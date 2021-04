Tadej Pogacar voor Waalse Pijl: "Ik hoop ooit een eendagskoers te winnen"

15:58 15 uur 58. Tadej Pogacar: "Ik ben niet de enige kopman". Tadej Pogacar krijgt woensdag voor de 3e keer een rugnummer voor de Waalse Pijl. Vorig jaar werd de winnaar van de Tour de France 9e in Hoei. "Ik houd van eendagskoersen", glimlachte hij vanmiddag. "Ik vind de klassiekers in Italië en in Wallonië fijn. Het is iets helemaal anders dan een rittenkoers, maar het is leuk om het ritme eens te breken. Ik hoop ooit zo'n eendagskoers te winnen." Pogacar en zijn team UAE Emirates kunnen spelen met Marc Hirschi, de winnaar van vorig jaar, en Davide Formolo. "Ik ben zeker niet de enige kopman. Onze ploeg is sterk. Zo wordt Marc koers na koers beter." De Muur van Hoei heeft alleszins geen geheimen meer voor de Sloveen. "De finish is uniek. Dit is een van de zwaarste aankomsten die ik ken. De klim is hard en je moet goed timen." "Ik weet niet of het een voordeel is dat ik hier al gereden heb en Primoz (Roglic) nog niet. We rijden morgen 3 keer over de Muur, maar een beetje ervaring kan wellicht geen kwaad." . Tadej Pogacar: "Ik ben niet de enige kopman" Tadej Pogacar krijgt woensdag voor de 3e keer een rugnummer voor de Waalse Pijl. Vorig jaar werd de winnaar van de Tour de France 9e in Hoei.

17:44 17 uur 44. De val met onder meer Jungels en Vansevenant in de Amstel Gold Race. De val met onder meer Jungels en Vansevenant in de Amstel Gold Race

20-04-2021 20-04-2021.

17:40 17 uur 40. Voorjaarsklassiekers van Bob Jungels zitten er al op. Bob Jungels liet de voorbije weken de Vlaamse koersen links liggen om top te zijn in de heuvelklassiekers, maar de Luxemburger moet passen. Jungels, die door fysieke ongemakken al een tijd naar zijn beste benen zoekt, kwam zondag ten val in de Amstel Gold Race. Een trainingstochtje maandag maakte duidelijk dat de aanwinst van AG2R-Citroën niet hersteld is. Hij past voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. "Ik ben erg ontgoocheld, want dit zijn twee van mijn belangrijkste afspraken. Maar het is beter om nu voorzichtig te zijn en niet te koersen", zegt de winnaar van Luik in 2018.

13:37 13 uur 37. Twee Belgische luitenanten voor Alaphilippe. Julian Alaphilippe is woensdag de kopman van Deceuninck-Quick Step in de Waalse Pijl. De Franse wereldkampioen won twee keer eerder op de Muur van Hoei, in 2018 en 2019. Alaphilippe krijgt met Dries Devenyns en Mauri Vansevenant, die zondag nog indruk maakte in de Amstel Gold Race, twee Belgische meesterknechten mee in steun. Het team van Deceuninck-Quick Step wordt vervolledigd door de Italiaan Mattia Cattaneo, de Tsjech Josef Cerny, de Brit James Knox en de Deen Mikkel Honoré. "Er staan veel sterke renners aan de start, dus het wordt niet makkelijk", zegt ploegleider Klaas Lodewyck. "Net als in het verleden zal waarschijnlijk alles beslist worden bij de laatste beklimming van de Muur van Hoei. Al moeten we ook alert zijn bij eerdere aanvallen."

13:36 13 uur 36. We starten met een zeer degelijk team. We hebben in het verleden bewezen dat we hier goed kunnen presteren. Julian was hier altijd top en we herinneren ons allemaal het fantastische debuut van Mauri vorig jaar. Klaas Lodewyck, ploegleider Deceuninck-Quick Step.