats die hem achtervolgt deze maand. In het Circuit de la Sarthe, de Amstel en de Brabantse Pijl eindigde hij steevast 2e.

13:14 13 uur 14. Van een windslag is momenteel geen sprake. Na 75 kilometer voeren UAE, Ineos en Quick Step-Alpha Vinyl nog altijd het peloton aan. . Van een windslag is momenteel geen sprake. Na 75 kilometer voeren UAE, Ineos en Quick Step-Alpha Vinyl nog altijd het peloton aan.

13:12 De kopgroep zet het peloton op 2'25". 13 uur 12. De kopgroep zet het peloton op 2'25"

13:06 13 uur 06. Tot voor enkele jaren zou je in een vluchtersrit van pakweg de Tour de France Daryl Impey en Pierre Rolland altijd aangeduid hebben, maar de Zuid-Afrikaan en de Fransman zijn niet meer van de jongsten en denken stilaan aan hun pensioen. . Tot voor enkele jaren zou je in een vluchtersrit van pakweg de Tour de France Daryl Impey en Pierre Rolland altijd aangeduid hebben, maar de Zuid-Afrikaan en de Fransman zijn niet meer van de jongsten en denken stilaan aan hun pensioen.

13:02 13 uur 02. 10 leiders. Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) haakt zijn wagonnetje aan. Dit zijn de andere namen voorin: Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix) Bruno Armirail (Groupama-FDJ) Valentin Ferron (TotalEnergies) Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) Morten Hulgaard (Uno-X) Daryl Impey (Israel-Premier Tech) Christopher Juul-Jensen (BikeExchange) Pierre Rolland (B&B) Luc Wirtgen (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB) . 10 leiders Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) haakt zijn wagonnetje aan. Dit zijn de andere namen voorin: Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix) Bruno Armirail (Groupama-FDJ) Valentin Ferron (TotalEnergies) Simon Guglielmi (Arkéa-Samsic) Morten Hulgaard (Uno-X) Daryl Impey (Israel-Premier Tech) Christopher Juul-Jensen (BikeExchange) Pierre Rolland (B&B) Luc Wirtgen (Bingoal-Pauwels Sauzen-WB)

12:57 12 uur 57. Quinten Hermans: "Remco Evenepoel zal niet wachten: als je kunt meegaan, is hij de ideale man". Quinten Hermans: "Remco Evenepoel zal niet wachten: als je kunt meegaan, is hij de ideale man"

12:56 12 uur 56. Ik werd in het Baskenland ziek en ik heb serieus afgezien. Ik had 5 dagen koorts. Ik denk dat ik deze koers nodig zal hebben om beter te zijn in Luik. . Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert). Ik werd in het Baskenland ziek en ik heb serieus afgezien. Ik had 5 dagen koorts. Ik denk dat ik deze koers nodig zal hebben om beter te zijn in Luik. Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert)

12:54 12 uur 54. In het peloton mobiliseren de blokken van de favorieten zich. Ineos Grenadiers en UAE doen al een hap van de voorgift: 2'35". . In het peloton mobiliseren de blokken van de favorieten zich. Ineos Grenadiers en UAE doen al een hap van de voorgift: 2'35".