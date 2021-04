LIVESTREAM Waalse Pijl: Val van Pidcock, wie durft aan te vallen?

Moniquet en Vervaeke maken indruk. Ze lijken in de kopgroep wel bezig met een prestigemeeting. Armée en Lammertink blijven aan boord.

Zowat elke ploeg heeft al zijn duit in het zakje gedaan. Ze lopen elkaar bijna voor de voeten, want nu nemen Groupama-FDJ en Bora-Hansgrohe hun verantwoordelijkheid.

We zetten ons schrap voor de 10e helling van deze Waalse Pijl. De kopgroep wordt het slachtoffer van de jacht in het peloton: nog 39 seconden.

15:33

15 uur 33. Nog 25 kilometer . De val van Pidcock is tot dusver het belangrijkste wapenfeit van de dag. Dat is veelbetekenend. Een terugkeer zal niet al te veel krachten kosten, want het peloton waait vrij breed uit. .